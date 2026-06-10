En Nueva York se ofrecerá distribución gratuita de alimentos entre el 12 y el 14 de junio en múltiples puntos de la ciudad, una oportunidad clave para familias, personas mayores y residentes con dificultades económicas. Los operativos están coordinados por agencias municipales y organizaciones comunitarias y forman parte de la red de apoyo de Food Bank For NYC; en ellos se entregarán cajas y raciones con productos frescos y no perecederos. Si vives en la ciudad y buscas apoyo alimentario inmediato, esta guía rápida te explica quiénes pueden beneficiarse, cómo presentarse en los puntos de entrega y qué documentación aceptar, con recomendaciones prácticas para ahorrar tiempo y evitar filas largas.
Las dos jornadas siguientes ampliarán la cobertura y ofrecerán opciones especiales para personas mayores y hogares con niños; muchos sitios darán prioridad a quienes presenten identificación con dirección en NYC o prueba de necesidad, aunque algunas ubicaciones operadas por la red permiten acceso sin requisitos estrictos. Ten en cuenta que los espacios suelen tener cupo limitado y horarios definidos, por lo que conviene acudir temprano o verificar cambios de último minuto.
A continuación listamos algunos de los puntos donde podrás recoger alimentos entre el 12 y el 14 de junio —estos pertenecen a la red de Food Bank For NYC y son solo algunos ejemplos; la lista completa y actualizada está disponible en el sitio web oficial de la organización—. Sigue leyendo para ver direcciones, horarios y recomendaciones específicas para familias inmigrantes y personas que necesiten asistencia en español.
Viernes 12 de junio de 2026
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave, 11230
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, 11219
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, 11375
|—
|Weekly
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|COJO of Flatbush
|1523 Avenue M, 11230
|718-377-2900
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, 11206
|718-388-3176
|Weekly
|9:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Make the Road New York
|301 Grove Street, 11237
|866-365-2724
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|3:30 p. m. – 6:30 p. m.
|Richmond Hill SDA Community
|114-08 Jamaica Avenue, 11418
|347-621-9387
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
|NY Common Pantry (Bronx)
|1290 Hoe Avenue, Bronx
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|NY Common Pantry (Manhattan)
|8 East 109th St, NY
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|POTS – Pantry
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|POTS – Lunch
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|12:30 p. m. – 3:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|514 Bay Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Joseph - St. Mary Imm.
|128 St. Mary’s Avenue, SI 10305
|718-273-7033
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Mary’s of the Assumption
|2222 Richmond Terrace, SI
|718-442-3411
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Christian Pentecostal
|900 Richmond Road, SI 10304
|718-273-5850
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI
|718-475-5242
|Weekly
|9:30 a. m. – 2:30 p. m.
|JCC of Greater Coney Island
|3001 West 37th St, 11224
|718-449-5000
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|DT Food Mart
|452 East 149th St, Bronx
|646-723-3325
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Black Forum of Coop City Inc.
|920 Baychester Ave, Bronx
|929-464-5520
|Weekly
|11:00 a. m. – 12:45 p. m.
|Riverside Church FP
|9 Claremont Avenue, NY
|212-870-6700
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens
|718-361-5454
|Weekly
|9:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Give Them To Eat
|800 East 156th St, Bronx
|646-323-9668
|Weekly
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Reaching-Out Community
|7708 New Utrecht Ave, 11214
|917-509-9055
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
Sábado 13 de junio de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Agape Christian Center
|59-02 Summerfield St, 11385
|347-237-8931
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|All Nations Baptist
|86-74 80th Street, 11421
|646-331-5437
|Weekly
|8:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Mesivta of Eat New York
|600 Liberty Avenue, 11207
|—
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Holy Rosary Church
|80 Jerome Avenue, SI 10305
|718-727-3360
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Oasis New York
|531 Richmond Terrace, SI 10301
|917-817-2686
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Teresa’s Church
|1634 Victory Blvd, SI 10314
|718-442-5412
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Cecilia’s Church
|120 Jerome Avenue, SI 10305
|718-351-5077
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Brendan & St. Ann Parish
|268 East 207th St, Bronx
|718-547-6655
|Weekly
|7:30 a. m. – 9:00 a. m.
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx
|917-757-8326
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Feeding with TLC
|175 Beach Street, SI 10304
|917-865-8442
|Weekly
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Our Lady of Good Counsel
|42 Austin Place, SI 10304
|718-447-1503
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|La Jornada (Queens)
|47-09 30th St, Queens
|917-880-5693
|Weekly
|11:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Cabrini Immigrant Services
|630 Isham St, NY 10034
|212-791-4590
|Weekly
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal
|2269 Crotona Ave, Bronx
|347-270-1436
|Weekly
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Abraham House Inc.
|342 Willis Ave, Bronx
|718-292-9321
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Creston Avenue Baptist
|114 East 188th St, Bronx
|718-367-1754
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Domingo 14 de junio de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Esther Grunblat Center
|108-13 67th Road, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Kehilat Sephardim
|150-62 78th Road, 11367
|718-591-9574
|Weekly
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|1:00 p. m. – 1:30 p. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI 10314
|718-475-5242
|Weekly
|1:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Council of Jewish Org. (SI)
|164 Harbor Road, SI 10303
|718-720-4047
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Staten Island SDA Church
|80 Union Avenue, SI 10303
|347-967-2239
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|United Church of Praise
|487 Vanderbilt Ave, SI 10304
|718-314-8779
|Weekly
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Resurrection and Life
|870 East 163rd St, Bronx
|347-963-2656
|Weekly
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Mana Del Cielo
|1700 Weeks Ave, Bronx
|718-583-9900
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Xavier Mission, Inc.
|55 West 15th St, NY 10011
|212-627-2100
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Sam Field (domingo)
|58-25 Little Neck Pkwy, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
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