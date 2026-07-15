Los ciudadanos que lo necesiten, pueden recoger la ayuda de alimentos gratis en la ciudad de Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los ciudadanos que lo necesiten, pueden recoger la ayuda de alimentos gratis en la ciudad de Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

enfrenta semanas de calor y presión en los bolsillos de muchas familias; entre el 17 y el 19 de julio, varias organizaciones repartirán alimentos gratuitos en distintos barrios de la ciudad. Si vives en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island, esta guía rápida te ayuda a ubicar puntos de entrega confirmados, sus horarios y qué tipo de ayuda puedes esperar. La planificación es clave: algunos puntos ofrecen cajas con alimentos no perecederos, otros incluyen productos frescos y habrá programas especiales para personas mayores y familias con menores. Llevar una identificación y, cuando sea posible, una bolsa reutilizable facilita el proceso; además te dejamos consejos prácticos para optimizar la visita y evitar filas largas en las horas pico. Revisa también las condiciones de transporte público y las alertas de calor antes de salir para recoger la ayuda.

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A continuación te detallo ubicaciones confirmadas por distrito y sus franjas horarias para estos tres días (17–19 de julio). Los puntos listados incluyen centros comunitarios, iglesias y colaboraciones entre organizaciones locales que operan con voluntarios y recursos municipales. Los horarios varían: algunos comienzan temprano por la mañana y otros solo entregan hasta agotar existencias, por lo que es recomendable llegar dentro de la franja indicada. También señalamos qué documentos podrían pedirte y si hay requisitos por edad o residencia.

Importante: la información que verás más abajo está basada en listados publicados por Food Bank For NYC, aunque mostramos solo una selección de puntos confirmados en la ciudad. Para consultar la lista completa y actualizaciones en tiempo real, visita , donde publican horarios exactos, cambios de último minuto y detalles sobre distribuciones especiales. Esto te ayudará a confirmar antes de salir y a encontrar alternativas cercanas si un punto ya agotó sus existencias.

Si necesitas ayuda específica según tu barrio —por ejemplo, puntos cercanos a Astoria, Williamsburg, Washington Heights o Jamaica—, más abajo incluimos direcciones y coordenadas aproximadas para facilitar la búsqueda en mapas móviles. También sugerimos opciones de transporte público y recomendaciones para personas con movilidad reducida o que necesiten asistencia domiciliaria. Mantente atento a los avisos locales y a las redes comunitarias, donde a menudo se anuncian nuevas jornadas de distribución.

Finalmente, recuerda que además de estas jornadas puntuales existen programas permanentes en Nueva York, como bancos de alimentos comunitarios y comedores que ofrecen asistencia semanal. Si esta nota te resulta útil, compártela con vecinos o grupos comunitarios: la información oportuna puede marcar la diferencia para quienes atraviesan dificultades para cubrir la alimentación en estos días de verano.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Lunes 13 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am6:30 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am3:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870Pantry DistributionWeekly7:00 am3:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030Pantry DistributionWeekly9:30 am1:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave 10457347-270-1436Pantry DistributionWeekly1:00 pm5:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am

Martes 14 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly9:30 am11:00 am
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am12:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Miércoles 15 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Jueves 16 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005Pantry DistributionWeekly9:00 am7:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229Pantry DistributionWeekly9:30 am1:00 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly10:00 am3:00 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm

Viernes 17 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm

Sábado 18 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly10:00 am11:00 am
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am1:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788LunchWeekly9:00 am12:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly9:00 am1:00 pm

Domingo 19 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:30 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030LunchWeekly11:30 am12:30 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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