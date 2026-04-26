Si estás en Nueva York y necesitas apoyo con alimentos esta semana, hay buenas noticias. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril, distintos puntos de distribución estarán ofreciendo comida gratuita, ya sea en forma de despensas completas o comidas calientes listas para consumir. Aquí te explico dónde ir, en qué horarios y qué necesitas llevar.
Alimentos gratis en Nueva York del 27 al 30 de abril: puntos de entrega y horarios
A continuación, tienes un cuadro claro con los lugares de la organización NY Common Pantry disponibles durante estos días:
|Lugar
|Dirección
|Servicios disponibles
|Días y horarios
|Choice Pantry Bronx
|1290 Hoe Avenue, Longwood
|Nuevos registros, comida de emergencia, despensa
|Lunes: ❌
Martes a jueves:
🟢 Nuevos registros: 9:00 AM – 2:00 PM
🟢 Comida de emergencia: 10:00 AM – 2:00 PM
|Choice Pantry Manhattan
|8 East 109th Street, East Harlem
|Nuevos registros, comida de emergencia, despensa
|Lunes a jueves:
🟢 Nuevos registros: 9:00 AM – 2:00 PM
🟢 Comida de emergencia: 10:00 AM – 2:00 PM
🟢 Despensa: miércoles y jueves, 10:00 AM – 2:00 PM
|Comidas calientes (Manhattan)
|8 East 109th Street, East Harlem
|Comidas calientes listas para consumir
|Lunes a jueves:
🟢 2:30 PM – 3:30 PM
¿Qué tipo de alimentos gratis en Nueva York puedes recibir?
El programa Choice Pantry ofrece una ayuda bastante completa. Si calificas, recibirás alimentos suficientes para 3 a 4 días por persona, incluyendo:
- Frutas y verduras frescas
- Proteínas
- Granos
- Productos lácteos
Además, en el punto de Manhattan también puedes acceder a comidas calientes listas para comer en el momento o para llevar.
Requisitos para alimentos gratis en Nueva York: qué debes llevar
Si es tu primera vez accediendo a estos alimentos gratis, es importante que lleves algunos documentos.
Para adultos:
- Identificación (puede ser licencia, ID del estado, IDNYC, tarjeta EBT, pasaporte o identificación extranjera)
- Prueba de dirección (carta de refugio, correo con sello, factura de servicios o contrato de alquiler)
Para niños:
- Documento de identificación (tarjeta de seguro médico, certificado de nacimiento o pasaporte)
Lo que debes tener en cuenta antes de ir por alimentos gratis en Nueva York
- El acceso a la despensa funciona por registro, así que es clave llegar dentro del horario indicado.
- Puedes recibir alimentos cada 14 días por cada miembro del hogar.
- Los cupos pueden variar según la demanda, por lo que es recomendable ir temprano.
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