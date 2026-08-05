Del 7 al 9 de agosto habrá distintos puntos de Nueva York con reparto de comida sin costo para personas que requieren asistencia, con jornadas organizadas en varios barrios y horarios ya definidos. Durante esas fechas se distribuirán productos frescos y básicos, dirigidos especialmente a familias, adultos mayores y migrantes que atraviesan dificultades económicas, bajo una lógica de apoyo comunitario que prioriza el acceso a una alimentación adecuada. En esta nota se presenta un resumen con algunos sitios y franjas de atención dentro de los cinco boroughs, con foco en zonas de alto tránsito y cercanas a transporte público, para que cada lector identifique el espacio que tenga más cerca según la zona donde vive o trabaja. Además, se detalla qué tipo de documentación pueden solicitar, qué elementos conviene llevar para guardar las provisiones y cuáles son las recomendaciones para organizar la visita y aprovechar mejor estas jornadas en la ciudad.
En el contexto de Nueva York City, estos operativos de ayuda alimentaria funcionan como una red de contención frente al aumento del costo de vida, el encarecimiento de la vivienda y el impacto de la inflación en la canasta básica. Las acciones previstas entre las fechas ya mencionadas representan una oportunidad concreta para vecinos de Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island que desean reforzar su despensa doméstica sin comprometer el presupuesto mensual. La ubicación de los puntos suele estar cercana a estaciones de metro, paradas de autobús y avenidas principales, lo que facilita la llegada de residentes y personas que se desplazan diariamente por distintos sectores de la urbe.
Las iniciativas que encontrarás líneas más a bajo distribuidas en tablas corresponden a los operativos que impulsa Food Bank For New York City, organización que coordina despensas, comedores y móviles de distribución en numerosos barrios. En esta cobertura solo se incluyen ciertos lugares y horarios seleccionados para los días 7, 8 y 9 de agosto, elegidos por su accesibilidad. Quienes requieran el calendario completo, con todos los espacios activos y la información más reciente, deben ingresar directamente al sitio oficial de la organización, donde se actualizan cambios, confirmaciones y detalles de cada jornada.
Aunque la comida se entrega sin costo, en la mayoría de los puntos se recomienda llevar bolsas resistentes, mochilas o carritos de mano para trasladar con comodidad los productos que se reciban. En algunos casos también pueden pedir comprobante de domicilio en la ciudad o un documento de identidad sencillo, sobre todo en despensas que priorizan a residentes del entorno inmediato, por lo que resulta útil tener todo preparado antes de salir. De este modo, quienes viven en sectores como Harlem, Upper West Side, zonas del Bronx, áreas de Brooklyn o distintos barrios de Queens pueden organizar mejor sus desplazamientos y evitar inconvenientes al momento de realizar la fila y retirar los alimentos.
Viernes 07 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|3:00 pm
Sábado 08 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|10:00 am
|11:00 am
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|1:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|1:00 pm
Domingo 09 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:30 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|12:30 pm
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