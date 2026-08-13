Si el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas, como comprar alimentos, no te angusties: quienes vivan en Nueva York podrán acceder a jornadas de distribución gratuita de víveres del 14 al 16 de agosto. La iniciativa busca brindar apoyo a familias y personas que enfrentan dificultades económicas y necesitan complementar su despensa. Sigue leyendo para conocer los puntos de entrega y los horarios de atención exactos. Vale precisar que la atención en cada centro está sujeta a cambios y se mantiene únicamente mientras haya existencias, por lo que conviene ir lo más temprano posible.
Este apoyo se brinda gracias a la amplia red de servicios de emergencia en los cinco boroughs. Quienes deseen consultar todas las alternativas cercanas a su domicilio deben ingresar al sitio web oficial de Food Bank For NYC y realizar la búsqueda por código postal.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA YORK DEL 14 AL 16 DE AGOSTO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 14 al jueves 16 de agosto de 2026:
ENTREGA VIERNES 14 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 14 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Let’s Celebrate
|46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304
|201-433-5438
|8:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Our Lady of Sorrows/Mary House
|93 Clerk St., Jersey City, NJ 07305
|201-433-0626
|9:30 a. m. - 1:00 p. m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|201-515-2267
|8:30 a. m. - 3:30 p. m.
|Sistha’s & Brotha’s United In Spirit
|245-251 Martin Luther King Dr., Jersey City, NJ 07305
|732-912-4215
|7:00 a. m. - 4:00 p. m.
|Leaders Without Limits
|63 Martin Luther King Drive, Jersey City, NJ 07305
|201-241-5186
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Triangle Park Comm Ct / Jersey City Episcopal CDC
|247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305
|201-994-4302
|10:00 a. m. - 1:30 p. m.
|Salvation Army - Union City
|515 43rd St., Union City, NJ 07087
|315-345-1524
|11:30 a. m. - 12:15 p. m.
|Secaucus Food Pantry
|79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094
|201-330-2014
|8:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Franciscan Community Development Center
|239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022
|201-941-1000
|9:00 a. m. - 6:00 p. m.
|WT C.A.R.E.S Living Faith Food Pantry
|26 West 16 Street, Bayonne, NJ 07002
|201-437-5214
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Highways
|155 Broadway, Bayonne, NJ 07002
|201-471-2633
|12:00 p. m. - 3:00 p. m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|973-803-6015
|10:00 a. m. - 1:00 p. m.
|The Apostles House
|18-24 Grant St., Newark, NJ 07104
|973-482-0625
|10:00 a. m. - 3:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 15 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 15 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Mary’s Parish Food Pantry
|254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 07302
|201-892-8378
|7:30 a. m. - 9:00 a. m.
|St. Matthew’s Lutheran Church Pantry
|85 Wayne Street, Jersey City, NJ 07302
|201-401-1170
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|The Sharing Place
|440-448 Hoboken Ave., Jersey City, NJ 07306
|201-963-5518, ext. 6
|8:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Mt. Sinai Gospel Church
|27-53 Prescott Street, Jersey City, NJ 07304
|201-954-1806
|8:00 a. m. - 7:00 p. m.
|The Cityline Church
|1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07086
|201-332-0970
|8:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Jerusalem Baptist Church
|106-8 Atlantic Street, Jersey City, NJ 07304
|973-951-5765
|8:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Mount Pisgah AME Food Pantry
|354 Forrest St., Jersey City, NJ 07304
|201-435-3680
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Triangle Park Comm Ct / Jersey City Episcopal CDC
|247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305
|201-994-4302
|10:00 a. m. - 1:30 p. m.
|Dvine Konektion Comm. Dev. Co
|611 56th Street, West New York, NJ 07093
|201-617-4484
|10:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Franciscan Community Development Center
|239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022
|201-941-1000
|9:00 a. m. - 6:00 p. m.
|Grace Church in Newark
|950 Broad St., Newark, NJ 07102
|973-623-1733
|10:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Fundación Manos Que Bendicen
|176 Mount Pleasant Ave., Newark, NJ 07104
|973-874-8483
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Little Zion U.A.M.E. Church
|154 Stephens St., Belleville, NJ 07109
|973-751-0371
|10:00 a. m. - 2:30 p. m.
|Pierre Toussaint Food Pantry
|520 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102
|973-792-5790
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
ENTREGA DOMINGO 16 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 16 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 p. m. - 1:00 p. m.
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 p. m. - 1:00 p. m.
|Redeemed Christian Church of God Orange
|180 Main Street, Orange, NJ 07050
|857-417-3050
|1:30 p. m. - 4:30 p. m.
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave., Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 a. m. - 1:00 p. m.
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St., Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Eva’s Village
|393 Main St., Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 p. m. - 12:30 p. m.
|SHIP
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Calvary Temple - Compassion In
|1111 Preakness Ave., Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 a. m. - 9:00 a. m.
|Families For Families
|250 Braen Ave., Wyckoff, NJ 07481
|201-499-5622
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 a. m. - 8:00 a. m.
|Nourish NJ
|347 South Salem Street, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:30 a. m. - 1:00 p. m.; 5:00 p. m. - 7:00 p. m.
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