Una señora en un centro de reparto de alimentos gratis en Nueva Jersey, luego de que un joven le entregó víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una señora en un centro de reparto de alimentos gratis en Nueva Jersey, luego de que un joven le entregó víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si eres una de las personas a las que el dinero no les alcanza por la inflación y no sabes cómo estos días, no te preocupes ya que si vives en Nueva Jersey hay diversas del viernes 24 al domingo 26 de julio a todo tipo de personas: familias, adultos mayores o cualquier vecino que lo solicite, sin importar su estatus migratorio. En esta nota te damos a conocer los puntos de distribución y horarios disponibles para que puedas acercarte.

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Una familia en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, hasta donde gran cantidad de residentes también se acercaron (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una familia en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, hasta donde gran cantidad de residentes también se acercaron (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 24 AL 26 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 24 al domingo 26 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 24 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 24 de julio:

Entrega viernes 24 de julioDirecciónCiudad / Estado / ZIPTeléfonoHorario
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak LaneOld Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 AM - 12:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse LnNorth Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM - 2:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy StreetNew Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson StreetNew Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College AvenueNew Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Fish, INC450 New Market RdPiscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy StreetBound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM
Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida)104 Union St - Temporary LocationCarteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma AvenueBridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Rahway Food For Friends1221 New Brunswick AvenueRahway, NJ 07065732-540-14329:00 AM - 2:00 PM
Salvation Army - Plainfield615 Watchung AvePlainfield, NJ 07060973-647-77129:30 AM - 2:30 PM
Codi-Food Pantry901 Atlantic AvenueEgg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM - 4:30 PM
First Newtonville SDA955 Route 54Newtonville (Williamstown), NJ 08037609-401-773711:00 AM - 3:00 PM
He Hears He Cares Prayer Min Int’l87 First StreetElizabeth, NJ 07206908-422-466110:00 AM - 5:30 PM
Elizabethport Presb. Church154 First StreetElizabeth, NJ 07206908-351-48508:00 AM - 1:00 PM

ENTREGA SÁBADO 25 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 25 de julio:

Entrega sábado 25 de julioDirecciónCiudad / Estado / ZIPTeléfonoHorario
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM - 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison AveOld Bridge, NJ 08857732-251-20669:00 AM - 12:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders LnEast Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson StreetNew Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift StreetNew Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM - 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill AvenueSomerset, NJ 08873732-246-00099:00 AM - 12:00 PM
St. Mary’s Food Pantry256 Augusta StSouth Amboy, NJ 08879732-721-74188:00 AM - 10:00 AM
Highland Park Community Food Pantry220 S. 6th Ave.Highland Park, NJ 08904732-819-00529:30 AM - 10:30 AM
The Society St. Vincent Depaul230 New Brunswick AvePerth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 AM - 12:45 PM
James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry6 Ethel Rd.Piscataway, NJ 08854732-287-51849:00 AM - 11:30 AM
St Josephs Food Pantry55 High StCarteret, NJ 07008732-541-89468:00 AM - 12:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma AvenueBridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson StreetRaritan, NJ 08869732-560-18139:30 AM - 12:00 PM
Agape Family Worship Center501 E. Hazelwood Ave.Rahway, NJ 07065732-680-98009:00 AM - 12:00 PM
Sheeld (Shiloh Devel. Corp)515-517 West Fourth StreetPlainfield, NJ 07060732-500-57589:00 AM - 12:00 PM
Saint Vincent Society of North Plainfield401 Greenbrook RoadNorth Plainfield, NJ 07063908-315-87867:00 AM - 9:00 AM
Beacon First Unitarian Soc./Plainfld718 Watchung AvePlainfield, NJ 07060908-444-08238:30 AM - 11:00 AM
Rahway Food For Friends1731 Church StreetRahway, NJ 07065732-381-720110:30 AM - 1:00 PM
Faith Baptist Church611 Raritan RoadCranford, NJ 07016908-358-396812:00 PM - 3:30 PM
Haitian Pentecostal Church & Home of Hope Worldwid431 Maple AveLinden, NJ 07036732-934-09471:00 PM - 5:00 PM
Lpc Mission Project1506 Orchard Terr.Linden, NJ 07036908-486-30669:00 AM - 12:00 PM
He Hears He Cares Prayer Min Int’l87 First StreetElizabeth, NJ 07206908-422-466110:00 AM - 5:30 PM

ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 26 de julio:

Entrega domingo 26 de julioDirecciónCiudad / Estado / ZIPTeléfonoHorario
Suydam Street Reformed Church74 Drift StreetNew Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma AvenueBridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Lpc Mission Project1506 Orchard Terr.Linden, NJ 07036908-486-30668:45 AM - 9:45 AM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell AvenueMizpah, NJ 08342609-992-630112:00 PM - 2:00 PM
Ship31 Woodland AvenueSummit, NJ 07901908-723-579010:00 AM - 12:00 PM
Berean Seventh Day Adventist Church828 Sanford Ave.Newark, NJ 07106347-610-17406:00 AM - 9:00 AM
Chances @MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson StreetNewark, NJ 07102973-589-210412:00 PM - 1:00 PM
Toni’s Kitchen73 South Fullerton AvenueMontclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM - 6:00 PM
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic AvenuePassaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM - 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem StreetDover, NJ 07801862-397-003011:00 AM - 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St.Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM - 4:00 PM
Eva’s Village393 Main StPaterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM - 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central AveHackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM - 1:00 PM
Calvary Temple - Compassion In1111 Preakness AveWayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM - 9:00 AM
Community SDA Church245 Tenafly RoadEnglewood, NJ 07631201-575-699611:00 AM - 3:00 PM
Families For Families250 Braen AveWyckoff, NJ 07481201-499-562210:00 AM - 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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