Si eres una de las personas a las que el dinero no les alcanza por la inflación y no sabes cómo alimentar a tu familia estos días, no te preocupes ya que si vives en Nueva Jersey hay diversas organizaciones comunitarias que están entregando víveres gratis del viernes 24 al domingo 26 de julio a todo tipo de personas: familias, adultos mayores o cualquier vecino que lo solicite, sin importar su estatus migratorio. En esta nota te damos a conocer los puntos de distribución y horarios disponibles para que puedas acercarte.

Una familia en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, hasta donde gran cantidad de residentes también se acercaron (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 24 AL 26 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 24 al domingo 26 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 24 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 24 de julio:

Entrega viernes 24 de julio Dirección Ciudad / Estado / ZIP Teléfono Horario Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM - 12:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM - 2:00 PM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM Fish, INC 450 New Market Rd Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida) 104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM - 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Rahway Food For Friends 1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM - 2:00 PM Salvation Army - Plainfield 615 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060 973-647-7712 9:30 AM - 2:30 PM Codi-Food Pantry 901 Atlantic Avenue Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM - 4:30 PM First Newtonville SDA 955 Route 54 Newtonville (Williamstown), NJ 08037 609-401-7737 11:00 AM - 3:00 PM He Hears He Cares Prayer Min Int’l 87 First Street Elizabeth, NJ 07206 908-422-4661 10:00 AM - 5:30 PM Elizabethport Presb. Church 154 First Street Elizabeth, NJ 07206 908-351-4850 8:00 AM - 1:00 PM

ENTREGA SÁBADO 25 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 25 de julio:

Entrega sábado 25 de julio Dirección Ciudad / Estado / ZIP Teléfono Horario Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM - 11:00 AM Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857 732-251-2066 9:00 AM - 12:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM - 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM - 12:00 PM St. Mary’s Food Pantry 256 Augusta St South Amboy, NJ 08879 732-721-7418 8:00 AM - 10:00 AM Highland Park Community Food Pantry 220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904 732-819-0052 9:30 AM - 10:30 AM The Society St. Vincent Depaul 230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM - 12:45 PM James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry 6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854 732-287-5184 9:00 AM - 11:30 AM St Josephs Food Pantry 55 High St Carteret, NJ 07008 732-541-8946 8:00 AM - 12:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM FoodBank Network of Somerset-Raritan 28 Thompson Street Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM - 12:00 PM Agape Family Worship Center 501 E. Hazelwood Ave. Rahway, NJ 07065 732-680-9800 9:00 AM - 12:00 PM Sheeld (Shiloh Devel. Corp) 515-517 West Fourth Street Plainfield, NJ 07060 732-500-5758 9:00 AM - 12:00 PM Saint Vincent Society of North Plainfield 401 Greenbrook Road North Plainfield, NJ 07063 908-315-8786 7:00 AM - 9:00 AM Beacon First Unitarian Soc./Plainfld 718 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060 908-444-0823 8:30 AM - 11:00 AM Rahway Food For Friends 1731 Church Street Rahway, NJ 07065 732-381-7201 10:30 AM - 1:00 PM Faith Baptist Church 611 Raritan Road Cranford, NJ 07016 908-358-3968 12:00 PM - 3:30 PM Haitian Pentecostal Church & Home of Hope Worldwid 431 Maple Ave Linden, NJ 07036 732-934-0947 1:00 PM - 5:00 PM Lpc Mission Project 1506 Orchard Terr. Linden, NJ 07036 908-486-3066 9:00 AM - 12:00 PM He Hears He Cares Prayer Min Int’l 87 First Street Elizabeth, NJ 07206 908-422-4661 10:00 AM - 5:30 PM

ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 26 de julio:

Entrega domingo 26 de julio Dirección Ciudad / Estado / ZIP Teléfono Horario Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM - 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Lpc Mission Project 1506 Orchard Terr. Linden, NJ 07036 908-486-3066 8:45 AM - 9:45 AM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM - 2:00 PM Ship 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM - 12:00 PM Berean Seventh Day Adventist Church 828 Sanford Ave. Newark, NJ 07106 347-610-1740 6:00 AM - 9:00 AM Chances @MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM - 1:00 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM - 6:00 PM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM - 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem Street Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM - 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo 75 Cedar St. Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM - 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM - 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM - 1:00 PM Calvary Temple - Compassion In 1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM - 9:00 AM Community SDA Church 245 Tenafly Road Englewood, NJ 07631 201-575-6996 11:00 AM - 3:00 PM Families For Families 250 Braen Ave Wyckoff, NJ 07481 201-499-5622 10:00 AM - 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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