Una joven pareja en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey. Ellos reciben víveres para llenar la despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una joven pareja en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey. Ellos reciben víveres para llenar la despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si tu presupuesto no alcanza para y otros alimentos básicos, de Nueva Jersey del 21 al 23 de agosto. Puedes acudir solo o acompañado de tu familia y compartir la información con otras personas que puedan necesitar apoyo. Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios de atención.

Mira también:

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 21 AL 23 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 21 al domingo 23 de agosto de 2026:

ENTREGA VIERNES 21 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 21 de agosto:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Calvary Chapel Crossfields15 Half Acre Rd, Jamesburg, NJ 08831732-666-41686:00 PM – 8:00 PM
Jewish Family Services – Middlesex219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM – 2:00 PM
Unity Square / Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Ave, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:30 AM – 12:00 PM
Salvation Army – New Brunswick287 Handy St, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM – 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson St, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM – 12:30 PM
SRC Five Loaves Food Pantry100 College Ave, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM – 4:00 PM
FISH, Inc.450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM – 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg. 7, East Easy St, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM – 2:30 PM
Projekt Hope (Iglesia Manantial de Vida)104 Union St., ubicación temporal, Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM – 6:00 PM
Visions and Pathways Brahma49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
Rahway Food for Friends1221 New Brunswick Ave, Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 AM – 2:00 PM
Salvation Army – Plainfield615 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060973-647-77129:30 AM – 2:30 PM
CODI Food Pantry901 Atlantic Ave, Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM – 4:30 PM
Shirley Leota Foreman Armstrong Scholarship310 E. 8th Ave, Roselle, NJ 07203908-447-309312:00 PM – 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 22 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 22 de agosto:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Abundant Life Christian Center2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM – 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857732-251-20669:00 AM – 12:30 PM
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 AM – 12:30 PM; 6:30 PM – 8:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM – 12:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson St, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM – 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM – 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank Inc.224 Churchill Ave, Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 AM – 12:00 PM
St. Mary’s Food Pantry256 Augusta St, South Amboy, NJ 08879732-721-74188:00 AM – 10:00 AM
The Society of St. Vincent de Paul230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 AM – 12:45 PM
James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854732-287-51849:00 AM – 11:30 AM
Feeding Hands Pantry34 South Third Ave, Manville, NJ 08835908-397-64529:00 AM – 12:00 PM
St. Joseph’s Food Pantry55 High St, Carteret, NJ 07008732-541-89468:00 AM – 12:00 PM
Visions and Pathways Brahma49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson St, Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 AM – 12:00 PM
Agape Family Worship Center501 E. Hazelwood Ave, Rahway, NJ 07065732-680-98009:00 AM – 12:00 PM
SHEELD (Shiloh Development Corp.)515–517 West Fourth St, Plainfield, NJ 07060732-500-57589:00 AM – 12:00 PM
Saint Vincent Society of North Plainfield401 Greenbrook Rd, North Plainfield, NJ 07063908-315-87867:00 AM – 9:00 AM
Beacon First Unitarian Society / Plainfield718 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060908-444-08238:30 AM – 11:00 AM
Rahway Food for Friends1731 Church St, Rahway, NJ 07065732-381-720110:30 AM – 1:00 PM

ENTREGA DOMINGO 23 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 23 de agosto:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Suydam Street Reformed Church74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM – 8:00 AM
Visions and Pathways Brahma49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
LPC Mission Project1506 Orchard Terr., Linden, NJ 07036908-486-30668:45 AM – 9:45 AM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell Ave, Mizpah, NJ 08342609-992-630112:00 PM – 2:00 PM
SHIP31 Woodland Ave, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 AM – 12:00 PM
Berean Seventh-day Adventist Church828 Sanford Ave, Newark, NJ 07106347-610-17406:00 AM – 9:00 AM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson St, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM – 1:00 PM
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Ave, Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM – 6:00 PM
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Ave, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM – 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem St, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 AM – 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St, Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM – 4:00 PM
Eva’s Village393 Main St, Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM – 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM – 1:00 PM
Calvary Temple – Compassion in1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM – 9:00 AM
Community SDA Church245 Tenafly Rd, Englewood, NJ 07631201-575-699611:00 AM – 3:00 PM
Families for Families250 Braen Ave, Wyckoff, NJ 07481201-499-562210:00 AM – 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca tu .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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