La ciudad de Nueva York se alista para seguir con la repartición de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La ciudad de Nueva York se alista para seguir con la repartición de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Alrededor de , miles de familias están buscando cómo estirar su presupuesto sin sacrificar la alimentación básica, y este fin de semana se abre una oportunidad clave para hacerlo del 24 al 26 de julio con entregas de alimentos totalmente gratis en distintos barrios de la ciudad. En varios puntos del Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan y Staten Island se han confirmado jornadas especiales de distribución de víveres que permiten acceder a frutas, verduras, productos secos y otros esenciales sin costo, algo especialmente valioso para hogares que han visto aumentar el costo de vida, incluidos muchos inmigrantes latinos que trabajan y viven en NYC. Estos eventos de reparto están pensados para residentes de la ciudad, sin importar su estatus migratorio, y se han organizado en escuelas públicas, iglesias, parques y centros comunitarios que funcionan como puntos de recogida durante horarios específicos en la mañana y la tarde, con filas ordenadas y voluntarios que orientan a los asistentes. En esta nota reunimos los lugares de recojo y las franjas horarias para el período mencionado, de modo que puedas identificar el centro más cercano a tu ubicación y planificar tu visita con tiempo para evitar contratiempos.

Durante estos días, distintos puntos de distribución de alimentos en Nueva York se convierten en una red de apoyo silenciosa pero fundamental para quienes no siempre llegan a fin de mes. Estas entregas gratuitas permiten a familias con niños, adultos mayores y trabajadores con ingresos ajustados sumar productos básicos a su despensa sin gastar un dólar, algo que se vuelve aún más importante en sectores con alta presencia hispana donde el alquiler y otros gastos siguen al alza.

La red de ayuda alimentaria en la ciudad incluye organizaciones consolidadas que trabajan desde hace años con la comunidad, y una de las más importantes es Food Bank For NYC, que coordina despensas, comedores y puntos móviles de distribución en los cinco distritos. Los lugares que mencionaremos más adelante forman parte de esta red, pero son solo algunos de los centros habilitados para el período del 24 al 26 de julio. Si necesitas revisar el mapa completo de puntos de entrega, con todas las direcciones, teléfonos y actualizaciones en tiempo real, es recomendable de la organización, donde se publica la información detallada y se anuncian cambios de última hora en la programación.

Además de facilitar información práctica, esta nota también pretende visibilizar que en Nueva York existen programas estables de apoyo alimentario que pueden marcar la diferencia para muchas familias, en especial dentro de la comunidad latina que ha hecho de la ciudad su hogar. Las entregas gratuitas de alimentos no solo ayudan a aliviar el presupuesto mensual, sino que también fortalecen la red comunitaria al reunir a vecinos, voluntarios y organizaciones en un mismo esfuerzo solidario. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas jornadas, compartir esta información puede ser un primer paso para que más personas en NYC accedan a comida nutritiva sin costo.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 24 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm

Sábado 25 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly10:00 am11:00 am
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am1:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788LunchWeekly9:00 am12:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly9:00 am1:00 pm

Domingo 26 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:30 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030LunchWeekly11:30 am12:30 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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