Si estás pasando por dificultades económicas y necesitas hacer rendir cada dólar para poder comprar comida y alimentar a tu familia, hay una buena noticia si vives en San Diego: varias organizaciones ofrecerán alimentos gratuitos del viernes 15 al domingo 17 de mayo. Durante esos días se habilitarán distintos puntos de distribución, por lo que aquí te contamos dónde estarán y en qué horarios podrás acercarte. Si tú o alguien que conoces requiere apoyo con víveres, vale la pena revisar las direcciones, los tiempos de atención y los posibles requisitos o documentos que podrían solicitarte para recibir la ayuda.
A diferencia de otros apoyos que se sienten lejanos por tantos papeles y requisitos, en varios de estos lugares de San Diego basta con llegar en el horario indicado, respetar el orden de llegada y, en algunos casos, mostrar una identificación sencilla o un comprobante de dónde vives. Estas jornadas de entrega se sostienen gracias a distintas organizaciones sin fines de lucros y bancos de alimentos que se unen para esta causa, tales como Feeding San Diego, San Diego Food Bank, entre otros.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO DEL 8 AL 10 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en San Diego, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO
Society of St Vincent de Paul- St Catherine of Alexandria
- 41875 C St Temecula, CA 92592
- 562-537-4692
- De: 9:00 AM - 11:00 AM (Disponibilidad de guardia)
The Salvation Army - Murrieta Corps.
- 40270 Los Alamos Rd Murrieta, CA 92562
- 951-677-1324
- De: 8:30 AM - 11:30 AM
3 Phases of Becoming a Woman
- 17498 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530
- 951-378-1051
- De: 10:00 AM - 11:30 AM
Menifee Valley Community Cupboard
- 26808 Cherry Hills Blvd Sun City, CA 92586
- 951-301-4414
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Evangequip Missions
- 530 S Buena Vista St Hemet, CA 92543
- 909-838-8062
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Solo con cita previa)
The Salvation Army Community Center
- 340 S Palm Ave Hemet, CA 92543
- 951-791-9497
- De: 11:30 AM - 1:30 PM
Community Pantry and Valley Community Pantry
- 305 E Devonshire Hemet, CA 92543
- 951-929-1101
- De: 9:30 AM - 12:00 PM (Solo para clientes nuevos y clientes que renuevan su certificación)
Bethel AME Church
- 24480 Sophie St Perris, CA 92570
- 951-657-5705
- De: 12:00 PM - 2:00 PM (Solo servicio para autos)
SDA Lake Perris Church
- 377 W 3rd St Perris, CA 92570
- 951-453-2033
- De: 10:00 AM - 11:00 AM
Casa de Oracion Perris
- 1895 Weston Rd Perris, CA 92570
- 949-309-7022
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda)
Ministerio Juda
- 22109 Rocky Hills Rd Perris, CA 92570
- 951-238-4116
- De: 10:00 AM - 12:00 PM / 10:30 AM - 12:00 PM
Perris Church of Christ
- 27157 Sunset Ave Perris, CA 92571
- 951-928-2055
- De: 9:00 AM - 2:00 PM (Disponibilidad de guardia)
Lake Hills Christian Center
- 12500 Indiana Ave Riverside, CA 92503
- 951-737-6680
- De: 9:00 AM - 11:00 AM (Disponibilidad de guardia)
Bethel Christian Center
- 2425 Van Buren Boulevard Riverside, CA 92503
- 951-359-1123
- De: 8:00 AM - 12:00 PM (Disponibilidad de guardia)
Carol’s Kitchen, Inc.
- 244 Maple Ave Suite W Beaumont, CA 92223
- 909-284-4104
- De: 11:30 AM - 1:00 PM
Sunrise Church - Banning
- 4024 W Wilson St Banning, CA 92220
- 909-875-5566
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Hub City Church
- 109 N 2nd St Banning, CA 92220
- 760-985-5657
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Alimentos no perecederos y una comida. Inmediatamente después del servicio religioso)
Al Rahma Food Bank
- 12125 Day St T102 Moreno Valley, CA 92557
- 951-378-3033
- De: 2:00 PM - 5:00 PM
Generations Church
- 12125 Day St A203 Moreno Valley, CA 92557
- 951-686-6000
- De: 10:00 AM - 5:00 PM (Disponibilidad de guardia)
FSA-James A Venable
- 50390 Carmen Ave Cabazon, CA 92230
- 951-922-1097
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO
Greater Works Church
- 25823 Jefferson Ave Murrieta, CA 92562
- 951-805-8309
- De: 12:00 PM - 1:30 PM
Helping Hands Group
- 31877 Corydon Rd Unit 10 Lake Elsinore, CA 92530
- 951-445-2354
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
3 Phases of Becoming a Woman
- 17498 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530
- 951-378-1051
- De: 10:00 AM - 11:30 AM
Vineyard Christian Fellowship
- 17470 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530
- 951-678-9419
- De: 8:30 AM - 9:00 AM
First Church of God
- 31371 CA-74 Homeland, CA 92548
- 951-926-1345
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Evangequip Missions
- 530 S Buena Vista St Hemet, CA 92543
- 909-838-8062
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Solo con cita previa)
Casa de Oracion Perris
- 1895 Weston Rd Perris, CA 92570
- 949-309-7022
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda)
Perris Church of Christ
- 27157 Sunset Ave Perris, CA 92571
- 951-928-2055
- De: 10:00 AM - 11:30 AM (Disponibilidad de guardia)
Inland Vineyard Christian Fellowship
- 935 N McKinley St Corona, CA 92879
- 951-549-1192
- De: 9:00 AM - 10:00 AM (Servirán 300 cajas)
New Hope Family Worship Center
- 804 S Lincoln Ave Corona, CA 92882
- 951-737-4673
- De: 10:00 AM - 12:00 PM (Disponibilidad de guardia)
Feeding the Neighborhood
- 9800 Indiana Ave Suite 2 Riverside, CA 92503
- 951-809-4379
- De: 8:00 AM - 12:00 PM
Kids Cures Foundation
- 2041 W Nicolet St Beaumont, CA 92223
- 951-378-6124
- De: 10:00 AM - 11:00 AM (Solo con cita previa)
ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO
Aspire to Inspire
- 29930 Hunter Rd Murrieta, CA 92563
- 562-215-3917
- De: 12:30 PM - 1:30 PM
Bread of Life Church
- 45252 CA-74 Hemet, CA 92544
- 951-927-8217
- De: 10:00 AM - 1:30 PM
Casa de Oracion Perris
- 1895 Weston Rd Perris, CA 92570
- 949-309-7022
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda)
Ministerio Juda
- 22109 Rocky Hills Rd Perris, CA 92570
- 951-238-4116
- De: 10:00 AM - 1:00 PM / 12:00 PM - 2:00 PM
Bethel Christian Center
- 2425 Van Buren Boulevard Riverside, CA 92503
- 951-359-1123
- De: 11:30 AM - 12:30 PM (Disponibilidad de guardia)
Hub City Church
- 109 N 2nd St Banning, CA 92220
- 760-985-5657
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Encuentra más centro de reparto del 15 al 17 de mayo ingresando a aquí. Solamente coloca en el buscador “San Diego” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.
¿NECESITAS ALIMENTOS DE EMERGENCIA?
El Banco de Alimentos de San Diego y su red de colaboradores comunitarios te ayudan a encontrar un punto de entrega. Solamente debes usar su mapa localizador de alimentos, haciendo clic aquí.
Una vez que esté en la página web, ingrese tu código postal y seleccione los días que mejor se ajusten a tu horario. Puedes refinar o ampliar tu búsqueda seleccionando la distancia de viaje.
Recuerda que antes de visitar un centro de distribución, revisa la descripción de cada uno, donde encontrarás información sobre los tipos de alimentos que se ofrecen, los requisitos de elegibilidad, los cierres y consejos útiles.
Si necesita ayuda con el mapa o tiene alguna pregunta sobre la distribución, llame al Banco de Alimentos al 1-866-350-3663 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
También puedes encontrar la ayuda que necesitas para llenar tu despensa en Feeding San Diego.
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