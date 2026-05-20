¿No te alcanza para comprar la comida el fin de semana? Si vives en Nueva Jersey hay una buena noticia para ti: del 22 al 24 de mayo se estará entregando alimentos gratis en diferentes puntos. Lo mejor es que no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, por lo tanto, puedes acercarte con total confianza a cualquiera de las organizaciones que los distribuirá. En esta nota te contamos dónde serán los lugares de reparto y los horario para recogerlos.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 22 AL 24 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO
Angelacares, Incorporated
- 512 Ocean Avenue Jersey City, NJ 08735
- 201-706-2884
- De: 12:30 PM - 5:00 PM
Calvary Chapel of Old Bridge
- 139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857
- 732-679-4837
- De: 10:30 AM - 12:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk
- 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1477
- De: 8:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry
- 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1019
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
Food Bank of Somerset
- Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
- 732-560-1813
- De: 9:00 AM - 2:30 PM
PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)
- 104 Union St - TEMPORARY LOCATION Carteret, NJ 07008
- 908-930-1087
- De: 3:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Rahway Food For Friends
- 1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065
- 732-540-1432
- De: 9:00 AM - 2:00 PM
Salvation Army - Plainfield
- 615 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060
- 973-647-7712
- De: 9:30 AM - 2:30 PM
Codi-Food Pantry
- 901 ATLANTIC AVENUE EGG HARBOR CITY, NJ 08215
- 267-701-5374
- De: 8:30 AM - 4:30 PM
First Newtonville Sda
- 955 Route 54 Newtonville (Williamstown), NJ 08037
- 609-401-7737
- De: 11:00 AM - 3:00 PM
ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO
Abundant Life Christian Ctr.
- 2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810
- 732-508-0734
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries
- 40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857
- 732-251-2062
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center
- 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
- 732-254-7361
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church
- 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-249-6803
- De: 9:00 AM - 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.
- 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
- 732-246-0009
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
St. Mary’s Food Pantry
- 256 Augusta St South Amboy, NJ 08879
- 732-721-7418
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Highland Park Community Food Pantry
- 220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904
- 732-819-0052
- De: 9:30 AM - 10:30 AM
Our Lady of Fatima Bread of Life
- 348 Smith St. Perth Amboy, NJ 08861
- 732-442-6634
- De: 1:00 PM - 4:00 PM
The Society St. Vincent Depaul
- 230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861
- 732-548-4317
- De: 9:45 AM - 12:45 PM
James O. Bryant Food Pantry
- 6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854
- 732-347-6292
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
St Josephs Food Pantry
- 55 High St Carteret, NJ 07008
- 732-541-8946
- De: 8:00 AM - 12:00 PM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan
- 28 Thompson Street Raritan, NJ 08869
- 732-560-1813
- De: 9:30 AM - 12:00 PM
Agape Family Worship Center
- 501 E. Hazelwood Ave. Rahway, NJ 07065
- 732-680-9800
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Sheeld (Shiloh Devel. Corp)
- 515-517 West Fourth Street Plainfield, NJ 07060
- 732-500-5758
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Saint Vincent Society of North Plainfield
- 401 Greenbrook road North Plainfield, NJ 07063
- 908-315-8786
- De: 7:00 AM - 9:00 AM
Beacon First Unitarian Soc./Plainfld
- 718 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060
- 908-444-0823
- De: 8:30 AM - 11:00 AM
Rahway Food For Friends
- 1731 Church Street Rahway, NJ 07065
- 732-381-7201
- De: 10:30 AM - 1:00 PM
Faith Baptist Church
- 611 Raritan Road Cranford, NJ 07016
- 908-358-3968
- De: 12:00 PM - 3:30 PM
Haitian Pentecostal Church & Home of Hope Worldwid
- 431 Maple Ave Linden, NJ 07036
- 732-934-0947
- De: 1:00 PM - 5:00 PM
Lpc Mission Project
- 1506 Orchard Terr. Linden, NJ 07036
- 908-486-3066
- De: 9:00 AM – 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO
Suydam Street Reformed Church
- 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-249-6803
- De: 7:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Lpc Mission Project
- 1506 Orchard Terr. Linden, NJ 07036
- 908-486-3066
- De: 8:45 AM - 9:45 AM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center
- 6916 SEWELL AVENUE MIZPAH, NJ 08342
- 609-992-6301
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
Ship
- 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
- 908-723-5790
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Berean Seventh Day Adventist Church
- 828 Sanford Ave. Newark, NJ 07106
- 347-610-1740
- De: 6:30 PM - 9:30 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry
- 242 Jefferson Street Newark, NJ 07102
- 973-589-2104
- De: 12:00 PM - 1:00 PM
Market Street Mission
- 9 Market St Morristown, NJ 07960
- 973-993-2875
- De: 7:00 AM - 4:30 PM
Para saber más puntos de entrega en Nueva Jersey de 22 al 24 de mayo, ingresa a United Food Bank o simplemente haz clic aquí y coloca en el buscador “Nueva Jersey” y ajusta los filtros por millas y días que requieres los alimentos gratis.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES
- Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
- Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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