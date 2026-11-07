Acceder a alimentos gratis en Nueva York del 09 al 12 de noviembre puede representar un alivio para los hogares que necesitan complementar sus compras semanales. Quienes residen en el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island encontrarán a continuación información sobre puntos de asistencia, ubicaciones y horarios para organizar su visita. Entre las opciones figuran despensas comunitarias, donde se distribuyen productos destinados a preparar en casa, así como comedores que ofrecen platos listos para consumir. Identificar qué servicio brinda cada establecimiento permite elegir una alternativa cercana y evitar desplazamientos innecesarios por la ciudad.

Los lugares incluidos en esta nota pertenecen a la red de apoyo de Food Bank For NYC, organización que articula asistencia alimentaria mediante entidades comunitarias distribuidas por los cinco distritos. Estos espacios acercan recursos a vecinos que requieren ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

Para revisar la lista completa, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la organización y consultar su herramienta de búsqueda. Allí podrán localizar otras opciones próximas a su domicilio, además de revisar los datos disponibles antes de salir.

Si tienes previsto acudir entre el 09 y el 12 de noviembre, verifica previamente la dirección, el rango horario y las condiciones del establecimiento elegido. Confirmar esos detalles directamente con el punto de atención te permitirá planificar mejor tu recorrido y conocer posibles cambios en la jornada.

Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)

Lunes 09 de noviembre

Organización Dirección Horario Unique People Services-AIDS Programs, Inc. 2415 East Tremont, Bronx, NY 10461 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Mobile Choice Pantry - NYCP 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Christ and St. Stephen’s Food Pantry 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 9:30 a. m. a 10:30 a. m. Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 12:30 p. m. a 1:30 p. m. UJC Of the East Side 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 9:00 a. m. a 6:30 p. m. Masbia of Queens 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sam Field 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 11:00 a. m. a 7:00 p. m. Kehilat Sephardim of Ahavat Achim 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 10:00 a. m. a 2:00 p. m. BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach 92-96 220th Street, Queens, NY 11428 11:00 a. m. a 2:00 p. m. Queens Jewish Community Council 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 11:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Jamaica Citadel 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Shorefront Jewish Comm. Council 128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235 9:30 a. m. a 3:30 p. m. RHOW Brooklyn Inc. 360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217 9:00 a. m. a 10:30 a. m. The Salvation Army Bushwick Corps 1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221 10:00 a. m. a 12:00 p. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 9:00 a. m. a 5:30 p. m. Hebrew Educational Society 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 9:30 a. m. a 2:00 p. m. Metropolitan Council on Jewish Poverty 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 2:30 p. m. a 5:30 p. m.; 5:00 p. m. a 7:00 p. m. Masbia of Boro Park 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sephardic Bikur Holim 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Our Lady of Grace Parish 2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 11:30 a. m. Family Services Network of NY, Inc. 1420 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11207 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Community Health Action of Staten Island Inc. 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Salvation Army Port Richmond Corps 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Stapleton 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 11:30 a. m. a 1:00 p. m. Jewish Community Center of Staten Island 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Martes 10 de noviembre

Organización Dirección Horario Agatha House Foundation 4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Unique People Services-AIDS Programs, Inc. 2415 East Tremont, Bronx, NY 10461 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Community Food Pantry at Highbridge 1363 Ogden Avenue, Bronx, NY 10452 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Mobile Choice Pantry - NYCP 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Upper Manhattan Mental H.C. Inc. 520 West 135th Street, Manhattan, NY 10031 11:00 a. m. a 2:00 p. m. West Side Campaign Against Hunger 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Christ and St. Stephen’s Food Pantry 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 9:30 a. m. a 10:30 a. m. Holy Apostles Soup Kitchen 296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m. Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Vision Urbana, Inc. 66 Essex St., Manhattan, NY 10002 11:00 a. m. a 1:00 p. m. UJC Of the East Side 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 9:00 a. m. a 2:00 p. m. La Jornada 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 12:00 p. m. a 2:00 p. m. Masbia of Queens 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sam Field 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Kehilat Sephardim of Ahavat Achim 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 11:00 a. m. a 1:00 p. m. BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach 92-96 220th Street, Queens, NY 11428 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Trinity Human Service Corp. 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Queens Jewish Community Council 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 11:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Jamaica Citadel 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Department of Probation NeON Kitchen Queens 162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Shorefront Jewish Comm. Council 128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235 9:30 a. m. a 3:30 p. m. Acts Community Development Corp. 2315 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224 6:00 p. m. a 7:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway 1032 Beach 19th Street, Queens, NY 11691 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 4:00 p. m. RHOW Brooklyn Inc. 360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217 9:00 a. m. a 10:30 a. m. The Salvation Army Bushwick Corps 1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221 10:00 a. m. a 12:00 p. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 9:00 a. m. a 5:30 p. m. Hebrew Educational Society 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 1:00 p. m. a 6:00 p. m. Metropolitan Council on Jewish Poverty 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; 2:30 p. m. a 5:30 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps 520 50th Street, Brooklyn, NY 11220 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Masbia of Boro Park 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sephardic Bikur Holim 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Transfiguration Church 263 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11211 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Community Health Action of Staten Island Inc. 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Salvation Army Port Richmond Corps 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Stapleton 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 12:00 p. m. a 1:30 p. m. Project Hospitality Inc. 25 Canal St., Staten Island, NY 10304 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Jewish Community Center of Staten Island 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Miércoles 11 de noviembre

Organización Dirección Horario Unique People Services-AIDS Programs, Inc. 2415 East Tremont, Bronx, NY 10461 11:00 a. m. a 3:00 p. m. St. Luke’s Senior Community Program 777 East 222nd Street, Bronx, NY 10467 8:00 a. m. a 10:00 a. m. Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Mobile Choice Pantry - NYCP 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Bronx Food Pantry and Food Hub 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455 4:00 p. m. a 6:00 p. m. West Side Campaign Against Hunger 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Christ and St. Stephen’s Food Pantry 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 9:30 a. m. a 10:30 a. m. Holy Apostles Soup Kitchen 296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m. Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Vision Urbana, Inc. 66 Essex St., Manhattan, NY 10002 8:00 a. m. a 3:00 p. m. UJC Of the East Side 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 9:00 a. m. a 2:00 p. m. La Jornada 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 11:00 a. m. a 2:00 p. m.; 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Masbia of Queens 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sam Field 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Kehilat Sephardim of Ahavat Achim 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 10:00 a. m. a 2:00 p. m. BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach 92-96 220th Street, Queens, NY 11428 12:30 p. m. a 3:30 p. m. Trinity Human Service Corp. 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Queens Jewish Community Council 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 11:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Jamaica Citadel 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Shorefront Jewish Comm. Council 128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235 9:30 a. m. a 3:30 p. m. RHOW Brooklyn Inc. 360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217 9:00 a. m. a 10:30 a. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 9:00 a. m. a 5:30 p. m. Hebrew Educational Society 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 9:30 a. m. a 2:00 p. m. Metropolitan Council on Jewish Poverty 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 4:00 p. m. a 6:00 p. m.; 4:00 p. m. a 7:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps 520 50th Street, Brooklyn, NY 11220 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Masbia of Boro Park 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sephardic Bikur Holim 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Our Lady of Grace Parish 2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 11:30 a. m. Family Services Network of NY, Inc. 1420 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11207 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Transfiguration Church 263 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11211 9:00 a. m. a 12:00 p. m. South Asian Council for Social Services 143-06 45th Avenue, Queens, NY 11355 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Grant House Unity Corporation 2046 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234 11:00 a. m. a 4:00 p. m. Community Health Action of Staten Island Inc. 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Salvation Army Port Richmond Corps 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Project Hospitality Inc. 25 Canal St., Staten Island, NY 10304 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Jewish Community Center of Staten Island 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Jueves 12 de noviembre

Organización Dirección Horario Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Community Food Pantry at Highbridge 1363 Ogden Avenue, Bronx, NY 10452 12:00 p. m. a 3:00 p. m. Mobile Choice Pantry - NYCP 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Upper Manhattan Mental H.C. Inc. 520 West 135th Street, Manhattan, NY 10031 11:00 a. m. a 2:00 p. m. Bronx Food Pantry and Food Hub 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455 10:00 a. m. a 12:00 p. m. West Side Campaign Against Hunger 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Crossroads Community Services Inc. 108 East 51st Street, Manhattan, NY 10022 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen 296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m. Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Vision Urbana, Inc. 66 Essex St., Manhattan, NY 10002 8:00 a. m. a 3:00 p. m. UJC Of the East Side 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 9:00 a. m. a 2:00 p. m. La Jornada 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 11:00 a. m. a 2:00 p. m. Masbia of Queens 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 12:00 p. m. a 8:00 p. m. The Salvation Army Queens Temple Corp. 86-07 35th Avenue, Queens, NY 11372 10:00 a. m. a 11:00 a. m. Sam Field 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Kehilat Sephardim of Ahavat Achim 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Trinity Human Service Corp. 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Queens Jewish Community Council 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 11:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Jamaica Citadel 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Project Hope Charities 170-20 140th Avenue, Queens, NY 11434 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) 200 4th Avenue, Brooklyn, NY 11217 11:30 a. m. a 1:00 p. m. The Salvation Army Bushwick Corps 1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221 10:00 a. m. a 12:00 p. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 9:00 a. m. a 5:30 p. m. Hebrew Educational Society 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 9:30 a. m. a 2:00 p. m. Metropolitan Council on Jewish Poverty 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; 2:30 p. m. a 5:30 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps 520 50th Street, Brooklyn, NY 11220 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Masbia of Boro Park 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Sephardic Bikur Holim 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Our Lady of Grace Parish 2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223 9:00 a. m. a 11:30 a. m. Acts Community Development Corp. 2315 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224 11:00 a. m. a 12:00 p. m. Salt & Sea Mission Church Inc. 2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223 10:30 a. m. a 12:30 p. m. Cornerstone SDA Church 138 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207 10:00 a. m. a 12:30 p. m. South Asian Council for Social Services 143-06 45th Avenue, Queens, NY 11355 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Grant House Unity Corporation 2046 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234 11:00 a. m. a 4:00 p. m. Community Health Action of Staten Island Inc. 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Salvation Army Port Richmond Corps 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 10:00 a. m. a 2:00 p. m. The Salvation Army Stapleton 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 12:00 p. m. a 1:30 p. m. Project Hospitality Inc. 25 Canal St., Staten Island, NY 10304 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Jewish Community Center of Staten Island 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 1:00 p. m. a 6:00 p. m.