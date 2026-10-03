Nueva York contará con jornadas de entrega de alimentos gratis entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre, un apoyo relevante para familias, adultos mayores y personas que buscan aliviar el impacto del alto costo de vida en los cinco condados. Durante esos días, distintos vecindarios de NYC tendrán puntos habilitados para retirar productos sin costo, con fechas y franjas específicas. La disponibilidad dependerá de los suministros y de la demanda de cada jornada, por lo que se aconseja acudir con anticipación, verificar la dirección antes de salir y llevar bolsas, mochilas o un carrito reutilizable para trasladar lo recibido.
Los sitios incluidos en la siguiente lista corresponden a actividades organizadas por Food Bank For NYC, entidad que impulsa programas de asistencia alimentaria en comunidades de la ciudad. La programación contempla alternativas en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, de acuerdo con la información publicada para cada fecha.
Esta selección reúne únicamente una parte de las opciones disponibles. Quienes necesiten ubicar una despensa, una distribución móvil u otro recurso cercano a su código postal pueden consultar el buscador de Food Bank For NYC, que ofrece un directorio más amplio para residentes de Nueva York.
Antes de acudir, conviene confirmar los detalles de cada punto, debido a que los requisitos, la modalidad de atención y los horarios pueden modificarse. Algunas jornadas podrían pedir identificación o comprobante de domicilio, mientras que otras atenderán hasta agotar existencias; revisar la información actualizada permitirá evitar traslados innecesarios.
Lunes 05 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Unique People Services-AIDS Programs, Inc.
|2415 East Tremont, Bronx, NY 10461
|11:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 6:30 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|11:00 a. m. a 7:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach
|92-96 220th Street, Queens, NY 11428
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Queens Jewish Community Council
|119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Shorefront Jewish Comm. Council
|128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235
|9:30 a. m. a 3:30 p. m.
|RHOW Brooklyn Inc.
|360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217
|9:00 a. m. a 10:30 a. m.
|The Salvation Army Bushwick Corps
|1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Hebrew Educational Society
|9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236
|9:30 a. m. a 2:00 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|2:30 p. m. a 5:30 p. m.; 5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Our Lady of Grace Parish
|2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Family Services Network of NY, Inc.
|1420 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11207
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salvation Army Port Richmond Corps
|1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|11:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Martes 06 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Unique People Services-AIDS Programs, Inc.
|2415 East Tremont, Bronx, NY 10461
|11:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Community Food Pantry at Highbridge
|1363 Ogden Avenue, Bronx, NY 10452
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Upper Manhattan Mental H.C. Inc.
|520 West 135th Street, Manhattan, NY 10031
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Holy Apostles Soup Kitchen
|296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St., Manhattan, NY 10002
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|12:00 p. m. a 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach
|92-96 220th Street, Queens, NY 11428
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Queens Jewish Community Council
|119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Department of Probation NeON Kitchen Queens
|162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Shorefront Jewish Comm. Council
|128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235
|9:30 a. m. a 3:30 p. m.
|Acts Community Development Corp.
|2315 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224
|6:00 p. m. a 7:00 p. m.
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street, Queens, NY 11691
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 4:00 p. m.
|RHOW Brooklyn Inc.
|360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217
|9:00 a. m. a 10:30 a. m.
|The Salvation Army Bushwick Corps
|1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Hebrew Educational Society
|9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236
|1:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.; 2:30 p. m. a 5:30 p. m.
|The Salvation Army Sunset Park Corps
|520 50th Street, Brooklyn, NY 11220
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Transfiguration Church
|263 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11211
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salvation Army Port Richmond Corps
|1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|12:00 p. m. a 1:30 p. m.
|Project Hospitality Inc.
|25 Canal St., Staten Island, NY 10304
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Miércoles 07 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Unique People Services-AIDS Programs, Inc.
|2415 East Tremont, Bronx, NY 10461
|11:00 a. m. a 3:00 p. m.
|St. Luke’s Senior Community Program
|777 East 222nd Street, Bronx, NY 10467
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Bronx Food Pantry and Food Hub
|402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Holy Apostles Soup Kitchen
|296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St., Manhattan, NY 10002
|8:00 a. m. a 3:00 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.; 1:00 p. m. a 4:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 7:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach
|92-96 220th Street, Queens, NY 11428
|12:30 p. m. a 3:30 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Queens Jewish Community Council
|119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Shorefront Jewish Comm. Council
|128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235
|9:30 a. m. a 3:30 p. m.
|RHOW Brooklyn Inc.
|360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217
|9:00 a. m. a 10:30 a. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Hebrew Educational Society
|9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236
|9:30 a. m. a 2:00 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.; 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
|The Salvation Army Sunset Park Corps
|520 50th Street, Brooklyn, NY 11220
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Our Lady of Grace Parish
|2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Family Services Network of NY, Inc.
|1420 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11207
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Transfiguration Church
|263 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11211
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|South Asian Council for Social Services
|143-06 45th Avenue, Queens, NY 11355
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Grant House Unity Corporation
|2046 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Salvation Army Port Richmond Corps
|1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Project Hospitality Inc.
|25 Canal St., Staten Island, NY 10304
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Jueves 08 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Community Food Pantry at Highbridge
|1363 Ogden Avenue, Bronx, NY 10452
|12:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Upper Manhattan Mental H.C. Inc.
|520 West 135th Street, Manhattan, NY 10031
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Bronx Food Pantry and Food Hub
|402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street, Manhattan, NY 10022
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Holy Apostles Soup Kitchen
|296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St., Manhattan, NY 10002
|8:00 a. m. a 3:00 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|The Salvation Army Queens Temple Corp.
|86-07 35th Avenue, Queens, NY 11372
|10:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Queens Jewish Community Council
|119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue, Queens, NY 11434
|9:00 a. m. a 7:00 p. m.
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue, Brooklyn, NY 11217
|11:30 a. m. a 1:00 p. m.
|The Salvation Army Bushwick Corps
|1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Hebrew Educational Society
|9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236
|9:30 a. m. a 2:00 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.; 2:30 p. m. a 5:30 p. m.
|The Salvation Army Sunset Park Corps
|520 50th Street, Brooklyn, NY 11220
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|12:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Our Lady of Grace Parish
|2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Acts Community Development Corp.
|2315 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224
|11:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Salt & Sea Mission Church Inc.
|2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223
|10:30 a. m. a 12:30 p. m.
|Cornerstone SDA Church
|138 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207
|10:00 a. m. a 12:30 p. m.
|South Asian Council for Social Services
|143-06 45th Avenue, Queens, NY 11355
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Grant House Unity Corporation
|2046 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Salvation Army Port Richmond Corps
|1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|12:00 p. m. a 1:30 p. m.
|Project Hospitality Inc.
|25 Canal St., Staten Island, NY 10304
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|1:00 p. m. a 6:00 p. m.