La atención en cada centro está sujeta a cambios y se mantiene únicamente mientras haya existencias, por lo que conviene ir lo más temprano posible (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La atención en cada centro está sujeta a cambios y se mantiene únicamente mientras haya existencias, por lo que conviene ir lo más temprano posible (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Del 17 al 20 de agosto, varias organizaciones, despensas comunitarias y comedores de Nueva York para apoyar a personas y familias que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas. , frutas y verduras frescas, alimentos no perecederos y, en algunos casos, comidas calientes listas para consumir. Los puntos de atención, direcciones y horarios cambiarán según cada organización, por lo que se recomienda confirmar la información antes de salir. También es importante consultar si la entrega requiere registro previo, comprobante de domicilio, identificación u otros requisitos, ya que las reglas pueden variar de una sede a otra.

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A continuación, te detallamos algunos puntos de distribución, en base a datos publicados en el , entidad que conecta a los residentes con una amplia red de servicios de emergencia en los cinco boroughs. Si deseas saber con mayor exactitud todas las alternativas cercanas a tu domicilio, solamente ingresar al sitio web oficial de la organización y realizar la búsqueda por código postal.

Una pareja de adultos mayores recogiendo alimentos gratis en un punto de encuentro en Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores recogiendo alimentos gratis en un punto de encuentro en Nueva York (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA YORK DEL 17 AL 20 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 17 al jueves 20 de agosto de 2026:

ENTREGA LUNES 17 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 17 de agosto:

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am6:30 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am3:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870Pantry DistributionWeekly7:00 am3:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030Pantry DistributionWeekly9:30 am1:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave 10457347-270-1436Pantry DistributionWeekly1:00 pm5:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am

ENTREGA MARTES 18 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 18 de agosto:

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly9:30 am11:00 am
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am12:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

ENTREGA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 19 de agosto:

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

ENTREGA JUEVES 20 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 20 de agosto:

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005Pantry DistributionWeekly9:00 am7:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229Pantry DistributionWeekly9:30 am1:00 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly10:00 am3:00 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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