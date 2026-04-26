Los alimentos gratis en Nueva York estarán disponibles del 27 al 30 de abril en varios puntos clave. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Nueva York estarán disponibles del 27 al 30 de abril en varios puntos clave. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás en Nueva York y necesitas apoyo con alimentos esta semana, hay buenas noticias. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril, distintos puntos de distribución estarán ofreciendo comida gratuita, ya sea en forma de despensas completas o comidas calientes listas para consumir. Aquí te explico dónde ir, en qué horarios y qué necesitas llevar.

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Alimentos gratis en Nueva York del 27 al 30 de abril: puntos de entrega y horarios

A continuación, tienes un cuadro claro con los lugares de la organización disponibles durante estos días:

LugarDirecciónServicios disponiblesDías y horarios
Choice Pantry Bronx1290 Hoe Avenue, LongwoodNuevos registros, comida de emergencia, despensaLunes: ❌
Martes a jueves:
🟢 Nuevos registros: 9:00 AM – 2:00 PM
🟢 Comida de emergencia: 10:00 AM – 2:00 PM
Choice Pantry Manhattan8 East 109th Street, East HarlemNuevos registros, comida de emergencia, despensaLunes a jueves:
🟢 Nuevos registros: 9:00 AM – 2:00 PM
🟢 Comida de emergencia: 10:00 AM – 2:00 PM
🟢 Despensa: miércoles y jueves, 10:00 AM – 2:00 PM
Comidas calientes (Manhattan)8 East 109th Street, East HarlemComidas calientes listas para consumirLunes a jueves:
🟢 2:30 PM – 3:30 PM

¿Qué tipo de alimentos gratis en Nueva York puedes recibir?

El programa Choice Pantry ofrece una ayuda bastante completa. Si calificas, recibirás alimentos suficientes para 3 a 4 días por persona, incluyendo:

  • Frutas y verduras frescas
  • Proteínas
  • Granos
  • Productos lácteos

Además, en el punto de Manhattan también puedes acceder a comidas calientes listas para comer en el momento o para llevar.

Puedes acceder a alimentos gratis en Nueva York en Bronx y Manhattan con horarios específicos durante la semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Puedes acceder a alimentos gratis en Nueva York en Bronx y Manhattan con horarios específicos durante la semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Requisitos para alimentos gratis en Nueva York: qué debes llevar

Si es tu primera vez accediendo a estos alimentos gratis, es importante que lleves algunos documentos.

Para adultos:

  • Identificación (puede ser licencia, ID del estado, IDNYC, tarjeta EBT, pasaporte o identificación extranjera)
  • Prueba de dirección (carta de refugio, correo con sello, factura de servicios o contrato de alquiler)

Para niños:

  • Documento de identificación (tarjeta de seguro médico, certificado de nacimiento o pasaporte)
Los programas de alimentos gratis en Nueva York incluyen despensas completas y comidas calientes para quienes lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los programas de alimentos gratis en Nueva York incluyen despensas completas y comidas calientes para quienes lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que debes tener en cuenta antes de ir por alimentos gratis en Nueva York

  • El acceso a la despensa funciona por registro, así que es clave llegar dentro del horario indicado.
  • Puedes recibir alimentos cada 14 días por cada miembro del hogar.
  • Los cupos pueden variar según la demanda, por lo que es recomendable ir temprano.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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