Nueva York vuelve a activar este fin semana distintos puntos de entrega de alimentos gratis de la organización Food Bank For NYC para las familias y personas que necesitan aliviar el gasto en comida durante los últimos días de mayo. Entre el 29 y el 31, varios centros asociados a esta red solidaria pondrán en marcha repartos en distintos barrios de la ciudad, con horarios ya confirmados para facilitar el acceso a quienes más lo necesitan.
En una ciudad donde el costo de vida sigue presionando el presupuesto de miles de hogares, estas jornadas de distribución se convierten en un apoyo clave para residentes de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Los operativos suelen incluir bolsas con productos básicos, alimentos frescos y, en algunos casos, comidas preparadas listas para llevar, siempre bajo la coordinación de Food Bank For NYC y sus aliados comunitarios.
La asistencia alimentaria en NYC no solo representa una ayuda inmediata, sino también una alternativa práctica para quienes buscan estirar el dinero de la semana sin dejar de cubrir necesidades esenciales. Por eso, conocer los puntos de entrega y los horarios exactos puede marcar la diferencia para muchas familias, especialmente en comunidades donde la demanda de este tipo de recursos suele ser alta y las despensas se llenan rápidamente.
A continuación, encontrarás una selección de lugares confirmados donde Food Bank For NYC estará entregando alimentos gratis en Nueva York del 29 al 31 de mayo, con sus respectivos horarios y detalles básicos para organizar tu visita. Si necesitas más opciones cerca de tu barrio, también puedes consultar el mapa completo y el listado actualizado de puntos de distribución en la página web oficial de Food Bank For NYC.
Viernes 29 de mayo de 2026
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave, 11230
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Boro Park
|5402 New Utrecht Ave, 11219
|—
|Weekly
|7:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Masbia of Queens
|105-47 64th Road, 11375
|—
|Weekly
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|COJO of Flatbush
|1523 Avenue M, 11230
|718-377-2900
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Trinity Human Service Corp.
|153 A Johnson Avenue, 11206
|718-388-3176
|Weekly
|9:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Make the Road New York
|301 Grove Street, 11237
|866-365-2724
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|3:30 p. m. – 6:30 p. m.
|Richmond Hill SDA Community
|114-08 Jamaica Avenue, 11418
|347-621-9387
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
|NY Common Pantry (Bronx)
|1290 Hoe Avenue, Bronx
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|NY Common Pantry (Manhattan)
|8 East 109th St, NY
|917-720-9700
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|POTS – Pantry
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|POTS – Lunch
|2759 Webster Ave, Bronx
|718-220-4892
|Weekly
|12:30 p. m. – 3:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|514 Bay Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Joseph - St. Mary Imm.
|128 St. Mary’s Avenue, SI 10305
|718-273-7033
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Mary’s of the Assumption
|2222 Richmond Terrace, SI
|718-442-3411
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Christian Pentecostal
|900 Richmond Road, SI 10304
|718-273-5850
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI
|718-475-5242
|Weekly
|9:30 a. m. – 2:30 p. m.
|JCC of Greater Coney Island
|3001 West 37th St, 11224
|718-449-5000
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|DT Food Mart
|452 East 149th St, Bronx
|646-723-3325
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Black Forum of Coop City Inc.
|920 Baychester Ave, Bronx
|929-464-5520
|Weekly
|11:00 a. m. – 12:45 p. m.
|Riverside Church FP
|9 Claremont Avenue, NY
|212-870-6700
|Weekly
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Evangel Food Pantry
|39-21 Crescent St., Queens
|718-361-5454
|Weekly
|9:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Give Them To Eat
|800 East 156th St, Bronx
|646-323-9668
|Weekly
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Reaching-Out Community
|7708 New Utrecht Ave, 11214
|917-509-9055
|Weekly
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
Sábado 30 de mayo de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Yeshua Worldwide Ministries
|7911 Caldwell Avenue, 11379
|347-761-2268
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Agape Christian Center
|59-02 Summerfield St, 11385
|347-237-8931
|Weekly
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|All Nations Baptist
|86-74 80th Street, 11421
|646-331-5437
|Weekly
|8:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Calvary’s Mission
|97-25 Lefferts Blvd, 11419
|347-636-4606
|Weekly
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Mesivta of Eat New York
|600 Liberty Avenue, 11207
|—
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Holy Rosary Church
|80 Jerome Avenue, SI 10305
|718-727-3360
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Oasis New York
|531 Richmond Terrace, SI 10301
|917-817-2686
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Teresa’s Church
|1634 Victory Blvd, SI 10314
|718-442-5412
|Weekly
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Cecilia’s Church
|120 Jerome Avenue, SI 10305
|718-351-5077
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|St. Brendan & St. Ann Parish
|268 East 207th St, Bronx
|718-547-6655
|Weekly
|7:30 a. m. – 9:00 a. m.
|Agatha House Foundation
|4471 Mundy Lane, Bronx
|917-757-8326
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Feeding with TLC
|175 Beach Street, SI 10304
|917-865-8442
|Weekly
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Our Lady of Good Counsel
|42 Austin Place, SI 10304
|718-447-1503
|Weekly
|9:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|La Jornada (Queens)
|47-09 30th St, Queens
|917-880-5693
|Weekly
|11:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Cabrini Immigrant Services
|630 Isham St, NY 10034
|212-791-4590
|Weekly
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Al Hajjah Fajr Tyson Halal
|2269 Crotona Ave, Bronx
|347-270-1436
|Weekly
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Abraham House Inc.
|342 Willis Ave, Bronx
|718-292-9321
|Weekly
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Creston Avenue Baptist
|114 East 188th St, Bronx
|718-367-1754
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Domingo 31 de mayo de 2026
|Centro / Iglesia
|Dirección
|Teléfono
|Frecuencia
|Horario (apertura – cierre)
|Esther Grunblat Center
|108-13 67th Road, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Kehilat Sephardim
|150-62 78th Road, 11367
|718-591-9574
|Weekly
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Brooklyn Outreach Center
|1007 St Johns Place, 11213
|718-467-3430
|Weekly
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Project Hospitality (Pantry)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|1:00 p. m. – 1:30 p. m.
|Project Hospitality (Lunch)
|205 Canal Street, SI 10304
|718-815-0800
|Weekly
|11:30 a. m. – 1:00 p. m.
|JCC of Staten Island
|1466 Manor Road, SI 10314
|718-475-5242
|Weekly
|1:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Council of Jewish Org. (SI)
|164 Harbor Road, SI 10303
|718-720-4047
|Weekly
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Staten Island SDA Church
|80 Union Avenue, SI 10303
|347-967-2239
|Weekly
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|United Church of Praise
|487 Vanderbilt Ave, SI 10304
|718-314-8779
|Weekly
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Resurrection and Life
|870 East 163rd St, Bronx
|347-963-2656
|Weekly
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Mana Del Cielo
|1700 Weeks Ave, Bronx
|718-583-9900
|Weekly
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Xavier Mission, Inc.
|55 West 15th St, NY 10011
|212-627-2100
|Weekly
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Sam Field (domingo)
|58-25 Little Neck Pkwy, 11375
|718-268-5011
|Weekly
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
