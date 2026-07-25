Los ciudadanos de Nueva York seguirán beneficiándose con entregas gratis de alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los ciudadanos de Nueva York seguirán beneficiándose con entregas gratis de alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

En , numerosos hogares de bajos recursos dependen cada semana de las entregas gratuitas organizadas por distintas redes comunitarias y organizaciones sin fines de lucro, sobre todo en barrios con fuerte presencia hispana donde el costo de vida sigue en aumento. Entre el 27 y el 30 de julio se han previsto nuevas jornadas en varios sectores de la ciudad, con productos frescos, artículos no perecibles y, en algunos casos, raciones listas para consumir, dirigidas a personas que atraviesan dificultades económicas o aún no califican para otros programas de ayuda. Estas iniciativas se desarrollan en escuelas, centros vecinales, templos y mercados móviles distribuidos en los cinco boroughs, lo que facilita el acceso tanto para residentes como para quienes requieren apoyo alimentario de forma puntual. En esta nota se explicará cómo operan estas fechas de reparto, qué tipo de asistencia se ofrece y qué recomendaciones conviene tener en cuenta antes de acercarse a los distintos puntos.

Los operativos de comida sin costo que se llevan adelante en la ciudad forman parte de una red amplia que involucra instituciones históricas y proyectos locales, con el objetivo de reducir el impacto del hambre en sectores especialmente vulnerables. Durante los días comprendidos entre el 27 y el 30 de julio, estas acciones se refuerzan en zonas donde la demanda es más alta, de modo que los habitantes tengan alternativas cercanas y puedan elegir horarios ajustados a su rutina laboral o familiar.

En ese escenario, Food Bank For NYC se ha consolidado como un actor relevante en la lucha contra la inseguridad alimentaria, coordinando entregas en distintos espacios que incluyen escuelas públicas, centros de apoyo social y organizaciones de base. A través de esta red, muchas personas acceden a despensas, comedores y mercados móviles que se actualizan semana a semana según la disponibilidad de recursos y las necesidades detectadas en cada área de la ciudad.

Más adelante en esta nota se detallarán algunos sitios que forman parte de la red de apoyo de Food Bank For NYC y que tienen repartos confirmados entre el 27 y el 30 de julio, con dirección y franja horaria correspondientes. No obstante, la relación que se incluirá será solo una selección de puntos destacados, por lo que, para consultar el mapa completo de ubicaciones, la información ampliada y eventuales modificaciones de último momento, será necesario ingresar .

Acceder a la página de Food Bank For NYC permite revisar no solo el calendario actualizado de distribución de alimentos, sino también otros recursos como talleres sobre nutrición, programas complementarios y orientación en materia de beneficios públicos que pueden marcar una diferencia para familias que viven al día. Por ello, antes de acudir a cualquier punto de entrega entre el 27 y el 30 de julio, se recomienda verificar allí los datos más recientes sobre horarios, requisitos básicos y disponibilidad, para evitar contratiempos y aprovechar al máximo la ayuda ofrecida.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Lunes 27 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am6:30 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am3:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870Pantry DistributionWeekly7:00 am3:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030Pantry DistributionWeekly9:30 am1:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave 10457347-270-1436Pantry DistributionWeekly1:00 pm5:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am

Martes 28 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly9:30 am11:00 am
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am12:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Miércoles 29 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Jueves 30 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005Pantry DistributionWeekly9:00 am7:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229Pantry DistributionWeekly9:30 am1:00 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly10:00 am3:00 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC