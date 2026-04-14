En San Diego, hay una organización que está entregando alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En San Diego, hay una organización que está entregando alimentos gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

En San Diego y todo el condado y en el estado de , muchas familias hispanas están sintiendo el golpe del alto costo de la comida, la renta y los servicios básicos y , sobre todo después de las fiestas y al inicio de la primavera, cuando los gastos se acumulan y el refrigerador empieza a verse más vacío de lo normal. En barrios como City Heights, Chula Vista, National City o Escondido, no es raro escuchar que “la quincena no alcanza”, incluso cuando en en el hogar hay dos trabajos. Por eso, en estos días de abril cobran especial importancia los bancos de alimentos, las iglesias y las organizaciones comunitarias que están ofreciendo despensas gratis, frutas y verduras frescas y demás. Durante la semana del 14 al 19 de abril, varias de estas distribuciones de Feeding San Diego tienen horario confirmado y reglas claras de participación, lo que permite a las familias planear mejor sus visitas y evitar filas innecesarias.

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A diferencia de otros programas de ayuda que requieren trámites largos o un estatus migratorio específico, muchos de estos puntos de entrega en San Diego solo piden llegar a tiempo, hacer la fila con respeto y, en algunos casos, presentar una identificación básica o un comprobante de domicilio. Es una red de apoyo que se ha ido consolidando con los años gracias a iglesias católicas y cristianas, organizaciones lideradas por latinos y clínicas comunitarias que conocen de cerca la realidad de quienes viven en apartamentos pequeños, cuartos rentados o parques de casas móviles. Para los padres que salen temprano hacia los campos, la construcción, la limpieza de casas o los restaurantes, saber que pueden recoger una caja de alimentos después del trabajo marca la diferencia entre una cena improvisada y una comida completa en la mesa.

En esta guía encontrarás un listado detallado, día por día, de los lugares donde se repartirán alimentos gratis entre el martes 14 y el domingo 19 de abril, con la dirección exacta, el horario confirmado y el tipo de distribución, ya sea en modalidad “walk‑up” (a pie) o “drive‑through” (desde el auto). La intención es que cualquier persona de la comunidad —ya viva en San Ysidro, Logan Heights, El Cajon, Spring Valley, Vista o Ramona— pueda ubicar el punto más cercano y saber con claridad a qué hora presentarse y qué puede esperar al llegar. También se incluyen notas sobre quiénes califican en cada lugar: por ejemplo, si se trata de un programa para estudiantes universitarios, para veteranos o abierto a todo el público sin importar ingresos ni estatus migratorio.

Ciudadanos en California se podrán beneficiar con la entrega gratuita de alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Ciudadanos en California se podrán beneficiar con la entrega gratuita de alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO ENTRE EL 14 Y 19 DE ABRIL

Martes 14 de abril

LugarCiudadHorarioTipo
Mission Village ChristianSan Diego10:00 a. m. – 1:00 p. m.Drive‑through / walk‑up
Our ChurchLa Mesa9:00 a. m. – 10:00 a. m.Walk‑up / drive‑through
Stepping HigherSan Diego10:00 a. m. – 1:00 p. m.Walk‑up
Trinity Lutheran ChurchSan Diego9:00 a. m. – 2:00 p. m.Walk‑up
Us4WarriorsChula Vista11:00 a. m. – 1:00 p. m.Walk‑up
Serving GoodAlpineDesde 5:45 p. m. (abre 6:00 p. m.)Walk‑up
Ramona Food and Clothes ClosetRamona9:30 a. m. – 5:00 p. m.Walk‑up
Salvation Army EscondidoEscondido11:00 a. m. – 12:00 p. m.Walk‑up
San Diego Christian Center (The Center)Escondido10:00 a. m. – 2:00 p. m.Walk‑up
Salvation Army El CajonEl Cajon1:00 p. m. – 4:00 p. m.Walk‑up
The Community Food ConnectionPoway3:00 p. m. – 6:00 p. m.Drive‑through
MiraCosta Foundation (si justo cae 3.er martes)Oceanside8:00 a. m. – 7:00 p. m.Con cita

Miércoles 15 de abril

LugarCiudadHorarioTipo
Mission Village ChristianSan Diego10:00 a. m. – 1:00 p. m.Drive‑through / walk‑up
Pacific Beach United Methodist ChurchSan Diego4:00 p. m. – 5:00 p. m.Walk‑up
Paradise Hills Elementary PantrySan Diego11:30 a. m. – 12:30 p. m.Walk‑up
Sherman Heights Community CenterSan Diego9:00 a. m. – 12:00 p. m.Walk‑up
South Bay Food PantryChula Vista11:00 a. m. – 12:30 p. m.Walk‑up
St. Rose of LimaChula Vista10:00 a. m. – 11:00 a. m.Walk‑up
Templo Evangélico MaranathaChula Vista10:30 a. m. – 11:30 a. m.Walk‑up (con cita)
Salvation Army Chula VistaChula Vista9:00 a. m. – 10:30 a. m.Walk‑up
Neighborhood HealthcareEscondido10:00 a. m. hasta agotarDrive‑through / walk‑up
Ruth Anointed World MinistriesEscondido7:00 a. m. – 9:00 a. m.Walk‑up
Salvation Army EscondidoEscondido10:30 a. m. – 11:30 a. m.Walk‑up
San Diego Christian Center (The Center)Escondido10:00 a. m. – 2:00 p. m.Walk‑up
San Marcos Elementary School PantrySan Marcos12:00 p. m. – 1:30 p. m.Walk‑up
San Marcos Mobile PantrySan Marcos11:00 a. m. – 12:30 p. m.Walk‑up
The Community Food ConnectionPoway3:00 p. m. – 6:00 p. m.Drive‑through
Shepherd’s PantryEl Cajon— (solo sábado, no aplica)

Jueves 16 de abril

LugarCiudadHorarioTipo
Mission Village ChristianSan Diego10:00 a. m. – 1:00 p. m.Drive‑through / walk‑up
New Hope SDASan Diego8:00 a. m. – 11:00 a. m.Walk‑up
North Park Apostolic ChurchLemon Grove12:00 p. m. – 2:00 p. m.Drive‑through
Our ChurchLa Mesa9:00 a. m. – 10:00 a. m.Walk‑up / drive‑through
Stepping HigherSan Diego10:00 a. m. – 1:00 p. m.Walk‑up
Trinity Lutheran ChurchSan Diego9:00 a. m. – 2:00 p. m.Walk‑up
San Diego South Bay SDA ChurchChula Vista10:00 a. m. – 12:00 p. m.Drive‑through / walk‑up
San Diego Fil‑Am SDA ChurchChula Vista10:00 a. m. – 12:00 p. m.Walk‑up
Salvation Army El CajonEl Cajon2:30 p. m. – 4:00 p. m.Walk‑up
Pine Valley Mobile PantryPine Valley8:30 a. m. – 9:30 a. m.Walk‑up

Viernes 17 de abril

LugarCiudadHorarioTipo
South Bay Food PantryChula Vista11:00 a. m. – 12:30 p. m.Walk‑up
Salvation Army Chula VistaChula Vista9:00 a. m. – 10:30 a. m.Walk‑up
Neighborhood Healthcare (extra fecha si coincide)Escondido1:00 p. m. – 5:00 p. m.Drive‑through / walk‑up
Salvation Army EscondidoEscondido11:00 a. m. – 12:00 p. m.Walk‑up
San Diego Christian Center (The Center)Escondido10:00 a. m. – 2:00 p. m.Walk‑up
MiraCosta Foundation (3er viernes)Oceanside8:00 a. m. – 3:00 p. m.Con cita
Oceanside Sanctuary (1.º o 3er viernes)Oceanside4:30 p. m. – 5:30 p. m.Walk‑up
Salvation Army OceansideOceanside10:00 a. m. – 12:00 p. m.Walk‑up
The Community Food ConnectionPoway3:00 p. m. – 6:00 p. m.Drive‑through

Sábado 18 de abril

LugarCiudadHorarioTipo
South Bay Food PantryChula Vista11:00 a. m. – 12:30 p. m.Walk‑up
Ramona Food and Clothes ClosetRamona9:30 a. m. – 5:00 p. m.Walk‑up
Shepherd’s PantryEl Cajon8:00 a. m. – 10:00 a. m.Walk‑up / drive‑through
Mt. Manna (si coincide 4.º sáb)Julian8:00 a. m. – 10:30 a. m.Drive‑through / walk‑up
Ocean View Church (si coincide 3er sáb)San Diego8:00 a. m.Drive‑through / walk‑up
Neighborhood Healthcare (3er sáb)Escondido10:00 a. m. – hasta agotarDrive‑through / walk‑up
Esta iniciativa pretende aliviar los gastos económicos en decenas de familias que residen en comunidades de San Diego. (Crédito: Freepik)
Esta iniciativa pretende aliviar los gastos económicos en decenas de familias que residen en comunidades de San Diego. (Crédito: Freepik)

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