Un joven inmigrante recogiendo una caja de alimentos gratis en un centro de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un joven inmigrante recogiendo una caja de alimentos gratis en un centro de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

En Estados Unidos, la situación económica de muchos residentes es cada vez más complicada: además de cubrir los gastos básicos, ni siquiera les alcanza para la comida, algo que preocupa a muchas familias. Sin embargo, si vives en hay una buena noticia: . Si el dinero no te alcanza, podrás acercarte a uno de los puntos de distribución que se habilitarán esos días. A continuación, te contamos las direcciones exactas y los horarios para que puedas ir con confianza. Lo mejor es que no te pedirán información sobre tu estatus migratorio.

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Varias personas esperan para que les entreguen alimentos gratis en un punto de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Varias personas esperan para que les entreguen alimentos gratis en un punto de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 26 AL 28 DE JUNIO

En los siguientes cuadros te damos algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 26 al domingo 28 de junio de 2026:

ENTREGA VIERNES 26 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 26 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Angelacares, Incorporated512 Ocean Avenue, Jersey City, NJ 08735201-706-288412:30 PM - 5:00 PM
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 AM - 12:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM - 2:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM
PROJEKT HOPE (Iglesia Manantial De Vida)104 Union St – Temporary Location, Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Rahway Food For Friends1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 AM - 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 27 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 27 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM - 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857732-251-20629:00 AM - 12:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM - 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 AM - 12:00 PM
St. Mary’s Food Pantry256 Augusta St, South Amboy, NJ 08879732-721-74188:00 AM - 10:00 AM
Highland Park Community Food Pantry220 S. 6th Ave., Highland Park, NJ 08904732-819-00529:30 AM - 10:30 AM
Our Lady of Fatima Bread of Life348 Smith St., Perth Amboy, NJ 08861732-442-66341:00 PM - 4:00 PM
The Society St. Vincent Depaul230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 AM - 12:45 PM
James O. Bryant Food Pantry6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854732-347-62929:00 AM - 11:30 AM
St Josephs Food Pantry55 High St, Carteret, NJ 07008732-541-89468:00 AM - 12:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 AM - 12:00 PM
Agape Family Worship Center501 E. Hazelwood Ave., Rahway, NJ 07065732-680-98009:00 AM - 12:00 PM
Sheeld (Shiloh Devel. Corp)515-517 West Fourth Street, Plainfield, NJ 07060732-500-57589:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 28 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 28 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Lpc Mission Project1506 Orchard Terr., Linden, NJ 07036908-486-30668:45 AM - 9:45 AM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342609-992-630112:00 PM - 2:00 PM
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 AM - 12:00 PM
Berean Seventh Day Adventist Church828 Sanford Ave., Newark, NJ 07106347-610-17406:30 PM - 9:30 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM - 1:00 PM
Market Street Mission9 Market St, Morristown, NJ 07960973-993-28757:00 AM - 4:30 PM
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM - 6:00 PM
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM - 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem Street, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 AM - 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St, Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM - 4:00 PM
Eva’s Village393 Main St, Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM - 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM - 1:00 PM
Calvary Temple - Compassion In1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM - 9:00 AM
Community SDA Church245 Tenafly Road, Englewood, NJ 07631201-575-699611:00 AM - 3:00 PM
Families For Families250 Braen Ave, Wyckoff, NJ 07481201-499-562210:00 AM - 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca tu .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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