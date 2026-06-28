Cubrir los gastos básicos para miles de familias en Estados Unidos se hace cada vez más complicado por la crítica situación económica que atraviesan. En muchos casos, ni siquiera alcanza para comprar víveres, lo que aumenta el estrés y la angustia en los hogares. Si ese es tu caso, por fortuna varias organizaciones entregan alimentos gratis en distintos puntos. Si te encuentras en Nueva Jersey, aquí te contamos cuáles son los centros de reparto y los horarios disponibles para recibir despensas sin pagar ni un dólar, del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio. Lo mejor es que no te pedirán información sobre tu estatus migratorio.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio de 2026:
ENTREGA LUNES 29 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 29 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 PM - 5:30 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM - 4:30 PM
|St. Joseph Social Service Center
|118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201
|908-354-5456
|9:00 AM - 3:00 PM
|SHIP
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|6:00 AM - 7:30 AM
|Our Lady of Sorrows / Mary House
|93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305
|201-433-0626
|9:30 AM - 1:00 PM (Cita previa)
|The Apostles House
|18-24 Grant St, Newark, NJ 07104
|973-482-0625
|10:00 AM - 3:00 PM
|Community Psychiatric Instit
|67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018
|973-673-3342
|2:20 PM - 3:20 PM
ENTREGA MARTES 30 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 30 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 AM - 1:30 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM - 4:30 PM
|St. Joseph Social Service Center
|118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201
|908-354-5456
|9:00 AM - 3:00 PM
|SHIP
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|6:00 AM - 7:30 AM
|Community Psychiatric Instit
|67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018
|973-673-3342
|2:20 PM - 3:20 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 1 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 1 de julio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Peters Community Dev. Corp (505 Main St)
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|—
|5:00 PM - 6:30 PM
|St. Peters Community Dev. Corp (455 Main St)
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM - 2:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM - 12:00 PM
|The Mercy House
|282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 AM - 10:00 AM
|Raritan Bay Area YMCA
|392 Smith Street, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|1:00 PM - 3:00 PM
|Heaven’s Helpers
|393 Pearl St., Woodbridge, NJ 07095
|732-501-7972
|12:00 PM - 3:00 PM
|Hammonton Family Success Center (AtlantiCare)
|310 Bellevue Ave, Hammonton, NJ 08037
|609-567-2900
|10:00 AM - 12:00 PM; 4:00 PM - 5:00 PM
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA JUEVES 2 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 2 de julio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|12:00 PM - 2:00 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|6:00 PM - 7:30 PM
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 AM - 10:00 AM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM - 7:00 PM
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Be the Change NJ
|19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 AM - 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM - 12:00 PM
|Peter’s Pantry
|183 Rector St., Perth Amboy, NJ 08861
|732-742-3205
|10:00 AM - 12:00 PM
|Salvation Army - Perth Amboy
|433 State St, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|10:30 AM - 12:30 PM
|Zion Hill Baptist Church Food Pantry
|450 Highland Avenue, Piscataway, NJ 08854
|732-463-7776
|8:30 AM - 10:00 AM
|Heaven’s Helpers
|393 Pearl St., Woodbridge, NJ 07095
|732-501-7972
|11:00 AM - 2:00 PM
|Trinity Episcopal Church
|650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095
|732-326-2240
|4:00 PM - 6:00 PM
|Hope Exists Foundation Inc - Hammonton
|226 French Street, Hammonton, NJ 08037
|609-910-3395
|10:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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