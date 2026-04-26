Si estás en Nueva York y necesitas apoyo con alimentos esta semana, hay buenas noticias. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril, distintos puntos de distribución estarán ofreciendo comida gratuita, ya sea en forma de despensas completas o comidas calientes listas para consumir. Aquí te explico dónde ir, en qué horarios y qué necesitas llevar.

Alimentos gratis en Nueva York del 27 al 30 de abril: puntos de entrega y horarios

A continuación, tienes un cuadro claro con los lugares de la organización NY Common Pantry disponibles durante estos días:

Lugar Dirección Servicios disponibles Días y horarios Choice Pantry Bronx 1290 Hoe Avenue, Longwood Nuevos registros, comida de emergencia, despensa Lunes: ❌

Martes a jueves:

🟢 Nuevos registros: 9:00 AM – 2:00 PM

🟢 Comida de emergencia: 10:00 AM – 2:00 PM Choice Pantry Manhattan 8 East 109th Street, East Harlem Nuevos registros, comida de emergencia, despensa Lunes a jueves:

🟢 Nuevos registros: 9:00 AM – 2:00 PM

🟢 Comida de emergencia: 10:00 AM – 2:00 PM

🟢 Despensa: miércoles y jueves, 10:00 AM – 2:00 PM Comidas calientes (Manhattan) 8 East 109th Street, East Harlem Comidas calientes listas para consumir Lunes a jueves:

🟢 2:30 PM – 3:30 PM

¿Qué tipo de alimentos gratis en Nueva York puedes recibir?

El programa Choice Pantry ofrece una ayuda bastante completa. Si calificas, recibirás alimentos suficientes para 3 a 4 días por persona, incluyendo:

Frutas y verduras frescas

Proteínas

Granos

Productos lácteos

Además, en el punto de Manhattan también puedes acceder a comidas calientes listas para comer en el momento o para llevar.

Puedes acceder a alimentos gratis en Nueva York en Bronx y Manhattan con horarios específicos durante la semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Requisitos para alimentos gratis en Nueva York: qué debes llevar

Si es tu primera vez accediendo a estos alimentos gratis, es importante que lleves algunos documentos.

Para adultos:

Identificación (puede ser licencia, ID del estado, IDNYC, tarjeta EBT, pasaporte o identificación extranjera)

Prueba de dirección (carta de refugio, correo con sello, factura de servicios o contrato de alquiler)

Para niños:

Documento de identificación (tarjeta de seguro médico, certificado de nacimiento o pasaporte)

Los programas de alimentos gratis en Nueva York incluyen despensas completas y comidas calientes para quienes lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que debes tener en cuenta antes de ir por alimentos gratis en Nueva York

El acceso a la despensa funciona por registro, así que es clave llegar dentro del horario indicado.

Puedes recibir alimentos cada 14 días por cada miembro del hogar .

. Los cupos pueden variar según la demanda, por lo que es recomendable ir temprano.

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