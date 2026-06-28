Cubrir los gastos básicos para miles de familias en Estados Unidos se hace cada vez más complicado por la crítica situación económica que atraviesan. En muchos casos, ni siquiera alcanza para comprar víveres, lo que aumenta el estrés y la angustia en los hogares. Si ese es tu caso, por fortuna varias organizaciones entregan alimentos gratis en distintos puntos. Si te encuentras en Nueva Jersey, aquí te contamos cuáles son los centros de reparto y los horarios disponibles para recibir despensas sin pagar ni un dólar, del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio. Lo mejor es que no te pedirán información sobre tu estatus migratorio.

Un joven inmigrante recogiendo una caja de alimentos gratis en un centro de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio de 2026:

ENTREGA LUNES 29 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 29 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM Inspire Community Development Corporation 91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817 908-331-1736 4:30 PM - 5:30 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Codi-Food Pantry 901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM - 4:30 PM St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 908-354-5456 9:00 AM - 3:00 PM SHIP 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 6:00 AM - 7:30 AM Our Lady of Sorrows / Mary House 93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305 201-433-0626 9:30 AM - 1:00 PM (Cita previa) The Apostles House 18-24 Grant St, Newark, NJ 07104 973-482-0625 10:00 AM - 3:00 PM Community Psychiatric Instit 67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018 973-673-3342 2:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA MARTES 30 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 30 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM Unity Square/Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:00 AM - 1:30 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Codi-Food Pantry 901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM - 4:30 PM St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 908-354-5456 9:00 AM - 3:00 PM SHIP 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 6:00 AM - 7:30 AM Community Psychiatric Instit 67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018 973-673-3342 2:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 1 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 1 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario St. Peters Community Dev. Corp (505 Main St) 505 Main Street, Spotswood, NJ 08884 — 5:00 PM - 6:30 PM St. Peters Community Dev. Corp (455 Main St) 455 Main Street, Spotswood, NJ 08884 908-907-1434 9:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873 732-246-0009 10:00 AM - 2:00 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM St. Paul’s Lutheran Church 445 Old Post Road, Edison, NJ 08817 907-472-6003 10:00 AM - 12:00 PM The Mercy House 282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861 732-826-5293 8:00 AM - 10:00 AM Raritan Bay Area YMCA 392 Smith Street, Perth Amboy, NJ 08861 — 1:00 PM - 3:00 PM Heaven’s Helpers 393 Pearl St., Woodbridge, NJ 07095 732-501-7972 12:00 PM - 3:00 PM Hammonton Family Success Center (AtlantiCare) 310 Bellevue Ave, Hammonton, NJ 08037 609-567-2900 10:00 AM - 12:00 PM; 4:00 PM - 5:00 PM Fish, INC 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA JUEVES 2 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 2 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario New Life Food Pantry 56 Main Street, Helmetta, NJ 08828 732-521-0169 12:00 PM - 2:00 PM St. Peters Community Dev. Corp 455 Main Street, Spotswood, NJ 08884 908-907-1434 9:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM North Brunswick Food Bank 710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902 732-247-0922 Ext. 293 6:00 PM - 7:30 PM Ebenezer Baptist Church 126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-247-2459 8:30 AM - 10:00 AM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873 732-246-0009 2:00 PM - 7:00 PM First Presbyterian Church 150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879 732-721-4516 12:00 PM - 3:00 PM Be the Change NJ 19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904 732-207-6195 10:00 AM - 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM St. Paul’s Lutheran Church 445 Old Post Road, Edison, NJ 08817 907-472-6003 10:00 AM - 12:00 PM Peter’s Pantry 183 Rector St., Perth Amboy, NJ 08861 732-742-3205 10:00 AM - 12:00 PM Salvation Army - Perth Amboy 433 State St, Perth Amboy, NJ 08861 — 10:30 AM - 12:30 PM Zion Hill Baptist Church Food Pantry 450 Highland Avenue, Piscataway, NJ 08854 732-463-7776 8:30 AM - 10:00 AM Heaven’s Helpers 393 Pearl St., Woodbridge, NJ 07095 732-501-7972 11:00 AM - 2:00 PM Trinity Episcopal Church 650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095 732-326-2240 4:00 PM - 6:00 PM Hope Exists Foundation Inc - Hammonton 226 French Street, Hammonton, NJ 08037 609-910-3395 10:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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