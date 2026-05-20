¿No te alcanza para comprar la comida el fin de semana? Si vives en Nueva Jersey hay una buena noticia para ti: del 22 al 24 de mayo se estará entregando alimentos gratis en diferentes puntos. Lo mejor es que no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, por lo tanto, puedes acercarte con total confianza a cualquiera de las organizaciones que los distribuirá. En esta nota te contamos dónde serán los lugares de reparto y los horario para recogerlos.

Estas iniciativas otorgan alimentos gratis que pueden durante por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 22 AL 24 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO

Angelacares, Incorporated

512 Ocean Avenue Jersey City, NJ 08735

201-706-2884

De: 12:30 PM - 5:00 PM

Calvary Chapel of Old Bridge

139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857

732-679-4837

De: 10:30 AM - 12:30 PM

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)

Salvation Army - New Brnwk

287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901

732-545-1477

De: 8:30 AM - 4:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Src Five Loaves Food Pantry

100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-545-1019

De: 10:00 AM - 4:00 PM

Food Bank of Somerset

Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805

732-560-1813

De: 9:00 AM - 2:30 PM

PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)

104 Union St - TEMPORARY LOCATION Carteret, NJ 07008

908-930-1087

De: 3:00 PM - 6:00 PM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

Rahway Food For Friends

1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065

732-540-1432

De: 9:00 AM - 2:00 PM

Salvation Army - Plainfield

615 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060

973-647-7712

De: 9:30 AM - 2:30 PM

Codi-Food Pantry

901 ATLANTIC AVENUE EGG HARBOR CITY, NJ 08215

267-701-5374

De: 8:30 AM - 4:30 PM

First Newtonville Sda

955 Route 54 Newtonville (Williamstown), NJ 08037

609-401-7737

De: 11:00 AM - 3:00 PM

ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO

Abundant Life Christian Ctr.

2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810

732-508-0734

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Grace Christian Fellowship Ministries

40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857

732-251-2062

De: 9:00 AM - 12:30 PM

Aldersgate Outreach Community Center

568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816

732-254-7361

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Suydam Street Reformed Church

74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901

732-249-6803

De: 9:00 AM - 10:30 AM

Franklin Twp. Food Bank INC.

224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873

732-246-0009

De: 9:00 AM - 12:00 PM

St. Mary’s Food Pantry

256 Augusta St South Amboy, NJ 08879

732-721-7418

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Highland Park Community Food Pantry

220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904

732-819-0052

De: 9:30 AM - 10:30 AM

Our Lady of Fatima Bread of Life

348 Smith St. Perth Amboy, NJ 08861

732-442-6634

De: 1:00 PM - 4:00 PM

The Society St. Vincent Depaul

230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861

732-548-4317

De: 9:45 AM - 12:45 PM

James O. Bryant Food Pantry

6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854

732-347-6292

De: 9:00 AM - 11:30 AM

St Josephs Food Pantry

55 High St Carteret, NJ 07008

732-541-8946

De: 8:00 AM - 12:00 PM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

FoodBank Network of Somerset-Raritan

28 Thompson Street Raritan, NJ 08869

732-560-1813

De: 9:30 AM - 12:00 PM

Agape Family Worship Center

501 E. Hazelwood Ave. Rahway, NJ 07065

732-680-9800

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Sheeld (Shiloh Devel. Corp)

515-517 West Fourth Street Plainfield, NJ 07060

732-500-5758

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Saint Vincent Society of North Plainfield

401 Greenbrook road North Plainfield, NJ 07063

908-315-8786

De: 7:00 AM - 9:00 AM

Beacon First Unitarian Soc./Plainfld

718 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060

908-444-0823

De: 8:30 AM - 11:00 AM

Rahway Food For Friends

1731 Church Street Rahway, NJ 07065

732-381-7201

De: 10:30 AM - 1:00 PM

Faith Baptist Church

611 Raritan Road Cranford, NJ 07016

908-358-3968

De: 12:00 PM - 3:30 PM

Haitian Pentecostal Church & Home of Hope Worldwid

431 Maple Ave Linden, NJ 07036

732-934-0947

De: 1:00 PM - 5:00 PM

Lpc Mission Project

1506 Orchard Terr. Linden, NJ 07036

908-486-3066

De: 9:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO

Suydam Street Reformed Church

74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901

732-249-6803

De: 7:30 AM - 8:00 AM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

Lpc Mission Project

1506 Orchard Terr. Linden, NJ 07036

908-486-3066

De: 8:45 AM - 9:45 AM

Alfred R. Lundy Sr. Community Center

6916 SEWELL AVENUE MIZPAH, NJ 08342

609-992-6301

De: 12:00 PM - 2:00 PM

Ship

31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901

908-723-5790

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Berean Seventh Day Adventist Church

828 Sanford Ave. Newark, NJ 07106

347-610-1740

De: 6:30 PM - 9:30 PM

Chances @ MCC Emergency Food Pantry

242 Jefferson Street Newark, NJ 07102

973-589-2104

De: 12:00 PM - 1:00 PM

Market Street Mission

9 Market St Morristown, NJ 07960

973-993-2875

De: 7:00 AM - 4:30 PM

Para saber más puntos de entrega en Nueva Jersey de 22 al 24 de mayo, ingresa a United Food Bank o simplemente haz clic aquí y coloca en el buscador “Nueva Jersey” y ajusta los filtros por millas y días que requieres los alimentos gratis.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!