Encontrar alimentos gratis en Nueva York puede representar un alivio para quienes necesitan apoyo al organizar sus comidas diarias. Con miras al periodo del 06 al 08 de noviembre, conocer las direcciones disponibles y sus respectivos horarios permitirá planificar el recojo sin realizar desplazamientos innecesarios. Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island cuentan con despensas comunitarias, comedores o puntos móviles destinados a brindar asistencia alimentaria. Sin embargo, cada establecimiento mantiene una programación particular, por lo que conviene verificar los datos antes de salir del hogar.
Las modalidades de atención varían según el centro: algunos entregan productos para preparar en casa, mientras otros sirven platos listos para consumir. Distinguir ambas opciones ayuda a los vecinos a elegir un recurso acorde con sus necesidades y organizar mejor la visita.
Los lugares detallados a continuación pertenecen a la red de apoyo de Food Bank For NYC, pero representan solo una parte del conjunto. Para consultar la lista completa, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de dicha organización y acceder a su sección “Find Food”.
Durante las jornadas comprendidas entre el 06 y el 08 de noviembre, será importante comprobar qué establecimientos ofrecen servicio cada día. Figurar en ese directorio no garantiza atención durante todo el periodo señalado, pues las fechas y los horarios pueden variar según la sede.
Para quienes buscan ayuda cerca de su domicilio dentro de NYC, consultar el buscador institucional permite identificar alternativas por vecindario. Esta herramienta también facilita localizar otros recursos cuando un punto queda lejos o su horario no coincide con la disponibilidad del solicitante.
Viernes 06 de noviembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Bronx Food Pantry and Food Hub
|402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Department of Probation NeON Kitchen Queens
|162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|11:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Sábado 07 de noviembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Faith Assemblies
|1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo 08 de noviembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|10:00 a. m. a 1:30 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salt & Sea Mission Church Inc.
|2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223
|10:30 a. m. a 12:30 p. m.