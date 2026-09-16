Food Bank For NYC es una de las organizaciones que entregan alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Food Bank For NYC)
Food Bank For NYC es una de las organizaciones que entregan alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Los ciudadanos de que requieran apoyo para llevar comida a casa podrán acudir a varios centros de distribución gratuita entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. Las jornadas estarán disponibles en distintos vecindarios de los cinco boroughs e incluirán comestibles, platos preparados y recursos comunitarios, de acuerdo con la existencia de cada sede. Antes de salir, conviene verificar la dirección, la franja de atención y los requisitos aplicables, pues los productos se entregan hasta agotarse y algunos programas pueden exigir inscripción previa o limitar el servicio a residentes de ciertas áreas.

Los sitios que se presentarán a continuación pertenecen a la red de , una de las organizaciones de asistencia alimentaria más importantes de la ciudad. Su sistema vincula a los residentes con despensas, cocinas comunitarias y operativos móviles ubicados en Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

La relación reúne solo una parte de las alternativas habilitadas durante esas fechas. Quienes necesiten encontrar una opción cerca de su vivienda, empleo o estación de pueden revisar el portal oficial de Food Bank For NYC, donde figura el directorio completo de despensas, comedores y unidades itinerantes disponibles en los cinco boroughs.

La programación y las existencias pueden modificarse sin previo aviso por la alta demanda, el clima o cambios operativos de cada entidad. Por ese motivo, se aconseja confirmar la atención con anticipación y llevar una bolsa resistente o un carrito para trasladar lo recibido.

Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)

Viernes 18 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104589:00 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 4:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104572:00 p. m. a 6:00 p. m.
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 104749:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bronx Food Pantry and Food Hub402 East 152nd Street, Bronx, NY 1045510:00 a. m. a 12:00 p. m.
West Side Campaign Against Hunger263 West 86th Street, Manhattan, NY 100249:00 a. m. a 1:00 p. m.
Christ and St. Stephen’s Food Pantry120 West 69th Street, Manhattan, NY 100239:30 a. m. a 10:30 a. m.
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.602 East 9th Street, Manhattan, NY 1000912:30 p. m. a 1:30 p. m.
UJC Of the East Side15-17 Willett Street, Manhattan, NY 100029:00 a. m. a 2:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 3:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, Queens, NY 113759:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 113628:00 a. m. a 2:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 112069:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street, Queens, NY 114329:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 112339:00 a. m. a 5:30 p. m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Court, Brooklyn, NY 1123411:00 a. m. a 1:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 112199:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sephardic Bikur Holim425 Kings Highway, Brooklyn, NY 112239:00 a. m. a 1:00 p. m.
Department of Probation NeON Kitchen Queens162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 114329:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street, Staten Island, NY 1030411:30 a. m. a 1:00 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road, Staten Island, NY 103149:30 a. m. a 2:30 p. m.

Sábado 19 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611:00 a. m. a 2:00 p. m.
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104588:30 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 1:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Jornada47-09 30th Street, Queens, NY 1110111:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Faith Assemblies1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 112219:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 20 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road, Queens, NY 1137510:00 a. m. a 1:30 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 1136210:00 a. m. a 1:00 p. m.
Kehilat Sephardim of Ahavat Achim150-62 78th Road, Queens, NY 1136710:00 a. m. a 4:00 p. m.
Salt & Sea Mission Church Inc.2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 1122310:30 a. m. a 12:30 p. m.
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)

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