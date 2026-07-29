En Nueva York, miles de hogares recurren cada semana a la distribución gratuita de víveres para completar la despensa, enfrentar el alto costo de vida y llegar a fin de mes en una de las urbes más caras de Estados Unidos. Entre el jueves 31 de julio y el domingo 2 de agosto estarán habilitados distintos centros de apoyo en los cinco condados —Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island— donde residentes podrán acceder a productos básicos sin costo, sin importar su situación migratoria, siempre que respeten las indicaciones de cada espacio. En esta nota se detallan algunos de los lugares confirmados para esos días, con énfasis en los barrios con fuerte presencia hispana y en quienes viven, trabajan o estudian en la ciudad y requieren asistencia alimentaria.
Los puntos de ayuda que se describen más adelante forman parte de la red de Food Bank For New York City (Food Bank For NYC), considerada la principal organización de lucha contra el hambre en la ciudad. Esta entidad opera junto a cerca de 800 despensas, comedores comunitarios y programas móviles distribuidos en los cinco boroughs, lo que permite atender a personas de diferentes vecindarios. Los sitios incluidos en este artículo representan solo una muestra del conjunto total, seleccionada para orientar de manera rápida a lectores que se mueven por zonas con alta población latina.
Quienes deseen consultar el listado completo de lugares donde se reparten víveres sin pagar en la ciudad pueden ingresar al buscador oficial de Food Bank For NYC en su página web. En esa herramienta es posible colocar la dirección exacta o el código postal para identificar la despensa o el comedor más cercano, así como los días de atención y los horarios vigentes. De esta forma, cada familia puede organizar sus desplazamientos según el área donde reside o el sector donde desarrolla sus actividades diarias.
Durante las jornadas de entrega se aconseja llegar con algunos minutos de anticipación, llevar bolsas resistentes o un carrito y, cuando sea posible, revisar en internet si el sitio elegido requiere cita, registro previo o algún tipo de comprobante. En muchos casos, los insumos se distribuyen hasta agotar existencias, por lo que acudir temprano aumenta las posibilidades de recibir una caja o bolsa completa con frutas, verduras, alimentos enlatados y otros productos no perecibles. Esta planificación resulta clave sobre todo en sectores del Bronx, Queens o Brooklyn donde la demanda suele ser muy alta.
Para quienes residen en Nueva York o se desplazan a diario desde otros puntos del área metropolitana, aprovechar estos programas puede aliviar de manera significativa el presupuesto mensual destinado a la comida. Además de reducir gastos, las despensas y comedores asociados a Food Bank For NYC acostumbran a ofrecer artículos acordes con los hábitos de numerosas familias latinas, como arroz, frijoles y otros ingredientes habituales en la cocina hispana. En los apartados siguientes se presentan algunos de los puntos disponibles del 31 de julio al 2 de agosto, junto con sus horarios y recomendaciones para llegar en transporte público.
Viernes 31 de julio
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|The Salvation Army Stapleton
|15 Broad Street 10304
|718-448-8480
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|United Methodist Center in Far Rockaway
|1032 Beach 19th Street 11691
|718-327-5071
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|2:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|The Salvation Army Jamaica Citadel
|90-23 161st Street 11432
|718-297-4860
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Project Hope Charities
|170-20 140th Avenue 11434
|718-529-0005
|Service
|Weekly
|9:00 am
|5:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|2:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|Iris House Westside Soup Kitchen
|2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030
|646-548-0100
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|1:30 pm
|Mobile Choice Pantry - NYCP
|1285 Oak Point Avenue 10474
|917-720-9700
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|4:00 pm
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|4:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|12:30 pm
|3:00 pm
Sábado 01 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)
|200 4th Avenue 11217
|718-237-2962
|Pantry Distribution
|Weekly
|11:30 am
|1:00 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|10:00 am
|11:00 am
|Rap4Bronx Mobile Pantry
|1967 Turnbull Avenue 10473
|929-206-8335
|Pantry Distribution
|Weekly
|8:00 am
|1:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Manna of Life Ministries, Inc.
|1101 Boston Rd. 10459
|347-577-5788
|Pantry Distribution
|Weekly
|9:00 am
|12:00 pm
|Creston Avenue Baptist Church
|114 East 188th Street 10468
|718-367-1754
|Lunch
|Weekly
|12:00 pm
|2:00 pm
|Part of the Solution (POTS)
|2759 Webster Avenue 10458
|718-220-4892
|Lunch
|Weekly
|9:00 am
|1:00 pm
Domingo 02 de agosto
|Centro / Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Apertura
|Cierre
|Masbia of Flatbush
|1372 Coney Island Ave 11230
|Not Available
|Pantry Distribution
|Weekly
|3:00 pm
|9:00 pm
|Esther Grunblat Center of Central Queens
|108-13 67th Road 11375
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:30 pm
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY 11362
|718-268-5011 ext 433
|Pantry Distribution
|Weekly
|10:00 am
|1:00 pm
|Crossroads Community Services Inc.
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am
|8:30 am
|National Council of Jewish Women
|241 West 72nd Street 10023
|212-687-5030
|Lunch
|Weekly
|11:30 am
|12:30 pm
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