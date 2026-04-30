Con la llegada de mayo, se activan importantes iniciativas de apoyo para las familias más necesitadas que residen en la ciudad de San Diego, California. Durante los próximos días, distintas organizaciones entregarán alimentos gratis y así aliviar la carga económica. De residir en esta área o conoces a una persona que podría beneficiarse de este iniciativa, te presento esta nota para que sepas los horarios y las ubicaciones exactas para recibir estos recursos nutritivos. Presta atención a los siguientes párrafos.
En tiempos recientes, California es uno de los estados que presenta un alto costo de vista. Esto representa un desafío para sus residentes, ya que día a día deben ajustar su presupuesto económico para “sobrevivir” cada mes.
Ante esta realidad, estas organizaciones pretenden reducir los gastos de sus ciudadanos otorgando estos productos nutritivos que suelen durar por varios días y sin la necesidad de gastar un dólar; eso sí, es necesario acudir en las fechas y horarios señalados.
Para este nuevo inicio de mes, distintas organizaciones sin fines de lucros y bancos de alimentos se unen para esta causa, tales como Feeding San Diego, San Diego Food Bank, entre otros.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Diego
VIERNES 1 DE MAYO
|Banco de alimentos
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Feeding San Diego
|Backcounty Communities Thriving
|10:30 - 3:30 p.m.
|2007 Main St. Ste B Julian, CA 92036.
|Feeding San Diego
|Abundant Grace Christian Center
|11:30 a.m. - 12:30 p.m.
|5858 El Cajon BoulevardSan Diego, CA 92115.
|Feeding San Diego
|Bridge of Hope
|11:30 a.m. - 13:00 p.m.
|3406 Fairmount Avenue, San Diego, CA 92105.
|Feeding San Diego
|Brother Benno Foundation
|6:30 a.m. - 10:00 a.m.
|3260 Production AvenueOceanside, CA 92058
|Feeding San Diego
|City Heights Assembly of God
|1:00 p.m. - 3:00 p.m.
|3737 Wightman StreetSan Diego, CA 92105
|Feeding San Diego
|Community Christian Service Agency
|9:30 a.m. - 4:00 p.m.
|4167 Rappahannock AveSan Diego, CA 92117
|Feeding San Diego
|Fallbrook Mobile Pantry
|10:00 a.m. - 11:00 a.m.
|35090 Horse Creek Ranch Road, Fallbrook, CA 92028
|Feeding San Diego
|Feeding San Diego Marketplace
|9:00 a.m. - 1:00 p.m.
|9477 Waples St Ste 100, San Diego, CA 92121
|Feeding San Diego
|Grace Presbyterian
|8:00 a.m. - 9:00 a.m.
|1450 East Vista Way Vista, CA 92084
|San Diego Food Bank
|Ascension Evangelical Lutheran Church
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
|San Diego Food Bank
|Community Christian Service Agency
|9:30 a.m. - 3:30 p.m.
|4167 Rappahannock Avenue, San Diego, CA 92117
|San Diego Food Bank
|Good News Baptist Church
|9:00 a.m. - 11:00 a.m.
|4106 Swift Avenue, San Diego, CA 92104
|San Diego Food Bank
|St Vincent De Paul / Father Joe’s Villages
|12:00 p.m. - 2:00 p.m.
|3350 E Street, San Diego, CA 92102
SÁBADO 2 DE MAYO
|Banco de alimentos
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Feeding San Diego
|Backcounty Communities Thriving
|10:30 - 3:30 p.m.
|2007 Main St. Ste B Julian, CA 92036.
|Feeding San Diego
|Brother Benno Foundation
|9:00 a.m. - 11:30 a.m.
|3260 Production Avenue, Oceanside, CA 92058
|Feeding San Diego
|Church of the Nazarene
|9:00 a.m. - 11:00 a.m.
|4101 University Avenue, San Diego, CA 92105.
|Feeding San Diego
|Feeding San Diego Marketplace
|9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|9477 Waples St Ste 100 San Diego, CA 92121
|San Diego Food Bank
|Ascension Evangelical Lutheran Church
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|5106 Zion AvenueSan Diego, CA 92120
|San Diego Food Bank
|Food Pantry at Chollas View Church
|10:00 a.m. - 12:00 p.m
|904 47th street San Diego, CA 92102
|San Diego Food Bank
|Mid-City Church of the Nazarene
|9:00 a.m. - 11:00 a.m.
|4101 University Avenue, San Diego, CA
DOMINGO 3 DE MAYO
|Banco de alimentos
|Organización
|Horario
|Ubicación
|-
|-
|-
|-
Debes tener en cuenta que ciertas organizaciones pueden variar sus horarios dependiendo de las fechas festivas o condiciones climáticas que se registren en la ciudad. Para que revises por tu cuenta, ingresa a los sitios web de Feeding San Diego y San Diego Food Bank.
