El acceso a una buena alimentación se fortalece en la ciudad de San Francisco con nuevas fechas de entrega de alimentos gratis. Distintas despensas se unirán a esta causa desde el viernes 03 al domingo 05 de julio para asegurar que ninguna familia se quede sin recursos nutritivos. Si estás interesado sobre este beneficio, sigue leyendo la nota para conocer los horarios y las despensas disponibles.
California es considerado como uno de los estados que presenta un alto costo de vida. La situación obliga a sus habitantes tener buenos ingresos económicos para mantener un ritmo de vida manejable; sin embargo, la realidad es distinta.
Gran parte de la ciudad posee deudas y servicios que pagar mensualmente, lo que obliga a estirar sus ingresos. Por esta razón, distintas despensas están dispuestas a aliviar esa carga económica con la repartición de estos alimentos nutritivos.
Los interesados pueden recibir distintos productos, tales como frutas, verduras, cereales, productos enlatados, lácteos, entre otras opciones; sin embargo, ciertas despensas ofrecen la posibilidad de entregar comidas calientes.
Lo ideal sería acudir antes de la hora señalada. Es más, SF-Marin Food Bank recomienda a sus residentes que asistan con capas de ropa y que lleven protección solar debido a que los centros de distribución están situados al aire libre.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 03 al 05 de julio
- Viernes 03 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m. (para residentes del 94115 o 94102)
|District 10 Community Market (Bayview)
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
11 a.m. a 1:30 p.m.
- Sábado 04 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market (Mission)
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m. (para residentes del 94110)
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
11 a.m. a 1:30 p.m.
- Domingo 05 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
11 a.m. a 1:30 p.m.
Cuántos alimentos gratis recibe un solicitante en San Francisco
Según lo señalado por SF-Marin Food Bank, cada familia recibirá un paquete estimado de 25 libras de comida, motivo por el cual las autoridades sugieren a los beneficiarios asistir con un medio de transporte. Por otra parte, las despensas diseñadas para atender a los ciudadanos en su vehículos proporcionan una mayor cantidad de alimentos.
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