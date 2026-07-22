Alrededor de Nueva York, miles de familias están buscando cómo estirar su presupuesto sin sacrificar la alimentación básica, y este fin de semana se abre una oportunidad clave para hacerlo del 24 al 26 de julio con entregas de alimentos totalmente gratis en distintos barrios de la ciudad. En varios puntos del Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan y Staten Island se han confirmado jornadas especiales de distribución de víveres que permiten acceder a frutas, verduras, productos secos y otros esenciales sin costo, algo especialmente valioso para hogares que han visto aumentar el costo de vida, incluidos muchos inmigrantes latinos que trabajan y viven en NYC. Estos eventos de reparto están pensados para residentes de la ciudad, sin importar su estatus migratorio, y se han organizado en escuelas públicas, iglesias, parques y centros comunitarios que funcionan como puntos de recogida durante horarios específicos en la mañana y la tarde, con filas ordenadas y voluntarios que orientan a los asistentes. En esta nota reunimos los lugares de recojo y las franjas horarias para el período mencionado, de modo que puedas identificar el centro más cercano a tu ubicación y planificar tu visita con tiempo para evitar contratiempos.
Durante estos días, distintos puntos de distribución de alimentos en Nueva York se convierten en una red de apoyo silenciosa pero fundamental para quienes no siempre llegan a fin de mes. Estas entregas gratuitas permiten a familias con niños, adultos mayores y trabajadores con ingresos ajustados sumar productos básicos a su despensa sin gastar un dólar, algo que se vuelve aún más importante en sectores con alta presencia hispana donde el alquiler y otros gastos siguen al alza.
La red de ayuda alimentaria en la ciudad incluye organizaciones consolidadas que trabajan desde hace años con la comunidad, y una de las más importantes es Food Bank For NYC, que coordina despensas, comedores y puntos móviles de distribución en los cinco distritos. Los lugares que mencionaremos más adelante forman parte de esta red, pero son solo algunos de los centros habilitados para el período del 24 al 26 de julio. Si necesitas revisar el mapa completo de puntos de entrega, con todas las direcciones, teléfonos y actualizaciones en tiempo real, es recomendable ingresar directamente al sitio web oficial de la organización, donde se publica la información detallada y se anuncian cambios de última hora en la programación.
Además de facilitar información práctica, esta nota también pretende visibilizar que en Nueva York existen programas estables de apoyo alimentario que pueden marcar la diferencia para muchas familias, en especial dentro de la comunidad latina que ha hecho de la ciudad su hogar. Las entregas gratuitas de alimentos no solo ayudan a aliviar el presupuesto mensual, sino que también fortalecen la red comunitaria al reunir a vecinos, voluntarios y organizaciones en un mismo esfuerzo solidario. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas jornadas, compartir esta información puede ser un primer paso para que más personas en NYC accedan a comida nutritiva sin costo.
Viernes 24 de julio
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|3:00 pm
Sábado 25 de julio
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|10:00 am
|11:00 am
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|1:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|1:00 pm
Domingo 26 de julio
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:30 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|12:30 pm
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