Decenas de familias de Nueva Jersey o Nueva York pueden acceder a estos alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Decenas de familias de Nueva Jersey o Nueva York pueden acceder a estos alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si estás habitando en alguna comunidad de y presentas actualmente dificultades económicas, el estado te brindará un respiro al anunciar que . Desde este lunes 27 hasta el jueves 30, podrás acceder a productos nutritivos sin gastar un dólar. Si estás interesado, en esta nota revelaré las ubicaciones exactas y los horarios de atención para que aproveches este beneficio.

No solo los que residen en Nueva Jersey se beneficiarán de esta iniciativa; también los habitantes de Nueva York pueden acceder a estos alimentos totalmente gratis. Solo es cuestión de que sepas las ubicaciones.

Para esta última semana del presente mes, organizaciones como Food Bank For New York City llevarán a cabo diversas jornadas de entrega de víveres; se distribuirán productos frescos de temporada, alimentos de despensa básica y proteínas congeladas.

También New York Common Pantry se suma esta iniciativa con comidas calientes que suelen ser nutricionales. Es una excelente oportunidad para que accedas a alimentos de calidad.

Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias de escasos recursos económicos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias de escasos recursos económicos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratuitos de Nueva Jersey del 27 al 30 de abril

LUNES 27 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Interfaith Food Pantry Network2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950De 10 a 10:45 a.m.
New York Common Pantry8 East 109th Street, East HarlemDe 10 a.m. a 2 p.m.

MARTES 28 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Food Bank For New York City923 Avenida LongwoodDe 11 a.m. a 1 p.m.
New York Common Pantry8 East 109th Street, East HarlemDe 2:30 a 3:30 p.m.
Interfaith Food Pantry Network2 Executive Drive, Morris PlainsDe 12:30 a 2:45 p.m.
La iniciativa representa un alivio económico para decenas de familias de Nueva Jersey. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La iniciativa representa un alivio económico para decenas de familias de Nueva Jersey. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Food Bank For New York City37-01 Calle BowneDe 3 a 5 p.m.
New York Common Pantry8 East 109th Street, East HarlemDe 2:30 a 3:30 p.m.

JUEVES 30 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
New York Common Pantry8 East 109th Street, East HarlemDe 2:30 a 3:30 p.m.
Table of Hope 20 Church St, Wharton, NJ 07885De 5:30 a 7 p.m.

Te aconsejo que tomes tus precauciones al momento de asistir a estos centros comunitarios, pues también habrá más personas que deseen acceder a estos alimentos gratis; también lleva una bolsa o algún recipiente para guardar estos productos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

