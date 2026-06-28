Una familia de inmigrantes recogiendo alimentos gratis en uno de los tantos puntos de distribución de despensas en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una familia de inmigrantes recogiendo alimentos gratis en uno de los tantos puntos de distribución de despensas en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Cubrir los gastos básicos para miles de familias en Estados Unidos se hace cada vez más complicado por la crítica situación económica que atraviesan. En muchos casos, ni siquiera alcanza para comprar víveres, lo que aumenta el estrés y la angustia en los hogares. Si ese es tu caso, por fortuna varias organizaciones entregan . Si te encuentras en , aquí te contamos cuáles son los centros de reparto y los horarios disponibles para recibir despensas sin pagar ni un dólar, del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio. Lo mejor es que no te pedirán información sobre tu estatus migratorio.

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Un joven inmigrante recogiendo una caja de alimentos gratis en un centro de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio de 2026:

ENTREGA LUNES 29 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 29 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
Inspire Community Development Corporation91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817908-331-17364:30 PM - 5:30 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Codi-Food Pantry901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM - 4:30 PM
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201908-354-54569:00 AM - 3:00 PM
SHIP31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-57906:00 AM - 7:30 AM
Our Lady of Sorrows / Mary House93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305201-433-06269:30 AM - 1:00 PM (Cita previa)
The Apostles House18-24 Grant St, Newark, NJ 07104973-482-062510:00 AM - 3:00 PM
Community Psychiatric Instit67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018973-673-33422:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA MARTES 30 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 30 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:00 AM - 1:30 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Codi-Food Pantry901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM - 4:30 PM
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201908-354-54569:00 AM - 3:00 PM
SHIP31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-57906:00 AM - 7:30 AM
Community Psychiatric Instit67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018973-673-33422:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 1 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 1 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Peters Community Dev. Corp (505 Main St)505 Main Street, Spotswood, NJ 088845:00 PM - 6:30 PM
St. Peters Community Dev. Corp (455 Main St)455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 AM - 2:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road, Edison, NJ 08817907-472-600310:00 AM - 12:00 PM
The Mercy House282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861732-826-52938:00 AM - 10:00 AM
Raritan Bay Area YMCA392 Smith Street, Perth Amboy, NJ 088611:00 PM - 3:00 PM
Heaven’s Helpers393 Pearl St., Woodbridge, NJ 07095732-501-797212:00 PM - 3:00 PM
Hammonton Family Success Center (AtlantiCare)310 Bellevue Ave, Hammonton, NJ 08037609-567-290010:00 AM - 12:00 PM; 4:00 PM - 5:00 PM
Fish, INC450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA JUEVES 2 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 2 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
New Life Food Pantry56 Main Street, Helmetta, NJ 08828732-521-016912:00 PM - 2:00 PM
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922 Ext. 2936:00 PM - 7:30 PM
Ebenezer Baptist Church126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-247-24598:30 AM - 10:00 AM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 PM - 7:00 PM
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 PM - 3:00 PM
Be the Change NJ19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904732-207-619510:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road, Edison, NJ 08817907-472-600310:00 AM - 12:00 PM
Peter’s Pantry183 Rector St., Perth Amboy, NJ 08861732-742-320510:00 AM - 12:00 PM
Salvation Army - Perth Amboy433 State St, Perth Amboy, NJ 0886110:30 AM - 12:30 PM
Zion Hill Baptist Church Food Pantry450 Highland Avenue, Piscataway, NJ 08854732-463-77768:30 AM - 10:00 AM
Heaven’s Helpers393 Pearl St., Woodbridge, NJ 07095732-501-797211:00 AM - 2:00 PM
Trinity Episcopal Church650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095732-326-22404:00 PM - 6:00 PM
Hope Exists Foundation Inc - Hammonton226 French Street, Hammonton, NJ 08037609-910-339510:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca tu .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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