Los residentes de los cinco condados de Nueva York que necesiten apoyo alimentario podrán acceder a opciones sin costo entre el 28 y el 30 de agosto en distintos vecindarios de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Habrá despensas comunitarias, comedores y otros espacios de distribución con víveres para familias, adultos mayores y trabajadores que afronten dificultades para cubrir sus compras semanales. Antes de salir de casa, es recomendable confirmar la dirección, el horario y las condiciones de atención, ya que algunos servicios pueden tener cupos limitados, requerir inscripción previa o agotar sus existencias antes del cierre anunciado.
Los lugares que se detallarán a continuación forman parte de la red de apoyo de Food Bank For NYC, entidad que conecta a neoyorquinos con comestibles, platos preparados y orientación para solicitar SNAP mediante despensas, cocinas comunitarias y unidades móviles presentes en los cinco boroughs.
Esta nota solo reúne una selección de los centros habilitados durante las jornadas del 28, 29 y 30 de agosto. Para consultar el listado completo, encontrar alternativas cerca de su código postal o verificar cambios de último momento, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Food Bank For New York City y utilizar su buscador.
La atención puede variar según el barrio y la demanda de cada fecha, por lo que se aconseja acudir con anticipación y llevar bolsas reutilizables o un carrito para trasladar los productos. Personas de Harlem, el sur del Bronx, East New York, Jamaica, Flushing y Staten Island también pueden revisar el mapa de la organización para ubicar el recurso más próximo a su domicilio.
Viernes 28 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|3:00 pm
Sábado 29 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|10:00 am
|11:00 am
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|1:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|1:00 pm
Domingo 30 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:30 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|12:30 pm