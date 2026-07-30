Una pareja de adultos mayores luego de recibir alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores luego de recibir alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si por estos días el dinero no te alcanza para llenar la despensa, tranquilo que si vives en Nueva Jersey puedes recoger entre el 31 de julio y el 2 de agosto en varios puntos, sin importar tu estatus migratorio. En distintos condados se organizarán por la mañana y la tarde, pensadas para que puedas acercarte antes o después del trabajo y llevar productos básicos como frutas, verduras, enlatados y otros artículos de primera necesidad. En los siguintes párrafos encontrarás las direcciones exactas, teléfonos y horarios de atención organizados por día para que puedas ubicar el centro de distribución más cercano y planificar tu visita sin estrés.

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Desde la mañana hasta la tarde, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos coordinarán jornadas de reparto en diferentes condados (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Desde la mañana hasta la tarde, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos coordinarán jornadas de reparto en diferentes condados (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026:

ENTREGA VIERNES 31 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 31 de julio:

Centro / ProgramaDirecciónTeléfonoHorario de atención
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM - 2:00 PM
Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida)104 Union St - Temporary Location, Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Codi-Food Pantry901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM - 4:30 PM
Christ Fellowship of Elizabeth1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201908-289-632210:00 AM - 1:00 PM
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201908-354-54569:00 AM - 4:00 PM
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-57906:00 AM - 7:30 AM
Neighborly Needs, INC.6820 Washington Avenue, Egg Harbor Twp., NJ 08234609-287-46493:00 PM - 4:30 PM
Irvington Neighborhood Improvement Corp346 16th Avenue, Irvington, NJ 07111973-416-09169:00 AM - 4:30 PM
Our Lady of Sorrows/Mary House93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305201-433-06269:30 AM - 1:00 PM (con cita)
The Apostles House18-24 Grant St, Newark, NJ 07104973-482-062510:00 AM - 3:00 PM
Community Psychiatric Instit67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018973-673-33422:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA SÁBADO 1 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 1 de agosto:

Centro / ProgramaDirecciónTeléfonoHorario de atención
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM - 2:00 PM
Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida)104 Union St - Temporary Location, Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Codi-Food Pantry901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM - 4:30 PM
Christ Fellowship of Elizabeth1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201908-289-632210:00 AM - 1:00 PM
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201908-354-54569:00 AM - 4:00 PM
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-57906:00 AM - 7:30 AM
Neighborly Needs, INC.6820 Washington Avenue, Egg Harbor Twp., NJ 08234609-287-46493:00 PM - 4:30 PM
Irvington Neighborhood Improvement Corp346 16th Avenue, Irvington, NJ 07111973-416-09169:00 AM - 4:30 PM
Our Lady of Sorrows/Mary House93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305201-433-06269:30 AM - 1:00 PM (con cita)
The Apostles House18-24 Grant St, Newark, NJ 07104973-482-062510:00 AM - 3:00 PM
Community Psychiatric Instit67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018973-673-33422:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 2 de agosto:

Centro / ProgramaDirecciónTeléfonoHorario de atención
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 AM - 12:00 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM - 1:00 PM
Oheb Shalom Cong170 Scotland Rd, South Orange, NJ 07050917-885-80369:00 AM - 1:00 PM
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 07050857-417-30501:30 PM - 4:30 PM
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM - 6:00 PM
Meadowlands Area YMCA390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073201-955-53008:00 AM - 11:00 AM
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM - 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem Street, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 AM - 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St, Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM - 4:00 PM
Eva’s Village393 Main St, Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM - 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM - 1:00 PM
Calvary Temple - Compassion In1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM - 9:00 AM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: í
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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