La situación económica de muchas familias en Estados Unidos es cada vez más complicada: además de los gastos básicos, en muchos casos no les alcanza ni para la comida y no saben cómo ingeniárselas para conseguir víveres. Por fortuna, si vives en Nueva Jersey hay varias organizaciones que entregan despensas gratis a los residentes. Si no cuentas con dinero suficiente para alimentarte, puedes acudir a uno de los puntos de distribución que estarán disponibles del viernes 19 al domingo 21 de junio. A continuación te precisaremos las direcciones y los horarios en los que puedes asistir sin que nadie te pregunte por tu situación migratoria.

Residentes de Nueva Jersey hacen cola para recibir alimentos gratis en uno de los puntos de entrega (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 19 AL 21 DE JUNIO

En los siguientes cuadros te damos algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2026:

ENTREGA VIERNES 19 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 19 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Angelacares, Incorporated 512 Ocean Avenue, Jersey City, NJ 08735 201-706-2884 12:30 PM - 5:00 PM Calvary Chapel Crossfields 15 Half Acre Rd, Jamesburg, NJ 08831 732-666-4168 6:00 PM - 8:00 PM Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM - 12:30 PM; 6:30 PM - 8:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM - 2:00 PM Unity Square/Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:30 AM - 12:00 PM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM Fish, INC 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida) 104 Union St — Temporary Location, Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM - 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Rahway Food For Friends 1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM - 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 20 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 20 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM - 11:00 AM Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857 732-251-2062 9:00 AM - 12:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Legacy Church Inc. 264 Whitehead Ave, South River, NJ 08882 732-993-3625 8:30 AM - 3:30 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM - 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM - 12:00 PM Hands of Hope 2136 Woodbridge Avenue, Edison, NJ 08817 732-236-3330 10:30 AM - 1:30 PM New Beginnings Church of Nazarene 80 Jefferson Boulevard, Edison, NJ 08817 732-985-7097 9:30 AM - 1:30 PM Our Lady of Fatima Bread of Life 348 Smith St., Perth Amboy, NJ 08861 732-442-6634 1:00 PM - 4:00 PM The Society St. Vincent Depaul 230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM - 12:45 PM James O. Bryant Food Pantry 6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854 732-347-6292 9:00 AM - 11:30 AM Radiant Church 121 Centennial Ave, Piscataway, NJ 08854 732-428-1750 9:00 AM - 2:00 PM Feeding Hands Pantry 186 Route 206, Hillsborough, NJ 08844 908-397-6452 10:00 AM - 12:30 PM Fish, INC 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 11:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM FoodBank Network of Somerset-Raritan 28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM - 12:00 PM Favor Ministries 1176 Roosevelt Avenue, W. Carteret, NJ 07008 732-688-7039 9:00 AM - 12:00 PM Agape Family Worship Center 501 E. Hazelwood Ave., Rahway, NJ 07065 732-680-9800 9:00 AM - 12:00 PM Sheeld (Shiloh Devel. Corp) 515-517 West Fourth Street, Plainfield, NJ 07060 732-500-5758 9:00 AM - 12:00 PM Community Church of God 417 West Sixth Street, Plainfield, NJ 07060 908-279-5173 8:00 AM - 10:00 AM

ENTREGA DOMINGO 21 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 21 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM - 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Abundant Life 849 Route 54, Williamstown, NJ 08037 609-992-3898 12:30 PM - 1:30 PM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM - 2:00 PM Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM - 12:00 PM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM - 1:00 PM Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 857-417-3050 1:30 PM - 4:30 PM Market Street Mission 9 Market St, Morristown, NJ 07960 973-993-2875 7:00 AM - 4:30 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM - 6:00 PM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM - 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem Street, Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM - 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo 75 Cedar St, Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM - 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St, Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM - 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM - 1:00 PM Calvary Temple - Compassion In 1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM - 9:00 AM Families For Families 250 Braen Ave, Wyckoff, NJ 07481 201-499-5622 10:00 AM - 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 19 al domingo 21 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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