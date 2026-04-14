En San Diego y todo el condado y en el estado de California, muchas familias hispanas están sintiendo el golpe del alto costo de la comida, la renta y los servicios básicos y hasta la crianza de los niños, sobre todo después de las fiestas y al inicio de la primavera, cuando los gastos se acumulan y el refrigerador empieza a verse más vacío de lo normal. En barrios como City Heights, Chula Vista, National City o Escondido, no es raro escuchar que “la quincena no alcanza”, incluso cuando en en el hogar hay dos trabajos. Por eso, en estos días de abril cobran especial importancia los bancos de alimentos, las iglesias y las organizaciones comunitarias que están ofreciendo despensas gratis, frutas y verduras frescas y demás. Durante la semana del 14 al 19 de abril, varias de estas distribuciones de Feeding San Diego tienen horario confirmado y reglas claras de participación, lo que permite a las familias planear mejor sus visitas y evitar filas innecesarias.
A diferencia de otros programas de ayuda que requieren trámites largos o un estatus migratorio específico, muchos de estos puntos de entrega en San Diego solo piden llegar a tiempo, hacer la fila con respeto y, en algunos casos, presentar una identificación básica o un comprobante de domicilio. Es una red de apoyo que se ha ido consolidando con los años gracias a iglesias católicas y cristianas, organizaciones lideradas por latinos y clínicas comunitarias que conocen de cerca la realidad de quienes viven en apartamentos pequeños, cuartos rentados o parques de casas móviles. Para los padres que salen temprano hacia los campos, la construcción, la limpieza de casas o los restaurantes, saber que pueden recoger una caja de alimentos después del trabajo marca la diferencia entre una cena improvisada y una comida completa en la mesa.
En esta guía encontrarás un listado detallado, día por día, de los lugares donde se repartirán alimentos gratis entre el martes 14 y el domingo 19 de abril, con la dirección exacta, el horario confirmado y el tipo de distribución, ya sea en modalidad “walk‑up” (a pie) o “drive‑through” (desde el auto). La intención es que cualquier persona de la comunidad —ya viva en San Ysidro, Logan Heights, El Cajon, Spring Valley, Vista o Ramona— pueda ubicar el punto más cercano y saber con claridad a qué hora presentarse y qué puede esperar al llegar. También se incluyen notas sobre quiénes califican en cada lugar: por ejemplo, si se trata de un programa para estudiantes universitarios, para veteranos o abierto a todo el público sin importar ingresos ni estatus migratorio.
ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO ENTRE EL 14 Y 19 DE ABRIL
Martes 14 de abril
|Lugar
|Ciudad
|Horario
|Tipo
|Mission Village Christian
|San Diego
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Drive‑through / walk‑up
|Our Church
|La Mesa
|9:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Walk‑up / drive‑through
|Stepping Higher
|San Diego
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Walk‑up
|Trinity Lutheran Church
|San Diego
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Walk‑up
|Us4Warriors
|Chula Vista
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Walk‑up
|Serving Good
|Alpine
|Desde 5:45 p. m. (abre 6:00 p. m.)
|Walk‑up
|Ramona Food and Clothes Closet
|Ramona
|9:30 a. m. – 5:00 p. m.
|Walk‑up
|Salvation Army Escondido
|Escondido
|11:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Walk‑up
|San Diego Christian Center (The Center)
|Escondido
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Walk‑up
|Salvation Army El Cajon
|El Cajon
|1:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Walk‑up
|The Community Food Connection
|Poway
|3:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Drive‑through
|MiraCosta Foundation (si justo cae 3.er martes)
|Oceanside
|8:00 a. m. – 7:00 p. m.
|Con cita
Miércoles 15 de abril
|Lugar
|Ciudad
|Horario
|Tipo
|Mission Village Christian
|San Diego
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Drive‑through / walk‑up
|Pacific Beach United Methodist Church
|San Diego
|4:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Walk‑up
|Paradise Hills Elementary Pantry
|San Diego
|11:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Walk‑up
|Sherman Heights Community Center
|San Diego
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Walk‑up
|South Bay Food Pantry
|Chula Vista
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Walk‑up
|St. Rose of Lima
|Chula Vista
|10:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Walk‑up
|Templo Evangélico Maranatha
|Chula Vista
|10:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Walk‑up (con cita)
|Salvation Army Chula Vista
|Chula Vista
|9:00 a. m. – 10:30 a. m.
|Walk‑up
|Neighborhood Healthcare
|Escondido
|10:00 a. m. hasta agotar
|Drive‑through / walk‑up
|Ruth Anointed World Ministries
|Escondido
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Walk‑up
|Salvation Army Escondido
|Escondido
|10:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Walk‑up
|San Diego Christian Center (The Center)
|Escondido
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Walk‑up
|San Marcos Elementary School Pantry
|San Marcos
|12:00 p. m. – 1:30 p. m.
|Walk‑up
|San Marcos Mobile Pantry
|San Marcos
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Walk‑up
|The Community Food Connection
|Poway
|3:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Drive‑through
|Shepherd’s Pantry
|El Cajon
|— (solo sábado, no aplica)
|—
Jueves 16 de abril
|Lugar
|Ciudad
|Horario
|Tipo
|Mission Village Christian
|San Diego
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Drive‑through / walk‑up
|New Hope SDA
|San Diego
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Walk‑up
|North Park Apostolic Church
|Lemon Grove
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Drive‑through
|Our Church
|La Mesa
|9:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Walk‑up / drive‑through
|Stepping Higher
|San Diego
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Walk‑up
|Trinity Lutheran Church
|San Diego
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Walk‑up
|San Diego South Bay SDA Church
|Chula Vista
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Drive‑through / walk‑up
|San Diego Fil‑Am SDA Church
|Chula Vista
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Walk‑up
|Salvation Army El Cajon
|El Cajon
|2:30 p. m. – 4:00 p. m.
|Walk‑up
|Pine Valley Mobile Pantry
|Pine Valley
|8:30 a. m. – 9:30 a. m.
|Walk‑up
Viernes 17 de abril
|Lugar
|Ciudad
|Horario
|Tipo
|South Bay Food Pantry
|Chula Vista
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Walk‑up
|Salvation Army Chula Vista
|Chula Vista
|9:00 a. m. – 10:30 a. m.
|Walk‑up
|Neighborhood Healthcare (extra fecha si coincide)
|Escondido
|1:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Drive‑through / walk‑up
|Salvation Army Escondido
|Escondido
|11:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Walk‑up
|San Diego Christian Center (The Center)
|Escondido
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Walk‑up
|MiraCosta Foundation (3er viernes)
|Oceanside
|8:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Con cita
|Oceanside Sanctuary (1.º o 3er viernes)
|Oceanside
|4:30 p. m. – 5:30 p. m.
|Walk‑up
|Salvation Army Oceanside
|Oceanside
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Walk‑up
|The Community Food Connection
|Poway
|3:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Drive‑through
Sábado 18 de abril
|Lugar
|Ciudad
|Horario
|Tipo
|South Bay Food Pantry
|Chula Vista
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Walk‑up
|Ramona Food and Clothes Closet
|Ramona
|9:30 a. m. – 5:00 p. m.
|Walk‑up
|Shepherd’s Pantry
|El Cajon
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Walk‑up / drive‑through
|Mt. Manna (si coincide 4.º sáb)
|Julian
|8:00 a. m. – 10:30 a. m.
|Drive‑through / walk‑up
|Ocean View Church (si coincide 3er sáb)
|San Diego
|8:00 a. m.
|Drive‑through / walk‑up
|Neighborhood Healthcare (3er sáb)
|Escondido
|10:00 a. m. – hasta agotar
|Drive‑through / walk‑up
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