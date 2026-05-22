Si estás enfrentando problemas económicos y necesitas estirar al máximo tu dinero para poder comprar comida y alimentar a tu familia, hay buenas noticias si vives en San Diego: varias organizaciones repartirán alimentos gratis del viernes 22 al domingo 24 de mayo. En esas fechas se habilitarán diferentes puntos de entrega, así que aquí te contamos en qué lugares estarán y a qué hora podrás acudir. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo con víveres, conviene revisar las direcciones, los horarios de atención y los posibles requisitos o documentos que podrían pedirte para acceder a la ayuda.
A diferencia de otros programas que parecen inaccesibles por tantos trámites y formularios, en varios de estos sitios de San Diego bastará con presentarse dentro del horario establecido, respetar el orden de llegada y, en algunos casos, mostrar una identificación básica o un comprobante de domicilio. Estas jornadas de distribución son posibles gracias al trabajo conjunto de distintas organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos que se unen para esta causa, como Feeding San Diego, San Diego Food Bank y otras entidades comunitarias.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO DEL 22 AL 24 DE MAYO
A continuación, todos los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en San Diego, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO
Society of St Vincent de Paul- St Catherine of Alexandria
- 41875 C St Temecula, CA 92592
- 562-537-4692
- De: 9:00 AM - 11:00 AM (Disponibilidad de guardia)
Murrieta United Methodist Church
- 24652 Adams Ave Murrieta, CA 92562
- 951-813-9701
- De: 8:00 AM - 9:00 AM
The Salvation Army - Murrieta Corps.
- 40270 Los Alamos Rd Murrieta, CA 92562
- 951-677-1324
- De: 8:30 AM - 11:30 AM
3 Phases of Becoming a Woman
- 17498 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530
- 951-378-1051
- De: 10:00 AM - 11:30 AM (Según sea necesario, llame por teléfono)
Menifee Valley Community Cupboard
- 26808 Cherry Hills Blvd Sun City, CA 92586
- 951-301-4414
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Solo con cita previa)
Evangequip Missions
- 530 S Buena Vista St Hemet, CA 92543
- 909-838-8062
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Solo con cita previa)
The Salvation Army Community Center
- 340 S Palm Ave Hemet, CA 92543
- 951-791-9497
- De: 11:30 AM - 1:30 PM
Community Pantry and Valley Community Pantry
- 305 E Devonshire Hemet, CA 92543
- 951-929-1101
- De: 9:30 AM - 12:00 PM (Solo para clientes nuevos y para quienes renuevan su certificación)
Survival Ministries
- 23100 Betty Rd Perris, CA 92570
- 951-657-8810
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Bethel AME Church
- 24480 Sophie St Perris, CA 92570
- 951-657-5705
- De: 12:00 PM - 2:00 PM (Solo servicio para autos)
SDA Lake Perris Church
- 377 W 3rd St Perris, CA 92570
- 951-453-2033
- De: 10:00 AM - 11:00 AM
Casa de Oracion Perris
- 1895 Weston Rd Perris, CA 92570
- 949-309-7022
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda.
Ministerio Juda
- 22109 Rocky Hills Rd Perris, CA 92570
- 951-238-4116
- De: 10:00 AM - 12:00 PM / 10:30 AM - 12:00 PM
Perris Church of Christ
- 27157 Sunset Ave Perris, CA 92571
- 951-928-2055
- De: 9:00 AM - 2:00 PM (Disponibilidad de guardia)
Lake Hills Christian Center
- 12500 Indiana Ave Riverside, CA 92503
- 951-737-6680
- De: 9:00 AM - 11:00 AM (Disponibilidad de guardia)
Bethel Christian Center
- 2425 Van Buren Boulevard Riverside, CA 92503
- 951-359-1123
- De: 8:00 AM - 12:00 PM (Disponibilidad de guardia)
Carol’s Kitchen, Inc.
- 244 Maple Ave Suite W Beaumont, CA 92223
- 909-284-4104
- De: 11:30 AM - 1:00 PM
Sunrise Church - Banning
- 4024 W Wilson St Banning, CA 92220
- 909-875-5566
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Hub City Church
- 109 N 2nd St Banning, CA 92220
- 760-985-5657
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Alimentos no perecederos y una comida. Inmediatamente después del servicio religioso)
Al Rahma Food Bank
- 12125 Day St T102 Moreno Valley, CA 92557
- 951-378-3033
- De: 2:00 PM - 5:00 PM
Generations Church
- 12125 Day St A203 Moreno Valley, CA 92557
- 951-686-6000
- De: 10:00 AM - 5:00 PM (Disponibilidad de guardia)
FSA-James A Venable
- 50390 Carmen Ave Cabazon, CA 92230
- 951-922-1097
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Lighthouse of Hope Foundation
- 9085 California Ave Riverside, CA 92503
- 951-213-5590
- De: 11:00 AM - 2:00 PM
New Beginnings Community Church Norco
- 1769 Western Ave Norco, CA 92860
- 951-734-9574
- De: 9:30 AM - 10:30 AM
The Fruit of Our Hands Ministries
- 7000 Indiana Ave Suite #114 Riverside, CA 92506
- 951-289-9808
- De: 9:30 AM - 1:30 PM
La Sierra Senior Center
- 5215 La Sierra Ave B Riverside, CA 92505
- 951-351-6437
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
Saint Vincent De Paul
- 6956 Nixon Dr Riverside, CA 92506
- 951-684-7386
- De: 9:00 AM - 5:00 PM (Solo con entrega a domicilio)
The Avenue
- 8223 California Ave Riverside, CA 92504
- 618-560-7416
- De: 9:00 AM - 3:00 PM
Walden Family Services
- 3576 Arlington Ave SUITE 106 Riverside, CA 92506
- 951-788-5905
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
RCCD Foundation- Norco College
- 2001 Third St Norco, CA 92860
- 951-738-7250
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (Solo para estudiantes)
Wesley United Methodist Church
- 5770 Arlington Ave Riverside, CA 92504
- 951-689-2649
- De: 9:00 AM - 10:00 AM (Distribución de alimentos)
Starting Over Inc
- 6355 Riverside Ave Ste. 100 Riverside, CA 92506
- 562-676-3784
- De: 8:00 AM - 5:30 PM
Our Lady Of Perpetual Help
- 5250 Central Ave Riverside, CA 92504
- 951-689-8921
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
University Women’s Shelter
- 4366 Bermuda Ave Riverside, CA 92507
- 951-224-9438
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
RCCD Foundation
- 4800 Magnolia Ave Riverside, CA 92506
- 951-222-8572
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (Solo para estudiantes de Riverside Community College)
SDA Riverside Spanish Church
- 3625 Ottawa Ave Riverside, CA 92507
- 951-902-5616
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
The Salvation Army - Riverside
- 3695 1st St Riverside, CA 92501
- 951-784-4490
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO
Greater Works Church
- 25823 Jefferson Ave Murrieta, CA 92562
- 951-805-8309
- De: 12:00 PM - 1:30 PM
Gateway Church of the Nazarene
- 23560 Jefferson Ave Murrieta, CA 92562
- 951-461-0221
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
3 Phases of Becoming a Woman
- 17498 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530
- 951-378-1051
- De: 10:00 AM - 11:30 AM (Según sea necesario, llame por teléfono)
Vineyard Christian Fellowship
- 17470 Grand Ave Lake Elsinore, CA 92530
- 951-678-9419
- De: 8:30 AM - 9:00 AM
First Church of God
- 31371 CA-74 Homeland, CA 92548
- 951-926-1345
- De: 7:00 AM - 10:30 AM
Evangequip Missions
- 530 S Buena Vista St Hemet, CA 92543
- 909-838-8062
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Solo con cita previa)
Casa de Oracion Perris
- 1895 Weston Rd Perris, CA 92570
- 949-309-7022
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda.
Perris Church of Christ
- 27157 Sunset Ave Perris, CA 92571
- 951-928-2055
- De: 10:00 AM - 11:30 AM (Disponibilidad de guardia)
Inland Vineyard Christian Fellowship
- 935 N McKinley St Corona, CA 92879
- 951-549-1192
- De: 9:00 AM - 10:00 AM (Sirven 300 cajas)
New Hope Family Worship Center
- 804 S Lincoln Ave Corona, CA 92882
- 951-737-4673
- De: 8:30 AM - 10:30 AM
Kids Cures Foundation
- 2041 W Nicolet St Beaumont, CA 92223
- 951-378-6124
- De: 10:00 AM - 11:00 AM (Solo con cita previa)
Cross Word Christian Church
- 21401 Box Springs Rd Moreno Valley, CA 92557
- 951-275-5360
- De: 10:00 AM - 11:00 AM
Magnolia Church
- 8351 Magnolia Ave Riverside, CA 92504
- 951-689-5700
- De: 9:00 AM - 10:30 AM
Veterans not Forgotten
- 6476 Riverside Ave Riverside, CA 92506
- 951-640-3673
- De: 10:00 AM - 12:00 PM (Solo entregas a domicilio)
Central Community Christian Fellowship
- 5623 Arlington Ave Riverside, CA 92504
- 951-689-5806
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO
Bread of Life Church
- 45252 CA-74 Hemet, CA 92544
- 951-927-8217
- De: 10:00 AM - 1:30 PM
Casa de Oracion Perris
- 1895 Weston Rd Perris, CA 92570
- 949-309-7022
- De: 5:00 PM - 7:00 PM (Distribución de alimentos únicamente bajo demanda.
Ministerio Juda
- 22109 Rocky Hills Rd Perris, CA 92570
- 951-238-4116
- De: 10:00 AM - 1:00 PM / 12:00 PM - 2:00 PM
Bethel Christian Center
- 2425 Van Buren Boulevard Riverside, CA 92503
- 951-359-1123
- De: 11:30 AM - 12:30 PM (Disponibilidad de guardia)
Hub City Church
- 109 N 2nd St Banning, CA 92220
- 760-985-5657
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
The Avenue
- 8223 California Ave Riverside, CA 92504
- 618-560-7416
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Wesley United Methodist Church
- 5770 Arlington Ave Riverside, CA 92504
- 951-689-2649
- De: 9:30 AM - 10:30 AM (Servicio religioso)
Alpha and Omega Ministry
- 34030 Ave J Yucaipa, CA 92399
- 714-561-4461
- De: 12:00 PM - 4:00 PM
¿NECESITAS ALIMENTOS DE EMERGENCIA?
El Banco de Alimentos de San Diego y su red de colaboradores comunitarios te ayudan a encontrar un punto de entrega. Solamente debes usar su mapa localizador de alimentos, haciendo clic aquí.
Una vez que estés en la página web, ingresa tu código postal y selecciona los días que mejor se ajusten a tu horario. Puedes refinar o ampliar tu búsqueda seleccionando la distancia de viaje.
Recuerda que antes de visitar un centro de distribución, revisa la descripción de cada uno, donde encontrarás información sobre los tipos de alimentos que se ofrecen, los requisitos de elegibilidad, los cierres y consejos útiles.
Si necesitas ayuda con el mapa o tienes alguna pregunta sobre la distribución, llama al Banco de Alimentos al 1-866-350-3663 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
También puedes encontrar la ayuda que necesitas para llenar tu despensa en Feeding San Diego.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!