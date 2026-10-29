Es una iniciativa que pretende beneficiar a los residentes de gran parte del estado de Nueva York. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una iniciativa que pretende beneficiar a los residentes de gran parte del estado de Nueva York. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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En caso residas en , tienes una gran oportunidad para que comiences a ahorrar dinero. Sucede que, del 30 de octubre al 1 de noviembre, las familias podrán visitar distintas despensas para que reciban alimentos gratis. Si te interesa conocer los horarios y los puntos de distribución en estas fechas, sigue leyendo este artículo informativo para que lo sepas.

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Muchas familias que residen en el estado de Nueva York tienen serias complicaciones para lograr que sus ingresos solventen todos los gastos que presentan cada mes. Es así que los adultos deciden laborar horas extras o contar con un ingreso extra.

Ante esta dura realidad que les toca afrontar a los habitantes, los bancos de alimentos de Nueva York han decidido distribuir distintos productos nutritivos de manera gratuita. De esa manera, alivian —en cierta parte— el gasto que representa la alimentación.

Es posible que cada despensa entregue una caja con varios kilos de alimentos, entre los cuales destacan proteínas, frutas, verduras, legumbres, lácteos, enlatados, entre otras opciones.

Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega disponibles en Nueva York del 30 de octubre al 1 de noviembre

  • Viernes 30 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.602 East 9th Street, NY 1000912:30 a 1:30 p.m.
UJC Of the East Side15-17 Willett Street, NY 100029 a.m. a 2 p.m.
Department of Probation NeON Kitchen Brooklyn345 Adams Street, NY 112019 a.m. a 12 p.m.
Family Health Centers at NYU Langone545 60th Street, Brooklyn, NY 112209 a 11 a.m.
Bethpage Food Pantry386 N. Wantagh Ave. Bethpage, NY9 a.m. a 3 p.m.
Hampton Bays Food Pantry286 West Montauk Highway, Hampton Bays, NY9 a.m. a 3 p.m
  • Sábado 31 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Peter’s Food Pantry346 West 20th Street, NY 1001110:30 a 11:30 a.m.
Father’s Heart Ministries543-545 East 11th Street, NY 100098:30 a 11 a.m.
Teen Challenge415 Vanderbuilt Avenue, Brooklyn, NY 1123810 a.m. a 12 p.m.
Admirable Church, Inc.1910 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 1121010 a.m. a 12 p.m.
Ammi Evangelical Baptist Church1799 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 1121012:30 a 2 p.m.
  • Domingo 1 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Salt & Sea Mission Church Inc.2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 1122310:30 a.m. a 12:30 p.m.
Movement of Pentecostal Christian Church90-92 Summit Street, Brooklyn, NY 1123112 a 2 p.m.
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 112303 a 9 p.m.
Con esta ayuda, los residentes de Nueva York podrán aliviar la carga económica que presentan cada mes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Con esta ayuda, los residentes de Nueva York podrán aliviar la carga económica que presentan cada mes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no encuentres alguna despensa cercana a tu ubicación, puedes ingresar a la plataforma del . Solo tienes que buscar el banco de alimentos según donde resides y así encontrar el punto de distribución más favorable.

Se trata de una excelente oportunidad para que comiences a ahorrar dinero o que estos ingresos sean distribuidos en otros gastos importantes. Recuerda acudir antes de la fecha indicada para que evites largas colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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