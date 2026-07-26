Si vives en Nueva Jersey y estos días el dinero no te alcanza para llenar la despensa, entre el 27 y el 30 de julio habrá varios puntos donde se repartirán alimentos gratis para familias, adultos mayores y cualquier vecino que lo necesite, sin importar su estatus migratorio. En distintos condados se organizarán jornadas de entrega con horarios definidos por la mañana y la tarde, pensadas para que puedas acercarte antes o después del trabajo y llevar productos básicos como frutas, verduras, enlatados y otros artículos de primera necesidad. En esta nota encontrarás las direcciones exactas, teléfonos y horarios de atención organizados por día para que puedas ubicar el centro de distribución más cercano y planificar tu visita sin estrés.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 27 AL 30 DE JULIO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 27 al jueves 30 de julio de 2026:
ENTREGA LUNES 27 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 27 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|Salvation Army – New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM – 10:00 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM – 7:00 PM
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM – 3:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 PM – 5:30 PM
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM – 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 AM – 2:00 PM
|Salvation Army – Plainfield
|615 Watchung Ave, Plainfield, NJ 07060
|973-647-7712
|9:30 AM – 2:30 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM – 4:30 PM
ENTREGA MARTES 28 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 28 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|10:00 AM – 12:00 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM – 12:00 PM
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|10:00 AM – 12:00 PM
|Unity Square / Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 AM – 1:30 PM
|Salvation Army – New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM – 2:00 PM
|Robert Wood Johnson University Hospital
|100 Kirkpatrick Street, Second Floor, New Brunswick, NJ 08901
|732-258-1574
|9:00 AM – 10:30 AM; 3:00 PM – 6:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center)
|200 Jefferson St (food distribution), Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-4604
|5:00 PM – 6:15 PM
|Feeding Hands Pantry
|186 Route 206, Hillsborough, NJ 08844
|908-397-6452
|11:00 AM – 1:30 PM; 6:30 PM – 8:30 PM
|Cape Atlantic Poverty Task Force
|131 E. Central Ave, Blue Anchor, NJ 08037
|609-287-6525
|4:00 PM – 7:00 PM
|St. Cecelia Food Pantry
|45 Wilus Way, Iselin, NJ 08830
|732-283-0150
|10:00 AM – 2:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
|1st Presbyterian Ch. of Avenel
|621 E. Woodbridge Ave, Avenel, NJ 07001
|908-565-2381
|10:00 AM – 11:30 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM – 4:30 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 29 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 29 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM – 12:00 PM
|Raritan Bay Area YMCA
|392 Smith Street, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|1:00 PM – 3:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|FoodBank Network of Somerset – Raritan
|28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|4:30 PM – 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM – 4:30 PM
ENTREGA JUEVES 30 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 30 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM – 12:00 PM
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 AM – 10:00 AM
|Be the Change NJ
|19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 AM – 12:30 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM – 12:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM – 4:30 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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