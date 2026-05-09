Alimentos gratis, mercados móviles, comedores comunitarios y despensas de iglesia: en Nueva York, miles de familias hispanas dependen cada semana de estos recursos para poder llenar la nevera, especialmente en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn y el Alto Manhattan, donde el costo de vida no deja de subir mientras los salarios se quedan cortos. En esa realidad viven boricuas, dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, centroamericanos y muchas otras comunidades latinas que combinan jornada laboral, escuela de los chicos, envíos de remesas y, al mismo tiempo, la preocupación diaria por lo que se va a poner en la mesa. Entre el 11 y el 14 de mayo, diferentes organizaciones, iglesias y centros comunitarios de la ciudad tendrán operativos especiales o repartos regulares de comida gratis para ayudar a quienes más lo necesitan, y en esta nota te contamos dónde, a qué hora y qué tipo de servicio ofrecen durante esos días.

En Nueva York, pedir ayuda con la comida ya no es un tema tabú: después de la pandemia, de la inflación y de las subidas de renta, cada vez más familias de clase trabajadora —incluyendo muchos inmigrantes con años “echándole ganas” en este país— se apoyan en las despensas y comedores para completar la compra del mes. No solo se trata de personas en situación de calle; también vemos repartidores, personal de construcción, trabajadores de limpieza, niñeras, empleados de restaurantes y hasta estudiantes universitarios haciendo fila en estos puntos de distribución.

Buena parte de estos recursos gratuitos son coordinados por Food Bank For NYC, una red que trabaja con iglesias, centros comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y comedores populares repartidos por los cinco condados. A partir de la información publicada por esta organización para la semana del 11 al 14 de mayo, hemos preparado cuadros con direcciones, horarios y tipo de servicio (despensa, almuerzo o cena) para que puedas ubicar la opción que te quede más cerca de tu casa, tu trabajo o la escuela de tus hijos. Es una guía pensada especialmente para la comunidad hispana, con el objetivo de que nadie se quede sin saber dónde puede conseguir alimentos sin costo durante esos días.

Es importante aclarar que los puntos que verás en los cuadros no son todos los lugares que reparten comida en la ciudad, sino solo una parte de los sitios que aparecen registrados en la base de datos pública de Food Bank For NYC para esas fechas específicas. En Nueva York existen muchas otras iglesias, organizaciones de barrio y grupos de voluntarios que también ofrecen alimentos, pero que no siempre figuran en este listado. Por eso, si no encuentras un punto cercano a tu código postal o a tu línea de metro, conviene revisar directamente el mapa y el buscador oficial de Food Bank For NYC, donde se actualizan constantemente las direcciones y los horarios de atención.

Además, hay detalles prácticos que la comunidad latina en la ciudad ya conoce de primera mano: en varios de estos lugares las filas comienzan antes de la hora de apertura, en otros piden llegar con bolsas reutilizables o carrito de mercado, y en algunos casos se solicita una identificación básica o un comprobante de dirección, aunque no exigen estatus migratorio ni seguro social. En barrios con alta presencia hispana, como Washington Heights, Sunset Park, Corona, Jackson Heights o el sur del Bronx, es común que haya personal o voluntarios bilingües, lo que facilita el proceso para quienes todavía se sienten más cómodos hablando en español que en inglés.

A lo largo de esta nota encontrarás cuadros organizados por día, desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, con el nombre de cada centro, su dirección completa, el teléfono de contacto, la frecuencia del servicio y el horario confirmado de apertura y cierre para esos días concretos. La idea es que puedas planificar tu semana, coordinar con tu familia o con tus vecinos, e incluso compartir esta información en tus chats de WhatsApp, grupos de Facebook o comunidades de iglesia. Y recuerda: si en tu barrio no aparece ningún punto, siempre puedes entrar al sitio oficial de Food Bank For NYC, buscar por código postal y encontrar otras opciones de alimentos gratis en Nueva York más allá de las que listamos aquí.

Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Lunes 11 de mayo de 2026

Centro / Iglesia Dirección Teléfono Frecuencia Horario (apertura – cierre) The Salvation Army Stapleton 15 Broad Street 10304 718-448-8480 Weekly 11:30 a. m. – 1:00 p. m. Catholic Charities of Staten Island (CCSI) 120 Anderson Avenue 10302 718-447-6330 Second & Fourth Week of Month 1:00 p. m. – 2:00 p. m. Shalom Senior Center 483 Albany Avenue 11203 718-774-9213 Weekly 1:00 p. m. – 2:00 p. m. BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach 92-96 220th Street 11428 718-479-0924 Weekly 11:00 a. m. – 2:00 p. m. St. John’s Bread and Life (Breakfast) 795 Lexington Avenue 11221 718-574-0058 Weekly 9:00 a. m. – 12:30 p. m. St. John’s Bread and Life (Pantry Distribution) 795 Lexington Avenue 11221 718-574-0058 Weekly 8:00 a. m. – 2:00 p. m. Flatbush SDA Church 261 East 21st Street 11226 718-693-9180 Weekly 11:00 a. m. – 1:00 p. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street 11233 718-773-3551 Weekly 9:00 a. m. – 5:30 p. m. Jewish Community Center of Staten Island 1466 Manor Road 10314 718-475-5242 Weekly 9:30 a. m. – 4:30 p. m. Westside Federation for Seniors And Supportive Hou 2345 Broadway 10024 212-362-6400 First & Fourth Week of Month 9:00 a. m. – 10:00 a. m. Community Impact Food Pantry 616 West 114th Street 10025 212-854-6310 Weekly 11:00 a. m. – 2:00 p. m. The Salvation Army Manhattan Citadel (Lunch) 175 East 125th Street 10035 212-860-3200 Weekly 1:00 p. m. – 2:00 p. m. The Salvation Army Manhattan Citadel (Pantry) 175 East 125th Street 10035 212-860-3200 Weekly 9:00 a. m. – 4:00 p. m. Mobile Choice Pantry - NYCP 1285 Oak Point Avenue 10474 917-720-9700 Weekly 9:00 a. m. – 4:00 p. m. African Services Committee 429 West 127th Street 10027 212-222-3882 Weekly 10:00 a. m. – 4:00 p. m. Bronx Temple SDA Community Services 495 Willis Avenue 10455 347-869-0068 Weekly 10:00 a. m. – 2:30 p. m. Salvation Army Harlem Temple Corps (Lunch) 540 Lenox Avenue 10037 212-862-3900 Weekly 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Salvation Army Harlem Temple Corps (Pantry) 540 Lenox Avenue 10037 212-862-3900 Weekly 9:30 a. m. – 11:30 a. m. West Harlem Group Assistance 625 Lenox Avenue 10030 212-690-7900 Weekly 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Convent Avenue Baptist Church 425 West 144th Street 10031 212-234-6767 First Week of Month 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Convent Avenue Baptist Church 425 West 144th Street 10031 212-234-6767 Every Other Week 9:00 a. m. – 1:00 p. m. Boom! Health 3144 3rd Avenue 10451 718-292-7718 Weekly 11:00 a. m. – 12:30 p. m. Rap4Bronx Mobile Pantry 1967 Turnbull Avenue 10473 929-206-8335 Weekly 8:00 a. m. – 4:00 p. m. Revelacion Divina Food Pantry 240 East 175th Street 10457 646-238-4237 Weekly 4:00 p. m. – 7:30 p. m. St. Edmund’s Episcopal Church Outreach Program 1905 Morris Avenue 10453 718-466-9370 Weekly 12:00 p. m. – 2:00 p. m. Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food/Clothing Pantry 2269 Crotona Avenue 10457 347-270-1436 Weekly 1:00 p. m. – 5:00 p. m. Creston Avenue Baptist Church 114 East 188th Street 10468 718-367-1754 Weekly 12:00 p. m. – 2:00 p. m. Part of the Solution (POTS) – Lunch 2759 Webster Avenue 10458 718-220-4892 Weekly 12:30 p. m. – 3:00 p. m. Part of the Solution (POTS) – Pantry 2759 Webster Avenue 10458 718-220-4892 Weekly 8:30 a. m. – 11:30 a. m. Christ Disciples International Ministries 3021-33 Webster Avenue 10467 646-294-7726 Weekly 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Project Bravo at Montefiore Medical Center 3058 Bainbridge Avenue 10467 929-668-5081 Weekly 12:00 p. m. – 2:00 p. m. Unique People Services – AIDS Programs, Inc. 2415 East Tremont Avenue 10461 718-231-4900 ext. 5014 Weekly 11:00 a. m. – 3:00 p. m.

Martes 12 de mayo de 2026

Centro / Iglesia Dirección Teléfono Frecuencia Horario (apertura – cierre) The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street 11233 718-773-3551 Weekly 9:00 a. m. – 5:30 p. m. Boro Park Chesed Center 1271 60th Street 11219 718-608-7065 Weekly 12:30 p. m. – 4:30 p. m. Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road 11375 718-268-5011 ext 433 Weekly 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Mobile Choice Pantry – NYCP 1285 Oak Point Avenue 10474 917-720-9700 Weekly 9:00 a. m. – 4:00 p. m. Westside Federation for Seniors And Supportive Hou 2345 Broadway 10024 212-362-6400 First & Fourth Week of Month 9:00 a. m. – 5:00 p. m. Masbia of Queens – Dinner 105-47 64th Road 11375 Not Available Weekly 3:00 p. m. – 7:30 p. m. Masbia of Queens – Pantry Distribution 105-47 64th Road 11375 Not Available Weekly 12:00 p. m. – 8:00 p. m. Vision Urbana, Inc. 66 Essex Street 10002 646-945-7868 Weekly 11:00 a. m. – 1:00 p. m. UJC of the East Side 15-17 Willett Street 10002 212-475-3857 Weekly 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Boro Park Chesed Center 1271 60th Street 11219 718-608-7065 Weekly 12:30 p. m. – 4:30 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen – Lunch 296 9th Avenue 10001 212-806-6799 Weekly 10:30 a. m. – 12:30 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen – Pantry Distribution 296 9th Avenue 10001 212-806-6799 Weekly 1:30 p. m. – 3:00 p. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St. 11101 718-361-5454 Weekly 9:00 a. m. – 3:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps – Lunch 520 50th Street 11220 718-438-1771 Weekly 10:00 a. m. – 12:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps – Pantry Distribution 520 50th Street 11220 718-438-1771 Weekly 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Acts Community Development Corp. – Dinner 2114 Mermaid Avenue 11224 718-415-1170 Weekly 6:00 p. m. – 7:00 p. m. Stapleton UAME Church – Pantry Distribution 49 Tompkins Avenue 10304 718-925-7205 Weekly 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Christian Pentecostal Church 910 Richmond Road 10304 718-273-5850 Weekly 2:00 a. m. – 7:00 p. m. Agatha House Foundation 4471 Mundy Lane 10466 917-757-8326 Weekly 11:00 a. m. – 1:00 p. m. CCNS – St. Michael’s Church 136-76 41st Avenue 11355 718-961-0295 Weekly 9:15 a. m. – 11:00 a. m. Flushing Jewish Community Council 171-39 Northern Blvd 11358 718-463-0434 Third Week of Month 9:00 a. m. – 10:30 a. m. Our Lady of Grace Ministry 158-10 101st Street 11414 718-845-6635 Weekly 10:30 a. m. – 12:00 p. m. Morris Brown AME Church 145-03 Rockaway Blvd 11436 718-322-7596 Weekly 8:00 a. m. – 12:00 p. m. Sam Field 58-25 Little Neck Pkwy 11362 718-268-5011 ext 433 Weekly 8:00 a. m. – 2:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Dinner 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 4:30 p. m. – 5:30 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Lunch 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 12:30 p. m. – 1:30 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 1:30 p. m. – 4:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 9:30 a. m. – 11:00 a. m. Jewish Community Council of the Rockaway Peninsula 1525 Central Avenue 11691 718-327-7755 Weekly 9:30 a. m. – 1:30 p. m.

Miércoles 13 de mayo de 2026

Centro / Iglesia Dirección Teléfono Frecuencia Horario (apertura – cierre) Catholic Charities of Staten Island (CCSI) 120 Anderson Avenue 10302 718-447-6330 First & Third Week of Month 9:00 a. m. – 10:00 a. m. Shalom Senior Center 483 Albany Avenue 11203 718-774-9213 Weekly 1:00 p. m. – 2:00 p. m. BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach 92-96 220th Street 11428 718-479-0924 Weekly 12:30 p. m. – 3:30 p. m. St. John’s Bread and Life – Breakfast 795 Lexington Avenue 11221 718-574-0058 Weekly 9:00 a. m. – 12:30 p. m. St. John’s Bread and Life – Pantry Distribution 795 Lexington Avenue 11221 718-574-0058 Weekly 8:00 a. m. – 2:00 p. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street 11233 718-773-3551 Weekly 9:00 a. m. – 5:30 p. m. Jewish Community Center of Staten Island 1466 Manor Road 10314 718-475-5242 Weekly 9:30 a. m. – 4:30 p. m. Westside Federation for Seniors And Supportive Hou 2345 Broadway 10024 212-362-6400 First & Fourth Week of Month 9:00 a. m. – 5:00 p. m. Community Impact Food Pantry 616 West 114th Street 10025 212-854-6310 Weekly 11:00 a. m. – 2:00 p. m. Masbia of Queens – Dinner 105-47 64th Road 11375 Not Available Weekly 3:00 p. m. – 7:30 p. m. Masbia of Queens – Pantry Distribution 105-47 64th Road 11375 Not Available Weekly 12:00 p. m. – 8:00 p. m. Vision Urbana, Inc. 66 Essex Street 10002 646-945-7868 Weekly 8:00 a. m. – 3:00 p. m. UJC of the East Side 15-17 Willett Street 10002 212-475-3857 Weekly 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Boro Park Chesed Center 1271 60th Street 11219 718-608-7065 Weekly 12:30 p. m. – 4:30 p. m. J.U.S.T.I.C.E. Organization 223 Beach 28th Street 11691 917-566-1961 Weekly 12:00 p. m. – 4:30 p. m. Solid Rock SDA Church 52-05 Rockaway Beach Blvd 11692 718-634-1622 Weekly 2:30 p. m. – 5:30 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen – Lunch 296 9th Avenue 10001 212-806-6799 Weekly 10:30 a. m. – 12:30 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen – Pantry Distribution 296 9th Avenue 10001 212-806-6799 Weekly 9:30 a. m. – 11:00 a. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St. 11101 718-361-5454 Weekly 9:00 a. m. – 3:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps – Lunch 520 50th Street 11220 718-438-1771 Weekly 10:00 a. m. – 12:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps – Pantry 520 50th Street 11220 718-438-1771 Weekly 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Acts Community Development Corp. – Dinner 2114 Mermaid Avenue 11224 718-415-1170 Weekly 6:30 p. m. – 8:00 p. m. Stapleton UAME Church – Lunch 49 Tompkins Avenue 10304 718-925-7205 Weekly 12:00 p. m. – 1:00 p. m. Christian Pentecostal Church 910 Richmond Road 10304 718-273-5850 Weekly 4:00 p. m. – 7:30 p. m. Agatha House Foundation – Pantry Distribution 4471 Mundy Lane 10466 917-757-8326 Weekly 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Agatha House Foundation – Pantry Distribution 4471 Mundy Lane 10466 917-757-8326 First Week of Month 12:00 p. m. – 2:00 p. m. CCNS – St. Michael’s Church 136-76 41st Avenue 11355 718-961-0295 Weekly 9:15 a. m. – 11:00 a. m. Morris Brown AME Church 145-03 Rockaway Blvd 11436 718-322-7596 Weekly 8:00 a. m. – 12:00 p. m. Sam Field 58-25 Little Neck Pkwy 11362 718-268-5011 ext 433 Weekly 8:00 a. m. – 2:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Dinner 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 4:30 p. m. – 5:30 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Lunch 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 12:00 p. m. – 1:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 1:30 p. m. – 4:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 9:30 a. m. – 11:00 a. m. Las Maravillas Del Exodo 302 Elton Street 11208 347-691-8340 Weekly 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Co-Op City Seventh Day Adventist Church 1010 Baychester Avenue 10475 929-504-6163 Weekly 5:30 p. m. – 7:00 p. m. St. Cecilia’s Parish Services 125 East 105th Street 10029 212-348-0488 Weekly 10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Jueves 14 de mayo de 2026

Centro / Iglesia Dirección Teléfono Frecuencia Horario (apertura – cierre) The Legacy Center Community Development Corp. 71-02 Cypress Hills Street 11385 917-453-5880 Weekly 9:00 a. m. – 12:00 p. m. The Campaign Against Hunger 2010 Fulton Street 11233 718-773-3551 Weekly 9:00 a. m. – 5:30 p. m. Boro Park Chesed Center 1271 60th Street 11219 718-608-7065 Weekly 12:30 p. m. – 4:30 p. m. Esther Grunblat Center of Central Queens 108-13 67th Road 11375 718-268-5011 ext 433 Weekly 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Mobile Choice Pantry – NYCP 1285 Oak Point Avenue 10474 917-720-9700 Weekly 9:00 a. m. – 4:00 p. m. Westside Federation for Seniors And Supportive Hou 2345 Broadway 10024 212-362-6400 First & Fourth Week of Month 9:00 a. m. – 5:00 p. m. Masbia of Queens – Dinner 105-47 64th Road 11375 Not Available Weekly 3:00 p. m. – 7:30 p. m. Masbia of Queens – Pantry Distribution 105-47 64th Road 11375 Not Available Weekly 12:00 p. m. – 8:00 p. m. Vision Urbana, Inc. 66 Essex Street 10002 646-945-7868 Weekly 8:00 a. m. – 3:00 p. m. UJC of the East Side 15-17 Willett Street 10002 212-475-3857 Weekly 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen – Lunch 296 9th Avenue 10001 212-806-6799 Weekly 10:30 a. m. – 12:30 p. m. Holy Apostles Soup Kitchen – Pantry Distribution 296 9th Avenue 10001 212-806-6799 Weekly 1:30 p. m. – 3:00 p. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St. 11101 718-361-5454 Weekly 9:00 a. m. – 3:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps – Lunch 520 50th Street 11220 718-438-1771 Weekly 10:00 a. m. – 12:00 p. m. The Salvation Army Sunset Park Corps – Pantry 520 50th Street 11220 718-438-1771 Weekly 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Acts Community Development Corp. – Pantry Dist. 2114 Mermaid Avenue 11224 718-415-1170 Weekly 11:00 a. m. – 12:00 p. m. Christian Pentecostal Church 910 Richmond Road 10304 718-273-5850 Weekly 2:00 a. m. – 7:00 p. m. Agatha House Foundation – Pantry Distribution 4471 Mundy Lane 10466 917-757-8326 Weekly 11:00 a. m. – 1:00 p. m. CCNS – St. Michael’s Church 136-76 41st Avenue 11355 718-961-0295 Weekly 9:15 a. m. – 11:00 a. m. Evangel Food Pantry 39-21 Crescent St. 11101 718-361-5454 Weekly 9:00 a. m. – 3:00 p. m. Sam Field 58-25 Little Neck Pkwy 11362 718-268-5011 ext 433 Weekly 8:00 a. m. – 2:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Dinner 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 4:30 p. m. – 5:30 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Lunch 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 12:30 p. m. – 1:30 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 1:30 p. m. – 4:00 p. m. United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry 1032 Beach 19th Street 11691 718-327-5071 Weekly 9:30 a. m. – 11:00 a. m. Jewish Community Council of the Rockaway Peninsula 1525 Central Avenue 11691 718-327-7755 Weekly 9:30 a. m. – 1:30 p. m.

OTRAS ORGANIZACIONES QUE OFRECEN ALIMENTOS GRATIS EN NYC

Además de Food Bank For NYC, en la ciudad hay otras organizaciones que también coordinan bancos de alimentos, despensas y repartos gratuitos, y vale la pena tenerlas en el radar si vives en alguno de los cinco condados. Una de las más conocidas es City Harvest, que rescata comida de supermercados, restaurantes y eventos para distribuirla a través de su propia red de despensas y programas comunitarios en barrios del Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island. Esta organización publica en su web información sobre sus programas móviles y puntos de entrega, por lo que es buena idea revisar directamente su sitio para ver fechas, horarios y requisitos actualizados antes de salir de casa.

También sobresale New York Common Pantry, con sede principal en East Harlem y servicios en distintos puntos de la ciudad, donde además de despensa ofrecen comidas calientes y apoyo adicional a familias e individuos de bajos ingresos. Esta organización aparece mencionada con frecuencia en guías locales y listados de recursos alimentarios, justamente porque mantiene programas regulares de distribución en Manhattan y en otros boroughs, con horarios específicos que se van ajustando según la temporada. Para conocer sus ubicaciones exactas, días de reparto y posibles cambios de último minuto, lo más recomendable es consultar su página oficial o el calendario que comparten con la comunidad.

Si necesitas más opciones o quieres verificar qué banco regional abastece las despensas de tu zona, el propio estado de Nueva York tiene un buscador oficial de food banks que muestra qué organización atiende cada condado, incluyendo estructuras más grandes como Feeding Westchester o Long Island Cares, además de Food Bank For NYC. Desde ahí se puede acceder a los sitios web de cada banco de alimentos y, en muchos casos, a mapas o listados de comedores y despensas que se actualizan con regularidad. En resumen, además de revisar nuestros cuadros y el mapa de Food Bank For NYC, conviene entrar a estas páginas oficiales para asegurarte de que estás viendo la información más reciente sobre dónde conseguir alimentos gratis en la ciudad.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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