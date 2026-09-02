Food Bank For NYC ofrece alimentos gratis todos los días a quienes más lo necesitan (Foto: AFP)
Food Bank For NYC ofrece alimentos gratis todos los días a quienes más lo necesitan (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

tendrá nuevas jornadas de entrega de alimentos sin costo entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre, una ayuda clave para hogares, personas mayores y vecinos que necesitan complementar su despensa. En distintos sectores de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, centros comunitarios habilitarán la distribución de comestibles, productos frescos y paquetes de emergencia. La atención dependerá de la disponibilidad en cada sede y de la afluencia de público, por lo que conviene organizar la visita con anticipación. Esta guía reúne direcciones y franjas de atención confirmadas para facilitar el acceso de los residentes de NYC a estos recursos.

Las ubicaciones seleccionadas pertenecen a Food Bank For New York City, una de las principales redes de ayuda alimentaria de la ciudad. La relación presentada corresponde únicamente a una muestra de los sitios activos durante esas fechas; la programación íntegra puede revisarse en el portal de la entidad, donde es posible ubicar alternativas cercanas a cada vecindario.

Cada centro establece sus propias condiciones de funcionamiento. Algunas despensas pueden solicitar inscripción, identificación o comprobante de domicilio, mientras otras atienden hasta agotar existencias. Se aconseja llevar bolsas reutilizables o un carrito, llegar antes del cierre y confirmar cualquier modificación antes de iniciar el trayecto, sobre todo si hay lluvia intensa, cierres viales o una alta demanda.

En seguida, consulta los puntos programados del 4 al 6 de septiembre en los cinco boroughs. El listado está ordenado por día, dirección y hora para que los neoyorquinos encuentren una opción próxima a su vivienda, trabajo o ruta habitual de transporte.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 04 de septiembre

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm

Sábado 5 de septiembre

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly10:00 am11:00 am
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am1:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788LunchWeekly9:00 am12:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly9:00 am1:00 pm

Domingo 06 de septiembre

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:30 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030LunchWeekly11:30 am12:30 pm

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