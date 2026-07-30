Si por estos días el dinero no te alcanza para llenar la despensa, tranquilo que si vives en Nueva Jersey puedes recoger alimentos gratis entre el 31 de julio y el 2 de agosto en varios puntos, sin importar tu estatus migratorio. En distintos condados se organizarán jornadas de entrega con horarios definidos por la mañana y la tarde, pensadas para que puedas acercarte antes o después del trabajo y llevar productos básicos como frutas, verduras, enlatados y otros artículos de primera necesidad. En los siguintes párrafos encontrarás las direcciones exactas, teléfonos y horarios de atención organizados por día para que puedas ubicar el centro de distribución más cercano y planificar tu visita sin estrés.

Desde la mañana hasta la tarde, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos coordinarán jornadas de reparto en diferentes condados (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026:

ENTREGA VIERNES 31 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 31 de julio:

Centro / Programa Dirección Teléfono Horario de atención Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM - 2:00 PM Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida) 104 Union St - Temporary Location, Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM - 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Codi-Food Pantry 901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM - 4:30 PM Christ Fellowship of Elizabeth 1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201 908-289-6322 10:00 AM - 1:00 PM St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 908-354-5456 9:00 AM - 4:00 PM Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 6:00 AM - 7:30 AM Neighborly Needs, INC. 6820 Washington Avenue, Egg Harbor Twp., NJ 08234 609-287-4649 3:00 PM - 4:30 PM Irvington Neighborhood Improvement Corp 346 16th Avenue, Irvington, NJ 07111 973-416-0916 9:00 AM - 4:30 PM Our Lady of Sorrows/Mary House 93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305 201-433-0626 9:30 AM - 1:00 PM (con cita) The Apostles House 18-24 Grant St, Newark, NJ 07104 973-482-0625 10:00 AM - 3:00 PM Community Psychiatric Instit 67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018 973-673-3342 2:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA SÁBADO 1 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 1 de agosto:

Centro / Programa Dirección Teléfono Horario de atención Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM - 2:00 PM Projekt Hope (Iglesia Manantial De Vida) 104 Union St - Temporary Location, Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM - 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Codi-Food Pantry 901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM - 4:30 PM Christ Fellowship of Elizabeth 1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201 908-289-6322 10:00 AM - 1:00 PM St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 908-354-5456 9:00 AM - 4:00 PM Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 6:00 AM - 7:30 AM Neighborly Needs, INC. 6820 Washington Avenue, Egg Harbor Twp., NJ 08234 609-287-4649 3:00 PM - 4:30 PM Irvington Neighborhood Improvement Corp 346 16th Avenue, Irvington, NJ 07111 973-416-0916 9:00 AM - 4:30 PM Our Lady of Sorrows/Mary House 93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305 201-433-0626 9:30 AM - 1:00 PM (con cita) The Apostles House 18-24 Grant St, Newark, NJ 07104 973-482-0625 10:00 AM - 3:00 PM Community Psychiatric Instit 67 Sanford Street, East Orange, NJ 07018 973-673-3342 2:20 PM - 3:20 PM

ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 2 de agosto:

Centro / Programa Dirección Teléfono Horario de atención Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM - 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM; 11:30 AM - 1:00 PM; 5:00 PM - 7:00 PM Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM - 12:00 PM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM - 1:00 PM Oheb Shalom Cong 170 Scotland Rd, South Orange, NJ 07050 917-885-8036 9:00 AM - 1:00 PM Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 857-417-3050 1:30 PM - 4:30 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM - 6:00 PM Meadowlands Area YMCA 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073 201-955-5300 8:00 AM - 11:00 AM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM - 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem Street, Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM - 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo 75 Cedar St, Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM - 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St, Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM - 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM - 1:00 PM Calvary Temple - Compassion In 1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM - 9:00 AM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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