Una de las grandes preocupaciones de muchas personas y familias que viven en Nueva Jersey es saber si tendrán el dinero suficiente para comprar alimentos en los próximos días. Si ese es tu caso, hay una buena noticia: varias organizaciones repartirán comida gratis del 29 al 31 de mayo. Como no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, podrás acercarte con tranquilidad y confianza. A continuación, te detallamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.

Un ciudadano y su nieta recogiendo alimentos gratis en un punto de reparto de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 29 AL 31 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 29 al domingo 31 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 29 DE MAYO

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)

PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)

104 Union St - TEMPORARY LOCATION Carteret, NJ 07008

908-930-1087

De: 3:00 PM - 6:00 PM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

Codi-Food Pantry

901 ATLANTIC AVENUE EGG HARBOR CITY, NJ 08215

267-701-5374

De: 8:30 AM - 4:30 PM

Christ Fellowship of Elizabeth

1121 Elizabeth Ave. Elizabeth, NJ 07201

908-289-6322

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Ship

31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901

908-723-5790

De: 6:00 AM - 7:30 AM

Neighborly Needs, INC.

6820 Washington Avenue Egg Harbor Twp., NJ 08234

609-287-4649

De: 3:00 PM - 4:30 PM

Community Psychiatric Instit

67 Sanford Street East Orange, NJ 07018

973-673-3342

De: 2:20 PM - 3:20 PM

Isaiah House

238 North Munn Ave East Orange, NJ 07017

973-678-5882

De: 10:30 AM - 12:30 PM

Meeting Essential Needs With Dignity (Mend)

50 South Center Street Orange, NJ 07050

862-250-5216

De: 8:00 AM - 4:00 PM

Jewish Family Service

607 N. JEROME AVE MARGATE, NJ 08402

609-822-1108 Ext. 170

De: 9:00 AM - 3:00 PM (Se prefiere concertar una cita)

Sj AIDS Alliance - Vineland

1173 E. LANDIS AVE Vineland, NJ 08360

856-213-5287

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation

555 Kennedy Boulevard Bayonne, NJ 07087

201-515-2267

De: 8:30 AM - 3:30 PM

Interfaith Food Pantry @Dover

79 Bassett Highway Dover, NJ 07803

973-538-8049

De: 8:30 AM - 7:45 PM

Life Long Learning

22 Pearson Road Bridgeton, NJ 08302

856-677-8216

De: 1:00 PM - 4:00 PM

Boyertown Salvation Army

409 S Reading Ave Boyertown, PA 19512

610-367-0489

De: 11:30 AM - 1:30 PM

Boyertown Area Multi-Service

200 West Spring St Boyertown, PA 19512

De: 9:00 AM - 11:30 AM

Catholic Family Community Services Food Pantry

48 Wyker Road Franklin, NJ 07416

973-209-0123

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Bethel Commandment Church

402 S. GEORGE STREET WHITESBORO, NJ 08252

609-408-7321

De: 11:30 AM - 1:30 PM

The Branches Outreach

1304 RT. 47 S. UNIT AJ Rio Grand, NJ 08242

609-435-7754

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Lazarus House Ministries, Incorporated

PO BOX 1792 WILDWOOD, NJ 08260

609-522-1500

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Seashore Community Church

446 SEASHORE ROAD ERMA, NJ 08204

609-886-6196

De: 9:00 AM - 12:00 PM

New Journey Community Outreach

138 S. 6th St Reading, PA 19602

De: 9:00 AM - 11:00 AM (Food Pantry) / 11:30 AM - 12:30 PM (Lunch Program)

Good News Outreach

895 RED HILL ROAD Narvon, PA 17555

717-824-0721

De: 6:30 PM - 8:00 PM

ENTREGA SÁBADO 30 DE MAYO

Abundant Life Christian Ctr.

2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810

732-508-0734

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Aldersgate Outreach Community Center

568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816

732-254-7361

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

FoodBank Network of Somerset-Raritan

28 Thompson Street Raritan, NJ 08869

732-560-1813

De: 9:30 AM - 12:00 PM

Ship

31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901

908-723-5790

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Calvary Touch of God Church

636-638 Bergen Street Newark, NJ 07108

973-848-1113

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Grace Church in Newark

950 Broad St Newark, NJ 07102

973-623-1733

De: 10:00 AM - 12:30 PM

Asbury United Methodist Church

1213 PACIFIC AVE. ATLANTIC CITY, NJ 08401

609-703-7907

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Old Bergen Church

1 Highland Ave Jersey City, NJ 07306

201-915-0788

De: 8:30 AM - 12:30 PM

Wesley UMC

225 Washington Ave Belleville, NJ 07109

973-751-2741

De: 9:00 AM - 12:00 PM (sábados alternos, llame para obtener más información)

United Passaic Organization

163 Autumn Street Passaic, NJ 07055

914-786-3656

De: 9:30 AM - 12:00 PM

Mount Olive Pantry (under Partners in Compassi0

369 Sandshore Rd Budd Lake, NJ 07828

908-850-5477

De: 11:00 AM - 1:00 PM

The Branches Outreach

1304 RT. 47 S. UNIT AJ Rio Grand, NJ 08242

609-435-7754

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Beacon House

821 Schuylkill Avenue Reading, PA 19601

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Keystone Military Families

331 Main St Shoemakersville, PA 19555

De: 10:00 AM - 1:00 PM (Distribución de alimentos y artículos de despensa, y recepción de donaciones)

ENTREGA DOMINGO 31 DE MAYO

Visions And Pathways Brahma

49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807

908-526-6605

De: 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM

Ship

31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901

908-723-5790

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo

75 Cedar St Paterson, NJ 07501

973-931-1867

De: 1:00 PM - 4:00 PM

Una adulta mayor recibiendo alimentos gratis en un punto de de reparto en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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