Del 25 al 27 de septiembre, familias y personas con necesidad de apoyo en Nueva York tendrán acceso a jornadas de alimentos gratis en distintos sectores de la ciudad. Las actividades se realizarán en vecindarios de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, con atención en fechas y franjas determinadas. Debido a que la demanda suele aumentar en ciertos centros, se aconseja verificar la información antes de salir y llegar con anticipación.
Los sitios que aparecen en la siguiente tabla pertenecen a la red de Food Bank For NYC, entidad que trabaja junto con despensas, iglesias, organizaciones vecinales y centros comunitarios para enfrentar la inseguridad alimentaria. Dependiendo de cada jornada, los asistentes podrían recibir productos frescos, artículos no perecederos u otros insumos básicos, sujetos a existencias.
La relación presentada no incluye todos los recursos disponibles durante ese fin de semana. Se trata únicamente de algunos puntos seleccionados dentro de la red que opera en los cinco distritos; por ello, los neoyorquinos pueden encontrar alternativas adicionales próximas a su vivienda o código postal.
Antes de acudir, es recomendable confirmar la dirección, el horario, las condiciones de atención y la disponibilidad directamente con la organización responsable. La lista completa de opciones debe consultarse en los portales oficiales de Food Bank For NYC y de las entidades locales encargadas de cada entrega.
Viernes 25 de septiembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|9:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Bronx Food Pantry and Food Hub
|402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|West Side Campaign Against Hunger
|263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Christ and St. Stephen’s Food Pantry
|120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009
|12:30 p. m. a 1:30 p. m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 3:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, Queens, NY 11375
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Campaign Against Hunger
|2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233
|9:00 a. m. a 5:30 p. m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Sephardic Bikur Holim
|425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Department of Probation NeON Kitchen Queens
|162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street, Staten Island, NY 10304
|11:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
|9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Sábado 26 de septiembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473
|8:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens, NY 11101
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|La Jornada
|47-09 30th Street, Queens, NY 11101
|11:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Faith Assemblies
|1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Community Health Action of Staten Island Inc.
|2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo 27 de septiembre
|Organización
|Dirección
|Horario
|Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry
|2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457
|1:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road, Queens, NY 11375
|10:00 a. m. a 1:30 p. m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Kehilat Sephardim of Ahavat Achim
|150-62 78th Road, Queens, NY 11367
|10:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salt & Sea Mission Church Inc.
|2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223
|10:30 a. m. a 12:30 p. m.