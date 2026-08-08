Miles de familias podrán beneficiarse con la entrega de alimentos gratis en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Miles de familias podrán beneficiarse con la entrega de alimentos gratis en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Del lunes 10 al jueves 13 de agosto, los ciudadanos de que requieran apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán acudir a diversos centros de asistencia alimentaria habilitados en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Las jornadas incluyen despensas, cocinas comunitarias y unidades móviles que proporcionan productos para llevar o platos preparados, según la disponibilidad de cada sede. La atención está sujeta a cambios y se mantiene únicamente mientras haya existencias, por lo que resulta conveniente confirmar la información antes de trasladarse.

El listado que aparece más abajo fue elaborado con datos publicados en el portal de Food Bank For NYC, entidad que conecta a los residentes con una amplia red de servicios de emergencia en los cinco boroughs. Quienes deseen consultar todas las alternativas cercanas a su domicilio y realizar la búsqueda por código postal.

Antes de visitar una despensa o comedor, revise la dirección, el día asignado y la franja de atención correspondiente. Cada punto puede manejar condiciones particulares, además de ofrecer distintos recursos, como comestibles, comidas calientes u orientación para solicitar beneficios SNAP.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Lunes 10 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am6:30 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am3:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870Pantry DistributionWeekly7:00 am3:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030Pantry DistributionWeekly9:30 am1:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave 10457347-270-1436Pantry DistributionWeekly1:00 pm5:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am

Martes 11 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly9:30 am11:00 am
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am12:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Miércoles 12 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Jueves 13 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005Pantry DistributionWeekly9:00 am7:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229Pantry DistributionWeekly9:30 am1:00 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly10:00 am3:00 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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