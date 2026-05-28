Una de las grandes preocupaciones de muchas personas y familias que viven en Nueva Jersey es saber si tendrán el dinero suficiente para comprar alimentos en los próximos días. Si ese es tu caso, hay una buena noticia: varias organizaciones repartirán comida gratis del 29 al 31 de mayo. Como no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, podrás acercarte con tranquilidad y confianza. A continuación, te detallamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 29 AL 31 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 29 al domingo 31 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 29 DE MAYO
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)
PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)
- 104 Union St - TEMPORARY LOCATION Carteret, NJ 07008
- 908-930-1087
- De: 3:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Codi-Food Pantry
- 901 ATLANTIC AVENUE EGG HARBOR CITY, NJ 08215
- 267-701-5374
- De: 8:30 AM - 4:30 PM
Christ Fellowship of Elizabeth
- 1121 Elizabeth Ave. Elizabeth, NJ 07201
- 908-289-6322
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Ship
- 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
- 908-723-5790
- De: 6:00 AM - 7:30 AM
Neighborly Needs, INC.
- 6820 Washington Avenue Egg Harbor Twp., NJ 08234
- 609-287-4649
- De: 3:00 PM - 4:30 PM
Community Psychiatric Instit
- 67 Sanford Street East Orange, NJ 07018
- 973-673-3342
- De: 2:20 PM - 3:20 PM
Isaiah House
- 238 North Munn Ave East Orange, NJ 07017
- 973-678-5882
- De: 10:30 AM - 12:30 PM
Meeting Essential Needs With Dignity (Mend)
- 50 South Center Street Orange, NJ 07050
- 862-250-5216
- De: 8:00 AM - 4:00 PM
Jewish Family Service
- 607 N. JEROME AVE MARGATE, NJ 08402
- 609-822-1108 Ext. 170
- De: 9:00 AM - 3:00 PM (Se prefiere concertar una cita)
Sj AIDS Alliance - Vineland
- 1173 E. LANDIS AVE Vineland, NJ 08360
- 856-213-5287
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
- 555 Kennedy Boulevard Bayonne, NJ 07087
- 201-515-2267
- De: 8:30 AM - 3:30 PM
Interfaith Food Pantry @Dover
- 79 Bassett Highway Dover, NJ 07803
- 973-538-8049
- De: 8:30 AM - 7:45 PM
Life Long Learning
- 22 Pearson Road Bridgeton, NJ 08302
- 856-677-8216
- De: 1:00 PM - 4:00 PM
Boyertown Salvation Army
- 409 S Reading Ave Boyertown, PA 19512
- 610-367-0489
- De: 11:30 AM - 1:30 PM
Boyertown Area Multi-Service
- 200 West Spring St Boyertown, PA 19512
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
Catholic Family Community Services Food Pantry
- 48 Wyker Road Franklin, NJ 07416
- 973-209-0123
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Bethel Commandment Church
- 402 S. GEORGE STREET WHITESBORO, NJ 08252
- 609-408-7321
- De: 11:30 AM - 1:30 PM
The Branches Outreach
- 1304 RT. 47 S. UNIT AJ Rio Grand, NJ 08242
- 609-435-7754
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Lazarus House Ministries, Incorporated
- PO BOX 1792 WILDWOOD, NJ 08260
- 609-522-1500
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Seashore Community Church
- 446 SEASHORE ROAD ERMA, NJ 08204
- 609-886-6196
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
New Journey Community Outreach
- 138 S. 6th St Reading, PA 19602
- De: 9:00 AM - 11:00 AM (Food Pantry) / 11:30 AM - 12:30 PM (Lunch Program)
Good News Outreach
- 895 RED HILL ROAD Narvon, PA 17555
- 717-824-0721
- De: 6:30 PM - 8:00 PM
ENTREGA SÁBADO 30 DE MAYO
Abundant Life Christian Ctr.
- 2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810
- 732-508-0734
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Aldersgate Outreach Community Center
- 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
- 732-254-7361
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan
- 28 Thompson Street Raritan, NJ 08869
- 732-560-1813
- De: 9:30 AM - 12:00 PM
Ship
- 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
- 908-723-5790
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Calvary Touch of God Church
- 636-638 Bergen Street Newark, NJ 07108
- 973-848-1113
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Grace Church in Newark
- 950 Broad St Newark, NJ 07102
- 973-623-1733
- De: 10:00 AM - 12:30 PM
Asbury United Methodist Church
- 1213 PACIFIC AVE. ATLANTIC CITY, NJ 08401
- 609-703-7907
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Old Bergen Church
- 1 Highland Ave Jersey City, NJ 07306
- 201-915-0788
- De: 8:30 AM - 12:30 PM
Wesley UMC
- 225 Washington Ave Belleville, NJ 07109
- 973-751-2741
- De: 9:00 AM - 12:00 PM (sábados alternos, llame para obtener más información)
United Passaic Organization
- 163 Autumn Street Passaic, NJ 07055
- 914-786-3656
- De: 9:30 AM - 12:00 PM
Mount Olive Pantry (under Partners in Compassi0
- 369 Sandshore Rd Budd Lake, NJ 07828
- 908-850-5477
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
The Branches Outreach
- 1304 RT. 47 S. UNIT AJ Rio Grand, NJ 08242
- 609-435-7754
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Beacon House
- 821 Schuylkill Avenue Reading, PA 19601
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Keystone Military Families
- 331 Main St Shoemakersville, PA 19555
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Distribución de alimentos y artículos de despensa, y recepción de donaciones)
ENTREGA DOMINGO 31 DE MAYO
Visions And Pathways Brahma
- 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
- 908-526-6605
- De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Ship
- 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
- 908-723-5790
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo
- 75 Cedar St Paterson, NJ 07501
- 973-931-1867
- De: 1:00 PM - 4:00 PM
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!