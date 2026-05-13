Las familias que más lo necesitan pueden ir a recoger algunos alimentos totalmente gratis en diferentes puntos de entrega que hay en Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
En , muchas familias hispanas dependen cada semana de los bancos de comida para poder llenar la nevera, especialmente en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan, donde el costo de vida no deja de subir y el presupuesto no siempre alcanza para el mercado completo. En ese contexto, los puntos de entrega de Food Bank For NYC se han convertido en un apoyo clave para quienes necesitan alimentos gratis o a muy bajo costo, ya sean inmigrantes recién llegados, trabajadores con varios empleos o padres de familia que hacen lo imposible por cuidar a sus hijos. Sin embargo, es importante dejar claro desde el inicio que la información que encontrarás en las tablas de este artículo es parcial: solo recoge una parte de los centros vinculados a Food Bank For NYC que operan del 15 al 17 de mayo, con sus direcciones y horarios confirmados. Si quieres revisar el listado oficial, actualizado y completo, y consultar allí su mapa o buscador de despensas.

Además de los puntos que aquí se mencionan, en toda la ciudad hay muchas otras organizaciones, iglesias y centros comunitarios que también entregan alimentos, ya sea de forma semanal, quincenal o en jornadas especiales ligadas a festividades o emergencias. En vecindarios con gran presencia latina, como Jackson Heights, Washington Heights, Corona, Sunset Park o partes de Staten Island, es común que parroquias católicas, congregaciones cristianas, organizaciones evangélicas, centros judíos y grupos de base comunitaria armen despensas de comida o repartan bolsas con productos frescos y enlatados. Por eso, si en tu barrio sabes de alguna iglesia o centro comunitario activo, vale la pena preguntar directamente o revisar sus redes sociales, porque pueden ofrecer ayuda adicional que no aparece en los cuadros de este artículo.

Para quienes viven en Estados Unidos y, en particular, en la ciudad de Nueva York, una buena forma de encontrar más lugares con alimentos gratis es hacer búsquedas específicas en internet, usando palabras clave en español e inglés, como “food pantry near me”, “comida gratis NYC”, “free food Bronx” o “despensa de alimentos Queens”. Muchas organizaciones pequeñas no siempre salen en las noticias, pero sí publican sus actividades en Facebook, Instagram, WhatsApp o en los tablones comunitarios de los supermercados latinos, bodegas y laundromats del barrio. También es recomendable revisar los sitios oficiales de la ciudad y los condados, así como directorios comunitarios que suelen agrupar recursos para personas con inseguridad alimentaria, independientemente de su estatus migratorio.

La comunidad hispana en Nueva York está formada por puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, centroamericanos y muchas otras nacionalidades, y eso se refleja también en los bancos de comida: no solo reparten productos básicos como arroz, frijoles, pasta, leche y enlatados, sino que en algunos centros se incluyen ingredientes que forman parte del día a día latino, como tortillas, plátanos, yuca o diferentes tipos de granos. Por eso, más allá de recibir una bolsa de víveres, muchas personas sienten que encuentran un espacio donde se habla español, se entienden sus tradiciones y se reconoce la realidad de quienes trabajan largas horas en limpieza, construcción, delivery, restaurantes o cuidado de personas mayores, y aun así necesitan apoyo para llegar a fin de mes.

Antes de acudir a cualquiera de los puntos listados en las tablas, es recomendable que, si puedes, verifiques la información directamente con cada organización: algunos centros cambian sus horarios por feriados, condiciones climáticas u otros eventos locales, y puede que pidan registrarse, llevar identificación o cumplir con ciertas indicaciones básicas de organización en la fila. Ten en cuenta que las tablas de este artículo solo son una guía inicial basada en datos disponibles de Food Bank For NYC, pensada especialmente para hispanohablantes que viven en la ciudad y necesitan saber a dónde acudir entre el 15 y el 17 de mayo. Si compartes esta información con amigos, familiares o vecinos, estarás ayudando a que más personas en la comunidad tengan acceso a alimentos y puedan atravesar con un poco más de tranquilidad estos días en los que cada dólar cuenta.

Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Viernes 15 de mayo de 2026

CentroDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave, 11230Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, 11219Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, 11375Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
COJO of Flatbush1523 Avenue M, 11230718-377-2900Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, 11206718-388-3176Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Make the Road New York301 Grove Street, 11237866-365-2724Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly3:30 p. m. – 6:30 p. m.
Richmond Hill SDA Community114-08 Jamaica Avenue, 11418347-621-9387Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.
NY Common Pantry (Bronx)1290 Hoe Avenue, Bronx917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
NY Common Pantry (Manhattan)8 East 109th St, NY917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
POTS – Pantry2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly9:00 a. m. – 11:30 a. m.
POTS – Lunch2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly12:30 p. m. – 3:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)514 Bay Street, SI 10304718-815-0800Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
St. Joseph - St. Mary Imm.128 St. Mary’s Avenue, SI 10305718-273-7033Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Mary’s of the Assumption2222 Richmond Terrace, SI718-442-3411Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
Christian Pentecostal900 Richmond Road, SI 10304718-273-5850Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI718-475-5242Weekly9:30 a. m. – 2:30 p. m.
JCC of Greater Coney Island3001 West 37th St, 11224718-449-5000Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
DT Food Mart452 East 149th St, Bronx646-723-3325Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Black Forum of Coop City Inc.920 Baychester Ave, Bronx929-464-5520Weekly11:00 a. m. – 12:45 p. m.
Riverside Church FP9 Claremont Avenue, NY212-870-6700Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Give Them To Eat800 East 156th St, Bronx646-323-9668Weekly12:00 p. m. – 3:00 p. m.
Reaching-Out Community7708 New Utrecht Ave, 11214917-509-9055Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.

Sábado 16 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Agape Christian Center59-02 Summerfield St, 11385347-237-8931Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
All Nations Baptist86-74 80th Street, 11421646-331-5437Weekly8:00 a. m. – 9:00 a. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Mesivta of Eat New York600 Liberty Avenue, 11207Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Holy Rosary Church80 Jerome Avenue, SI 10305718-727-3360Weekly10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Oasis New York531 Richmond Terrace, SI 10301917-817-2686Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
St. Teresa’s Church1634 Victory Blvd, SI 10314718-442-5412Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Cecilia’s Church120 Jerome Avenue, SI 10305718-351-5077Weekly9:30 a. m. – 11:30 a. m.
St. Brendan & St. Ann Parish268 East 207th St, Bronx718-547-6655Weekly7:30 a. m. – 9:00 a. m.
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Feeding with TLC175 Beach Street, SI 10304917-865-8442Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Our Lady of Good Counsel42 Austin Place, SI 10304718-447-1503Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
La Jornada (Queens)47-09 30th St, Queens917-880-5693Weekly11:00 a. m. – 4:00 p. m.
Cabrini Immigrant Services630 Isham St, NY 10034212-791-4590Weekly7:00 a. m. – 9:00 a. m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal2269 Crotona Ave, Bronx347-270-1436Weekly1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Abraham House Inc.342 Willis Ave, Bronx718-292-9321Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Creston Avenue Baptist114 East 188th St, Bronx718-367-1754Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.

Domingo 17 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Esther Grunblat Center108-13 67th Road, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Kehilat Sephardim150-62 78th Road, 11367718-591-9574Weekly10:00 a. m. – 4:00 p. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly1:00 p. m. – 1:30 p. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI 10314718-475-5242Weekly1:30 p. m. – 4:30 p. m.
Council of Jewish Org. (SI)164 Harbor Road, SI 10303718-720-4047Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Staten Island SDA Church80 Union Avenue, SI 10303347-967-2239Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Church of Praise487 Vanderbilt Ave, SI 10304718-314-8779Weekly2:00 p. m. – 4:00 p. m.
Resurrection and Life870 East 163rd St, Bronx347-963-2656Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Mana Del Cielo1700 Weeks Ave, Bronx718-583-9900Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Xavier Mission, Inc.55 West 15th St, NY 10011212-627-2100Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Sam Field (domingo)58-25 Little Neck Pkwy, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Vivir en Nueva York es el sueño de muchos, pero la realidad es que es una ciudad muy costosa (Foto: AFP)
