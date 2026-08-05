Las familias que necesiten apoyo alimentario en San Francisco podrán acceder a despensas, cajas de alimentos y comidas calientes gratuitas entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto. La ayuda será distribuida por el SF-Marin Food Bank y diversas organizaciones comunitarias que trabajan en distintos barrios de la ciudad para garantizar el acceso a alimentos a quienes más lo necesitan.

Según la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (SFHSA), las autoridades recomiendan llamar antes de acudir a cualquiera de los puntos de distribución para confirmar que haya alimentos disponibles y verificar los horarios de atención, ya que estos pueden cambiar sin previo aviso.

El SF-Marin Food Bank ofrece ayuda durante todo el año

El SF-Marin Food Bank mantiene programas permanentes de entrega de alimentos gratuitos en diferentes zonas de San Francisco.

A través de su localizador en línea, los residentes pueden encontrar despensas semanales, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y orientación para solicitar CalFresh, el programa de cupones de alimentos de California.

El banco de alimentos indica que cualquier persona con una dirección en San Francisco puede solicitar ayuda, sin importar su estatus migratorio, lo que permite que más familias tengan acceso a alimentos básicos.

Habrá despensas, cajas de alimentos y comidas calientes en barrios como Chinatown, Tenderloin, Mission, Bayview y Western Addition. (Foto referencial: Magnific)

Lugares con alimentos gratis del 7 al 9 de agosto

Durante este fin de semana habrá varios puntos de distribución en diferentes vecindarios. Entre ellos destacan:

Booker T. Washington (Western Addition): despensas y comidas gratuitas el viernes 7 de agosto , de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. , para residentes de determinados códigos postales y familias vinculadas a programas extraescolares.

despensas y comidas gratuitas el , de , para residentes de determinados códigos postales y familias vinculadas a programas extraescolares. The Richmond Neighborhood Center: entregará despensas el viernes , de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. , para residentes del código postal 94121 .

entregará despensas el , de , para residentes del código postal . Mission Action – The Little Market (Mission): distribuirá alimentos el sábado 8 de agosto, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., para residentes del código postal 94110.

Comedores abiertos para toda la comunidad

Quienes necesiten una comida preparada también podrán acudir a varios comedores comunitarios que reciben a cualquier persona, sin importar su situación económica.

Entre las principales opciones se encuentran Glide Foundation, en el barrio de Tenderloin, que sirve desayunos, almuerzos y cenas todos los días, y St. Anthony’s Dining Room, que también ofrece comidas gratuitas diariamente.

Asimismo, Mother Brown’s Dining Room, en Bayview, brinda desayunos y cenas durante toda la semana, incluyendo los fines de semana.

Algunos programas están abiertos a toda la comunidad, mientras que otros requieren vivir en determinados códigos postales o cumplir ciertos requisitos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Algunos programas tienen requisitos específicos

Aunque varios servicios están abiertos al público, otros programas están dirigidos a grupos determinados, como adultos mayores, personas con discapacidad, familias con niños o residentes de ciertos códigos postales. Por ello, es importante revisar los requisitos antes de acudir y llevar un comprobante de domicilio si el centro de distribución lo solicita.

Las organizaciones recuerdan que la disponibilidad de alimentos puede variar según la demanda. Por esa razón, recomiendan comunicarse previamente con el centro de distribución para confirmar el horario, los requisitos de elegibilidad y la cantidad de alimentos disponible antes de realizar el traslado.