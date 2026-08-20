Si tu presupuesto no alcanza para comprar frutas, verduras, legumbres y otros alimentos básicos, varias organizaciones distribuirán comida gratuita en distintos puntos de Nueva Jersey del 21 al 23 de agosto. Puedes acudir solo o acompañado de tu familia y compartir la información con otras personas que puedan necesitar apoyo. Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios de atención.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 21 AL 23 DE AGOSTO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 21 al domingo 23 de agosto de 2026:
ENTREGA VIERNES 21 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 21 de agosto:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Calvary Chapel Crossfields
|15 Half Acre Rd, Jamesburg, NJ 08831
|732-666-4168
|6:00 PM – 8:00 PM
|Jewish Family Services – Middlesex
|219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM – 2:00 PM
|Unity Square / Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Ave, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 AM – 12:00 PM
|Salvation Army – New Brunswick
|287 Handy St, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson St, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Ave, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|FISH, Inc.
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM – 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg. 7, East Easy St, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
|Projekt Hope (Iglesia Manantial de Vida)
|104 Union St., ubicación temporal, Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM – 6:00 PM
|Visions and Pathways Brahma
|49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|Rahway Food for Friends
|1221 New Brunswick Ave, Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 AM – 2:00 PM
|Salvation Army – Plainfield
|615 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060
|973-647-7712
|9:30 AM – 2:30 PM
|CODI Food Pantry
|901 Atlantic Ave, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM – 4:30 PM
|Shirley Leota Foreman Armstrong Scholarship
|310 E. 8th Ave, Roselle, NJ 07203
|908-447-3093
|12:00 PM – 2:00 PM
ENTREGA SÁBADO 22 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 22 de agosto:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Abundant Life Christian Center
|2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 AM – 11:00 AM
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2066
|9:00 AM – 12:30 PM
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 AM – 12:30 PM; 6:30 PM – 8:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM – 12:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson St, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM – 10:30 AM
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Ave, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 AM – 12:00 PM
|St. Mary’s Food Pantry
|256 Augusta St, South Amboy, NJ 08879
|732-721-7418
|8:00 AM – 10:00 AM
|The Society of St. Vincent de Paul
|230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 AM – 12:45 PM
|James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry
|6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854
|732-287-5184
|9:00 AM – 11:30 AM
|Feeding Hands Pantry
|34 South Third Ave, Manville, NJ 08835
|908-397-6452
|9:00 AM – 12:00 PM
|St. Joseph’s Food Pantry
|55 High St, Carteret, NJ 07008
|732-541-8946
|8:00 AM – 12:00 PM
|Visions and Pathways Brahma
|49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson St, Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 AM – 12:00 PM
|Agape Family Worship Center
|501 E. Hazelwood Ave, Rahway, NJ 07065
|732-680-9800
|9:00 AM – 12:00 PM
|SHEELD (Shiloh Development Corp.)
|515–517 West Fourth St, Plainfield, NJ 07060
|732-500-5758
|9:00 AM – 12:00 PM
|Saint Vincent Society of North Plainfield
|401 Greenbrook Rd, North Plainfield, NJ 07063
|908-315-8786
|7:00 AM – 9:00 AM
|Beacon First Unitarian Society / Plainfield
|718 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060
|908-444-0823
|8:30 AM – 11:00 AM
|Rahway Food for Friends
|1731 Church St, Rahway, NJ 07065
|732-381-7201
|10:30 AM – 1:00 PM
ENTREGA DOMINGO 23 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 23 de agosto:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift St, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM – 8:00 AM
|Visions and Pathways Brahma
|49 Brahma Ave, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|LPC Mission Project
|1506 Orchard Terr., Linden, NJ 07036
|908-486-3066
|8:45 AM – 9:45 AM
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Ave, Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 PM – 2:00 PM
|SHIP
|31 Woodland Ave, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 AM – 12:00 PM
|Berean Seventh-day Adventist Church
|828 Sanford Ave, Newark, NJ 07106
|347-610-1740
|6:00 AM – 9:00 AM
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson St, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM – 1:00 PM
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Ave, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 PM – 6:00 PM
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Ave, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM – 1:00 PM
|Nourish NJ
|347 South Salem St, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 AM – 2:00 PM
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St, Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 PM – 4:00 PM
|Eva’s Village
|393 Main St, Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM – 12:30 PM
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 AM – 1:00 PM
|Calvary Temple – Compassion in
|1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 AM – 9:00 AM
|Community SDA Church
|245 Tenafly Rd, Englewood, NJ 07631
|201-575-6996
|11:00 AM – 3:00 PM
|Families for Families
|250 Braen Ave, Wyckoff, NJ 07481
|201-499-5622
|10:00 AM – 12:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!