Si estás pasando por dificultades económicas y necesitas hacer rendir cada dólar para poder comprar comida y alimentar a tu familia, hay una buena noticia si vives en San Diego: varias organizaciones ofrecerán alimentos gratuitos del viernes 15 al domingo 17 de mayo. Durante esos días se habilitarán distintos puntos de distribución, por lo que aquí te contamos dónde estarán y en qué horarios podrás acercarte. Si tú o alguien que conoces requiere apoyo con víveres, vale la pena revisar las direcciones, los tiempos de atención y los posibles requisitos o documentos que podrían solicitarte para recibir la ayuda.

A diferencia de otros apoyos que se sienten lejanos por tantos papeles y requisitos, en varios de estos lugares de San Diego basta con llegar en el horario indicado, respetar el orden de llegada y, en algunos casos, mostrar una identificación sencilla o un comprobante de dónde vives. Estas jornadas de entrega se sostienen gracias a distintas organizaciones sin fines de lucros y bancos de alimentos que se unen para esta causa, tales como Feeding San Diego, San Diego Food Bank, entre otros.

Gran cantidad de personas van a recoger alimentos a lugares autorizados (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO DEL 8 AL 10 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en San Diego, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO

Society of St Vincent de Paul- St Catherine of Alexandria

41875 C St Temecula, CA 92592

562-537-4692

De: 9:00 AM - 11:00 AM (Disponibilidad de guardia)

The Salvation Army - Murrieta Corps.

40270 Los Alamos Rd Murrieta, CA 92562

951-677-1324

De: 8:30 AM - 11:30 AM

3 Phases of Becoming a Woman

17498 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530

951-378-1051

De: 10:00 AM - 11:30 AM

Menifee Valley Community Cupboard

26808 Cherry Hills Blvd Sun City, CA 92586

951-301-4414

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Evangequip Missions

530 S Buena Vista St Hemet, CA 92543

909-838-8062

De: 5:00 PM - 7:00 PM (Solo con cita previa)

The Salvation Army Community Center

340 S Palm Ave Hemet, CA 92543

951-791-9497

De: 11:30 AM - 1:30 PM

Community Pantry and Valley Community Pantry

305 E Devonshire Hemet, CA 92543

951-929-1101

De: 9:30 AM - 12:00 PM (Solo para clientes nuevos y clientes que renuevan su certificación)

Bethel AME Church

24480 Sophie St Perris, CA 92570

951-657-5705

De: 12:00 PM - 2:00 PM (Solo servicio para autos)

SDA Lake Perris Church

377 W 3rd St Perris, CA 92570

951-453-2033

De: 10:00 AM - 11:00 AM

Casa de Oracion Perris

1895 Weston Rd Perris, CA 92570

949-309-7022

De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda)

Ministerio Juda

22109 Rocky Hills Rd Perris, CA 92570

951-238-4116

De: 10:00 AM - 12:00 PM / 10:30 AM - 12:00 PM

Perris Church of Christ

27157 Sunset Ave Perris, CA 92571

951-928-2055

De: 9:00 AM - 2:00 PM (Disponibilidad de guardia)

Lake Hills Christian Center

12500 Indiana Ave Riverside, CA 92503

951-737-6680

De: 9:00 AM - 11:00 AM (Disponibilidad de guardia)

Bethel Christian Center

2425 Van Buren Boulevard Riverside, CA 92503

951-359-1123

De: 8:00 AM - 12:00 PM (Disponibilidad de guardia)

Carol’s Kitchen, Inc.

244 Maple Ave Suite W Beaumont, CA 92223

909-284-4104

De: 11:30 AM - 1:00 PM

Sunrise Church - Banning

4024 W Wilson St Banning, CA 92220

909-875-5566

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Hub City Church

109 N 2nd St Banning, CA 92220

760-985-5657

De: 5:00 PM - 7:00 PM (Alimentos no perecederos y una comida. Inmediatamente después del servicio religioso)

Al Rahma Food Bank

12125 Day St T102 Moreno Valley, CA 92557

951-378-3033

De: 2:00 PM - 5:00 PM

Generations Church

12125 Day St A203 Moreno Valley, CA 92557

951-686-6000

De: 10:00 AM - 5:00 PM (Disponibilidad de guardia)

FSA-James A Venable

50390 Carmen Ave Cabazon, CA 92230

951-922-1097

De: 9:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO

Greater Works Church

25823 Jefferson Ave Murrieta, CA 92562

951-805-8309

De: 12:00 PM - 1:30 PM

Helping Hands Group

31877 Corydon Rd Unit 10 Lake Elsinore, CA 92530

951-445-2354

De: 12:00 PM - 2:00 PM

3 Phases of Becoming a Woman

17498 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530

951-378-1051

De: 10:00 AM - 11:30 AM

Vineyard Christian Fellowship

17470 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530

951-678-9419

De: 8:30 AM - 9:00 AM

First Church of God

31371 CA-74 Homeland, CA 92548

951-926-1345

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Evangequip Missions

530 S Buena Vista St Hemet, CA 92543

909-838-8062

De: 5:00 PM - 7:00 PM (Solo con cita previa)

Casa de Oracion Perris

1895 Weston Rd Perris, CA 92570

949-309-7022

De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda)

Perris Church of Christ

27157 Sunset Ave Perris, CA 92571

951-928-2055

De: 10:00 AM - 11:30 AM (Disponibilidad de guardia)

Inland Vineyard Christian Fellowship

935 N McKinley St Corona, CA 92879

951-549-1192

De: 9:00 AM - 10:00 AM (Servirán 300 cajas)

New Hope Family Worship Center

804 S Lincoln Ave Corona, CA 92882

951-737-4673

De: 10:00 AM - 12:00 PM (Disponibilidad de guardia)

Feeding the Neighborhood

9800 Indiana Ave Suite 2 Riverside, CA 92503

951-809-4379

De: 8:00 AM - 12:00 PM

Kids Cures Foundation

2041 W Nicolet St Beaumont, CA 92223

951-378-6124

De: 10:00 AM - 11:00 AM (Solo con cita previa)

ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO

Aspire to Inspire

29930 Hunter Rd Murrieta, CA 92563

562-215-3917

De: 12:30 PM - 1:30 PM

Bread of Life Church

45252 CA-74 Hemet, CA 92544

951-927-8217

De: 10:00 AM - 1:30 PM

Casa de Oracion Perris

1895 Weston Rd Perris, CA 92570

949-309-7022

De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda)

Ministerio Juda

22109 Rocky Hills Rd Perris, CA 92570

951-238-4116

De: 10:00 AM - 1:00 PM / 12:00 PM - 2:00 PM

Bethel Christian Center

2425 Van Buren Boulevard Riverside, CA 92503

951-359-1123

De: 11:30 AM - 12:30 PM (Disponibilidad de guardia)

Hub City Church

109 N 2nd St Banning, CA 92220

760-985-5657

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Encuentra más centro de reparto del 15 al 17 de mayo ingresando a aquí. Solamente coloca en el buscador “San Diego” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.

Estas iniciativas otorgan alimentos gratis por varios días (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿NECESITAS ALIMENTOS DE EMERGENCIA?

El Banco de Alimentos de San Diego y su red de colaboradores comunitarios te ayudan a encontrar un punto de entrega. Solamente debes usar su mapa localizador de alimentos, haciendo clic aquí.

Una vez que esté en la página web, ingrese tu código postal y seleccione los días que mejor se ajusten a tu horario. Puedes refinar o ampliar tu búsqueda seleccionando la distancia de viaje.

Recuerda que antes de visitar un centro de distribución, revisa la descripción de cada uno, donde encontrarás información sobre los tipos de alimentos que se ofrecen, los requisitos de elegibilidad, los cierres y consejos útiles.

Si necesita ayuda con el mapa o tiene alguna pregunta sobre la distribución, llame al Banco de Alimentos al 1-866-350-3663 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

También puedes encontrar la ayuda que necesitas para llenar tu despensa en Feeding San Diego.

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