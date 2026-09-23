Los ciudadanos de Nueva York que lo deseen pueden recibir alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Los ciudadanos de Nueva York que lo deseen pueden recibir alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Del 25 al 27 de septiembre, familias y personas con necesidad de apoyo en tendrán acceso a jornadas de alimentos gratis en distintos sectores de la ciudad. Las actividades se realizarán en vecindarios de , , , el Bronx y Staten Island, con atención en fechas y franjas determinadas. Debido a que la demanda suele aumentar en ciertos centros, se aconseja verificar la información antes de salir y llegar con anticipación.

Los sitios que aparecen en la siguiente tabla pertenecen a la red de Food Bank For NYC, entidad que trabaja junto con despensas, iglesias, organizaciones vecinales y centros comunitarios para enfrentar la inseguridad alimentaria. Dependiendo de cada jornada, los asistentes podrían recibir productos frescos, artículos no perecederos u otros insumos básicos, sujetos a existencias.

La relación presentada no incluye todos los recursos disponibles durante ese fin de semana. Se trata únicamente de algunos puntos seleccionados dentro de la red que opera en los cinco distritos; por ello, los neoyorquinos pueden encontrar alternativas adicionales próximas a su vivienda o código postal.

Antes de acudir, es recomendable confirmar la dirección, el horario, las condiciones de atención y la disponibilidad directamente con la organización responsable. La lista completa de opciones debe consultarse en y de las entidades locales encargadas de cada entrega.

Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)

Viernes 25 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104589:00 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 4:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104572:00 p. m. a 6:00 p. m.
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 104749:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bronx Food Pantry and Food Hub402 East 152nd Street, Bronx, NY 1045510:00 a. m. a 12:00 p. m.
West Side Campaign Against Hunger263 West 86th Street, Manhattan, NY 100249:00 a. m. a 1:00 p. m.
Christ and St. Stephen’s Food Pantry120 West 69th Street, Manhattan, NY 100239:30 a. m. a 10:30 a. m.
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.602 East 9th Street, Manhattan, NY 1000912:30 p. m. a 1:30 p. m.
UJC Of the East Side15-17 Willett Street, Manhattan, NY 100029:00 a. m. a 2:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 3:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, Queens, NY 113759:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 113628:00 a. m. a 2:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 112069:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street, Queens, NY 114329:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Campaign Against Hunger2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 112339:00 a. m. a 5:30 p. m.
Metropolitan Council on Jewish Poverty5361 Preston Court, Brooklyn, NY 1123411:00 a. m. a 1:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 112199:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sephardic Bikur Holim425 Kings Highway, Brooklyn, NY 112239:00 a. m. a 1:00 p. m.
Department of Probation NeON Kitchen Queens162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 114329:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street, Staten Island, NY 1030411:30 a. m. a 1:00 p. m.
Jewish Community Center of Staten Island1466 Manor Road, Staten Island, NY 103149:30 a. m. a 2:30 p. m.

Sábado 26 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx, NY 1046611:00 a. m. a 2:00 p. m.
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue, Bronx, NY 104588:30 a. m. a 11:30 a. m.
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 104738:00 a. m. a 1:00 p. m.
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens, NY 111019:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Jornada47-09 30th Street, Queens, NY 1110111:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Faith Assemblies1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 112219:00 a. m. a 12:00 p. m.
Community Health Action of Staten Island Inc.2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 1030210:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 27 de septiembre

OrganizaciónDirecciónHorario
Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave, Bronx, NY 104571:00 p. m. a 5:00 p. m.
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road, Queens, NY 1137510:00 a. m. a 1:30 p. m.
Sam Field58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 1136210:00 a. m. a 1:00 p. m.
Kehilat Sephardim of Ahavat Achim150-62 78th Road, Queens, NY 1136710:00 a. m. a 4:00 p. m.
Salt & Sea Mission Church Inc.2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 1122310:30 a. m. a 12:30 p. m.
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
Ciudadanos de toda la ciudad de Nueva York pueden beneficiarse con la entrega de alimentos gratis (Foto: Food Bank For NYC)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 10 años de experiencia. Demuestro mi talento para el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio donde me especializo en posicionamiento SEO, las mejores series y películas del momento y contenido enfocado para las comunidades hispanas en EE.UU. Entérate de tus historias favoritas o temas utilitarios revisando mi producción.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC