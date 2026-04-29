Entre la renta, el metro, las horas extras y el envío de remesas, muchas familias latinas que viven en Nueva York saben lo que es llegar a fin de mes con la nevera casi vacía, aunque se trabaje todos los días. En barrios como el Bronx, Queens, Harlem o el Alto Manhattan, no es raro escuchar en la bodega o en la iglesia que alguien conoce “un sitio donde están dando comida esta semana” y que hay que aprovechar porque ayuda a completar la despensa sin tener que endeudarse más con la tarjeta. Pensando justamente en esas familias —personas que trabajan en construcción, limpieza, delivery, niñeras, empleados de restaurante, muchos de ellos inmigrantes— preparamos esta guía con varios puntos de entrega de alimentos gratis que estarán operando del 1 al 3 de mayo en la ciudad.
Todos los lugares que encontrarás en los cuadros siguientes forman parte de la red del Food Bank For New York City, la organización que coordina cientos de despensas y comedores comunitarios en los cinco condados. Eso significa que se trata de instituciones conocidas en la comunidad —iglesias, centros comunitarios, organizaciones sin fines de lucro— que trabajan de la mano con esta red oficial y que siguen reglas claras tanto en los horarios como en la forma en que reparten los alimentos. Aquí solo recopilamos algunos puntos que, por sus días y turnos, pueden servir especialmente a las familias hispanas que necesitan apoyo justo ese fin de semana.
Es importante aclarar que esta lista no incluye todos los lugares disponibles en Nueva York, sino una selección de los que ofrecen distribución semanal y que confirmamos que estarán abiertos entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo. Si vives en otra zona o quieres revisar más opciones cerca de tu cuadra, lo ideal es entrar directamente a la página web del Food Bank For NYC y usar su buscador de códigos postales, donde podrás ver el mapa completo de despensas, comedores y horarios actualizados día por día. Ahí también puedes verificar cambios de último minuto por feriados, clima o ajustes internos de cada centro.
En muchos de estos sitios se pide algún requisito básico, como mostrar una identificación, un comprobante de domicilio en la ciudad o llenar un formulario sencillo para registrarte en el programa, pero en la mayoría no se exige tener un estatus migratorio específico ni presentar un Social Security. La idea es que nadie que lo necesite se quede sin recibir alimentos, especialmente familias con niños, personas mayores o trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la subida de la renta, la luz y la comida al mismo tiempo. Por eso, si conoces a alguien en tu edificio, en tu iglesia o en tu chat de WhatsApp del trabajo que esté pasando un momento difícil, esta información también le puede servir.
A continuación encontrarás los cuadros organizados por día —viernes, sábado y domingo— con el nombre del centro, la dirección exacta, el tipo de servicio (despensa o comida preparada) y los horarios de apertura y cierre, para que puedas planear mejor tu visita según tu turno de trabajo o el horario escolar de tus hijos. Te recomendamos llegar con algunos minutos de anticipación, llevar bolsas reutilizables o un carrito de compras, y revisar siempre las indicaciones de cada organización en el lugar: en muchos casos ofrecen atención en español, información sobre otros recursos sociales y, en algunas iglesias, incluso apoyo espiritual o espacios comunitarios que se han convertido en un punto de encuentro para la comunidad latina de Nueva York.
Viernes 1 de mayo
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de servicio
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave, 11230
|—
|Pantry Distribution
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, 11219
|—
|Pantry Distribution
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, 11375
|—
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|COJO of Flatbush
|1523 Avenue M, 11230
|718-377-2900
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, 11206
|718-388-3176
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Make the Road New York
|301 Grove Street, 11237
|866-365-2724
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:30 p. m. – 6:30 p. m.
|Richmond Hill SDA Community
|114-08 Jamaica Avenue, 11418
|347-621-9387
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
|NY Common Pantry (Bronx)
|1290 Hoe Avenue, Bronx
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|NY Common Pantry (Manhattan)
|8 East 109th St, NY
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|POTS – Pantry
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|POTS – Lunch
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|12:30 p. m. – 3:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|514 Bay Street, SI 10304
|718-815-0800
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Lunch
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Joseph - St. Mary Imm.
|128 St. Mary’s Avenue, SI 10305
|718-273-7033
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Mary’s of the Assumption
|2222 Richmond Terrace, SI
|718-442-3411
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Christian Pentecostal
|900 Richmond Road, SI 10304
|718-273-5850
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI
|718-475-5242
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:30 a. m. – 2:30 p. m.
|JCC of Greater Coney Island
|3001 West 37th St, 11224
|718-449-5000
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|DT Food Mart
|452 East 149th St, Bronx
|646-723-3325
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Black Forum of Coop City Inc.
|920 Baychester Ave, Bronx
|929-464-5520
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 a. m. – 12:45 p. m.
|Riverside Church FP
|9 Claremont Avenue, NY
|212-870-6700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens
|718-361-5454
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Give Them To Eat
|800 East 156th St, Bronx
|646-323-9668
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Reaching-Out Community
|7708 New Utrecht Ave, 11214
|917-509-9055
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
Sábado 2 de mayo de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de servicio
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Agape Christian Center
|59-02 Summerfield St, 11385
|347-237-8931
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|All Nations Baptist
|86-74 80th Street, 11421
|646-331-5437
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Mesivta of Eat New York
|600 Liberty Avenue, 11207
|—
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Holy Rosary Church
|80 Jerome Avenue, SI 10305
|718-727-3360
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Oasis New York
|531 Richmond Terrace, SI 10301
|917-817-2686
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Teresa’s Church
|1634 Victory Blvd, SI 10314
|718-442-5412
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Cecilia’s Church
|120 Jerome Avenue, SI 10305
|718-351-5077
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Brendan & St. Ann Parish
|268 East 207th St, Bronx
|718-547-6655
|Pantry Distribution
|Weekly
|7:30 a. m. – 9:00 a. m.
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx
|917-757-8326
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Feeding with TLC (Pantry)
|175 Beach Street, SI 10304
|917-865-8442
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Our Lady of Good Counsel
|42 Austin Place, SI 10304
|718-447-1503
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Lunch
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|La Jornada (Queens)
|47-09 30th St, Queens
|917-880-5693
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Cabrini Immigrant Services
|630 Isham St, NY 10034
|212-791-4590
|Pantry Distribution
|Weekly
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal
|2269 Crotona Ave, Bronx
|347-270-1436
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Abraham House Inc.
|342 Willis Ave, Bronx
|718-292-9321
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Creston Avenue Baptist
|114 East 188th St, Bronx
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Domingo 3 de mayo de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de servicio
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Esther Grunblat Center
|108-13 67th Road, 11375
|718-268-5011
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Kehilat Sephardim
|150-62 78th Road, 11367
|718-591-9574
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 p. m. – 1:30 p. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Lunch
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI 10314
|718-475-5242
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Council of Jewish Org. (SI)
|164 Harbor Road, SI 10303
|718-720-4047
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Staten Island SDA Church
|80 Union Avenue, SI 10303
|347-967-2239
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|United Church of Praise
|487 Vanderbilt Ave, SI 10304
|718-314-8779
|Pantry Distribution
|Weekly
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Resurrection and Life
|870 East 163rd St, Bronx
|347-963-2656
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Mana Del Cielo
|1700 Weeks Ave, Bronx
|718-583-9900
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Xavier Mission, Inc.
|55 West 15th St, NY 10011
|212-627-2100
|Lunch
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Sam Field (Domingo)
|58-25 Little Neck Pkwy
|718-268-5011
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!