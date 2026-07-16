Si estos días no te alcanza el dinero para la comida y vives en Nueva Jersey, hay una buena noticia: entre el 17 y el 19 de julio habrá varios puntos donde se repartirán alimentos gratis en distintos horarios. Estos lugares están pensados para apoyar a familias, personas mayores y trabajadores que se han quedado cortos de presupuesto y necesitan ayuda para llenar la despensa. En los siguientes párrafos te contamos dónde estarán ubicados y la hora en la que puedes acercarte. Cabe precisar que en estos puntos no te pedirán datos sobre tu situación migratoria, así que puedes asistir con confianza.

Una pareja de adultos mayores en un centro de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 17 AL 19 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 17 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 17 de julio:

Lugar / organización Dirección Teléfono Horarios de entrega Calvary Chapel Crossfields 15 Half Acre Rd, Jamesburg, NJ 08831 732-666-4168 6:00 PM – 8:00 PM Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM – 12:30 PM; 6:30 PM – 8:30 PM Jewish Family Services – Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM – 2:00 PM Unity Square / Catholic Charities 81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:30 AM – 12:00 PM Salvation Army – New Brunswick 287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM – 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM – 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM – 4:00 PM Fish, INC 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM – 11:00 AM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM – 2:30 PM PROJEKT HOPE (Iglesia Manantial De Vida) 104 Union St (Temporary Location), Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM – 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM Rahway Food For Friends 1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM – 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 18 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 18 de julio:

Lugar / organización Dirección Teléfono Horarios de entrega Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM – 11:00 AM Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857 732-251-2066 9:00 AM – 12:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM – 12:00 PM Legacy Church Inc. 264 Whitehead Ave, South River, NJ 08882 732-993-3625 8:30 AM – 3:30 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM – 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM – 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM – 12:00 PM Hands of Hope 2136 Woodbridge Avenue, Edison, NJ 08817 732-236-3330 10:30 AM – 1:30 PM New Beginnings Church of Nazarene 80 Jefferson Boulevard, Edison, NJ 08817 732-985-7097 9:30 AM – 1:30 PM Our Lady of Fatima Bread of Life 348 Smith St, Perth Amboy, NJ 08861 732-442-6634 1:00 PM – 3:00 PM The Society St. Vincent DePaul 230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM – 12:45 PM James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry 6 Ethel Rd, Piscataway, NJ 08854 732-287-5184 9:00 AM – 11:30 AM Radiant Church 121 Centennial Ave, Piscataway, NJ 08854 732-428-1750 9:00 AM – 2:00 PM Feeding Hands Pantry 186 Route 206, Hillsborough, NJ 08844 908-397-6452 10:00 AM – 12:30 PM Fish, INC 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM – 11:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM FoodBank Network of Somerset–Raritan 28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM – 12:00 PM Favor Ministries 1176 Roosevelt Avenue, W. Carteret, NJ 07008 732-688-7039 9:00 AM – 12:00 PM Agape Family Worship Center 501 E. Hazelwood Ave, Rahway, NJ 07065 732-680-9800 9:00 AM – 12:00 PM Sheeld (Shiloh Devel. Corp) 515–517 West Fourth Street, Plainfield, NJ 07060 732-500-5758 9:00 AM – 12:00 PM Community Church of God 417 West Sixth Street, Plainfield, NJ 07060 908-279-5173 8:00 AM – 10:00 AM

ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 19 de julio:

Lugar / organización Dirección Teléfono Horarios de entrega Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM – 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM Abundant Life 849 Route 54, Williamstown, NJ 08037 609-992-3898 12:30 PM – 1:30 PM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM – 2:00 PM Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM – 12:00 PM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM – 1:00 PM Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 857-417-3050 1:30 PM – 4:30 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM – 6:00 PM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM – 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem Street, Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM – 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo 75 Cedar St, Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM – 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St, Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM – 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM – 1:00 PM Calvary Temple – Compassion In 1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM – 9:00 AM Families For Families 250 Braen Ave, Wyckoff, NJ 07481 201-499-5622 10:00 AM – 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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