Si vives en Nueva Jersey y quieres reducir los gastos del hogar, varias organizaciones comunitarias estarán entregando alimentos gratis del 18 al 20 de septiembre. Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a las familias residentes que están pasando por complicaciones económicas. Para conocer los horarios y las despensas que estarán disponibles en las fechas indicadas, te invito a leer este artículo informativo.

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Muchas familias del estado mencionado viven preocupadas o estresadas por saber cómo ajustar sus presupuestos cada mes, ya que poseen muchas cuentas por pagar y el dinero que poseen no es suficiente.

Es una realidad que afecta a muchos hogares; por esa razón, diversos bancos de alimentos se han puesto una mano al corazón y han decidido brindar esta ayuda para aliviar la carga económica de estas familias.

Se espera que estas despensas entreguen distintos productos nutritivos en las fechas señaladas, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones. Es más, no se descarta el acceso a comidas calientes o artículos de primera necesidad.

Los interesados también recibirán enlatados durante su visita a estas despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 18 al 20 de septiembre

Viernes 18 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. AngelaCARES,Inc 512 Ocean Avenue Suite Floor 1, Jersey City, NJ 07305 12:30 a 5 p.m. Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC 247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305 10 a.m. a 1:30 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m.

Sábado 19 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Grace Church in Newark 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 9 a.m. a 1 p.m. St. Mary’s Parish Food Pantry 254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 07302 7:30 a 9 a.m. The Sharing Place 440-448 Hoboken Ave., Jersey City, NJ 07306 8 a.m. a 12 p.m. Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC 247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305 10 a.m. a 1:30 p.m.

Domingo 20 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 12 a 1 p.m. Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 1:30 a 4:30 p.m. Trinity Assembly of God (feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 12 a 1 p.m. Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 5 a 6 p.m. Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601 8:30 a.m. a 1 p.m. Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo 75 Cedar St., Paterson, NJ 07501 1 a 4 p.m.

Varios voluntarios estarán en cada despensa para entregar alimentos gratis a los visitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿No encontraste una despensa cercana a tu ubicación? No tienes por qué preocuparte, ya que el sistema de Community Food Bank of New Jersey te ayuda en esta ocasión. Para ello, ingresa al buscar y escribe tu dirección, ciudad o código postal; de esa manera, la plataforma te revelará las opciones disponibles.

Te recomiendo que acudas con puntualidad a cualquiera de estos sitios, ya que no se descarta una gran presencia de personas. También es necesario que lleves alguna identificación para que demuestres que realmente resides en alguna ciudad de Nueva Jersey.