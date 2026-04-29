En Nueva York repartirán alimentos gratis a las familias que más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Entre la renta, el , las horas extras y el envío de remesas, muchas familias latinas que viven en saben lo que es llegar a fin de mes con la nevera casi vacía, aunque se trabaje todos los días. En barrios como el Bronx, Queens, Harlem o el Alto Manhattan, no es raro escuchar en la bodega o en la iglesia que alguien conoce “un sitio donde están dando comida esta semana” y que hay que aprovechar porque ayuda a completar la despensa sin tener que endeudarse más con la tarjeta. Pensando justamente en esas familias —personas que trabajan en construcción, limpieza, delivery, niñeras, empleados de restaurante, muchos de ellos inmigrantes— preparamos esta guía con varios puntos de entrega de alimentos gratis que estarán operando del 1 al 3 de mayo en la ciudad.

Todos los lugares que encontrarás en los cuadros siguientes forman parte de la red del Food Bank For New York City, la organización que coordina cientos de despensas y comedores comunitarios en los cinco condados. Eso significa que se trata de instituciones conocidas en la comunidad —iglesias, centros comunitarios, organizaciones sin fines de lucro— que trabajan de la mano con esta red oficial y que siguen reglas claras tanto en los horarios como en la forma en que reparten los alimentos. Aquí solo recopilamos algunos puntos que, por sus días y turnos, pueden servir especialmente a las familias hispanas que necesitan apoyo justo ese fin de semana.

Es importante aclarar que esta lista no incluye todos los lugares disponibles en Nueva York, sino una selección de los que ofrecen distribución semanal y que confirmamos que estarán abiertos entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo. Si vives en otra zona o quieres revisar más opciones cerca de tu cuadra, lo ideal es entrar directamente a la y usar su buscador de códigos postales, donde podrás ver el mapa completo de despensas, comedores y horarios actualizados día por día. Ahí también puedes verificar cambios de último minuto por feriados, clima o ajustes internos de cada centro.

En muchos de estos sitios se pide algún requisito básico, como mostrar una identificación, un comprobante de domicilio en la ciudad o llenar un formulario sencillo para registrarte en el programa, pero en la mayoría no se exige tener un estatus migratorio específico ni presentar un Social Security. La idea es que nadie que lo necesite se quede sin recibir alimentos, especialmente familias con niños, personas mayores o trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la subida de la renta, la luz y la comida al mismo tiempo. Por eso, si conoces a alguien en tu edificio, en tu iglesia o en tu chat de WhatsApp del trabajo que esté pasando un momento difícil, esta información también le puede servir.

A continuación encontrarás los cuadros organizados por día —viernes, sábado y domingo— con el nombre del centro, la dirección exacta, el tipo de servicio (despensa o comida preparada) y los horarios de apertura y cierre, para que puedas planear mejor tu visita según tu turno de trabajo o el horario escolar de tus hijos. Te recomendamos llegar con algunos minutos de anticipación, llevar bolsas reutilizables o un carrito de compras, y revisar siempre las indicaciones de cada organización en el lugar: en muchos casos ofrecen atención en español, información sobre otros recursos sociales y, en algunas iglesias, incluso apoyo espiritual o espacios comunitarios que se han convertido en un punto de encuentro para la comunidad latina de Nueva York.

Los alimentos gratis en Nueva York estarán disponibles del 1 al 3 de de mayo en varios puntos clave (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Viernes 1 de mayo

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoTipo de servicioFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave, 11230Pantry DistributionWeekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, 11219Pantry DistributionWeekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, 11375Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
COJO of Flatbush1523 Avenue M, 11230718-377-2900Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, 11206718-388-3176Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Make the Road New York301 Grove Street, 11237866-365-2724Pantry DistributionWeekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Pantry DistributionWeekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Pantry DistributionWeekly3:30 p. m. – 6:30 p. m.
Richmond Hill SDA Community114-08 Jamaica Avenue, 11418347-621-9387Pantry DistributionWeekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.
NY Common Pantry (Bronx)1290 Hoe Avenue, Bronx917-720-9700Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
NY Common Pantry (Manhattan)8 East 109th St, NY917-720-9700Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
POTS – Pantry2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 11:30 a. m.
POTS – Lunch2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892LunchWeekly12:30 p. m. – 3:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)514 Bay Street, SI 10304718-815-0800Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800LunchWeekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
St. Joseph - St. Mary Imm.128 St. Mary’s Avenue, SI 10305718-273-7033Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Mary’s of the Assumption2222 Richmond Terrace, SI718-442-3411Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
Christian Pentecostal900 Richmond Road, SI 10304718-273-5850Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI718-475-5242Pantry DistributionWeekly9:30 a. m. – 2:30 p. m.
JCC of Greater Coney Island3001 West 37th St, 11224718-449-5000Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
DT Food Mart452 East 149th St, Bronx646-723-3325Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Black Forum of Coop City Inc.920 Baychester Ave, Bronx929-464-5520Pantry DistributionWeekly11:00 a. m. – 12:45 p. m.
Riverside Church FP9 Claremont Avenue, NY212-870-6700Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens718-361-5454Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Give Them To Eat800 East 156th St, Bronx646-323-9668Pantry DistributionWeekly12:00 p. m. – 3:00 p. m.
Reaching-Out Community7708 New Utrecht Ave, 11214917-509-9055Pantry DistributionWeekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.

Sábado 2 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoTipo de servicioFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Agape Christian Center59-02 Summerfield St, 11385347-237-8931Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
All Nations Baptist86-74 80th Street, 11421646-331-5437Pantry DistributionWeekly8:00 a. m. – 9:00 a. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Pantry DistributionWeekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Mesivta of Eat New York600 Liberty Avenue, 11207Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Holy Rosary Church80 Jerome Avenue, SI 10305718-727-3360Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Oasis New York531 Richmond Terrace, SI 10301917-817-2686Pantry DistributionWeekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
St. Teresa’s Church1634 Victory Blvd, SI 10314718-442-5412Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Cecilia’s Church120 Jerome Avenue, SI 10305718-351-5077Pantry DistributionWeekly9:30 a. m. – 11:30 a. m.
St. Brendan & St. Ann Parish268 East 207th St, Bronx718-547-6655Pantry DistributionWeekly7:30 a. m. – 9:00 a. m.
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Feeding with TLC (Pantry)175 Beach Street, SI 10304917-865-8442Pantry DistributionWeekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Our Lady of Good Counsel42 Austin Place, SI 10304718-447-1503Pantry DistributionWeekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800LunchWeekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
La Jornada (Queens)47-09 30th St, Queens917-880-5693Pantry DistributionWeekly11:00 a. m. – 4:00 p. m.
Cabrini Immigrant Services630 Isham St, NY 10034212-791-4590Pantry DistributionWeekly7:00 a. m. – 9:00 a. m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal2269 Crotona Ave, Bronx347-270-1436Pantry DistributionWeekly1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Abraham House Inc.342 Willis Ave, Bronx718-292-9321Pantry DistributionWeekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Creston Avenue Baptist114 East 188th St, Bronx718-367-1754LunchWeekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.

Domingo 3 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoTipo de servicioFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Esther Grunblat Center108-13 67th Road, 11375718-268-5011Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Kehilat Sephardim150-62 78th Road, 11367718-591-9574Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 4:00 p. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Pantry DistributionWeekly1:00 p. m. – 1:30 p. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800LunchWeekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI 10314718-475-5242Pantry DistributionWeekly1:30 p. m. – 4:30 p. m.
Council of Jewish Org. (SI)164 Harbor Road, SI 10303718-720-4047Pantry DistributionWeekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Staten Island SDA Church80 Union Avenue, SI 10303347-967-2239Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Church of Praise487 Vanderbilt Ave, SI 10304718-314-8779Pantry DistributionWeekly2:00 p. m. – 4:00 p. m.
Resurrection and Life870 East 163rd St, Bronx347-963-2656Pantry DistributionWeekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Mana Del Cielo1700 Weeks Ave, Bronx718-583-9900Pantry DistributionWeekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Xavier Mission, Inc.55 West 15th St, NY 10011212-627-2100LunchWeekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Sam Field (Domingo)58-25 Little Neck Pkwy718-268-5011Pantry DistributionWeekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.

