Descubre en qué horarios y dónde se entregarán estos alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)
Marcelo López Chavez
Con la llegada de mayo, se activan importantes iniciativas de apoyo para las familias más necesitadas que residen en la ciudad de San Diego, . Durante los próximos días, distintas organizaciones entregarán y así aliviar la carga económica. De residir en esta área o conoces a una persona que podría beneficiarse de este iniciativa, te presento esta nota para que sepas los horarios y las ubicaciones exactas para recibir estos recursos nutritivos. Presta atención a los siguientes párrafos.

En tiempos recientes, California es uno de los estados que presenta un alto costo de vista. Esto representa un desafío para sus residentes, ya que día a día deben ajustar su presupuesto económico para “sobrevivir” cada mes.

Ante esta realidad, estas organizaciones pretenden reducir los gastos de sus ciudadanos otorgando estos productos nutritivos que suelen durar por varios días y sin la necesidad de gastar un dólar; eso sí, es necesario acudir en las fechas y horarios señalados.

Para este nuevo inicio de mes, distintas organizaciones sin fines de lucros y bancos de alimentos se unen para esta causa, tales como Feeding San Diego, San Diego Food Bank, entre otros.

Estos alimentos gratuitos representan una buena oportunidad para las familias más necesitadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Diego

VIERNES 1 DE MAYO

Banco de alimentosOrganizaciónHorarioUbicación
Feeding San DiegoBackcounty Communities Thriving10:30 - 3:30 p.m.2007 Main St. Ste B Julian, CA 92036.
Feeding San DiegoAbundant Grace Christian Center11:30 a.m. - 12:30 p.m.5858 El Cajon BoulevardSan Diego, CA 92115.
Feeding San DiegoBridge of Hope11:30 a.m. - 13:00 p.m.3406 Fairmount Avenue, San Diego, CA 92105.
Feeding San DiegoBrother Benno Foundation6:30 a.m. - 10:00 a.m.3260 Production AvenueOceanside, CA 92058
Feeding San DiegoCity Heights Assembly of God1:00 p.m. - 3:00 p.m. 3737 Wightman StreetSan Diego, CA 92105
Feeding San DiegoCommunity Christian Service Agency9:30 a.m. - 4:00 p.m.4167 Rappahannock AveSan Diego, CA 92117
Feeding San DiegoFallbrook Mobile Pantry10:00 a.m. - 11:00 a.m.35090 Horse Creek Ranch Road, Fallbrook, CA 92028
Feeding San DiegoFeeding San Diego Marketplace9:00 a.m. - 1:00 p.m.9477 Waples St Ste 100, San Diego, CA 92121
Feeding San DiegoGrace Presbyterian8:00 a.m. - 9:00 a.m.1450 East Vista Way Vista, CA 92084
San Diego Food Bank Ascension Evangelical Lutheran Church8:30 a.m. - 10:30 a.m.5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
San Diego Food Bank Community Christian Service Agency9:30 a.m. - 3:30 p.m.4167 Rappahannock Avenue, San Diego, CA 92117
San Diego Food Bank Good News Baptist Church9:00 a.m. - 11:00 a.m.4106 Swift Avenue, San Diego, CA 92104
San Diego Food Bank St Vincent De Paul / Father Joe’s Villages12:00 p.m. - 2:00 p.m.3350 E Street, San Diego, CA 92102
Presta atención a los cuadros para que visualices en qué horarios entregan alimentos gratis en San Diego. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
SÁBADO 2 DE MAYO

Banco de alimentosOrganizaciónHorarioUbicación
Feeding San DiegoBackcounty Communities Thriving10:30 - 3:30 p.m.2007 Main St. Ste B Julian, CA 92036.
Feeding San DiegoBrother Benno Foundation9:00 a.m. - 11:30 a.m.3260 Production Avenue, Oceanside, CA 92058
Feeding San DiegoChurch of the Nazarene9:00 a.m. - 11:00 a.m.4101 University Avenue, San Diego, CA 92105.
Feeding San DiegoFeeding San Diego Marketplace9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 5:00 p.m. a 7:00 p.m.9477 Waples St Ste 100 San Diego, CA 92121
San Diego Food Bank Ascension Evangelical Lutheran Church8:30 a.m. - 10:30 a.m.5106 Zion AvenueSan Diego, CA 92120
San Diego Food Bank Food Pantry at Chollas View Church10:00 a.m. - 12:00 p.m904 47th street San Diego, CA 92102
San Diego Food Bank Mid-City Church of the Nazarene9:00 a.m. - 11:00 a.m.4101 University Avenue, San Diego, CA

DOMINGO 3 DE MAYO

Banco de alimentosOrganizaciónHorarioUbicación
----

Debes tener en cuenta que ciertas organizaciones pueden variar sus horarios dependiendo de las fechas festivas o condiciones climáticas que se registren en la ciudad. Para que revises por tu cuenta, ingresa a los sitios web de y .

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

