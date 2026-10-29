En caso residas en algún condado de Nueva York, tienes una gran oportunidad para que comiences a ahorrar dinero. Sucede que, del 30 de octubre al 1 de noviembre, las familias podrán visitar distintas despensas para que reciban alimentos gratis. Si te interesa conocer los horarios y los puntos de distribución en estas fechas, sigue leyendo este artículo informativo para que lo sepas.
Muchas familias que residen en el estado de Nueva York tienen serias complicaciones para lograr que sus ingresos solventen todos los gastos que presentan cada mes. Es así que los adultos deciden laborar horas extras o contar con un ingreso extra.
Ante esta dura realidad que les toca afrontar a los habitantes, los bancos de alimentos de Nueva York han decidido distribuir distintos productos nutritivos de manera gratuita. De esa manera, alivian —en cierta parte— el gasto que representa la alimentación.
Es posible que cada despensa entregue una caja con varios kilos de alimentos, entre los cuales destacan proteínas, frutas, verduras, legumbres, lácteos, enlatados, entre otras opciones.
Horarios y puntos de entrega disponibles en Nueva York del 30 de octubre al 1 de noviembre
- Viernes 30 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
|602 East 9th Street, NY 10009
|12:30 a 1:30 p.m.
|UJC Of the East Side
|15-17 Willett Street, NY 10002
|9 a.m. a 2 p.m.
|Department of Probation NeON Kitchen Brooklyn
|345 Adams Street, NY 11201
|9 a.m. a 12 p.m.
|Family Health Centers at NYU Langone
|545 60th Street, Brooklyn, NY 11220
|9 a 11 a.m.
|Bethpage Food Pantry
|386 N. Wantagh Ave. Bethpage, NY
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hampton Bays Food Pantry
|286 West Montauk Highway, Hampton Bays, NY
|9 a.m. a 3 p.m
- Sábado 31 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Peter’s Food Pantry
|346 West 20th Street, NY 10011
|10:30 a 11:30 a.m.
|Father’s Heart Ministries
|543-545 East 11th Street, NY 10009
|8:30 a 11 a.m.
|Teen Challenge
|415 Vanderbuilt Avenue, Brooklyn, NY 11238
|10 a.m. a 12 p.m.
|Admirable Church, Inc.
|1910 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210
|10 a.m. a 12 p.m.
|Ammi Evangelical Baptist Church
|1799 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210
|12:30 a 2 p.m.
- Domingo 1 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Salt & Sea Mission Church Inc.
|2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Movement of Pentecostal Christian Church
|90-92 Summit Street, Brooklyn, NY 11231
|12 a 2 p.m.
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230
|3 a 9 p.m.
En caso no encuentres alguna despensa cercana a tu ubicación, puedes ingresar a la plataforma del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés). Solo tienes que buscar el banco de alimentos según donde resides y así encontrar el punto de distribución más favorable.
Se trata de una excelente oportunidad para que comiences a ahorrar dinero o que estos ingresos sean distribuidos en otros gastos importantes. Recuerda acudir antes de la fecha indicada para que evites largas colas.