Diversas organizaciones continúan con la entrega de alimentos gratis para quienes lo necesiten (Foto: Food Bank For NYC)
Diversas organizaciones continúan con la entrega de alimentos gratis para quienes lo necesiten (Foto: Food Bank For NYC)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Entre el 24 y el 27 de agosto, familias y residentes de los cinco boroughs de Nueva York podrán acudir a distintos puntos de distribución de alimentos gratis, incluidos comedores comunitarios, despensas y programas de entrega de productos frescos. La información resulta especialmente útil para quienes viven en zonas como el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island y necesitan planificar su visita con anticipación, ya que los horarios pueden variar según el centro, el día de atención y la modalidad del servicio. Antes de salir de casa, se recomienda revisar la dirección exacta, confirmar la franja de atención y llevar una identificación o los documentos que solicite cada organización, pues algunos programas pueden tener requisitos propios o atender hasta agotar existencias.

Los lugares que se mencionarán a continuación pertenecen a la red de Food Bank For NYC y son solo algunos de los puntos disponibles para recibir alimentos sin costo en la ciudad. La organización trabaja con cerca de 800 despensas, cocinas solidarias y programas móviles en los cinco boroughs, con opciones de víveres, comidas preparadas y orientación para acceder a beneficios como SNAP.

Para los neoyorquinos que no encuentren un centro cercano en este listado, o que necesiten alternativas en su propio vecindario, la recomendación es ingresar al sitio web oficial de Food Bank For NYC. Su buscador permite ubicar despensas y comedores por dirección, borough o código postal, una herramienta útil para residentes de áreas como East Harlem, Mott Haven, Jamaica, Flushing, Sunset Park o Stapleton.

Los horarios y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso, especialmente en distribuciones semanales o eventos móviles, por lo que conviene verificar los datos el mismo día de la visita. Además de la red de Food Bank For NYC, la ciudad de Nueva York cuenta con recursos municipales para encontrar despensas de alimentos por borough, lo que amplía las opciones para hogares que requieren apoyo alimentario inmediato.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Lunes 31 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am6:30 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am3:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870Pantry DistributionWeekly7:00 am3:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030Pantry DistributionWeekly9:30 am1:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry2269 Crotona Ave 10457347-270-1436Pantry DistributionWeekly1:00 pm5:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am

Martes 1 de septiembre

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly9:30 am11:00 am
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Macedonia AME Church106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433718-739-5870LunchWeekly7:00 am12:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Miércoles 2 de septiembre

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030DinnerWeekly4:30 pm5:30 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Agatha House Foundation4471 Mundy Lane 10466917-757-8326Pantry DistributionWeekly11:00 am1:00 pm

Jueves 3 de septiembre

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly12:00 pm1:30 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailableDinnerWeekly3:00 pm7:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY18 Herkimer Place 11216646-863-4227Pantry DistributionWeekly10:00 am4:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:30 pm1:30 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071Pantry DistributionWeekly1:30 pm4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005Pantry DistributionWeekly9:00 am7:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Vision Urbana, Inc.66 Essex St. 10002646-945-7868Pantry DistributionWeekly8:00 am3:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229Pantry DistributionWeekly9:30 am1:00 pm
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100Pantry DistributionWeekly10:00 am3:00 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754Pantry DistributionWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892Pantry DistributionWeekly8:30 am11:30 am
Immaculate Conception Church754 East Gun Hill Road 10467718-653-2200LunchWeekly11:00 am12:00 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 10 años de experiencia. Demuestro mi talento para el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio donde me especializo en posicionamiento SEO, las mejores series y películas del momento y contenido enfocado para las comunidades hispanas en EE.UU. Entérate de tus historias favoritas o temas utilitarios revisando mi producción.

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