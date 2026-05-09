Miles de neoyorquinos de bajos recursos podrán beneficiarse con las despensas gratis que diversas organizaciones entregan todos los días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Miles de neoyorquinos de bajos recursos podrán beneficiarse con las despensas gratis que diversas organizaciones entregan todos los días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

, mercados móviles, comedores comunitarios y despensas de iglesia: en , miles de familias hispanas dependen cada semana de estos recursos para poder llenar la nevera, especialmente en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn y el Alto Manhattan, donde el costo de vida no deja de subir mientras los salarios se quedan cortos. En esa realidad viven boricuas, dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, centroamericanos y muchas otras comunidades latinas que combinan jornada laboral, escuela de los chicos, envíos de remesas y, al mismo tiempo, la preocupación diaria por lo que se va a poner en la mesa. Entre el 11 y el 14 de mayo, diferentes organizaciones, iglesias y centros comunitarios de la ciudad tendrán operativos especiales o repartos regulares de comida gratis para ayudar a quienes más lo necesitan, y en esta nota te contamos dónde, a qué hora y qué tipo de servicio ofrecen durante esos días.

Mira también:

En Nueva York, pedir ayuda con la comida ya no es un tema tabú: después de la pandemia, de la inflación y de las subidas de renta, cada vez más familias de clase trabajadora —incluyendo muchos inmigrantes con años “echándole ganas” en este país— se apoyan en las despensas y comedores para completar la compra del mes. No solo se trata de personas en situación de calle; también vemos repartidores, personal de construcción, trabajadores de limpieza, niñeras, empleados de restaurantes y hasta estudiantes universitarios haciendo fila en estos puntos de distribución.

Buena parte de estos recursos gratuitos son coordinados por Food Bank For NYC, una red que trabaja con iglesias, centros comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y comedores populares repartidos por los cinco condados. A partir de la información publicada por esta organización para la semana del 11 al 14 de mayo, hemos preparado cuadros con direcciones, horarios y tipo de servicio (despensa, almuerzo o cena) para que puedas ubicar la opción que te quede más cerca de tu casa, tu trabajo o la escuela de tus hijos. Es una guía pensada especialmente para la comunidad hispana, con el objetivo de que nadie se quede sin saber dónde puede conseguir alimentos sin costo durante esos días.

Es importante aclarar que los puntos que verás en los cuadros no son todos los lugares que reparten comida en la ciudad, sino solo una parte de los sitios que aparecen registrados en la base de datos pública de Food Bank For NYC para esas fechas específicas. En Nueva York existen muchas otras iglesias, organizaciones de barrio y grupos de voluntarios que también ofrecen alimentos, pero que no siempre figuran en este listado. Por eso, si no encuentras un punto cercano a tu código postal o a tu línea de metro, , donde se actualizan constantemente las direcciones y los horarios de atención.

Además, hay detalles prácticos que la comunidad latina en la ciudad ya conoce de primera mano: en varios de estos lugares las filas comienzan antes de la hora de apertura, en otros piden llegar con bolsas reutilizables o carrito de mercado, y en algunos casos se solicita una identificación básica o un comprobante de dirección, aunque no exigen estatus migratorio ni seguro social. En barrios con alta presencia hispana, como Washington Heights, Sunset Park, Corona, Jackson Heights o el sur del Bronx, es común que haya personal o voluntarios bilingües, lo que facilita el proceso para quienes todavía se sienten más cómodos hablando en español que en inglés.

A lo largo de esta nota encontrarás cuadros organizados por día, desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, con el nombre de cada centro, su dirección completa, el teléfono de contacto, la frecuencia del servicio y el horario confirmado de apertura y cierre para esos días concretos. La idea es que puedas planificar tu semana, coordinar con tu familia o con tus vecinos, e incluso compartir esta información en tus chats de WhatsApp, grupos de Facebook o comunidades de iglesia. Y recuerda: si en tu barrio no aparece ningún punto, siempre puedes entrar al sitio oficial de Food Bank For NYC, buscar por código postal y encontrar otras opciones de alimentos gratis en Nueva York más allá de las que listamos aquí.

Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Lunes 11 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
Catholic Charities of Staten Island (CCSI)120 Anderson Avenue 10302718-447-6330Second & Fourth Week of Month1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Shalom Senior Center483 Albany Avenue 11203718-774-9213Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach92-96 220th Street 11428718-479-0924Weekly11:00 a. m. – 2:00 p. m.
St. John’s Bread and Life (Breakfast)795 Lexington Avenue 11221718-574-0058Weekly9:00 a. m. – 12:30 p. m.
St. John’s Bread and Life (Pantry Distribution)795 Lexington Avenue 11221718-574-0058Weekly8:00 a. m. – 2:00 p. m.
Flatbush SDA Church261 East 21st Street 11226718-693-9180Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street 11233718-773-3551Weekly9:00 a. m. – 5:30 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road 10314718-475-5242Weekly9:30 a. m. – 4:30 p. m.
Westside Federation for Seniors And Supportive Hou2345 Broadway 10024212-362-6400First & Fourth Week of Month9:00 a. m. – 10:00 a. m.
Community Impact Food Pantry616 West 114th Street 10025212-854-6310Weekly11:00 a. m. – 2:00 p. m.
The Salvation Army Manhattan Citadel (Lunch)175 East 125th Street 10035212-860-3200Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
The Salvation Army Manhattan Citadel (Pantry)175 East 125th Street 10035212-860-3200Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
African Services Committee429 West 127th Street 10027212-222-3882Weekly10:00 a. m. – 4:00 p. m.
Bronx Temple SDA Community Services495 Willis Avenue 10455347-869-0068Weekly10:00 a. m. – 2:30 p. m.
Salvation Army Harlem Temple Corps (Lunch)540 Lenox Avenue 10037212-862-3900Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Salvation Army Harlem Temple Corps (Pantry)540 Lenox Avenue 10037212-862-3900Weekly9:30 a. m. – 11:30 a. m.
West Harlem Group Assistance625 Lenox Avenue 10030212-690-7900Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
Convent Avenue Baptist Church425 West 144th Street 10031212-234-6767First Week of Month10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Convent Avenue Baptist Church425 West 144th Street 10031212-234-6767Every Other Week9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Boom! Health3144 3rd Avenue 10451718-292-7718Weekly11:00 a. m. – 12:30 p. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Weekly8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Revelacion Divina Food Pantry240 East 175th Street 10457646-238-4237Weekly4:00 p. m. – 7:30 p. m.
St. Edmund’s Episcopal Church Outreach Program1905 Morris Avenue 10453718-466-9370Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food/Clothing Pantry2269 Crotona Avenue 10457347-270-1436Weekly1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Part of the Solution (POTS) – Lunch2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Weekly12:30 p. m. – 3:00 p. m.
Part of the Solution (POTS) – Pantry2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Weekly8:30 a. m. – 11:30 a. m.
Christ Disciples International Ministries3021-33 Webster Avenue 10467646-294-7726Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Project Bravo at Montefiore Medical Center3058 Bainbridge Avenue 10467929-668-5081Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Unique People Services – AIDS Programs, Inc.2415 East Tremont Avenue 10461718-231-4900 ext. 5014Weekly11:00 a. m. – 3:00 p. m.

Martes 12 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street 11233718-773-3551Weekly9:00 a. m. – 5:30 p. m.
Boro Park Chesed Center1271 60th Street 11219718-608-7065Weekly12:30 p. m. – 4:30 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Mobile Choice Pantry – NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Westside Federation for Seniors And Supportive Hou2345 Broadway 10024212-362-6400First & Fourth Week of Month9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Masbia of Queens – Dinner105-47 64th Road 11375Not AvailableWeekly3:00 p. m. – 7:30 p. m.
Masbia of Queens – Pantry Distribution105-47 64th Road 11375Not AvailableWeekly12:00 p. m. – 8:00 p. m.
Vision Urbana, Inc.66 Essex Street 10002646-945-7868Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
UJC of the East Side15-17 Willett Street 10002212-475-3857Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Boro Park Chesed Center1271 60th Street 11219718-608-7065Weekly12:30 p. m. – 4:30 p. m.
Holy Apostles Soup Kitchen – Lunch296 9th Avenue 10001212-806-6799Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Holy Apostles Soup Kitchen – Pantry Distribution296 9th Avenue 10001212-806-6799Weekly1:30 p. m. – 3:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St. 11101718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
The Salvation Army Sunset Park Corps – Lunch520 50th Street 11220718-438-1771Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
The Salvation Army Sunset Park Corps – Pantry Distribution520 50th Street 11220718-438-1771Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Acts Community Development Corp. – Dinner2114 Mermaid Avenue 11224718-415-1170Weekly6:00 p. m. – 7:00 p. m.
Stapleton UAME Church – Pantry Distribution49 Tompkins Avenue 10304718-925-7205Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Christian Pentecostal Church910 Richmond Road 10304718-273-5850Weekly2:00 a. m. – 7:00 p. m.
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
CCNS – St. Michael’s Church136-76 41st Avenue 11355718-961-0295Weekly9:15 a. m. – 11:00 a. m.
Flushing Jewish Community Council171-39 Northern Blvd 11358718-463-0434Third Week of Month9:00 a. m. – 10:30 a. m.
Our Lady of Grace Ministry158-10 101st Street 11414718-845-6635Weekly10:30 a. m. – 12:00 p. m.
Morris Brown AME Church145-03 Rockaway Blvd 11436718-322-7596Weekly8:00 a. m. – 12:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Pkwy 11362718-268-5011 ext 433Weekly8:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Dinner1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly4:30 p. m. – 5:30 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Lunch1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly12:30 p. m. – 1:30 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly1:30 p. m. – 4:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Jewish Community Council of the Rockaway Peninsula1525 Central Avenue 11691718-327-7755Weekly9:30 a. m. – 1:30 p. m.

Miércoles 13 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Catholic Charities of Staten Island (CCSI)120 Anderson Avenue 10302718-447-6330First & Third Week of Month9:00 a. m. – 10:00 a. m.
Shalom Senior Center483 Albany Avenue 11203718-774-9213Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach92-96 220th Street 11428718-479-0924Weekly12:30 p. m. – 3:30 p. m.
St. John’s Bread and Life – Breakfast795 Lexington Avenue 11221718-574-0058Weekly9:00 a. m. – 12:30 p. m.
St. John’s Bread and Life – Pantry Distribution795 Lexington Avenue 11221718-574-0058Weekly8:00 a. m. – 2:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street 11233718-773-3551Weekly9:00 a. m. – 5:30 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road 10314718-475-5242Weekly9:30 a. m. – 4:30 p. m.
Westside Federation for Seniors And Supportive Hou2345 Broadway 10024212-362-6400First & Fourth Week of Month9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Community Impact Food Pantry616 West 114th Street 10025212-854-6310Weekly11:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Queens – Dinner105-47 64th Road 11375Not AvailableWeekly3:00 p. m. – 7:30 p. m.
Masbia of Queens – Pantry Distribution105-47 64th Road 11375Not AvailableWeekly12:00 p. m. – 8:00 p. m.
Vision Urbana, Inc.66 Essex Street 10002646-945-7868Weekly8:00 a. m. – 3:00 p. m.
UJC of the East Side15-17 Willett Street 10002212-475-3857Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Boro Park Chesed Center1271 60th Street 11219718-608-7065Weekly12:30 p. m. – 4:30 p. m.
J.U.S.T.I.C.E. Organization223 Beach 28th Street 11691917-566-1961Weekly12:00 p. m. – 4:30 p. m.
Solid Rock SDA Church52-05 Rockaway Beach Blvd 11692718-634-1622Weekly2:30 p. m. – 5:30 p. m.
Holy Apostles Soup Kitchen – Lunch296 9th Avenue 10001212-806-6799Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Holy Apostles Soup Kitchen – Pantry Distribution296 9th Avenue 10001212-806-6799Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St. 11101718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
The Salvation Army Sunset Park Corps – Lunch520 50th Street 11220718-438-1771Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
The Salvation Army Sunset Park Corps – Pantry520 50th Street 11220718-438-1771Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Acts Community Development Corp. – Dinner2114 Mermaid Avenue 11224718-415-1170Weekly6:30 p. m. – 8:00 p. m.
Stapleton UAME Church – Lunch49 Tompkins Avenue 10304718-925-7205Weekly12:00 p. m. – 1:00 p. m.
Christian Pentecostal Church910 Richmond Road 10304718-273-5850Weekly4:00 p. m. – 7:30 p. m.
Agatha House Foundation – Pantry Distribution4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Agatha House Foundation – Pantry Distribution4471 Mundy Lane 10466917-757-8326First Week of Month12:00 p. m. – 2:00 p. m.
CCNS – St. Michael’s Church136-76 41st Avenue 11355718-961-0295Weekly9:15 a. m. – 11:00 a. m.
Morris Brown AME Church145-03 Rockaway Blvd 11436718-322-7596Weekly8:00 a. m. – 12:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Pkwy 11362718-268-5011 ext 433Weekly8:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Dinner1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly4:30 p. m. – 5:30 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Lunch1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly12:00 p. m. – 1:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly1:30 p. m. – 4:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Las Maravillas Del Exodo302 Elton Street 11208347-691-8340Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Co-Op City Seventh Day Adventist Church1010 Baychester Avenue 10475929-504-6163Weekly5:30 p. m. – 7:00 p. m.
St. Cecilia’s Parish Services125 East 105th Street 10029212-348-0488Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Jueves 14 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
The Legacy Center Community Development Corp.71-02 Cypress Hills Street 11385917-453-5880Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street 11233718-773-3551Weekly9:00 a. m. – 5:30 p. m.
Boro Park Chesed Center1271 60th Street 11219718-608-7065Weekly12:30 p. m. – 4:30 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Mobile Choice Pantry – NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Westside Federation for Seniors And Supportive Hou2345 Broadway 10024212-362-6400First & Fourth Week of Month9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Masbia of Queens – Dinner105-47 64th Road 11375Not AvailableWeekly3:00 p. m. – 7:30 p. m.
Masbia of Queens – Pantry Distribution105-47 64th Road 11375Not AvailableWeekly12:00 p. m. – 8:00 p. m.
Vision Urbana, Inc.66 Essex Street 10002646-945-7868Weekly8:00 a. m. – 3:00 p. m.
UJC of the East Side15-17 Willett Street 10002212-475-3857Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
Holy Apostles Soup Kitchen – Lunch296 9th Avenue 10001212-806-6799Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Holy Apostles Soup Kitchen – Pantry Distribution296 9th Avenue 10001212-806-6799Weekly1:30 p. m. – 3:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St. 11101718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
The Salvation Army Sunset Park Corps – Lunch520 50th Street 11220718-438-1771Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
The Salvation Army Sunset Park Corps – Pantry520 50th Street 11220718-438-1771Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Acts Community Development Corp. – Pantry Dist.2114 Mermaid Avenue 11224718-415-1170Weekly11:00 a. m. – 12:00 p. m.
Christian Pentecostal Church910 Richmond Road 10304718-273-5850Weekly2:00 a. m. – 7:00 p. m.
Agatha House Foundation – Pantry Distribution4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
CCNS – St. Michael’s Church136-76 41st Avenue 11355718-961-0295Weekly9:15 a. m. – 11:00 a. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St. 11101718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Pkwy 11362718-268-5011 ext 433Weekly8:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Dinner1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly4:30 p. m. – 5:30 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Lunch1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly12:30 p. m. – 1:30 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly1:30 p. m. – 4:00 p. m.
United Methodist Center in Far Rockaway – Pantry1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Jewish Community Council of the Rockaway Peninsula1525 Central Avenue 11691718-327-7755Weekly9:30 a. m. – 1:30 p. m.

OTRAS ORGANIZACIONES QUE OFRECEN ALIMENTOS GRATIS EN NYC

Además de Food Bank For NYC, en la ciudad hay otras organizaciones que también coordinan bancos de alimentos, despensas y repartos gratuitos, y vale la pena tenerlas en el radar si vives en alguno de los cinco condados. Una de las más conocidas es City Harvest, que rescata comida de supermercados, restaurantes y eventos para distribuirla a través de su propia red de despensas y programas comunitarios en barrios del Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island. Esta organización publica en su web información sobre sus programas móviles y puntos de entrega, por lo que es buena idea revisar directamente su sitio para ver fechas, horarios y requisitos actualizados antes de salir de casa.

También sobresale New York Common Pantry, con sede principal en East Harlem y servicios en distintos puntos de la ciudad, donde además de despensa ofrecen comidas calientes y apoyo adicional a familias e individuos de bajos ingresos. Esta organización aparece mencionada con frecuencia en guías locales y listados de recursos alimentarios, justamente porque mantiene programas regulares de distribución en Manhattan y en otros boroughs, con horarios específicos que se van ajustando según la temporada. Para conocer sus ubicaciones exactas, días de reparto y posibles cambios de último minuto, lo más recomendable es consultar su página oficial o el calendario que comparten con la comunidad.

Si necesitas más opciones o quieres verificar qué banco regional abastece las despensas de tu zona, el propio estado de Nueva York tiene un buscador oficial de food banks que muestra qué organización atiende cada condado, incluyendo estructuras más grandes como Feeding Westchester o Long Island Cares, además de Food Bank For NYC. Desde ahí se puede acceder a los sitios web de cada banco de alimentos y, en muchos casos, a mapas o listados de comedores y despensas que se actualizan con regularidad. En resumen, además de revisar nuestros cuadros y el mapa de Food Bank For NYC, conviene entrar a estas páginas oficiales para asegurarte de que estás viendo la información más reciente sobre dónde conseguir alimentos gratis en la ciudad.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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