La entrega de alimentos en Nueva York se realiza cada día, pero en distintos horarios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
La entrega de alimentos en Nueva York se realiza cada día, pero en distintos horarios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

A poco de finalizar la presente semana, los residentes de pueden seguir ahorrando con la ayuda ofrecida por distintas organizaciones comunitarias. Sucede que, del 02 al 05 de noviembre, decenas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis. En caso habites en la “Gran Manzana” u otro condado del estado mencionado y estás interesado con este beneficio, sigue leyendo este artículo para conocer más detalles al respecto.

No todos los neoyorquinos cuentan con los ingresos suficientes para cumplir las demandas que exige el estado mencionado. Es así que obliga a las personas adultas a realizar horas extras o laborar a doble turno.

Con la finalidad de brindar alivio económico a las familias, distintos bancos de alimentos —en colaboración con despensas— entregarán distintos productos nutritivos totalmente gratis en las fechas señaladas.

Es posible que cada residente reciba una caja que puede contener proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, ciertas despensas pueden ofrecer comidas calientes.

Se espera que cada persona interesada reciba una caja con varios kilos de alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Se espera que cada persona interesada reciba una caja con varios kilos de alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva York del 02 al 05 de noviembre

  • Lunes 02 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Sam Field58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 113628 a.m. a 7 p.m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Rd, Staten Island, NY 103149:30 a.m. a 4:30 p.m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 112342:30 a 5:30 p.m.
5 a 7 p.m.
Flatbush SDA Church261 E 21st St., Brooklyn, NY 1122611 a.m. a 1 p.m.
Capital District Center for Independence Inc.1716 Central Ave., Albany NY 1220510 a.m. a 3 p.m.
Guilderland Food PantryChrist’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 120849:30 a 11 a.m.
  • Martes 03 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
KHCC Food Pantry3101 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 1046311:30 a.m. a 2:30 p.m.
Sam Field58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 113628 a.m. a 2 p.m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Rd, Staten Island, NY 103149:30 a.m. a 4:30 p.m.
Guilderland Food PantryChrist’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 120849:30 a 11 a.m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 112342:30 a 5:30 p.m.
11 a.m. a 1 p.m.
Capital District Center for Independence Inc.1716 Central Ave., Albany NY 1220510 a.m. a 3 p.m.
Life for the Nations Church Food Pantry477 Krumkill Rd., Albany, NY 122039 a.m. a 4 p.m.
  • Miércoles 04 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Bronx Bethany Community Corporation964 East 227 Street, Bronx, NY 104669 a 11 a.m.
Sam Field58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 113628 a.m. a 7 p.m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Rd, Staten Island, NY 103149:30 a.m. a 4:30 p.m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 112344 a 7 p.m.
4 a 6 p.m.
Capital District Center for Independence Inc.1716 Central Ave., Albany NY 1220510 a.m. a 3 p.m.
Guilderland Food PantryChrist’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 120849:30 a 11 a.m.
  • Jueves 05 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
New Life Holiness Caring Hands Food Pantry4401 Barnes Avenue, Bronx, NY 104667:30 a 10:30 a.m.
Olivet Gospel Church Community Food Distribution Program3900 Dyre Ave., Bronx, NY 104664 a 6 p.m.
Bronx Bethany Community Corporation964 East 227 Street, Bronx, NY 104663 a 6 p.m.
KHCC Food Pantry3101 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 1046311:30 a.m. a 2:30 p.m.
Sam Field58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 113628 a.m. a 2 p.m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 112342:30 a 5:30 p.m.
11 a.m. a 1 p.m.
Capital District Center for Independence Inc.1716 Central Ave., Albany NY 1220510 a.m. a 3 p.m.
Guilderland Food PantryChrist’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 120849:30 a 11 a.m.
Es una oportunidad para que cada familia neoyorquina reciba alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Es una oportunidad para que cada familia neoyorquina reciba alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

En caso no hayas ubicado alguna despensa cercana a tu ubicación en las listas brindadas, puedes ingresar al . Con solo identificar tu zona de residencia, sabrás qué opciones están habilitadas.

Es una buena oportunidad para que cada residente acceda a distintos alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Se recomienda acudir antes de los horarios indicados, ya que existe la posibilidad de que se registren largas filas en los puntos de entrega disponibles.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC