NYC tiene iniciativas de organizaciones sin fines de lucro que otorgan alimentos gratis a quienes de verdad necesitan una ayuda para llevar una dieta balanceada a sus seres queridos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
NYC tiene iniciativas de organizaciones sin fines de lucro que otorgan alimentos gratis a quienes de verdad necesitan una ayuda para llevar una dieta balanceada a sus seres queridos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

vuelve a activar este fin semana distintos puntos de entrega de alimentos gratis de la organización Food Bank For NYC para las familias y personas que necesitan aliviar el gasto en comida durante los últimos días de mayo. Entre el 29 y el 31, varios centros asociados a esta red solidaria pondrán en marcha repartos en distintos barrios de la ciudad, con horarios ya confirmados para facilitar el acceso a quienes más lo necesitan.

Mira también:

En una ciudad donde el costo de vida sigue presionando el presupuesto de miles de hogares, estas jornadas de distribución se convierten en un apoyo clave para residentes de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Los operativos suelen incluir bolsas con productos básicos, alimentos frescos y, en algunos casos, comidas preparadas listas para llevar, siempre bajo la coordinación de Food Bank For NYC y sus aliados comunitarios.

La asistencia alimentaria en NYC no solo representa una ayuda inmediata, sino también una alternativa práctica para quienes buscan estirar el dinero de la semana sin dejar de cubrir necesidades esenciales. Por eso, conocer los puntos de entrega y los horarios exactos puede marcar la diferencia para muchas familias, especialmente en comunidades donde la demanda de este tipo de recursos suele ser alta y las despensas se llenan rápidamente.

A continuación, encontrarás una selección de lugares confirmados donde Food Bank For NYC estará entregando alimentos gratis en Nueva York del 29 al 31 de mayo, con sus respectivos horarios y detalles básicos para organizar tu visita. Si necesitas más opciones cerca de tu barrio, también puedes consultar el mapa completo y el listado actualizado de puntos de distribución en .

Esta iniciativa está dirigida para las familias neoyorquinas en situación de vulnerabilidad económica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Esta iniciativa está dirigida para las familias neoyorquinas en situación de vulnerabilidad económica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Viernes 29 de mayo de 2026

CentroDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave, 11230Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Boro Park5402 New Utrecht Ave, 11219Weekly7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Masbia of Queens105-47 64th Road, 11375Weekly9:00 a. m. – 2:00 p. m.
COJO of Flatbush1523 Avenue M, 11230718-377-2900Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Trinity Human Service Corp.153 A Johnson Avenue, 11206718-388-3176Weekly9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Make the Road New York301 Grove Street, 11237866-365-2724Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly3:30 p. m. – 6:30 p. m.
Richmond Hill SDA Community114-08 Jamaica Avenue, 11418347-621-9387Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.
NY Common Pantry (Bronx)1290 Hoe Avenue, Bronx917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
NY Common Pantry (Manhattan)8 East 109th St, NY917-720-9700Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
POTS – Pantry2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly9:00 a. m. – 11:30 a. m.
POTS – Lunch2759 Webster Ave, Bronx718-220-4892Weekly12:30 p. m. – 3:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)514 Bay Street, SI 10304718-815-0800Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
St. Joseph - St. Mary Imm.128 St. Mary’s Avenue, SI 10305718-273-7033Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Mary’s of the Assumption2222 Richmond Terrace, SI718-442-3411Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
Christian Pentecostal900 Richmond Road, SI 10304718-273-5850Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI718-475-5242Weekly9:30 a. m. – 2:30 p. m.
JCC of Greater Coney Island3001 West 37th St, 11224718-449-5000Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
DT Food Mart452 East 149th St, Bronx646-723-3325Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Black Forum of Coop City Inc.920 Baychester Ave, Bronx929-464-5520Weekly11:00 a. m. – 12:45 p. m.
Riverside Church FP9 Claremont Avenue, NY212-870-6700Weekly9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Evangel Food Pantry39-21 Crescent St., Queens718-361-5454Weekly9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Give Them To Eat800 East 156th St, Bronx646-323-9668Weekly12:00 p. m. – 3:00 p. m.
Reaching-Out Community7708 New Utrecht Ave, 11214917-509-9055Weekly1:00 p. m. – 4:00 p. m.

Sábado 30 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Yeshua Worldwide Ministries7911 Caldwell Avenue, 11379347-761-2268Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Agape Christian Center59-02 Summerfield St, 11385347-237-8931Weekly9:00 a. m. – 12:00 p. m.
All Nations Baptist86-74 80th Street, 11421646-331-5437Weekly8:00 a. m. – 9:00 a. m.
Calvary’s Mission97-25 Lefferts Blvd, 11419347-636-4606Weekly8:00 a. m. – 11:00 a. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Mesivta of Eat New York600 Liberty Avenue, 11207Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Holy Rosary Church80 Jerome Avenue, SI 10305718-727-3360Weekly10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Oasis New York531 Richmond Terrace, SI 10301917-817-2686Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
St. Teresa’s Church1634 Victory Blvd, SI 10314718-442-5412Weekly10:00 a. m. – 11:30 a. m.
St. Cecilia’s Church120 Jerome Avenue, SI 10305718-351-5077Weekly9:30 a. m. – 11:30 a. m.
St. Brendan & St. Ann Parish268 East 207th St, Bronx718-547-6655Weekly7:30 a. m. – 9:00 a. m.
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane, Bronx917-757-8326Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Feeding with TLC175 Beach Street, SI 10304917-865-8442Weekly10:30 a. m. – 12:30 p. m.
Our Lady of Good Counsel42 Austin Place, SI 10304718-447-1503Weekly9:30 a. m. – 11:00 a. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
La Jornada (Queens)47-09 30th St, Queens917-880-5693Weekly11:00 a. m. – 4:00 p. m.
Cabrini Immigrant Services630 Isham St, NY 10034212-791-4590Weekly7:00 a. m. – 9:00 a. m.
Al Hajjah Fajr Tyson Halal2269 Crotona Ave, Bronx347-270-1436Weekly1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Abraham House Inc.342 Willis Ave, Bronx718-292-9321Weekly9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Creston Avenue Baptist114 East 188th St, Bronx718-367-1754Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.

Domingo 31 de mayo de 2026

Centro / IglesiaDirecciónTeléfonoFrecuenciaHorario (apertura – cierre)
Esther Grunblat Center108-13 67th Road, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:30 p. m.
Kehilat Sephardim150-62 78th Road, 11367718-591-9574Weekly10:00 a. m. – 4:00 p. m.
Brooklyn Outreach Center1007 St Johns Place, 11213718-467-3430Weekly10:00 a. m. – 12:00 p. m.
Project Hospitality (Pantry)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly1:00 p. m. – 1:30 p. m.
Project Hospitality (Lunch)205 Canal Street, SI 10304718-815-0800Weekly11:30 a. m. – 1:00 p. m.
JCC of Staten Island1466 Manor Road, SI 10314718-475-5242Weekly1:30 p. m. – 4:30 p. m.
Council of Jewish Org. (SI)164 Harbor Road, SI 10303718-720-4047Weekly11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Staten Island SDA Church80 Union Avenue, SI 10303347-967-2239Weekly10:00 a. m. – 2:00 p. m.
United Church of Praise487 Vanderbilt Ave, SI 10304718-314-8779Weekly2:00 p. m. – 4:00 p. m.
Resurrection and Life870 East 163rd St, Bronx347-963-2656Weekly1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Mana Del Cielo1700 Weeks Ave, Bronx718-583-9900Weekly12:00 p. m. – 2:00 p. m.
Xavier Mission, Inc.55 West 15th St, NY 10011212-627-2100Weekly1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Sam Field (domingo)58-25 Little Neck Pkwy, 11375718-268-5011Weekly10:00 a. m. – 1:00 p. m.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC