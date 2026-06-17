Durante el fin de semana del 19 al 21 de junio, residentes de los cinco boroughs de la ciudad de Nueva York podrán acceder a operativos de distribución de alimentos gratuitos organizados por Food Bank for NYC, la principal red de asistencia alimentaria en la ciudad. Estas jornadas, pensadas para aliviar la inseguridad alimentaria en vecindarios de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, se ubican en plazas, centros comunitarios y escuelas públicas cercanas a líneas de subway y autobús para facilitar el acceso. En esta nota te mostramos algunos puntos de entrega confirmados en NYC —con direcciones, horarios y requisitos básicos— y te explicamos qué llevar. Ten en cuenta que esta selección fue verificada para esas fechas pero representa solo una parte de las ubicaciones programadas.
Para ver la lista completa y recibir actualizaciones en tiempo real sobre cambios de última hora, mapas y contactos locales, visita el sitio oficial de Food Bank for NYC. Allí también encontrarás recursos útiles para familias inmigrantes en NYC, líneas de ayuda en varios idiomas y opciones de transporte público cercanas a cada punto de distribución.
Viernes 19 de junio de 2026
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave, 11230
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, 11219
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, 11375
|—
|Weekly
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|COJO of Flatbush
|1523 Avenue M, 11230
|718-377-2900
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, 11206
|718-388-3176
|Weekly
|9:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Make the Road New York
|301 Grove Street, 11237
|866-365-2724
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|3:30 p. m. – 6:30 p. m.
|Richmond Hill SDA Community
|114-08 Jamaica Avenue, 11418
|347-621-9387
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
|NY Common Pantry (Bronx)
|1290 Hoe Avenue, Bronx
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|NY Common Pantry (Manhattan)
|8 East 109th St, NY
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|POTS – Pantry
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|POTS – Lunch
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|12:30 p. m. – 3:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|514 Bay Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Joseph - St. Mary Imm.
|128 St. Mary’s Avenue, SI 10305
|718-273-7033
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Mary’s of the Assumption
|2222 Richmond Terrace, SI
|718-442-3411
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Christian Pentecostal
|900 Richmond Road, SI 10304
|718-273-5850
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI
|718-475-5242
|Weekly
|9:30 a. m. – 2:30 p. m.
|JCC of Greater Coney Island
|3001 West 37th St, 11224
|718-449-5000
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|DT Food Mart
|452 East 149th St, Bronx
|646-723-3325
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Black Forum of Coop City Inc.
|920 Baychester Ave, Bronx
|929-464-5520
|Weekly
|11:00 a. m. – 12:45 p. m.
|Riverside Church FP
|9 Claremont Avenue, NY
|212-870-6700
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens
|718-361-5454
|Weekly
|9:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Give Them To Eat
|800 East 156th St, Bronx
|646-323-9668
|Weekly
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Reaching-Out Community
|7708 New Utrecht Ave, 11214
|917-509-9055
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
Sábado 20 de junio de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Agape Christian Center
|59-02 Summerfield St, 11385
|347-237-8931
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|All Nations Baptist
|86-74 80th Street, 11421
|646-331-5437
|Weekly
|8:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Mesivta of Eat New York
|600 Liberty Avenue, 11207
|—
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Holy Rosary Church
|80 Jerome Avenue, SI 10305
|718-727-3360
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Oasis New York
|531 Richmond Terrace, SI 10301
|917-817-2686
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Teresa’s Church
|1634 Victory Blvd, SI 10314
|718-442-5412
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Cecilia’s Church
|120 Jerome Avenue, SI 10305
|718-351-5077
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Brendan & St. Ann Parish
|268 East 207th St, Bronx
|718-547-6655
|Weekly
|7:30 a. m. – 9:00 a. m.
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx
|917-757-8326
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Feeding with TLC
|175 Beach Street, SI 10304
|917-865-8442
|Weekly
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Our Lady of Good Counsel
|42 Austin Place, SI 10304
|718-447-1503
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|La Jornada (Queens)
|47-09 30th St, Queens
|917-880-5693
|Weekly
|11:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Cabrini Immigrant Services
|630 Isham St, NY 10034
|212-791-4590
|Weekly
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal
|2269 Crotona Ave, Bronx
|347-270-1436
|Weekly
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Abraham House Inc.
|342 Willis Ave, Bronx
|718-292-9321
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Creston Avenue Baptist
|114 East 188th St, Bronx
|718-367-1754
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Domingo 21 de junio de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Esther Grunblat Center
|108-13 67th Road, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Kehilat Sephardim
|150-62 78th Road, 11367
|718-591-9574
|Weekly
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|1:00 p. m. – 1:30 p. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI 10314
|718-475-5242
|Weekly
|1:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Council of Jewish Org. (SI)
|164 Harbor Road, SI 10303
|718-720-4047
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Staten Island SDA Church
|80 Union Avenue, SI 10303
|347-967-2239
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|United Church of Praise
|487 Vanderbilt Ave, SI 10304
|718-314-8779
|Weekly
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Resurrection and Life
|870 East 163rd St, Bronx
|347-963-2656
|Weekly
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Mana Del Cielo
|1700 Weeks Ave, Bronx
|718-583-9900
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Xavier Mission, Inc.
|55 West 15th St, NY 10011
|212-627-2100
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Sam Field (domingo)
|58-25 Little Neck Pkwy, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
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