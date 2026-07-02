Una ayuda que beneficiará a las familias más necesitadas de San Francisco. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una ayuda que beneficiará a las familias más necesitadas de San Francisco. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

El acceso a una buena alimentación se fortalece en la con . Distintas despensas se unirán a esta causa desde el viernes 03 al domingo 05 de julio para asegurar que ninguna familia se quede sin recursos nutritivos. Si estás interesado sobre este beneficio, sigue leyendo la nota para conocer los horarios y las despensas disponibles.

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California es considerado como uno de los estados que presenta un alto costo de vida. La situación obliga a sus habitantes tener buenos ingresos económicos para mantener un ritmo de vida manejable; sin embargo, la realidad es distinta.

Gran parte de la ciudad posee deudas y servicios que pagar mensualmente, lo que obliga a estirar sus ingresos. Por esta razón, distintas despensas están dispuestas a aliviar esa carga económica con la repartición de estos alimentos nutritivos.

Los interesados pueden recibir distintos productos, tales como frutas, verduras, cereales, productos enlatados, lácteos, entre otras opciones; sin embargo, ciertas despensas ofrecen la posibilidad de entregar comidas calientes.

Lo ideal sería acudir antes de la hora señalada. Es más, recomienda a sus residentes que asistan con capas de ropa y que lleven protección solar debido a que los centros de distribución están situados al aire libre.

El propósito de esta iniciativa es aliviar la carga económica de las personas que residen en la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
El propósito de esta iniciativa es aliviar la carga económica de las personas que residen en la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 03 al 05 de julio

  • Viernes 03 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Booker T. Washington (Western Addition)800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 a 6 p.m. (para residentes del 94115 o 94102)
District 10 Community Market (Bayview)5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 941022 a 4:30 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
11 a.m. a 1:30 p.m.
  • Sábado 04 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: The Little Market (Mission)1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012 a 4 p.m. (para residentes del 94110)
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
11 a.m. a 1:30 p.m.
  • Domingo 05 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
11 a.m. a 1:30 p.m.
Lo ideal es fijarse en los horarios y las direcciones para acceder a estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Lo ideal es fijarse en los horarios y las direcciones para acceder a estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuántos alimentos gratis recibe un solicitante en San Francisco

Según lo señalado por SF-Marin Food Bank, cada familia recibirá un paquete estimado de 25 libras de comida, motivo por el cual las autoridades sugieren a los beneficiarios asistir con un medio de transporte. Por otra parte, las despensas diseñadas para atender a los ciudadanos en su vehículos proporcionan una mayor cantidad de alimentos.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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