A poco de finalizar la presente semana, los residentes de Nueva York pueden seguir ahorrando con la ayuda ofrecida por distintas organizaciones comunitarias. Sucede que, del 02 al 05 de noviembre, decenas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis. En caso habites en la “Gran Manzana” u otro condado del estado mencionado y estás interesado con este beneficio, sigue leyendo este artículo para conocer más detalles al respecto.
No todos los neoyorquinos cuentan con los ingresos suficientes para cumplir las demandas que exige el estado mencionado. Es así que obliga a las personas adultas a realizar horas extras o laborar a doble turno.
Con la finalidad de brindar alivio económico a las familias, distintos bancos de alimentos —en colaboración con despensas— entregarán distintos productos nutritivos totalmente gratis en las fechas señaladas.
Es posible que cada residente reciba una caja que puede contener proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, ciertas despensas pueden ofrecer comidas calientes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva York del 02 al 05 de noviembre
- Lunes 02 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 7 p.m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Rd, Staten Island, NY 10314
|9:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|2:30 a 5:30 p.m.
5 a 7 p.m.
|Flatbush SDA Church
|261 E 21st St., Brooklyn, NY 11226
|11 a.m. a 1 p.m.
|Capital District Center for Independence Inc.
|1716 Central Ave., Albany NY 12205
|10 a.m. a 3 p.m.
|Guilderland Food Pantry
|Christ’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 12084
|9:30 a 11 a.m.
- Martes 03 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|KHCC Food Pantry
|3101 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 10463
|11:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 2 p.m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Rd, Staten Island, NY 10314
|9:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Guilderland Food Pantry
|Christ’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 12084
|9:30 a 11 a.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|2:30 a 5:30 p.m.
11 a.m. a 1 p.m.
|Capital District Center for Independence Inc.
|1716 Central Ave., Albany NY 12205
|10 a.m. a 3 p.m.
|Life for the Nations Church Food Pantry
|477 Krumkill Rd., Albany, NY 12203
|9 a.m. a 4 p.m.
- Miércoles 04 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Bronx Bethany Community Corporation
|964 East 227 Street, Bronx, NY 10466
|9 a 11 a.m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 7 p.m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Rd, Staten Island, NY 10314
|9:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|4 a 7 p.m.
4 a 6 p.m.
|Capital District Center for Independence Inc.
|1716 Central Ave., Albany NY 12205
|10 a.m. a 3 p.m.
|Guilderland Food Pantry
|Christ’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 12084
|9:30 a 11 a.m.
- Jueves 05 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|New Life Holiness Caring Hands Food Pantry
|4401 Barnes Avenue, Bronx, NY 10466
|7:30 a 10:30 a.m.
|Olivet Gospel Church Community Food Distribution Program
|3900 Dyre Ave., Bronx, NY 10466
|4 a 6 p.m.
|Bronx Bethany Community Corporation
|964 East 227 Street, Bronx, NY 10466
|3 a 6 p.m.
|KHCC Food Pantry
|3101 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 10463
|11:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 2 p.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|2:30 a 5:30 p.m.
11 a.m. a 1 p.m.
|Capital District Center for Independence Inc.
|1716 Central Ave., Albany NY 12205
|10 a.m. a 3 p.m.
|Guilderland Food Pantry
|Christ’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 12084
|9:30 a 11 a.m.
En caso no hayas ubicado alguna despensa cercana a tu ubicación en las listas brindadas, puedes ingresar al Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York. Con solo identificar tu zona de residencia, sabrás qué opciones están habilitadas.
Es una buena oportunidad para que cada residente acceda a distintos alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Se recomienda acudir antes de los horarios indicados, ya que existe la posibilidad de que se registren largas filas en los puntos de entrega disponibles.