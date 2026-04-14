En San Diego y todo el condado y en el estado de California, muchas familias hispanas están sintiendo el golpe del alto costo de la comida, la renta y los servicios básicos y hasta la crianza de los niños, sobre todo después de las fiestas y al inicio de la primavera, cuando los gastos se acumulan y el refrigerador empieza a verse más vacío de lo normal. En barrios como City Heights, Chula Vista, National City o Escondido, no es raro escuchar que “la quincena no alcanza”, incluso cuando en en el hogar hay dos trabajos. Por eso, en estos días de abril cobran especial importancia los bancos de alimentos, las iglesias y las organizaciones comunitarias que están ofreciendo despensas gratis, frutas y verduras frescas y demás. Durante la semana del 14 al 19 de abril, varias de estas distribuciones de Feeding San Diego tienen horario confirmado y reglas claras de participación, lo que permite a las familias planear mejor sus visitas y evitar filas innecesarias.

A diferencia de otros programas de ayuda que requieren trámites largos o un estatus migratorio específico, muchos de estos puntos de entrega en San Diego solo piden llegar a tiempo, hacer la fila con respeto y, en algunos casos, presentar una identificación básica o un comprobante de domicilio. Es una red de apoyo que se ha ido consolidando con los años gracias a iglesias católicas y cristianas, organizaciones lideradas por latinos y clínicas comunitarias que conocen de cerca la realidad de quienes viven en apartamentos pequeños, cuartos rentados o parques de casas móviles. Para los padres que salen temprano hacia los campos, la construcción, la limpieza de casas o los restaurantes, saber que pueden recoger una caja de alimentos después del trabajo marca la diferencia entre una cena improvisada y una comida completa en la mesa.

En esta guía encontrarás un listado detallado, día por día, de los lugares donde se repartirán alimentos gratis entre el martes 14 y el domingo 19 de abril, con la dirección exacta, el horario confirmado y el tipo de distribución, ya sea en modalidad “walk‑up” (a pie) o “drive‑through” (desde el auto). La intención es que cualquier persona de la comunidad —ya viva en San Ysidro, Logan Heights, El Cajon, Spring Valley, Vista o Ramona— pueda ubicar el punto más cercano y saber con claridad a qué hora presentarse y qué puede esperar al llegar. También se incluyen notas sobre quiénes califican en cada lugar: por ejemplo, si se trata de un programa para estudiantes universitarios, para veteranos o abierto a todo el público sin importar ingresos ni estatus migratorio.

Ciudadanos en California se podrán beneficiar con la entrega gratuita de alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO ENTRE EL 14 Y 19 DE ABRIL

Martes 14 de abril

Lugar Ciudad Horario Tipo Mission Village Christian San Diego 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Drive‑through / walk‑up Our Church La Mesa 9:00 a. m. – 10:00 a. m. Walk‑up / drive‑through Stepping Higher San Diego 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Walk‑up Trinity Lutheran Church San Diego 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Walk‑up Us4Warriors Chula Vista 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Walk‑up Serving Good Alpine Desde 5:45 p. m. (abre 6:00 p. m.) Walk‑up Ramona Food and Clothes Closet Ramona 9:30 a. m. – 5:00 p. m. Walk‑up Salvation Army Escondido Escondido 11:00 a. m. – 12:00 p. m. Walk‑up San Diego Christian Center (The Center) Escondido 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Walk‑up Salvation Army El Cajon El Cajon 1:00 p. m. – 4:00 p. m. Walk‑up The Community Food Connection Poway 3:00 p. m. – 6:00 p. m. Drive‑through MiraCosta Foundation (si justo cae 3.er martes) Oceanside 8:00 a. m. – 7:00 p. m. Con cita

Miércoles 15 de abril

Lugar Ciudad Horario Tipo Mission Village Christian San Diego 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Drive‑through / walk‑up Pacific Beach United Methodist Church San Diego 4:00 p. m. – 5:00 p. m. Walk‑up Paradise Hills Elementary Pantry San Diego 11:30 a. m. – 12:30 p. m. Walk‑up Sherman Heights Community Center San Diego 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Walk‑up South Bay Food Pantry Chula Vista 11:00 a. m. – 12:30 p. m. Walk‑up St. Rose of Lima Chula Vista 10:00 a. m. – 11:00 a. m. Walk‑up Templo Evangélico Maranatha Chula Vista 10:30 a. m. – 11:30 a. m. Walk‑up (con cita) Salvation Army Chula Vista Chula Vista 9:00 a. m. – 10:30 a. m. Walk‑up Neighborhood Healthcare Escondido 10:00 a. m. hasta agotar Drive‑through / walk‑up Ruth Anointed World Ministries Escondido 7:00 a. m. – 9:00 a. m. Walk‑up Salvation Army Escondido Escondido 10:30 a. m. – 11:30 a. m. Walk‑up San Diego Christian Center (The Center) Escondido 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Walk‑up San Marcos Elementary School Pantry San Marcos 12:00 p. m. – 1:30 p. m. Walk‑up San Marcos Mobile Pantry San Marcos 11:00 a. m. – 12:30 p. m. Walk‑up The Community Food Connection Poway 3:00 p. m. – 6:00 p. m. Drive‑through Shepherd’s Pantry El Cajon — (solo sábado, no aplica) —

Jueves 16 de abril

Lugar Ciudad Horario Tipo Mission Village Christian San Diego 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Drive‑through / walk‑up New Hope SDA San Diego 8:00 a. m. – 11:00 a. m. Walk‑up North Park Apostolic Church Lemon Grove 12:00 p. m. – 2:00 p. m. Drive‑through Our Church La Mesa 9:00 a. m. – 10:00 a. m. Walk‑up / drive‑through Stepping Higher San Diego 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Walk‑up Trinity Lutheran Church San Diego 9:00 a. m. – 2:00 p. m. Walk‑up San Diego South Bay SDA Church Chula Vista 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Drive‑through / walk‑up San Diego Fil‑Am SDA Church Chula Vista 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Walk‑up Salvation Army El Cajon El Cajon 2:30 p. m. – 4:00 p. m. Walk‑up Pine Valley Mobile Pantry Pine Valley 8:30 a. m. – 9:30 a. m. Walk‑up

Viernes 17 de abril

Lugar Ciudad Horario Tipo South Bay Food Pantry Chula Vista 11:00 a. m. – 12:30 p. m. Walk‑up Salvation Army Chula Vista Chula Vista 9:00 a. m. – 10:30 a. m. Walk‑up Neighborhood Healthcare (extra fecha si coincide) Escondido 1:00 p. m. – 5:00 p. m. Drive‑through / walk‑up Salvation Army Escondido Escondido 11:00 a. m. – 12:00 p. m. Walk‑up San Diego Christian Center (The Center) Escondido 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Walk‑up MiraCosta Foundation (3er viernes) Oceanside 8:00 a. m. – 3:00 p. m. Con cita Oceanside Sanctuary (1.º o 3er viernes) Oceanside 4:30 p. m. – 5:30 p. m. Walk‑up Salvation Army Oceanside Oceanside 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Walk‑up The Community Food Connection Poway 3:00 p. m. – 6:00 p. m. Drive‑through

Sábado 18 de abril

Lugar Ciudad Horario Tipo South Bay Food Pantry Chula Vista 11:00 a. m. – 12:30 p. m. Walk‑up Ramona Food and Clothes Closet Ramona 9:30 a. m. – 5:00 p. m. Walk‑up Shepherd’s Pantry El Cajon 8:00 a. m. – 10:00 a. m. Walk‑up / drive‑through Mt. Manna (si coincide 4.º sáb) Julian 8:00 a. m. – 10:30 a. m. Drive‑through / walk‑up Ocean View Church (si coincide 3er sáb) San Diego 8:00 a. m. Drive‑through / walk‑up Neighborhood Healthcare (3er sáb) Escondido 10:00 a. m. – hasta agotar Drive‑through / walk‑up

Esta iniciativa pretende aliviar los gastos económicos en decenas de familias que residen en comunidades de San Diego. (Crédito: Freepik)

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