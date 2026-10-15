Miles de familias en Nueva York se benefician todas las semanas con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Miles de familias en Nueva York se benefician todas las semanas con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante
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Los residentes de que buscan alimentos gratis del 16 al 18 de octubre podrán consultar esta guía para identificar puntos de entrega y organizar su visita. La ciudad cuenta con una red de despensas y comedores comunitarios que ofrecen productos para cocinar en casa o platos listos para consumir, según el servicio disponible. Conocer las direcciones, los horarios y las condiciones de atención permite elegir una opción cercana al hogar, planificar el traslado desde el barrio y evitar desplazamientos innecesarios. A continuación, presentamos una selección de establecimientos para quienes necesitan asistencia durante esas fechas.

Los lugares incluidos pertenecen a la red de Food Bank For NYC, integrada por organizaciones comunitarias de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Para consultar el listado completo, los interesados deben visitar y utilizar su buscador de ayuda alimentaria.

Cada modalidad responde a necesidades diferentes: las despensas distribuyen provisiones para llevar, mientras que los comedores sirven preparaciones listas para consumir. Por ello, conviene revisar qué ofrece cada sede y verificar las franjas de entrega, que pueden diferir del horario general del local.

Antes de salir, es importante confirmar los requisitos del establecimiento elegido, como la posible solicitud de identificación, reserva previa o bolsas para transportar los productos. Esta revisión facilita el recorrido por NYC y ayuda a prevenir contratiempos, especialmente cuando la atención se concentra en determinados días.

Los ciudadanos de Nueva York que lo deseen pueden recibir alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Los ciudadanos de Nueva York que lo deseen pueden recibir alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)

Viernes 16 de octubre

OrganizaciónDirecciónHorario
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104589:00 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 4:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104572:00 p. m. a 6:00 p. m.
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 104749:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bronx Food Pantry and Food Hub402 East 152nd Street, Bronx, NY 1045510:00 a. m. a 12:00 p. m.
West Side Campaign Against Hunger263 West 86th Street, Manhattan, NY 100249:00 a. m. a 1:00 p. m.
Christ and St. Stephen’s Food Pantry120 West 69th Street, Manhattan, NY 100239:30 a. m. a 10:30 a. m.
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.602 East 9th Street, Manhattan, NY 1000912:30 p. m. a 1:30 p. m.
UJC Of the East Side15-17 Willett Street, Manhattan, NY 100029:00 a. m. a 2:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 3:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, Queens, NY 113759:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 113628:00 a. m. a 2:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 112069:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street, Queens, NY 114329:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 112339:00 a. m. a 5:30 p. m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Court, Brooklyn, NY 1123411:00 a. m. a 1:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 112199:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sephardic Bikur Holim425 Kings Highway, Brooklyn, NY 112239:00 a. m. a 1:00 p. m.
Department of Probation NeON Kitchen Queens162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 114329:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street, Staten Island, NY 1030411:30 a. m. a 1:00 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road, Staten Island, NY 103149:30 a. m. a 2:30 p. m.

Sábado 17 de octubre

OrganizaciónDirecciónHorario
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611:00 a. m. a 2:00 p. m.
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104588:30 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 1:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Jornada47-09 30th Street, Queens, NY 1110111:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Faith Assemblies1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 112219:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 18 de octubre

OrganizaciónDirecciónHorario
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road, Queens, NY 1137510:00 a. m. a 1:30 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 1136210:00 a. m. a 1:00 p. m.
Kehilat Sephardim of Ahavat Achim150-62 78th Road, Queens, NY 1136710:00 a. m. a 4:00 p. m.
Salt & Sea Mission Church Inc.2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 1122310:30 a. m. a 12:30 p. m.
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)

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