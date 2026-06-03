En Nueva York existen diversas organizaciones que se encargan de repartir alimentos gratuitos a los ciudadanos que más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En Nueva York existen diversas organizaciones que se encargan de repartir alimentos gratuitos a los ciudadanos que más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

(Food Bank For NYC) distribuirá alimentos gratis en varios barrios de la ciudad entre el 5 y el 7 de junio, en una iniciativa dirigida a familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Esta campaña forma parte de sus esfuerzos continuos para combatir la inseguridad alimentaria en los cinco distritos y —además de entregar cajas y bolsas con productos básicos— ofrece información sobre servicios sociales y programas locales que pueden ayudar a quienes lo necesiten. Si vives en y estás buscando apoyo alimentario esta semana, revisa los puntos y horarios de entrega para planificar tu visita con antelación.

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A continuación en este artículo encontrarás una selección de puntos oficiales coordinados por Food Bank For NYC en distintos vecindarios de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Estos listados incluyen direcciones, horarios aproximados y requisitos básicos que suelen pedir los organizadores (como llevar identificación y mantener el distanciamiento). Ten en cuenta que la nota muestra solo algunos de los lugares disponibles y que la disponibilidad puede cambiar según el abastecimiento y la demanda.

Para ver la lista completa y actualizada de sitios de distribución y confirmar detalles como cambios de horario o requisitos adicionales, ingresa al . Ahí también puedes encontrar recursos complementarios —como programas de asistencia nutricional, información sobre bancos de alimentos asociados y contactos de emergencias locales— que te serán útiles si necesitas apoyo continuo.

Si vas a asistir a una entrega en Nueva York, procura llegar a tiempo, respetar las indicaciones del personal y llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos. También es recomendable verificar antes las condiciones de acceso para residentes de cada distrito y cualquier documento que soliciten; así evitarás contratiempos y ayudarás a que la distribución sea más rápida y segura para todos.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 5 de junio de 2026

CentroDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave, 11230Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, 11219Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, 11375Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
COJO of Flatbush1523 Avenue M, 11230718-377-2900Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, 11206718-388-3176Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Make the Road New York301 Grove Street, 11237866-365-2724Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly3:30 p. m. – 6:30 p. m.
Richmond Hill SDA Community114-08 Jamaica Avenue, 11418347-621-9387Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.
NY Common Pantry (Bronx)1290 Hoe Avenue, Bronx917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
NY Common Pantry (Manhattan)8 East 109th St, NY917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
POTS – Pantry2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly9:00 a. m. – 11:30 a. m.
POTS – Lunch2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly12:30 p. m. – 3:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)514 Bay Street, SI 10304718-815-0800Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
St. Joseph - St. Mary Imm.128 St. Mary’s Avenue, SI 10305718-273-7033Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Mary’s of the Assumption2222 Richmond Terrace, SI718-442-3411Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
Christian Pentecostal900 Richmond Road, SI 10304718-273-5850Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI718-475-5242Weekly9:30 a. m. – 2:30 p. m.
JCC of Greater Coney Island3001 West 37th St, 11224718-449-5000Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
DT Food Mart452 East 149th St, Bronx646-723-3325Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Black Forum of Coop City Inc.920 Baychester Ave, Bronx929-464-5520Weekly11:00 a. m. – 12:45 p. m.
Riverside Church FP9 Claremont Avenue, NY212-870-6700Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Give Them To Eat800 East 156th St, Bronx646-323-9668Weekly12:00 p. m. – 3:00 p. m.
Reaching-Out Community7708 New Utrecht Ave, 11214917-509-9055Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.

Sábado 6 de junio de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Agape Christian Center59-02 Summerfield St, 11385347-237-8931Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
All Nations Baptist86-74 80th Street, 11421646-331-5437Weekly8:00 a. m. – 9:00 a. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Mesivta of Eat New York600 Liberty Avenue, 11207Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Holy Rosary Church80 Jerome Avenue, SI 10305718-727-3360Weekly10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Oasis New York531 Richmond Terrace, SI 10301917-817-2686Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
St. Teresa’s Church1634 Victory Blvd, SI 10314718-442-5412Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Cecilia’s Church120 Jerome Avenue, SI 10305718-351-5077Weekly9:30 a. m. – 11:30 a. m.
St. Brendan & St. Ann Parish268 East 207th St, Bronx718-547-6655Weekly7:30 a. m. – 9:00 a. m.
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Feeding with TLC175 Beach Street, SI 10304917-865-8442Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Our Lady of Good Counsel42 Austin Place, SI 10304718-447-1503Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
La Jornada (Queens)47-09 30th St, Queens917-880-5693Weekly11:00 a. m. – 4:00 p. m.
Cabrini Immigrant Services630 Isham St, NY 10034212-791-4590Weekly7:00 a. m. – 9:00 a. m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal2269 Crotona Ave, Bronx347-270-1436Weekly1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Abraham House Inc.342 Willis Ave, Bronx718-292-9321Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Creston Avenue Baptist114 East 188th St, Bronx718-367-1754Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.

Domingo 7 de junio de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Esther Grunblat Center108-13 67th Road, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Kehilat Sephardim150-62 78th Road, 11367718-591-9574Weekly10:00 a. m. – 4:00 p. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly1:00 p. m. – 1:30 p. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI 10314718-475-5242Weekly1:30 p. m. – 4:30 p. m.
Council of Jewish Org. (SI)164 Harbor Road, SI 10303718-720-4047Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Staten Island SDA Church80 Union Avenue, SI 10303347-967-2239Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Church of Praise487 Vanderbilt Ave, SI 10304718-314-8779Weekly2:00 p. m. – 4:00 p. m.
Resurrection and Life870 East 163rd St, Bronx347-963-2656Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Mana Del Cielo1700 Weeks Ave, Bronx718-583-9900Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Xavier Mission, Inc.55 West 15th St, NY 10011212-627-2100Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Sam Field (domingo)58-25 Little Neck Pkwy, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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