Si por estos días el dinero no te alcanza para llenar la despensa, tranquilo que si vives en Nueva Jersey puedes recoger alimentos gratis entre el 31 de julio y el 2 de agosto en varios puntos, sin importar tu estatus migratorio. En distintos condados se organizarán jornadas de entrega con horarios definidos por la mañana y la tarde, pensadas para que puedas acercarte antes o después del trabajo y llevar productos básicos como frutas, verduras, enlatados y otros artículos de primera necesidad. En los siguintes párrafos encontrarás las direcciones exactas, teléfonos y horarios de atención organizados por día para que puedas ubicar el centro de distribución más cercano y planificar tu visita sin estrés.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026:
ENTREGA VIERNES 31 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 31 de julio:
|Centro / Programa
|Dirección
|Teléfono
|Horario de atención
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM - 2:00 PM
|Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida)
|104 Union St - Temporary Location, Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM - 6:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM - 4:30 PM
|Christ Fellowship of Elizabeth
|1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201
|908-289-6322
|10:00 AM - 1:00 PM
|St. Joseph Social Service Center
|118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201
|908-354-5456
|9:00 AM - 4:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|6:00 AM - 7:30 AM
|Neighborly Needs, INC.
|6820 Washington Avenue, Egg Harbor Twp., NJ 08234
|609-287-4649
|3:00 PM - 4:30 PM
|Irvington Neighborhood Improvement Corp
|346 16th Avenue, Irvington, NJ 07111
|973-416-0916
|9:00 AM - 4:30 PM
|Our Lady of Sorrows/Mary House
|93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305
|201-433-0626
|9:30 AM - 1:00 PM (con cita)
|The Apostles House
|18-24 Grant St, Newark, NJ 07104
|973-482-0625
|10:00 AM - 3:00 PM
|Community Psychiatric Instit
|67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018
|973-673-3342
|2:20 PM - 3:20 PM
ENTREGA SÁBADO 1 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 1 de agosto:
|Centro / Programa
|Dirección
|Teléfono
|Horario de atención
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM - 2:00 PM
|Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida)
|104 Union St - Temporary Location, Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM - 6:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM - 4:30 PM
|Christ Fellowship of Elizabeth
|1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201
|908-289-6322
|10:00 AM - 1:00 PM
|St. Joseph Social Service Center
|118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201
|908-354-5456
|9:00 AM - 4:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|6:00 AM - 7:30 AM
|Neighborly Needs, INC.
|6820 Washington Avenue, Egg Harbor Twp., NJ 08234
|609-287-4649
|3:00 PM - 4:30 PM
|Irvington Neighborhood Improvement Corp
|346 16th Avenue, Irvington, NJ 07111
|973-416-0916
|9:00 AM - 4:30 PM
|Our Lady of Sorrows/Mary House
|93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305
|201-433-0626
|9:30 AM - 1:00 PM (con cita)
|The Apostles House
|18-24 Grant St, Newark, NJ 07104
|973-482-0625
|10:00 AM - 3:00 PM
|Community Psychiatric Instit
|67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018
|973-673-3342
|2:20 PM - 3:20 PM
ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 2 de agosto:
|Centro / Programa
|Dirección
|Teléfono
|Horario de atención
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM - 8:00 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 AM - 12:00 PM
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM - 1:00 PM
|Oheb Shalom Cong
|170 Scotland Rd, South Orange, NJ 07050
|917-885-8036
|9:00 AM - 1:00 PM
|Redeemed Christian Church of God Orange
|180 Main Street, Orange, NJ 07050
|857-417-3050
|1:30 PM - 4:30 PM
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 PM - 6:00 PM
|Meadowlands Area YMCA
|390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073
|201-955-5300
|8:00 AM - 11:00 AM
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM - 1:00 PM
|Nourish NJ
|347 South Salem Street, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 AM - 2:00 PM
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St, Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 PM - 4:00 PM
|Eva’s Village
|393 Main St, Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM - 12:30 PM
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 AM - 1:00 PM
|Calvary Temple - Compassion In
|1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 AM - 9:00 AM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!