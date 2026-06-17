En Nueva York existen varios puntos confirmados donde se entregan alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En Nueva York existen varios puntos confirmados donde se entregan alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Durante el fin de semana del 19 al 21 de junio, residentes de los cinco boroughs de la ciudad de podrán acceder a operativos de distribución de alimentos gratuitos organizados por Food Bank for NYC, la principal red de asistencia alimentaria en la ciudad. Estas jornadas, pensadas para aliviar la inseguridad alimentaria en vecindarios de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, se ubican en plazas, centros comunitarios y escuelas públicas cercanas a líneas de subway y autobús para facilitar el acceso. En esta nota te mostramos algunos puntos de entrega confirmados en NYC —con direcciones, horarios y requisitos básicos— y te explicamos qué llevar. Ten en cuenta que esta selección fue verificada para esas fechas pero representa solo una parte de las ubicaciones programadas.

Para ver la lista completa y recibir actualizaciones en tiempo real sobre cambios de última hora, mapas y contactos locales, visita el sitio oficial de Food Bank for NYC. Allí también encontrarás recursos útiles para familias inmigrantes en NYC, líneas de ayuda en varios idiomas y opciones de transporte público cercanas a cada punto de distribución.

Viernes 19 de junio de 2026

CentroDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave, 11230Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, 11219Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, 11375Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
COJO of Flatbush1523 Avenue M, 11230718-377-2900Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, 11206718-388-3176Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Make the Road New York301 Grove Street, 11237866-365-2724Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly3:30 p. m. – 6:30 p. m.
Richmond Hill SDA Community114-08 Jamaica Avenue, 11418347-621-9387Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.
NY Common Pantry (Bronx)1290 Hoe Avenue, Bronx917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
NY Common Pantry (Manhattan)8 East 109th St, NY917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
POTS – Pantry2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly9:00 a. m. – 11:30 a. m.
POTS – Lunch2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly12:30 p. m. – 3:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)514 Bay Street, SI 10304718-815-0800Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
St. Joseph - St. Mary Imm.128 St. Mary’s Avenue, SI 10305718-273-7033Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Mary’s of the Assumption2222 Richmond Terrace, SI718-442-3411Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
Christian Pentecostal900 Richmond Road, SI 10304718-273-5850Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI718-475-5242Weekly9:30 a. m. – 2:30 p. m.
JCC of Greater Coney Island3001 West 37th St, 11224718-449-5000Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
DT Food Mart452 East 149th St, Bronx646-723-3325Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Black Forum of Coop City Inc.920 Baychester Ave, Bronx929-464-5520Weekly11:00 a. m. – 12:45 p. m.
Riverside Church FP9 Claremont Avenue, NY212-870-6700Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Give Them To Eat800 East 156th St, Bronx646-323-9668Weekly12:00 p. m. – 3:00 p. m.
Reaching-Out Community7708 New Utrecht Ave, 11214917-509-9055Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.

Sábado 20 de junio de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Agape Christian Center59-02 Summerfield St, 11385347-237-8931Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
All Nations Baptist86-74 80th Street, 11421646-331-5437Weekly8:00 a. m. – 9:00 a. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Mesivta of Eat New York600 Liberty Avenue, 11207Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Holy Rosary Church80 Jerome Avenue, SI 10305718-727-3360Weekly10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Oasis New York531 Richmond Terrace, SI 10301917-817-2686Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
St. Teresa’s Church1634 Victory Blvd, SI 10314718-442-5412Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Cecilia’s Church120 Jerome Avenue, SI 10305718-351-5077Weekly9:30 a. m. – 11:30 a. m.
St. Brendan & St. Ann Parish268 East 207th St, Bronx718-547-6655Weekly7:30 a. m. – 9:00 a. m.
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Feeding with TLC175 Beach Street, SI 10304917-865-8442Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Our Lady of Good Counsel42 Austin Place, SI 10304718-447-1503Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
La Jornada (Queens)47-09 30th St, Queens917-880-5693Weekly11:00 a. m. – 4:00 p. m.
Cabrini Immigrant Services630 Isham St, NY 10034212-791-4590Weekly7:00 a. m. – 9:00 a. m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal2269 Crotona Ave, Bronx347-270-1436Weekly1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Abraham House Inc.342 Willis Ave, Bronx718-292-9321Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Creston Avenue Baptist114 East 188th St, Bronx718-367-1754Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.

Domingo 21 de junio de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Esther Grunblat Center108-13 67th Road, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Kehilat Sephardim150-62 78th Road, 11367718-591-9574Weekly10:00 a. m. – 4:00 p. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly1:00 p. m. – 1:30 p. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI 10314718-475-5242Weekly1:30 p. m. – 4:30 p. m.
Council of Jewish Org. (SI)164 Harbor Road, SI 10303718-720-4047Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Staten Island SDA Church80 Union Avenue, SI 10303347-967-2239Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Church of Praise487 Vanderbilt Ave, SI 10304718-314-8779Weekly2:00 p. m. – 4:00 p. m.
Resurrection and Life870 East 163rd St, Bronx347-963-2656Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Mana Del Cielo1700 Weeks Ave, Bronx718-583-9900Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Xavier Mission, Inc.55 West 15th St, NY 10011212-627-2100Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Sam Field (domingo)58-25 Little Neck Pkwy, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Todas las semanas en Nueva York hay organizaciones que reparten alimentos a quienes lo necesitan para completar su despensa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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