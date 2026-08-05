Del 7 al 9 de agosto habrá distintos puntos de Nueva York con reparto de comida sin costo para personas que requieren asistencia, con jornadas organizadas en varios barrios y horarios ya definidos. Durante esas fechas se distribuirán productos frescos y básicos, dirigidos especialmente a familias, adultos mayores y migrantes que atraviesan dificultades económicas, bajo una lógica de apoyo comunitario que prioriza el acceso a una alimentación adecuada. En esta nota se presenta un resumen con algunos sitios y franjas de atención dentro de los cinco boroughs, con foco en zonas de alto tránsito y cercanas a transporte público, para que cada lector identifique el espacio que tenga más cerca según la zona donde vive o trabaja. Además, se detalla qué tipo de documentación pueden solicitar, qué elementos conviene llevar para guardar las provisiones y cuáles son las recomendaciones para organizar la visita y aprovechar mejor estas jornadas en la ciudad.

En el contexto de Nueva York City, estos operativos de ayuda alimentaria funcionan como una red de contención frente al aumento del costo de vida, el encarecimiento de la vivienda y el impacto de la inflación en la canasta básica. Las acciones previstas entre las fechas ya mencionadas representan una oportunidad concreta para vecinos de Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island que desean reforzar su despensa doméstica sin comprometer el presupuesto mensual. La ubicación de los puntos suele estar cercana a estaciones de metro, paradas de autobús y avenidas principales, lo que facilita la llegada de residentes y personas que se desplazan diariamente por distintos sectores de la urbe.

Quienes sientan las necesidad de recibir la ayuda, pueden acercarse a uno de los lugares habilitados por la organización (Foto: Food Bank For NYC)

Las iniciativas que encontrarás líneas más a bajo distribuidas en tablas corresponden a los operativos que impulsa Food Bank For New York City, organización que coordina despensas, comedores y móviles de distribución en numerosos barrios. En esta cobertura solo se incluyen ciertos lugares y horarios seleccionados para los días 7, 8 y 9 de agosto, elegidos por su accesibilidad. Quienes requieran el calendario completo, con todos los espacios activos y la información más reciente, deben ingresar directamente al sitio oficial de la organización, donde se actualizan cambios, confirmaciones y detalles de cada jornada.

Aunque la comida se entrega sin costo, en la mayoría de los puntos se recomienda llevar bolsas resistentes, mochilas o carritos de mano para trasladar con comodidad los productos que se reciban. En algunos casos también pueden pedir comprobante de domicilio en la ciudad o un documento de identidad sencillo, sobre todo en despensas que priorizan a residentes del entorno inmediato, por lo que resulta útil tener todo preparado antes de salir. De este modo, quienes viven en sectores como Harlem, Upper West Side, zonas del Bronx, áreas de Brooklyn o distintos barrios de Queens pueden organizar mejor sus desplazamientos y evitar inconvenientes al momento de realizar la fila y retirar los alimentos.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 07 de agosto

Centro / Lugar Dirección Teléfono Tipo de comida Frecuencia Apertura Cierre The Salvation Army Stapleton 15 Broad Street 10304 718-448-8480 Pantry Distribution Weekly 11:30 am 1:00 pm Masbia of Flatbush 1372 Coney Island Ave 11230 Not Available Pantry Distribution Weekly 9:00 am 2:00 pm Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) 200 4th Avenue 11217 718-237-2962 Lunch Weekly 11:30 am 1:00 pm Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) 200 4th Avenue 11217 718-237-2962 Pantry Distribution Weekly 11:30 am 1:00 pm United Methodist Center in Far Rockaway 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Lunch Weekly 12:00 pm 1:00 pm Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road 11375 718-268-5011 ext 433 Pantry Distribution Weekly 9:00 am 2:00 pm The Salvation Army Jamaica Citadel 90-23 161st Street 11432 718-297-4860 Lunch Weekly 9:00 am 4:00 pm The Salvation Army Jamaica Citadel 90-23 161st Street 11432 718-297-4860 Pantry Distribution Weekly 9:00 am 4:00 pm Project Hope Charities 170-20 140th Avenue 11434 718-529-0005 Service Weekly 9:00 am 5:00 pm Sam Field 58-25 Little Neck PKWY 11362 718-268-5011 ext 433 Pantry Distribution Weekly 8:00 am 2:00 pm Crossroads Community Services Inc. 108 East 51st Street 10022 212-378-0229 Breakfast Weekly 7:30 am 8:30 am Iris House Westside Soup Kitchen 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 646-548-0100 Lunch Weekly 12:00 pm 1:30 pm Mobile Choice Pantry - NYCP 1285 Oak Point Avenue 10474 917-720-9700 Pantry Distribution Weekly 9:00 am 4:00 pm Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue 10473 929-206-8335 Pantry Distribution Weekly 8:00 am 4:00 pm Creston Avenue Baptist Church 114 East 188th Street 10468 718-367-1754 Lunch Weekly 12:00 pm 2:00 pm Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Avenue 10458 718-220-4892 Lunch Weekly 12:30 pm 3:00 pm

Sábado 08 de agosto

Centro / Lugar Dirección Teléfono Tipo de comida Frecuencia Apertura Cierre Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) 200 4th Avenue 11217 718-237-2962 Lunch Weekly 11:30 am 1:00 pm Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) 200 4th Avenue 11217 718-237-2962 Pantry Distribution Weekly 11:30 am 1:00 pm Sam Field 58-25 Little Neck PKWY 11362 718-268-5011 ext 433 Pantry Distribution Weekly 10:00 am 1:00 pm Crossroads Community Services Inc. 108 East 51st Street 10022 212-378-0229 Breakfast Weekly 10:00 am 11:00 am Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue 10473 929-206-8335 Pantry Distribution Weekly 8:00 am 1:00 pm Manna of Life Ministries, Inc. 1101 Boston Rd. 10459 347-577-5788 Lunch Weekly 9:00 am 12:00 pm Manna of Life Ministries, Inc. 1101 Boston Rd. 10459 347-577-5788 Pantry Distribution Weekly 9:00 am 12:00 pm Creston Avenue Baptist Church 114 East 188th Street 10468 718-367-1754 Lunch Weekly 12:00 pm 2:00 pm Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Avenue 10458 718-220-4892 Lunch Weekly 9:00 am 1:00 pm

Domingo 09 de agosto

Centro / Lugar Dirección Teléfono Tipo de comida Frecuencia Apertura Cierre Masbia of Flatbush 1372 Coney Island Ave 11230 Not Available Pantry Distribution Weekly 3:00 pm 9:00 pm Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road 11375 718-268-5011 ext 433 Pantry Distribution Weekly 10:00 am 1:30 pm Sam Field 58-25 Little Neck PKWY 11362 718-268-5011 ext 433 Pantry Distribution Weekly 10:00 am 1:00 pm Crossroads Community Services Inc. 108 East 51st Street 10022 212-378-0229 Breakfast Weekly 7:30 am 8:30 am National Council of Jewish Women 241 West 72nd Street 10023 212-687-5030 Lunch Weekly 11:30 am 12:30 pm

Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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