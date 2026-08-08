Del lunes 10 al jueves 13 de agosto, los ciudadanos de Nueva York que requieran apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán acudir a diversos centros de asistencia alimentaria habilitados en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Las jornadas incluyen despensas, cocinas comunitarias y unidades móviles que proporcionan productos para llevar o platos preparados, según la disponibilidad de cada sede. La atención está sujeta a cambios y se mantiene únicamente mientras haya existencias, por lo que resulta conveniente confirmar la información antes de trasladarse.
El listado que aparece más abajo fue elaborado con datos publicados en el portal de Food Bank For NYC, entidad que conecta a los residentes con una amplia red de servicios de emergencia en los cinco boroughs. Quienes deseen consultar todas las alternativas cercanas a su domicilio deben ingresar al sitio web oficial de la organización y realizar la búsqueda por código postal.
Antes de visitar una despensa o comedor, revise la dirección, el día asignado y la franja de atención correspondiente. Cada punto puede manejar condiciones particulares, además de ofrecer distintos recursos, como comestibles, comidas calientes u orientación para solicitar beneficios SNAP.
Lunes 10 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Dinner
|Weekly
|3:00 pm
|7:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:30 pm
|4:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|6:30 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Macedonia AME Church
|106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433
|718-739-5870
|Lunch
|Weekly
|7:00 am
|3:00 pm
|Macedonia AME Church
|106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433
|718-739-5870
|Pantry Distribution
|Weekly
|7:00 am
|3:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St. 10002
|646-945-7868
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:30 am
|1:30 pm
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave 10457
|347-270-1436
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:00 pm
|5:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|3:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:30 am
|11:30 am
Martes 11 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Dinner
|Weekly
|3:00 pm
|7:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY
|18 Herkimer Place 11216
|646-863-4227
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|4:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|1:30 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:30 am
|11:00 am
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Macedonia AME Church
|106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433
|718-739-5870
|Lunch
|Weekly
|7:00 am
|12:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St. 10002
|646-945-7868
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|3:00 pm
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Dinner
|Weekly
|4:30 pm
|5:30 pm
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:30 am
|11:30 am
|Immaculate Conception Church
|754 East Gun Hill Road 10467
|718-653-2200
|Lunch
|Weekly
|11:00 am
|12:00 pm
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane 10466
|917-757-8326
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 am
|1:00 pm
Miércoles 12 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Dinner
|Weekly
|3:00 pm
|7:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|1:30 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St. 10002
|646-945-7868
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|3:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Dinner
|Weekly
|4:30 pm
|5:30 pm
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:30 am
|11:30 am
|Immaculate Conception Church
|754 East Gun Hill Road 10467
|718-653-2200
|Lunch
|Weekly
|11:00 am
|12:00 pm
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane 10466
|917-757-8326
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:00 am
|1:00 pm
Jueves 13 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Dinner
|Weekly
|3:00 pm
|7:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY
|18 Herkimer Place 11216
|646-863-4227
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|4:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|1:30 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Pantry Distribution
|Weekly
|1:30 pm
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|7:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Vision Urbana, Inc.
|66 Essex St. 10002
|646-945-7868
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|3:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:30 am
|1:00 pm
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|3:00 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Pantry Distribution
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:30 am
|11:30 am
|Immaculate Conception Church
|754 East Gun Hill Road 10467
|718-653-2200
|Lunch
|Weekly
|11:00 am
|12:00 pm
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