Si estás habitando en alguna comunidad de Nueva Jersey y presentas actualmente dificultades económicas, el estado te brindará un respiro al anunciar que entregará alimentos gratuitos para esta última semana de abril. Desde este lunes 27 hasta el jueves 30, podrás acceder a productos nutritivos sin gastar un dólar. Si estás interesado, en esta nota revelaré las ubicaciones exactas y los horarios de atención para que aproveches este beneficio.
No solo los que residen en Nueva Jersey se beneficiarán de esta iniciativa; también los habitantes de Nueva York pueden acceder a estos alimentos totalmente gratis. Solo es cuestión de que sepas las ubicaciones.
Para esta última semana del presente mes, organizaciones como Food Bank For New York City llevarán a cabo diversas jornadas de entrega de víveres; se distribuirán productos frescos de temporada, alimentos de despensa básica y proteínas congeladas.
También New York Common Pantry se suma esta iniciativa con comidas calientes que suelen ser nutricionales. Es una excelente oportunidad para que accedas a alimentos de calidad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratuitos de Nueva Jersey del 27 al 30 de abril
LUNES 27 DE ABRIL
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Interfaith Food Pantry Network
|2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950
|De 10 a 10:45 a.m.
|New York Common Pantry
|8 East 109th Street, East Harlem
|De 10 a.m. a 2 p.m.
MARTES 28 DE ABRIL
|Food Bank For New York City
|923 Avenida Longwood
|De 11 a.m. a 1 p.m.
|New York Common Pantry
|8 East 109th Street, East Harlem
|De 2:30 a 3:30 p.m.
|Interfaith Food Pantry Network
|2 Executive Drive, Morris Plains
|De 12:30 a 2:45 p.m.
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
|Food Bank For New York City
|37-01 Calle Bowne
|De 3 a 5 p.m.
|New York Common Pantry
|8 East 109th Street, East Harlem
|De 2:30 a 3:30 p.m.
JUEVES 30 DE ABRIL
|New York Common Pantry
|8 East 109th Street, East Harlem
|De 2:30 a 3:30 p.m.
|Table of Hope
|20 Church St, Wharton, NJ 07885
|De 5:30 a 7 p.m.
Te aconsejo que tomes tus precauciones al momento de asistir a estos centros comunitarios, pues también habrá más personas que deseen acceder a estos alimentos gratis; también lleva una bolsa o algún recipiente para guardar estos productos.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí