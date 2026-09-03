Una pareja de jóvenes recibe alimentos gratis en un centro de distribución en San Francisco. Ambos están agradecidos por la ayuda (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de jóvenes recibe alimentos gratis en un centro de distribución en San Francisco. Ambos están agradecidos por la ayuda (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Muchas familias de San Francisco enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, incluida la compra de alimentos. Por ello, diversas . Si necesitas víveres, en esta nota encontrarás los puntos de entrega, las direcciones y los horarios de atención. El contenido de las despensas puede variar según la organización y la disponibilidad, pero podría incluir frutas, verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, especias y otros artículos de primera necesidad.

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Aunque el programa está dirigido principalmente a hogares que requieren apoyo alimentario, conviene consultar los requisitos de cada organización antes de acudir. Algunas podrían solicitar una identificación o documentos para realizar el registro

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre de 2026:

ENTREGA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 4 de septiembre:

Punto de distribuciónDirecciónCiudadHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St, Petaluma, CA 94952Petaluma11:30 a. m. a 12:30 p. m. y 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
Petaluma Fairgrounds175 Fairgrounds Dr, Petaluma, CA 94952Petaluma9:00 a. m. a 10:00 a. m.
McDowell Elementary421 S McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954Petaluma10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Petaluma Senior Center320 N McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954Petaluma8:00 a. m. a 9:00 a. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476Sonoma8:30 a. m. a 9:30 a. m.
FISH of Sonoma18330 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476Sonoma1:30 p. m. a 2:30 p. m.
Sonoma Family Meal, Unity Kitchen17400 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476Sonoma9:00 a. m. a 1:00 p. m.
St. Andrew Presbyterian Church AM16290 Arnold Dr, Sonoma, CA 95476Sonoma9:30 a. m. a 10:30 a. m.
St. Joseph Church SVDP150 St. Joseph Way, Cotati, CA 94931Cotati9:30 a. m. a 10:30 a. m.
Thomas Page Academy1075 Madrone Ave, Cotati, CA 94931Cotati1:00 p. m. a 2:00 p. m.
CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary390 Arlen Dr, Rohnert Park, CA 94928Rohnert Park9:00 a. m. a 5:00 p. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave, Santa Rosa, CA 95407Santa Rosa9:00 a. m. a 7:00 p. m.
Southwest Community Park1698 Hearn Ave, Santa Rosa, CA 95407Santa Rosa8:30 a. m. a 9:30 a. m.
Santa Rosa Nazarene Church1135 Farmers Lane, Santa Rosa, CA 95405Santa Rosa8:30 a. m. a 4:00 p. m.
FISH of Santa Rosa1710 Sebastopol Rd, Santa Rosa, CA 95407Santa Rosa12:00 p. m. a 2:00 p. m.
Sebastopol Inter-Church Food Pantry500 Robinson Rd, Sebastopol, CA 95472Sebastopol10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Leisure Mobile Home Park2185 Occidental Rd, Santa Rosa, CA 95401Santa Rosa8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Salvation Army Watsonville Corps214 Union St, Watsonville, CA 95076Watsonville5:00 p. m. a 5:30 p. m.

ENTREGA SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 5 de septiembre:

Punto de distribuciónDirecciónCiudadHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St, Petaluma, CA 94952Petaluma11:30 a. m. a 12:30 p. m. y 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
El Verano Elementary18606 Riverside Dr, Sonoma, CA 95476Sonoma9:30 a. m. a 10:30 a. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave, Santa Rosa, CA 95407Santa Rosa9:00 a. m. a 7:00 p. m.
Kaiser MOB 53975 Old Redwood Hwy, Santa Rosa, CA 95403Santa Rosa8:00 a. m. a 9:00 a. m.
Our Lady of Guadalupe Church8400 Old Redwood Hwy, Windsor, CA 95492Windsor8:00 a. m. a 9:00 a. m.
Tradewinds Church4525 Soquel Dr, Soquel, CA 95073Soquel10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Trinity Baptist Church515 Powell Ave, Healdsburg, CA 95448Healdsburg8:00 a. m. a 9:30 a. m.
Salvation Army Watsonville Corps214 Union St, Watsonville, CA 95076Watsonville5:00 p. m. a 5:30 p. m.

ENTREGA DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 6 de septiembre:

Punto de distribuciónDirecciónCiudadHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St, Petaluma, CA 94952Petaluma11:30 a. m. a 12:30 p. m. y 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
Primera Iglesia Bautista5475 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928Rohnert Park5:00 p. m. a 5:15 p. m.
Community Baptist Church – 4 Seasons of Giving1620 Sonoma Ave, Santa Rosa, CA 95405Santa Rosa1:00 p. m. a 1:30 p. m.
Church of the Incarnation – Sunday Open Table550 Mendocino Ave, Santa Rosa, CA 95404Santa Rosa6:30 a. m. a 8:00 a. m.
Christian Family Fellowship1160 A Hopper Ave, Santa Rosa, CA 95403Santa Rosa9:30 a. m. a 9:45 a. m.
Holy Cross Church Pantry210 High St, Rm. 104, Santa Cruz, CA 95060Santa Cruz8:00 a. m. a 11:00 a. m.
Valley Ministries4118 Coronado Ave, Stockton, CA 95204Stockton9:00 a. m. a 10:00 a. m. y 11:00 a. m. a 11:30 a. m.
Light House Community Church2393 Vail St, Stockton, CA 95205Stockton11:00 a. m. a 12:00 p. m.
Salvation Army Watsonville Corps214 Union St, Watsonville, CA 95076Watsonville5:00 p. m. a 5:30 p. m.

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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