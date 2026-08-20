Si tu presupuesto no alcanza para comprar frutas, verduras, legumbres y otros alimentos básicos, varias organizaciones distribuirán comida gratuita en distintos puntos de Nueva Jersey del 21 al 23 de agosto. Puedes acudir solo o acompañado de tu familia y compartir la información con otras personas que puedan necesitar apoyo. Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios de atención.

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 21 AL 23 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 21 al domingo 23 de agosto de 2026:

ENTREGA VIERNES 21 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 21 de agosto:

Lugar Dirección Teléfono Horarios Calvary Chapel Crossfields 15 Half Acre Rd, Jamesburg, NJ 08831 732-666-4168 6:00 PM – 8:00 PM Jewish Family Services – Middlesex 219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM – 2:00 PM Unity Square / Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Ave, New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:30 AM – 12:00 PM Salvation Army – New Brunswick 287 Handy St, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM – 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson St, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM – 12:30 PM SRC Five Loaves Food Pantry 100 College Ave, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM – 4:00 PM FISH, Inc. 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM – 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg. 7, East Easy St, Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM – 2:30 PM Projekt Hope (Iglesia Manantial de Vida) 104 Union St., ubicación temporal, Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM – 6:00 PM Visions and Pathways Brahma 49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM Rahway Food for Friends 1221 New Brunswick Ave, Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM – 2:00 PM Salvation Army – Plainfield 615 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060 973-647-7712 9:30 AM – 2:30 PM CODI Food Pantry 901 Atlantic Ave, Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM – 4:30 PM Shirley Leota Foreman Armstrong Scholarship 310 E. 8th Ave, Roselle, NJ 07203 908-447-3093 12:00 PM – 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 22 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 22 de agosto:

Lugar Dirección Teléfono Horarios Abundant Life Christian Center 2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM – 11:00 AM Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857 732-251-2066 9:00 AM – 12:30 PM Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM – 12:30 PM; 6:30 PM – 8:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM – 12:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson St, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM – 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM – 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank Inc. 224 Churchill Ave, Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM – 12:00 PM St. Mary’s Food Pantry 256 Augusta St, South Amboy, NJ 08879 732-721-7418 8:00 AM – 10:00 AM The Society of St. Vincent de Paul 230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM – 12:45 PM James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry 6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854 732-287-5184 9:00 AM – 11:30 AM Feeding Hands Pantry 34 South Third Ave, Manville, NJ 08835 908-397-6452 9:00 AM – 12:00 PM St. Joseph’s Food Pantry 55 High St, Carteret, NJ 07008 732-541-8946 8:00 AM – 12:00 PM Visions and Pathways Brahma 49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM FoodBank Network of Somerset-Raritan 28 Thompson St, Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM – 12:00 PM Agape Family Worship Center 501 E. Hazelwood Ave, Rahway, NJ 07065 732-680-9800 9:00 AM – 12:00 PM SHEELD (Shiloh Development Corp.) 515–517 West Fourth St, Plainfield, NJ 07060 732-500-5758 9:00 AM – 12:00 PM Saint Vincent Society of North Plainfield 401 Greenbrook Rd, North Plainfield, NJ 07063 908-315-8786 7:00 AM – 9:00 AM Beacon First Unitarian Society / Plainfield 718 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060 908-444-0823 8:30 AM – 11:00 AM Rahway Food for Friends 1731 Church St, Rahway, NJ 07065 732-381-7201 10:30 AM – 1:00 PM

ENTREGA DOMINGO 23 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 23 de agosto:

Lugar Dirección Teléfono Horarios Suydam Street Reformed Church 74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM – 8:00 AM Visions and Pathways Brahma 49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM LPC Mission Project 1506 Orchard Terr., Linden, NJ 07036 908-486-3066 8:45 AM – 9:45 AM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Ave, Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM – 2:00 PM SHIP 31 Woodland Ave, Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM – 12:00 PM Berean Seventh-day Adventist Church 828 Sanford Ave, Newark, NJ 07106 347-610-1740 6:00 AM – 9:00 AM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson St, Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM – 1:00 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Ave, Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM – 6:00 PM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Ave, Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM – 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem St, Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM – 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo 75 Cedar St, Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM – 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St, Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM – 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM – 1:00 PM Calvary Temple – Compassion in 1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM – 9:00 AM Community SDA Church 245 Tenafly Rd, Englewood, NJ 07631 201-575-6996 11:00 AM – 3:00 PM Families for Families 250 Braen Ave, Wyckoff, NJ 07481 201-499-5622 10:00 AM – 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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