¡Una excelente noticia llega para los residentes de San Francisco! En caso estés pasando por complicaciones económicas, tienes la posibilidad de aliviar tus gastos con la entrega de alimentos gratis del 06 al 08 de noviembre. De estar interesado en esta iniciativa es importante que sepas dónde se realizará la distribución y en qué horarios. Para conocer más detalles, sigue leyendo esta nota.
Recientes estudios confirmaron que San Francisco es una de las ciudades que presentan un alto costo de vida en Estados Unidos; esto significa que cada habitante debe contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable.
Desafortunadamente, una buena parte de las familias poseen distintos gastos, ocasionando que sus presupuestos se acaben antes de lo previsto. Es así que se ven obligados a laborar horas extras o recurrir a apoyo para sentir alivio.
Ante esta realidad, San Francisco-Marin Food Bank y San Francisco Human Services Agency se han encargado de revelar qué despensas estarán habilitadas en las fechas señaladas para que los residentes acudan y accedan a esta ayuda sin gastar un dólar.
Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 06 al 08 de noviembre
- Viernes 06 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6:30 p.m.
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Sábado 07 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Domingo 08 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
En caso las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de San Francisco-Marin Food Bank. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las despensas más cercanas a tu ubicación.
Intenta acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas indicadas. Es una buena ocasión para que tu economía pueda mejorar en cierta parte.