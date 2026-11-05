En Nueva York disponen varios puntos de entrega de entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
En Nueva York disponen varios puntos de entrega de entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante
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Encontrar alimentos gratis en Nueva York puede representar un alivio para quienes necesitan apoyo al organizar sus comidas diarias. Con miras al periodo del 06 al 08 de noviembre, conocer las direcciones disponibles y sus respectivos horarios permitirá planificar el recojo sin realizar desplazamientos innecesarios. , , , el Bronx y Staten Island cuentan con despensas comunitarias, comedores o puntos móviles destinados a brindar asistencia alimentaria. Sin embargo, cada establecimiento mantiene una programación particular, por lo que conviene verificar los datos antes de salir del hogar.

Las modalidades de atención varían según el centro: algunos entregan productos para preparar en casa, mientras otros sirven platos listos para consumir. Distinguir ambas opciones ayuda a los vecinos a elegir un recurso acorde con sus necesidades y organizar mejor la visita.

Los lugares detallados a continuación pertenecen a la red de apoyo de Food Bank For NYC, pero representan solo una parte del conjunto. Para consultar la lista completa, los interesados deben y acceder a su sección “Find Food”.

Durante las jornadas comprendidas entre el 06 y el 08 de noviembre, será importante comprobar qué establecimientos ofrecen servicio cada día. Figurar en ese directorio no garantiza atención durante todo el periodo señalado, pues las fechas y los horarios pueden variar según la sede.

Para quienes buscan ayuda cerca de su domicilio dentro de NYC, consultar el buscador institucional permite identificar alternativas por vecindario. Esta herramienta también facilita localizar otros recursos cuando un punto queda lejos o su horario no coincide con la disponibilidad del solicitante.

Miles de familias en Nueva York se benefician todas las semanas con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Miles de familias en Nueva York se benefician todas las semanas con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)

Viernes 06 de noviembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104589:00 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 4:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104572:00 p. m. a 6:00 p. m.
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 104749:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bronx Food Pantry and Food Hub402 East 152nd Street, Bronx, NY 1045510:00 a. m. a 12:00 p. m.
West Side Campaign Against Hunger263 West 86th Street, Manhattan, NY 100249:00 a. m. a 1:00 p. m.
Christ and St. Stephen’s Food Pantry120 West 69th Street, Manhattan, NY 100239:30 a. m. a 10:30 a. m.
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.602 East 9th Street, Manhattan, NY 1000912:30 p. m. a 1:30 p. m.
UJC Of the East Side15-17 Willett Street, Manhattan, NY 100029:00 a. m. a 2:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 3:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, Queens, NY 113759:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 113628:00 a. m. a 2:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 112069:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street, Queens, NY 114329:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 112339:00 a. m. a 5:30 p. m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Court, Brooklyn, NY 1123411:00 a. m. a 1:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 112199:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sephardic Bikur Holim425 Kings Highway, Brooklyn, NY 112239:00 a. m. a 1:00 p. m.
Department of Probation NeON Kitchen Queens162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 114329:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street, Staten Island, NY 1030411:30 a. m. a 1:00 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road, Staten Island, NY 103149:30 a. m. a 2:30 p. m.

Sábado 07 de noviembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611:00 a. m. a 2:00 p. m.
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104588:30 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 1:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Jornada47-09 30th Street, Queens, NY 1110111:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Faith Assemblies1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 112219:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 08 de noviembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road, Queens, NY 1137510:00 a. m. a 1:30 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 1136210:00 a. m. a 1:00 p. m.
Kehilat Sephardim of Ahavat Achim150-62 78th Road, Queens, NY 1136710:00 a. m. a 4:00 p. m.
Salt & Sea Mission Church Inc.2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 1122310:30 a. m. a 12:30 p. m.
Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 10 años de experiencia. Demuestro mi talento para el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio donde me especializo en posicionamiento SEO, las mejores series y películas del momento y contenido enfocado para las comunidades hispanas en EE.UU. Entérate de tus historias favoritas o temas utilitarios revisando mi producción.

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