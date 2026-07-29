Los ciudadanos más necesitados de Nueva York pueden acercarse a los mencionados lugares para recoger ciertos alimentos que les ayuden a completar su canasta básica (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando gemini)
Los ciudadanos más necesitados de Nueva York pueden acercarse a los mencionados lugares para recoger ciertos alimentos que les ayuden a completar su canasta básica (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

En , miles de hogares recurren cada semana a la distribución gratuita de víveres para completar la despensa, enfrentar el alto costo de vida y llegar a fin de mes en una de las urbes más caras de Estados Unidos. Entre el jueves 31 de julio y el domingo 2 de agosto estarán habilitados distintos centros de apoyo en los cinco condados —Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island— donde residentes podrán acceder a productos básicos sin costo, sin importar su situación migratoria, siempre que respeten las indicaciones de cada espacio. En esta nota se detallan algunos de los lugares confirmados para esos días, con énfasis en los barrios con fuerte presencia hispana y en quienes viven, trabajan o estudian en la ciudad y requieren asistencia alimentaria.

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Los puntos de ayuda que se describen más adelante forman parte de la red de Food Bank For New York City (Food Bank For NYC), considerada la principal organización de lucha contra el hambre en la ciudad. Esta entidad opera junto a cerca de 800 despensas, comedores comunitarios y programas móviles distribuidos en los cinco boroughs, lo que permite atender a personas de diferentes vecindarios. Los sitios incluidos en este artículo representan solo una muestra del conjunto total, seleccionada para orientar de manera rápida a lectores que se mueven por zonas con alta población latina.

Quienes deseen consultar el listado completo de lugares donde se reparten víveres sin pagar en la ciudad pueden ingresar . En esa herramienta es posible colocar la dirección exacta o el código postal para identificar la despensa o el comedor más cercano, así como los días de atención y los horarios vigentes. De esta forma, cada familia puede organizar sus desplazamientos según el área donde reside o el sector donde desarrolla sus actividades diarias.

Durante las jornadas de entrega se aconseja llegar con algunos minutos de anticipación, llevar bolsas resistentes o un carrito y, cuando sea posible, revisar en internet si el sitio elegido requiere cita, registro previo o algún tipo de comprobante. En muchos casos, los insumos se distribuyen hasta agotar existencias, por lo que acudir temprano aumenta las posibilidades de recibir una caja o bolsa completa con frutas, verduras, alimentos enlatados y otros productos no perecibles. Esta planificación resulta clave sobre todo en sectores del Bronx, Queens o Brooklyn donde la demanda suele ser muy alta.

Para quienes residen en Nueva York o se desplazan a diario desde otros puntos del área metropolitana, aprovechar estos programas puede aliviar de manera significativa el presupuesto mensual destinado a la comida. Además de reducir gastos, las despensas y comedores asociados a Food Bank For NYC acostumbran a ofrecer artículos acordes con los hábitos de numerosas familias latinas, como arroz, frijoles y otros ingredientes habituales en la cocina hispana. En los apartados siguientes se presentan algunos de los puntos disponibles del 31 de julio al 2 de agosto, junto con sus horarios y recomendaciones para llegar en transporte público.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)
Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

Viernes 31 de julio

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
The Salvation Army Stapleton15 Broad Street 10304718-448-8480Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
United Methodist Center in Far Rockaway1032 Beach 19th Street 11691718-327-5071LunchWeekly12:00 pm1:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly9:00 am2:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860LunchWeekly9:00 am4:00 pm
The Salvation Army Jamaica Citadel90-23 161st Street 11432718-297-4860Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Project Hope Charities170-20 140th Avenue 11434718-529-0005ServiceWeekly9:00 am5:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly8:00 am2:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
Iris House Westside Soup Kitchen2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030646-548-0100LunchWeekly12:00 pm1:30 pm
Mobile Choice Pantry - NYCP1285 Oak Point Avenue 10474917-720-9700Pantry DistributionWeekly9:00 am4:00 pm
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am4:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly12:30 pm3:00 pm

Sábado 01 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962LunchWeekly11:30 am1:00 pm
Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS)200 4th Avenue 11217718-237-2962Pantry DistributionWeekly11:30 am1:00 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly10:00 am11:00 am
Rap4Bronx Mobile Pantry1967 Turnbull Avenue 10473929-206-8335Pantry DistributionWeekly8:00 am1:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788LunchWeekly9:00 am12:00 pm
Manna of Life Ministries, Inc.1101 Boston Rd. 10459347-577-5788Pantry DistributionWeekly9:00 am12:00 pm
Creston Avenue Baptist Church114 East 188th Street 10468718-367-1754LunchWeekly12:00 pm2:00 pm
Part of the Solution (POTS)2759 Webster Avenue 10458718-220-4892LunchWeekly9:00 am1:00 pm

Domingo 02 de agosto

Centro / LugarDirecciónTeléfonoTipo de comidaFrecuenciaAperturaCierre
Masbia of Flatbush1372 Coney Island Ave 11230Not AvailablePantry DistributionWeekly3:00 pm9:00 pm
Esther Grunblat Center of Central Queens108-13 67th Road 11375718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:30 pm
Sam Field58-25 Little Neck PKWY 11362718-268-5011 ext 433Pantry DistributionWeekly10:00 am1:00 pm
Crossroads Community Services Inc.108 East 51st Street 10022212-378-0229BreakfastWeekly7:30 am8:30 am
National Council of Jewish Women241 West 72nd Street 10023212-687-5030LunchWeekly11:30 am12:30 pm
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Organizaciones en Nueva York seguirán con su red de apoyo de alimentos gratis para quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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