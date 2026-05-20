Durante el fin de semana del 22 al 24 de mayo, varios centros comunitarios, iglesias y organizaciones sin fines de lucro estarán entregando alimentos gratis en distintos vecindarios de la ciudad de Nueva York, incluyendo los cinco condados. Esta guía está pensada para residentes de NYC, en especial para familias migrantes y personas de bajos recursos que necesitan apoyo para completar su despensa. Aquí te explicamos qué días habrá reparto, en qué zonas se concentran los puntos y los horarios aproximados para que puedas planificar tu visita.
Los lugares que listamos en esta nota forman parte de la red de Food Bank For NYC, una de las organizaciones más grandes que reparte víveres gratuitos en la ciudad. Es importante aclarar que solo estamos mostrando algunos de los centros disponibles, enfocados en los que atenderán entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo. Si quieres conocer el mapa completo de puntos de entrega, horarios actualizados y posibles cambios de último minuto, debes ingresar directamente al sitio web oficial de la asociación.
Muchos de estos programas permiten asistir sin cita previa, pero en algunos casos se recomienda llegar con anticipación porque las filas pueden formarse desde temprano, sobre todo en barrios con alta demanda. En la mayoría de centros solo piden un breve registro o datos básicos de contacto, y no suelen exigir estatus migratorio ni comprobante de ingresos, por lo que son una alternativa clave para familias trabajadoras que viven en Nueva York y tienen dificultades para cubrir el costo de la comida. Revisar bien los horarios por día te ayudará a elegir el punto que mejor se acomode a tu zona y tus tiempos.
En los cuadros que verás más abajo encontrarás la información organizada por fechas: viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo, con la dirección exacta, teléfono y el horario de apertura y cierre de cada centro. Te sugerimos guardar la nota o compartirla con otros residentes de Nueva York que puedan necesitar alimentos gratis este fin de semana, ya que muchos puntos reparten productos frescos, enlatados y otros víveres básicos. Antes de acudir, también es recomendable llamar al número que aparece en la tabla para confirmar disponibilidad y resolver dudas sobre requisitos o tipo de alimentos que se entregan.
Viernes 22 de mayo de 2026
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave, 11230
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, 11219
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, 11375
|—
|Weekly
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|COJO of Flatbush
|1523 Avenue M, 11230
|718-377-2900
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, 11206
|718-388-3176
|Weekly
|9:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Make the Road New York
|301 Grove Street, 11237
|866-365-2724
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|3:30 p. m. – 6:30 p. m.
|Richmond Hill SDA Community
|114-08 Jamaica Avenue, 11418
|347-621-9387
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
|NY Common Pantry (Bronx)
|1290 Hoe Avenue, Bronx
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|NY Common Pantry (Manhattan)
|8 East 109th St, NY
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|POTS – Pantry
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|POTS – Lunch
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|12:30 p. m. – 3:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|514 Bay Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Joseph - St. Mary Imm.
|128 St. Mary’s Avenue, SI 10305
|718-273-7033
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Mary’s of the Assumption
|2222 Richmond Terrace, SI
|718-442-3411
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Christian Pentecostal
|900 Richmond Road, SI 10304
|718-273-5850
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI
|718-475-5242
|Weekly
|9:30 a. m. – 2:30 p. m.
|JCC of Greater Coney Island
|3001 West 37th St, 11224
|718-449-5000
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|DT Food Mart
|452 East 149th St, Bronx
|646-723-3325
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Black Forum of Coop City Inc.
|920 Baychester Ave, Bronx
|929-464-5520
|Weekly
|11:00 a. m. – 12:45 p. m.
|Riverside Church FP
|9 Claremont Avenue, NY
|212-870-6700
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens
|718-361-5454
|Weekly
|9:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Give Them To Eat
|800 East 156th St, Bronx
|646-323-9668
|Weekly
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Reaching-Out Community
|7708 New Utrecht Ave, 11214
|917-509-9055
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
Sábado 23 de mayo de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Agape Christian Center
|59-02 Summerfield St, 11385
|347-237-8931
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|All Nations Baptist
|86-74 80th Street, 11421
|646-331-5437
|Weekly
|8:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Mesivta of Eat New York
|600 Liberty Avenue, 11207
|—
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Holy Rosary Church
|80 Jerome Avenue, SI 10305
|718-727-3360
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Oasis New York
|531 Richmond Terrace, SI 10301
|917-817-2686
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Teresa’s Church
|1634 Victory Blvd, SI 10314
|718-442-5412
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Cecilia’s Church
|120 Jerome Avenue, SI 10305
|718-351-5077
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Brendan & St. Ann Parish
|268 East 207th St, Bronx
|718-547-6655
|Weekly
|7:30 a. m. – 9:00 a. m.
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx
|917-757-8326
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Feeding with TLC
|175 Beach Street, SI 10304
|917-865-8442
|Weekly
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Our Lady of Good Counsel
|42 Austin Place, SI 10304
|718-447-1503
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|La Jornada (Queens)
|47-09 30th St, Queens
|917-880-5693
|Weekly
|11:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Cabrini Immigrant Services
|630 Isham St, NY 10034
|212-791-4590
|Weekly
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal
|2269 Crotona Ave, Bronx
|347-270-1436
|Weekly
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Abraham House Inc.
|342 Willis Ave, Bronx
|718-292-9321
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Creston Avenue Baptist
|114 East 188th St, Bronx
|718-367-1754
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Domingo 24 de mayo de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Esther Grunblat Center
|108-13 67th Road, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Kehilat Sephardim
|150-62 78th Road, 11367
|718-591-9574
|Weekly
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|1:00 p. m. – 1:30 p. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI 10314
|718-475-5242
|Weekly
|1:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Council of Jewish Org. (SI)
|164 Harbor Road, SI 10303
|718-720-4047
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Staten Island SDA Church
|80 Union Avenue, SI 10303
|347-967-2239
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|United Church of Praise
|487 Vanderbilt Ave, SI 10304
|718-314-8779
|Weekly
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Resurrection and Life
|870 East 163rd St, Bronx
|347-963-2656
|Weekly
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Mana Del Cielo
|1700 Weeks Ave, Bronx
|718-583-9900
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Xavier Mission, Inc.
|55 West 15th St, NY 10011
|212-627-2100
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Sam Field (domingo)
|58-25 Little Neck Pkwy, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Recomendaciones para ir a recoger alimentos
- Llega con anticipación al punto de entrega, especialmente si vas en las primeras horas del día, porque en muchos barrios se forman filas antes de la apertura y la comida puede acabarse rápido.
- Lleva una bolsa resistente, coche de compras o mochila amplia para transportar los alimentos con mayor comodidad, en especial si te entregan productos enlatados o cajas pesadas.
- Revisa bien la dirección, el horario y el día que te corresponde antes de salir, y, si es posible, llama al teléfono del centro para confirmar que el reparto sigue activo y si hubo cambios de último minuto.
- Ten a la mano una identificación básica y un comprobante de domicilio, por si algún centro lo solicita para el registro, aunque muchos puntos de Food Bank For NYC no piden requisitos estrictos ni estatus migratorio.
- Ve en grupo con familiares o vecinos si necesitas ayuda para cargar las bolsas o si en tu casa viven adultos mayores, personas con discapacidad o niños pequeños que también dependen de estos alimentos.
- Respeta el orden de llegada, las indicaciones de los voluntarios y las normas del centro (por ejemplo, el uso de mascarilla si lo piden, o la prohibición de consumir alimentos en la fila) para que el reparto sea más rápido y ordenado.
- Si recibes productos que no sueles usar, intenta aprovecharlos en nuevas recetas o intercambiarlos con alguien de confianza, en lugar de desperdiciarlos, ya que la idea del programa es apoyar a tantas familias como sea posible.
- Evita acudir a varios puntos el mismo día con el fin de duplicar la ayuda, a menos que tengas una necesidad realmente urgente; así permites que otras familias de Nueva York también accedan a estos alimentos gratuitos.
