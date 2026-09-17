Muchas familias resultarán beneficiadas con este apoyo en Nueva Jersey. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas familias resultarán beneficiadas con este apoyo en Nueva Jersey. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si vives en Nueva Jersey y quieres reducir los gastos del hogar, varias organizaciones comunitarias estarán entregando alimentos gratis del 18 al 20 de septiembre. Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a las familias residentes que están pasando por complicaciones económicas. Para conocer los horarios y las despensas que estarán disponibles en las fechas indicadas, te invito a leer este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR

Muchas familias del estado mencionado viven preocupadas o estresadas por saber cómo ajustar sus presupuestos cada mes, ya que poseen muchas cuentas por pagar y el dinero que poseen no es suficiente.

Es una realidad que afecta a muchos hogares; por esa razón, diversos bancos de alimentos se han puesto una mano al corazón y han decidido brindar esta ayuda para aliviar la carga económica de estas familias.

Se espera que estas despensas entreguen distintos productos nutritivos en las fechas señaladas, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones. Es más, no se descarta el acceso a comidas calientes o artículos de primera necesidad.

Los interesados también recibirán enlatados durante su visita a estas despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados también recibirán enlatados durante su visita a estas despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 18 al 20 de septiembre

  • Viernes 18 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
AngelaCARES,Inc512 Ocean Avenue Suite Floor 1, Jersey City, NJ 0730512:30 a 5 p.m.
Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 0730510 a.m. a 1:30 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
  • Sábado 19 de septiembre

DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m.
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 071039 a.m. a 1 p.m.
St. Mary’s Parish Food Pantry254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 073027:30 a 9 a.m.
The Sharing Place440-448 Hoboken Ave., Jersey City, NJ 073068 a.m. a 12 p.m.
Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 0730510 a.m. a 1:30 p.m.
  • Domingo 20 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710212 a 1 p.m.
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 070501:30 a 4:30 p.m.
Trinity Assembly of God (feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 0705512 a 1 p.m.
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 070425 a 6 p.m.
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave, Hackensack, NJ 076018:30 a.m. a 1 p.m.
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo75 Cedar St., Paterson, NJ 075011 a 4 p.m.
Varios voluntarios estarán en cada despensa para entregar alimentos gratis a los visitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Varios voluntarios estarán en cada despensa para entregar alimentos gratis a los visitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿No encontraste una despensa cercana a tu ubicación? No tienes por qué preocuparte, ya que el te ayuda en esta ocasión. Para ello, ingresa al buscar y escribe tu dirección, ciudad o código postal; de esa manera, la plataforma te revelará las opciones disponibles.

Te recomiendo que acudas con puntualidad a cualquiera de estos sitios, ya que no se descarta una gran presencia de personas. También es necesario que lleves alguna identificación para que demuestres que realmente resides en alguna ciudad de Nueva Jersey.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC