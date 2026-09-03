Muchas familias de San Francisco enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, incluida la compra de alimentos. Por ello, diversas organizaciones distribuirán despensas gratuitas entre el 4 y el 6 de septiembre. Si necesitas víveres, en esta nota encontrarás los puntos de entrega, las direcciones y los horarios de atención. El contenido de las despensas puede variar según la organización y la disponibilidad, pero podría incluir frutas, verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, especias y otros artículos de primera necesidad.
Aunque el programa está dirigido principalmente a hogares que requieren apoyo alimentario, conviene consultar los requisitos de cada organización antes de acudir. Algunas podrían solicitar una identificación o documentos para realizar el registro
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 4 de septiembre:
|Punto de distribución
|Dirección
|Ciudad
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St, Petaluma, CA 94952
|Petaluma
|11:30 a. m. a 12:30 p. m. y 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Petaluma Fairgrounds
|175 Fairgrounds Dr, Petaluma, CA 94952
|Petaluma
|9:00 a. m. a 10:00 a. m.
|McDowell Elementary
|421 S McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954
|Petaluma
|10:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Petaluma Senior Center
|320 N McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954
|Petaluma
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476
|Sonoma
|8:30 a. m. a 9:30 a. m.
|FISH of Sonoma
|18330 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476
|Sonoma
|1:30 p. m. a 2:30 p. m.
|Sonoma Family Meal, Unity Kitchen
|17400 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476
|Sonoma
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|St. Andrew Presbyterian Church AM
|16290 Arnold Dr, Sonoma, CA 95476
|Sonoma
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|St. Joseph Church SVDP
|150 St. Joseph Way, Cotati, CA 94931
|Cotati
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|Thomas Page Academy
|1075 Madrone Ave, Cotati, CA 94931
|Cotati
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary
|390 Arlen Dr, Rohnert Park, CA 94928
|Rohnert Park
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave, Santa Rosa, CA 95407
|Santa Rosa
|9:00 a. m. a 7:00 p. m.
|Southwest Community Park
|1698 Hearn Ave, Santa Rosa, CA 95407
|Santa Rosa
|8:30 a. m. a 9:30 a. m.
|Santa Rosa Nazarene Church
|1135 Farmers Lane, Santa Rosa, CA 95405
|Santa Rosa
|8:30 a. m. a 4:00 p. m.
|FISH of Santa Rosa
|1710 Sebastopol Rd, Santa Rosa, CA 95407
|Santa Rosa
|12:00 p. m. a 2:00 p. m.
|Sebastopol Inter-Church Food Pantry
|500 Robinson Rd, Sebastopol, CA 95472
|Sebastopol
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Leisure Mobile Home Park
|2185 Occidental Rd, Santa Rosa, CA 95401
|Santa Rosa
|8:00 a. m. a 4:00 p. m.
|Salvation Army Watsonville Corps
|214 Union St, Watsonville, CA 95076
|Watsonville
|5:00 p. m. a 5:30 p. m.
ENTREGA SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 5 de septiembre:
|Punto de distribución
|Dirección
|Ciudad
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St, Petaluma, CA 94952
|Petaluma
|11:30 a. m. a 12:30 p. m. y 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
|El Verano Elementary
|18606 Riverside Dr, Sonoma, CA 95476
|Sonoma
|9:30 a. m. a 10:30 a. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave, Santa Rosa, CA 95407
|Santa Rosa
|9:00 a. m. a 7:00 p. m.
|Kaiser MOB 5
|3975 Old Redwood Hwy, Santa Rosa, CA 95403
|Santa Rosa
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
|Our Lady of Guadalupe Church
|8400 Old Redwood Hwy, Windsor, CA 95492
|Windsor
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
|Tradewinds Church
|4525 Soquel Dr, Soquel, CA 95073
|Soquel
|10:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Trinity Baptist Church
|515 Powell Ave, Healdsburg, CA 95448
|Healdsburg
|8:00 a. m. a 9:30 a. m.
|Salvation Army Watsonville Corps
|214 Union St, Watsonville, CA 95076
|Watsonville
|5:00 p. m. a 5:30 p. m.
ENTREGA DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 6 de septiembre:
|Punto de distribución
|Dirección
|Ciudad
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St, Petaluma, CA 94952
|Petaluma
|11:30 a. m. a 12:30 p. m. y 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Primera Iglesia Bautista
|5475 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928
|Rohnert Park
|5:00 p. m. a 5:15 p. m.
|Community Baptist Church – 4 Seasons of Giving
|1620 Sonoma Ave, Santa Rosa, CA 95405
|Santa Rosa
|1:00 p. m. a 1:30 p. m.
|Church of the Incarnation – Sunday Open Table
|550 Mendocino Ave, Santa Rosa, CA 95404
|Santa Rosa
|6:30 a. m. a 8:00 a. m.
|Christian Family Fellowship
|1160 A Hopper Ave, Santa Rosa, CA 95403
|Santa Rosa
|9:30 a. m. a 9:45 a. m.
|Holy Cross Church Pantry
|210 High St, Rm. 104, Santa Cruz, CA 95060
|Santa Cruz
|8:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Valley Ministries
|4118 Coronado Ave, Stockton, CA 95204
|Stockton
|9:00 a. m. a 10:00 a. m. y 11:00 a. m. a 11:30 a. m.
|Light House Community Church
|2393 Vail St, Stockton, CA 95205
|Stockton
|11:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Salvation Army Watsonville Corps
|214 Union St, Watsonville, CA 95076
|Watsonville
|5:00 p. m. a 5:30 p. m.
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.