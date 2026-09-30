Nueva York tendrá puntos de entrega de alimentos sin costo del viernes 2 al domingo 4 de octubre, una alternativa de apoyo para hogares, adultos mayores y personas que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Las jornadas se desarrollarán en varios vecindarios de los cinco boroughs, con atención sujeta a la disponibilidad de productos y a la afluencia de asistentes. Esta nota reúne una selección de direcciones, franjas de atención y recomendaciones útiles para organizar el retiro. Conviene acudir con anticipación, llevar bolsas reutilizables o un carrito y revisar las condiciones informadas por cada entidad antes de salir de casa.
La red de despensas, bancos de comida y organizaciones comunitarias mantiene operativos de asistencia en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Según el lugar, los beneficiarios pueden recibir víveres no perecederos, frutas, verduras u otros artículos esenciales para preparar comidas en el hogar.
Los cuadros siguientes muestran solo algunos de los servicios previstos para esos tres días en NYC. La entrega depende de las existencias disponibles; por ello, una jornada puede concluir antes de la hora anunciada si se agotan los suministros o si surgen cambios operativos, incluidos aquellos vinculados al clima.
Para consultar todas las alternativas habilitadas, los neoyorquinos pueden utilizar el buscador de Food Bank For New York City. Su plataforma permite filtrar recursos por código postal, borough y fecha, lo que facilita identificar la opción más cercana al domicilio, trabajo o ruta habitual de transporte.
Viernes 25 de septiembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Bronx Food Pantry and Food Hub
|402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Department of Probation NeON Kitchen Queens
|162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|11:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Sábado 26 de septiembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Faith Assemblies
|1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo 27 de septiembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|10:00 a. m. a 1:30 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salt & Sea Mission Church Inc.
|2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223
|10:30 a. m. a 12:30 p. m.