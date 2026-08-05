Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Del 7 al 9 de agosto habrá distintos puntos de con reparto de comida sin costo para personas que requieren asistencia, con jornadas organizadas en varios barrios y horarios ya definidos. Durante esas fechas se distribuirán productos frescos y básicos, dirigidos especialmente a familias, adultos mayores y migrantes que atraviesan dificultades económicas, bajo una lógica de apoyo comunitario que prioriza el acceso a una alimentación adecuada. En esta nota se presenta un resumen con algunos sitios y franjas de atención dentro de los cinco boroughs, con foco en zonas de alto tránsito y cercanas a transporte público, para que cada lector identifique el espacio que tenga más cerca según la zona donde vive o trabaja. Además, se detalla qué tipo de documentación pueden solicitar, qué elementos conviene llevar para guardar las provisiones y cuáles son las recomendaciones para organizar la visita y aprovechar mejor estas jornadas en la ciudad.

En el contexto de Nueva York City, estos operativos de ayuda alimentaria funcionan como una red de contención frente al aumento del costo de vida, el encarecimiento de la vivienda y el impacto de la inflación en la canasta básica. Las acciones previstas entre las fechas ya mencionadas representan una oportunidad concreta para vecinos de Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island que desean reforzar su despensa doméstica sin comprometer el presupuesto mensual. La ubicación de los puntos suele estar cercana a estaciones de metro, paradas de autobús y avenidas principales, lo que facilita la llegada de residentes y personas que se desplazan diariamente por distintos sectores de la urbe.

Quienes sientan las necesidad de recibir la ayuda, pueden acercarse a uno de los lugares habilitados por la organización (Foto: Food Bank For NYC)
Quienes sientan las necesidad de recibir la ayuda, pueden acercarse a uno de los lugares habilitados por la organización (Foto: Food Bank For NYC)

Las iniciativas que encontrarás líneas más a bajo distribuidas en tablas corresponden a los operativos que impulsa Food Bank For New York City, organización que coordina despensas, comedores y móviles de distribución en numerosos barrios. En esta cobertura solo se incluyen ciertos lugares y horarios seleccionados para los días 7, 8 y 9 de agosto, elegidos por su accesibilidad. Quienes requieran el calendario completo, con todos los espacios activos y la información más reciente, deben , donde se actualizan cambios, confirmaciones y detalles de cada jornada.

Aunque la comida se entrega sin costo, en la mayoría de los puntos se recomienda llevar bolsas resistentes, mochilas o carritos de mano para trasladar con comodidad los productos que se reciban. En algunos casos también pueden pedir comprobante de domicilio en la ciudad o un documento de identidad sencillo, sobre todo en despensas que priorizan a residentes del entorno inmediato, por lo que resulta útil tener todo preparado antes de salir. De este modo, quienes viven en sectores como Harlem, Upper West Side, zonas del Bronx, áreas de Brooklyn o distintos barrios de Queens pueden organizar mejor sus desplazamientos y evitar inconvenientes al momento de realizar la fila y retirar los alimentos.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 07 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm

Sábado 08 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly10:00 am11:00 am
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am1:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788LunchWeekly9:00 am12:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly9:00 am1:00 pm

Domingo 09 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:30 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030LunchWeekly11:30 am12:30 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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