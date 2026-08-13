Una pareja de adultos mayores recogiendo alimentos gratis en un punto de encuentro en Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores recogiendo alimentos gratis en un punto de encuentro en Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas, como comprar alimentos, no te angusties: quienes vivan en podrán acceder a jornadas de del 14 al 16 de agosto. La iniciativa busca brindar apoyo a familias y personas que enfrentan dificultades económicas y necesitan complementar su despensa. Sigue leyendo para conocer los puntos de entrega y los horarios de atención exactos. Vale precisar que la atención en cada centro está sujeta a cambios y se mantiene únicamente mientras haya existencias, por lo que conviene ir lo más temprano posible.

Mira también:

Este apoyo se brinda gracias a la amplia red de servicios de emergencia en los cinco boroughs. Quienes deseen consultar todas las alternativas cercanas a su domicilio deben ingresar al y realizar la búsqueda por código postal.

Miles de familias podrán beneficiarse con la entrega de alimentos gratis en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Miles de familias podrán beneficiarse con la entrega de alimentos gratis en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA YORK DEL 14 AL 16 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 14 al jueves 16 de agosto de 2026:

ENTREGA VIERNES 14 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 14 de agosto:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Let’s Celebrate46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304201-433-54388:00 a. m. - 12:00 p. m.
Our Lady of Sorrows/Mary House93 Clerk St., Jersey City, NJ 07305201-433-06269:30 a. m. - 1:00 p. m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087201-515-22678:30 a. m. - 3:30 p. m.
Sistha’s & Brotha’s United In Spirit245-251 Martin Luther King Dr., Jersey City, NJ 07305732-912-42157:00 a. m. - 4:00 p. m.
Leaders Without Limits63 Martin Luther King Drive, Jersey City, NJ 07305201-241-51869:30 a. m. - 12:00 p. m.
Triangle Park Comm Ct / Jersey City Episcopal CDC247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305201-994-430210:00 a. m. - 1:30 p. m.
Salvation Army - Union City515 43rd St., Union City, NJ 07087315-345-152411:30 a. m. - 12:15 p. m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094201-330-20148:00 a. m. - 12:00 p. m.
Franciscan Community Development Center239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022201-941-10009:00 a. m. - 6:00 p. m.
WT C.A.R.E.S Living Faith Food Pantry26 West 16 Street, Bayonne, NJ 07002201-437-52149:00 a. m. - 2:00 p. m.
Highways155 Broadway, Bayonne, NJ 07002201-471-263312:00 p. m. - 3:00 p. m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 07102973-803-601510:00 a. m. - 1:00 p. m.
The Apostles House18-24 Grant St., Newark, NJ 07104973-482-062510:00 a. m. - 3:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 15 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 15 de agosto:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Mary’s Parish Food Pantry254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 07302201-892-83787:30 a. m. - 9:00 a. m.
St. Matthew’s Lutheran Church Pantry85 Wayne Street, Jersey City, NJ 07302201-401-11709:30 a. m. - 12:00 p. m.
The Sharing Place440-448 Hoboken Ave., Jersey City, NJ 07306201-963-5518, ext. 68:00 a. m. - 12:00 p. m.
Mt. Sinai Gospel Church27-53 Prescott Street, Jersey City, NJ 07304201-954-18068:00 a. m. - 7:00 p. m.
The Cityline Church1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07086201-332-09708:00 a. m. - 12:00 p. m.
Jerusalem Baptist Church106-8 Atlantic Street, Jersey City, NJ 07304973-951-57658:00 a. m. - 1:00 p. m.
Mount Pisgah AME Food Pantry354 Forrest St., Jersey City, NJ 07304201-435-36809:00 a. m. - 1:00 p. m.
Triangle Park Comm Ct / Jersey City Episcopal CDC247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305201-994-430210:00 a. m. - 1:30 p. m.
Dvine Konektion Comm. Dev. Co611 56th Street, West New York, NJ 07093201-617-448410:00 a. m. - 1:00 p. m.
Franciscan Community Development Center239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022201-941-10009:00 a. m. - 6:00 p. m.
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 07102973-623-173310:00 a. m. - 12:30 p. m.
Fundación Manos Que Bendicen176 Mount Pleasant Ave., Newark, NJ 07104973-874-84839:30 a. m. - 12:00 p. m.
Little Zion U.A.M.E. Church154 Stephens St., Belleville, NJ 07109973-751-037110:00 a. m. - 2:30 p. m.
Pierre Toussaint Food Pantry520 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102973-792-57909:00 a. m. - 11:00 a. m.

ENTREGA DOMINGO 16 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 16 de agosto:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 p. m. - 1:00 p. m.
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 p. m. - 1:00 p. m.
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 07050857-417-30501:30 p. m. - 4:30 p. m.
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave., Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 a. m. - 1:00 p. m.
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 p. m. - 6:00 p. m.
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St., Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 p. m. - 4:00 p. m.
Eva’s Village393 Main St., Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 p. m. - 12:30 p. m.
SHIP31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 a. m. - 12:00 p. m.
Calvary Temple - Compassion In1111 Preakness Ave., Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 a. m. - 9:00 a. m.
Families For Families250 Braen Ave., Wyckoff, NJ 07481201-499-562210:00 a. m. - 12:00 p. m.
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 a. m. - 8:00 a. m.
Nourish NJ347 South Salem Street, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 a. m. - 2:00 p. m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:30 a. m. - 1:00 p. m.; 5:00 p. m. - 7:00 p. m.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC