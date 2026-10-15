Los residentes de Nueva York que buscan alimentos gratis del 16 al 18 de octubre podrán consultar esta guía para identificar puntos de entrega y organizar su visita. La ciudad cuenta con una red de despensas y comedores comunitarios que ofrecen productos para cocinar en casa o platos listos para consumir, según el servicio disponible. Conocer las direcciones, los horarios y las condiciones de atención permite elegir una opción cercana al hogar, planificar el traslado desde el barrio y evitar desplazamientos innecesarios. A continuación, presentamos una selección de establecimientos para quienes necesitan asistencia durante esas fechas.
Los lugares incluidos pertenecen a la red de Food Bank For NYC, integrada por organizaciones comunitarias de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Para consultar el listado completo, los interesados deben visitar el sitio web oficial de la entidad y utilizar su buscador de ayuda alimentaria.
Cada modalidad responde a necesidades diferentes: las despensas distribuyen provisiones para llevar, mientras que los comedores sirven preparaciones listas para consumir. Por ello, conviene revisar qué ofrece cada sede y verificar las franjas de entrega, que pueden diferir del horario general del local.
Antes de salir, es importante confirmar los requisitos del establecimiento elegido, como la posible solicitud de identificación, reserva previa o bolsas para transportar los productos. Esta revisión facilita el recorrido por NYC y ayuda a prevenir contratiempos, especialmente cuando la atención se concentra en determinados días.
Viernes 16 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Bronx Food Pantry and Food Hub
|402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Department of Probation NeON Kitchen Queens
|162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|11:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Sábado 17 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Faith Assemblies
|1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo 18 de octubre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|10:00 a. m. a 1:30 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salt & Sea Mission Church Inc.
|2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223
|10:30 a. m. a 12:30 p. m.