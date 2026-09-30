Todas las semanas hay lugares donde los neoyorquinos pueden acercarse para recoger alimentos totalmente gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Todas las semanas hay lugares donde los neoyorquinos pueden acercarse para recoger alimentos totalmente gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante
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tendrá del viernes 2 al domingo 4 de octubre, una alternativa de apoyo para hogares, adultos mayores y personas que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Las jornadas se desarrollarán en varios vecindarios de los cinco boroughs, con atención sujeta a la disponibilidad de productos y a la afluencia de asistentes. Esta nota reúne una selección de direcciones, franjas de atención y recomendaciones útiles para organizar el retiro. Conviene acudir con anticipación, llevar bolsas reutilizables o un carrito y revisar las condiciones informadas por cada entidad antes de salir de casa.

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La red de despensas, bancos de comida y organizaciones comunitarias mantiene operativos de asistencia en Manhattan, , , el y Staten Island. Según el lugar, los beneficiarios pueden recibir víveres no perecederos, frutas, verduras u otros artículos esenciales para preparar comidas en el hogar.

Los cuadros siguientes muestran solo algunos de los servicios previstos para esos tres días en NYC. La entrega depende de las existencias disponibles; por ello, una jornada puede concluir antes de la hora anunciada si se agotan los suministros o si surgen cambios operativos, incluidos aquellos vinculados al clima.

Para consultar todas las alternativas habilitadas, los neoyorquinos pueden . Su plataforma permite filtrar recursos por código postal, borough y fecha, lo que facilita identificar la opción más cercana al domicilio, trabajo o ruta habitual de transporte.

Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)

Viernes 25 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104589:00 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 4:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104572:00 p. m. a 6:00 p. m.
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 104749:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bronx Food Pantry and Food Hub402 East 152nd Street, Bronx, NY 1045510:00 a. m. a 12:00 p. m.
West Side Campaign Against Hunger263 West 86th Street, Manhattan, NY 100249:00 a. m. a 1:00 p. m.
Christ and St. Stephen’s Food Pantry120 West 69th Street, Manhattan, NY 100239:30 a. m. a 10:30 a. m.
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.602 East 9th Street, Manhattan, NY 1000912:30 p. m. a 1:30 p. m.
UJC Of the East Side15-17 Willett Street, Manhattan, NY 100029:00 a. m. a 2:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 3:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, Queens, NY 113759:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 113628:00 a. m. a 2:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 112069:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street, Queens, NY 114329:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 112339:00 a. m. a 5:30 p. m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Court, Brooklyn, NY 1123411:00 a. m. a 1:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 112199:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sephardic Bikur Holim425 Kings Highway, Brooklyn, NY 112239:00 a. m. a 1:00 p. m.
Department of Probation NeON Kitchen Queens162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 114329:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street, Staten Island, NY 1030411:30 a. m. a 1:00 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road, Staten Island, NY 103149:30 a. m. a 2:30 p. m.

Sábado 26 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611:00 a. m. a 2:00 p. m.
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104588:30 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 1:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Jornada47-09 30th Street, Queens, NY 1110111:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Faith Assemblies1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 112219:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 27 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road, Queens, NY 1137510:00 a. m. a 1:30 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 1136210:00 a. m. a 1:00 p. m.
Kehilat Sephardim of Ahavat Achim150-62 78th Road, Queens, NY 1136710:00 a. m. a 4:00 p. m.
Salt & Sea Mission Church Inc.2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 1122310:30 a. m. a 12:30 p. m.
Food Bank For NYC es una de las organizaciones que entregan alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Food Bank For NYC)
Food Bank For NYC es una de las organizaciones que entregan alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Food Bank For NYC)

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