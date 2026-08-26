Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Todas las semanas se entregan alimentos totalmente gratis a quienes más lo necesitan en Nueva York (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Los residentes de los cinco condados de que necesiten apoyo alimentario podrán acceder a opciones sin costo entre el 28 y el 30 de agosto en distintos vecindarios de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Habrá despensas comunitarias, comedores y otros espacios de distribución con víveres para familias, adultos mayores y trabajadores que afronten dificultades para cubrir sus compras semanales. Antes de salir de casa, es recomendable confirmar la dirección, el horario y las condiciones de atención, ya que algunos servicios pueden tener cupos limitados, requerir inscripción previa o agotar sus existencias antes del cierre anunciado.

Los lugares que se detallarán a continuación forman parte de la red de apoyo de Food Bank For NYC, entidad que conecta a neoyorquinos con comestibles, platos preparados y orientación para solicitar SNAP mediante despensas, cocinas comunitarias y unidades móviles presentes en los cinco boroughs.

Esta nota solo reúne una selección de los centros habilitados durante las jornadas del 28, 29 y 30 de agosto. Para consultar el listado completo, encontrar alternativas cerca de su código postal o verificar cambios de último momento, los usuarios deben ingresar y utilizar su buscador.

La atención puede variar según el barrio y la demanda de cada fecha, por lo que se aconseja acudir con anticipación y llevar bolsas reutilizables o un carrito para trasladar los productos. Personas de Harlem, el sur del Bronx, East New York, Jamaica, Flushing y Staten Island también pueden revisar el mapa de la organización para ubicar el recurso más próximo a su domicilio.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 28 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm

Sábado 29 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly10:00 am11:00 am
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am1:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788LunchWeekly9:00 am12:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly9:00 am1:00 pm

Domingo 30 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:30 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030LunchWeekly11:30 am12:30 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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