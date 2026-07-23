Si eres una de las personas a las que el dinero no les alcanza por la inflación y no sabes cómo alimentar a tu familia estos días, no te preocupes ya que si vives en Nueva Jersey hay diversas organizaciones comunitarias que están entregando víveres gratis del viernes 24 al domingo 26 de julio a todo tipo de personas: familias, adultos mayores o cualquier vecino que lo solicite, sin importar su estatus migratorio. En esta nota te damos a conocer los puntos de distribución y horarios disponibles para que puedas acercarte.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 24 AL 26 DE JULIO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 24 al domingo 26 de julio de 2026:
ENTREGA VIERNES 24 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 24 de julio:
|Entrega viernes 24 de julio
|Dirección
|Ciudad / Estado / ZIP
|Teléfono
|Horario
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane
|Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 AM - 12:30 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln
|North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM - 2:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street
|New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street
|New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue
|New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|Fish, INC
|450 New Market Rd
|Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street
|Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
|Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida)
|104 Union St - Temporary Location
|Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM - 6:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue
|Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue
|Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 AM - 2:00 PM
|Salvation Army - Plainfield
|615 Watchung Ave
|Plainfield, NJ 07060
|973-647-7712
|9:30 AM - 2:30 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue
|Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM - 4:30 PM
|First Newtonville SDA
|955 Route 54
|Newtonville (Williamstown), NJ 08037
|609-401-7737
|11:00 AM - 3:00 PM
|He Hears He Cares Prayer Min Int’l
|87 First Street
|Elizabeth, NJ 07206
|908-422-4661
|10:00 AM - 5:30 PM
|Elizabethport Presb. Church
|154 First Street
|Elizabeth, NJ 07206
|908-351-4850
|8:00 AM - 1:00 PM
ENTREGA SÁBADO 25 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 25 de julio:
|Entrega sábado 25 de julio
|Dirección
|Ciudad / Estado / ZIP
|Teléfono
|Horario
|Abundant Life Christian Ctr.
|2245 Route 130, Ste. 101
|Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 AM - 11:00 AM
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave
|Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2066
|9:00 AM - 12:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln
|East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street
|New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street
|New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM - 10:30 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue
|Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 AM - 12:00 PM
|St. Mary’s Food Pantry
|256 Augusta St
|South Amboy, NJ 08879
|732-721-7418
|8:00 AM - 10:00 AM
|Highland Park Community Food Pantry
|220 S. 6th Ave.
|Highland Park, NJ 08904
|732-819-0052
|9:30 AM - 10:30 AM
|The Society St. Vincent Depaul
|230 New Brunswick Ave
|Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 AM - 12:45 PM
|James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry
|6 Ethel Rd.
|Piscataway, NJ 08854
|732-287-5184
|9:00 AM - 11:30 AM
|St Josephs Food Pantry
|55 High St
|Carteret, NJ 07008
|732-541-8946
|8:00 AM - 12:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue
|Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson Street
|Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 AM - 12:00 PM
|Agape Family Worship Center
|501 E. Hazelwood Ave.
|Rahway, NJ 07065
|732-680-9800
|9:00 AM - 12:00 PM
|Sheeld (Shiloh Devel. Corp)
|515-517 West Fourth Street
|Plainfield, NJ 07060
|732-500-5758
|9:00 AM - 12:00 PM
|Saint Vincent Society of North Plainfield
|401 Greenbrook Road
|North Plainfield, NJ 07063
|908-315-8786
|7:00 AM - 9:00 AM
|Beacon First Unitarian Soc./Plainfld
|718 Watchung Ave
|Plainfield, NJ 07060
|908-444-0823
|8:30 AM - 11:00 AM
|Rahway Food For Friends
|1731 Church Street
|Rahway, NJ 07065
|732-381-7201
|10:30 AM - 1:00 PM
|Faith Baptist Church
|611 Raritan Road
|Cranford, NJ 07016
|908-358-3968
|12:00 PM - 3:30 PM
|Haitian Pentecostal Church & Home of Hope Worldwid
|431 Maple Ave
|Linden, NJ 07036
|732-934-0947
|1:00 PM - 5:00 PM
|Lpc Mission Project
|1506 Orchard Terr.
|Linden, NJ 07036
|908-486-3066
|9:00 AM - 12:00 PM
|He Hears He Cares Prayer Min Int’l
|87 First Street
|Elizabeth, NJ 07206
|908-422-4661
|10:00 AM - 5:30 PM
ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 26 de julio:
|Entrega domingo 26 de julio
|Dirección
|Ciudad / Estado / ZIP
|Teléfono
|Horario
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street
|New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM - 8:00 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue
|Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Lpc Mission Project
|1506 Orchard Terr.
|Linden, NJ 07036
|908-486-3066
|8:45 AM - 9:45 AM
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Avenue
|Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 PM - 2:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue
|Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 AM - 12:00 PM
|Berean Seventh Day Adventist Church
|828 Sanford Ave.
|Newark, NJ 07106
|347-610-1740
|6:00 AM - 9:00 AM
|Chances @MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street
|Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM - 1:00 PM
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue
|Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 PM - 6:00 PM
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue
|Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM - 1:00 PM
|Nourish NJ
|347 South Salem Street
|Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 AM - 2:00 PM
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St.
|Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 PM - 4:00 PM
|Eva’s Village
|393 Main St
|Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM - 12:30 PM
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave
|Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 AM - 1:00 PM
|Calvary Temple - Compassion In
|1111 Preakness Ave
|Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 AM - 9:00 AM
|Community SDA Church
|245 Tenafly Road
|Englewood, NJ 07631
|201-575-6996
|11:00 AM - 3:00 PM
|Families For Families
|250 Braen Ave
|Wyckoff, NJ 07481
|201-499-5622
|10:00 AM - 12:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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