Diversas organizaciones comunitarias continuarán ofreciendo alimentos gratuitos y asistencia alimentaria en distintas zonas del condado de San Diego entre el 29 y el 31 de mayo. Instituciones como Feeding San Diego mantiene programas de distribución para familias y personas en situación vulnerable que necesiten apoyo para acceder a comida sin costo.

La organización recordó que las personas pueden buscar puntos de entrega cercanos utilizando el mapa interactivo “Find Food Map”, donde es posible encontrar despensas y distribuciones gratuitas ingresando el código postal. Asimismo, advirtió que algunos horarios podrían cambiar debido a feriados o condiciones climáticas.

Feeding San Diego ofrece ayuda alimentaria en todo el condado

Feeding San Diego cuenta con múltiples sitios de distribución de alimentos gratuitos en distintas comunidades. La organización explicó que el objetivo es ayudar a residentes que enfrentan dificultades económicas o inseguridad alimentaria.

Entre los servicios disponibles destacan:

Distribución gratuita de víveres y productos frescos.

Programas de comidas de verano para niños y familias.

Asistencia para solicitar beneficios de CalFresh.

Información nutricional y recetas para aprovechar los alimentos entregados.

La entidad recomienda revisar previamente los horarios y ubicaciones antes de acudir a cualquier centro de distribución.

Feeding San Diego mantiene distribuciones de groceries, comidas gratuitas y asistencia nutricional en diferentes zonas del condado. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Marketplace gratuito en Sorrento Valley

Feeding San Diego también opera un mercado comunitario gratuito en su sede ubicada en Sorrento Valley. Allí, los residentes pueden acudir una vez al mes para recoger alimentos y productos básicos sin costo.

El programa busca brindar apoyo continuo a familias y personas de bajos ingresos que necesitan ayuda para mantener comida en sus hogares. La organización indicó que el acceso está disponible para miembros de la comunidad que cumplan con los requisitos establecidos.

Comidas de verano para familias y estudiantes

Con la llegada de las vacaciones escolares, Feeding San Diego señaló que muchas familias pierden acceso a los programas de alimentación escolar. Por esa razón, durante el verano se habilitan puntos especiales de comidas gratuitas para menores y familias en distintas áreas del condado.

Las autoridades recomiendan consultar regularmente el localizador de Summer Meals para verificar:

Lugares disponibles.

Fechas de distribución.

Horarios actualizados.

Requisitos de participación.

Las organizaciones recomiendan verificar horarios y ubicaciones antes de acudir a los puntos de entrega. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Ayuda adicional para residentes de San Diego

La organización también recordó que los residentes pueden acceder a apoyo adicional a través del servicio 2-1-1 San Diego, una línea gratuita disponible las 24 horas que conecta a las personas con programas comunitarios, ayuda médica y asistencia alimentaria.

Además, Feeding San Diego continúa ayudando a familias a solicitar CalFresh, el programa de asistencia nutricional de California que permite comprar alimentos saludables durante momentos difíciles.

Distribución abierta y sin discriminación

Feeding San Diego informó que las comidas se entregan gratuitamente y en igualdad de condiciones para todas las personas, sin importar raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad.

La organización indicó que los alimentos serán distribuidos por orden de llegada en los lugares y horarios programados.

Finalmente, la entidad pidió a los residentes consultar los mapas y herramientas oficiales antes de trasladarse a un punto de distribución, ya que la disponibilidad de alimentos puede variar dependiendo de la demanda en cada zona.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!